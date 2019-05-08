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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1175) Коломойский (1024) Яценко (79) Слуга народа (3)

 Мне звонил Яценко. Спрашивал: "А можно быть новым лицом? Я пластическую операцию сделаю", - Коломойский. ВИДЕО

Экс-регионал Антон Яценко обращался к Игорю Коломойскому по поводу возможности включения в список партии "Слуга народа".

Об этом он заявил в интервью Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне звонил Яценко, Антон. Спрашивает: "А можно быть новым лицом? Я пластическую операцию сделаю", - сообщил он.

По словам олигарха, ему многие звонили по поводу места в партии, в частности, половина членов группы "Видродження". Он сообщил, что из БПП и "Батькивщины" никто не звонил. Из "УКРОПа" также никто не обращался. О системе набора в список партии спрашивал нардеп Александр Шевченко.

Смотрите также: Не знаю, куда пойдет Богдан. Куда Зеленский пригласит. А может, вообще никуда, - Коломойский. ВИДЕО

Также Коломойский сообщил, что предлагал руководству партии "Слуга народа" сформировать список на выборы в Раду через открытый праймериз, однако уверил, что сам он не влияет на формирование партии.

Читайте также: У Тимошенко очередь стояла, чтобы дать ей деньги, но мы не помогали, хоть она и обращалась, - Коломойский

Источник: https://censor.net.ua/v3125960
 
 
 Топ комментарии
 
ой, я опять начинаю верить... что коломойский ваще не приделах))))
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Не "при делах" - новообранный. А беня - в деле. В том числе и в уголовном.
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наверное.
на Коломойского посмотрите.
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Конечно, хозяину звонят, а не его шестерке
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Яценко и пол готов сменить.. если уже не сменил)
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у Бенциона понос??? Или он тоже со своими шутками в квартал хочет вместо зулупы?
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Смотрел я это интервью. Коломойский спустя минут 20, просто начал троллить это блогера, который так натужно пытался эмитировать крутого журналиста, что не получилось показать даже очень плохого журналиста.
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бідні недолиті чекушкі.. їх чекають чергові 5 років тявкання на Цензорі.. хазяїн вже здох но дєло єго живьот Мені телефонував Яценко. Питав: "А можна бути новим обличчям? Я пластичну операцію зроблю", - Коломойський - Цензор.НЕТ 6424
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Кстати, складывается впечатление , что Коломойский финансирует ,,Цензор.нет,, - слишком много упоминаний о нем.
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Плпастическую операцию готов любой сделать, было бы за что. А пол поменять слабо?
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гАнтони Йяценки завжди тепер будуть при владі
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воно при праффєссарі панувало, потім, падонок, воспользовався плодамі Революції Гідності, а тепер і кампанію скоморохів возглавить
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воно при юльці панувало, вона це лайно у ВР і притягла! Вже потім як більшисть юлькіних "цінних кадрів" перебіг до ригів.
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От якби Юльку ліквідувать, то Україна була б «впереди Европы всей». І чому не ти в нас президент?
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73% выбирало Зеленского, а получили серого кардинала Коломойшу, который по сути всеми управляет как "папет-мастер")))))))))))
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Бєня, щось ти часто замелькав на екранах, кажи прямо, що хочеш, а то штани, штани...
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Те, кто имеет хотя бы какие нибудь отношения с яценком, должны быть изолированы от общества, а сам яценко четвертован.
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не понял: к Бене, который якобы к зеленскому не при чем, звонят и просят принять в партию "слугу народа", к которой он тоже не причем. Чего-то не сходится, не? Мені телефонував Яценко. Питав: "А можна бути новим обличчям? Я пластичну операцію зроблю", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8598
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Зачем Беня выдаёт такие вызывающие сообщения? Если бы Зе был ему подвластен - он бы сидел ниже травы.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМне звонил Яценко. Спрашивал: "А можно быть новым лицом? Я пластическую операцию сделаю", - Коломойский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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