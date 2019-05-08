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Все про:Госпогранслужба (3296) пограничники (1186)

 "Пошел нах##! Че стоите?": Пьяный россиянин, которого не пропустили в Украину, устроил в аэропорту дебош. ВИДЕО

Сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта сегодня ночью в пункте пропуска "Жуляны" не пропустили в Украину гражданина России, который не смог объяснить цель своего визита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что россиянин 1980 года рождения в ответ начал агрессивно вести себя и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины.

По требованию пограничников успокоиться и отойти на два шага назад, человек, который по внешним признакам был пьян, не отреагировал и продолжал агрессивно вести себя, а также совершил провокационные действия в отношении попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд.

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Человек был предупрежден о применении спецсредств и задержан пограничниками. Также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего на правонарушителя составлен протокол по ст. 185-10. Россиянину запрещен въезд на территорию Украины на три года. После завершения всех процессуальных действий он будет принудительно выдворен в Россию.

Смотрите также: Гражданин Украины пытался провезти в Россию 56 банок пороха, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3125950
 
   
 Топ комментарии
 
Даже не буду смотреть на это быдло, для меня они все одинаковые...
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Дибилоид,у твоего пороха в липецке до сих пор работает крахмальный завод и он,***** прехидент,платит налоги стране-агрессору.Так о н ,***** какой,проукраинский??.А впрочем шли бы вы в зад,порохоботы ваше время кончилось
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Они только против несчастных пассажиров в аэропортах смелые. Где спокойно можно беспределничать. Пускать не пускать, когда захотят, а потом толпой строить из себя суперменов.


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Вот эта матюкающаяся лишнехромосмная расейская тварь - это "несчастных пассажиров" ? "Пішов нах##! Шо стоїте?": П'яний росіянин, якого не пропустили в Україну, влаштував в аеропорту дебош - Цензор.НЕТ 3609
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Як завжди....на самому цікавому відео обривається((((
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Надо таким татуировку делать на лбу - трезубец и подпись "Слава Україні".
Чтобы по приезду домой его своя вата замочила.
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Сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта очевидно не профи, толкаются...
после оскорблений обычно вяжут и сидит пьянь спокойно.
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Із гряззю москви по іншому неможно розмовляти. Ну і вломили дебілу по його харі.
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быдло мокшанское, жаль погранцы его не отпи.....ли.
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В ОБЕЗЬЯННИК ПАДАЛЬ-ПУСТЬ ЧЕЧЕНЫ С НИМ ПОГОВОРЯТ
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Розрядити обойму пістолета а потім запитувати громадянство
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Что эта алкашня сюда едет, тут что нахаляву наливают?
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смешной кацапчик-сам уже давно там находится,куда хочет и других послать.Там кацапами все давно занято,долго и прочно
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Когда уже границу с агрессором закроете?
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Так в Россию самолеты не летают кроме самолета Медведчука или?
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Вот тут вы четко подметили, что россиянин может прилететь только из России!
В других же странах им находиться просто не положено - скрепы запрещают лететь в Украину даже из Беларуси.
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Як літають на обісРашці. Висновки після катастрофи сраного рассєянського суперджета.

І почитайте там обговорення. Автор хоч рашист та мудак, але на рахунок цієі катастрофи та справ на обісРашці все написав вірно.

https://el-murid.livejournal.com/4130066.html

Рамки и ограничения.

Следствие по делу о катастрофе в Шереметьево явно свернуло в сторону признания вины летчиков. "Чемоданы" приказано забыть, теперь накапливаются обвинения в адрес пилотов.

Вне зависимости от реального положения дел, у следствия очевидно есть ряд чисто политических ограничений, в рамках которых ему будет крайне сложно устанавливать истину и быть свободным в своих выводах. Чем-то это напоминает теракт в Магнитогорске, который уже забыт и прочно завис в положении "бытовой взрыв газа". Так же, кстати, как и теракт с синайским самолетом "Когалымавиа", где назвать настоящего заказчика теракта невозможно опять-таки по политическим причинам. Здесь ситуация равнозначная.

Нельзя трогать минимум два объекта: сам самолет и действия служб аэропорта. Неважно, хорош ли самолет или не очень, есть ли к нему вопросы или нет. "Сухой Суперджет" - это не самолет. Это фантомная боль умирающей бывшей технологической сверхдержавы. Технологический уровень современной страны определяется способностью её обладать полноценным производственым комплексом в трех отраслях: ракетостроении, авиастроении и ядерной энергетике. Не просто предприятиями по сборке, а именно всем комплексом производства - от сырья до готового продукта. Это не исключает международной кооперации, но страна является высокотехнологической, если способна развернуть полностью всё производство на своей территории и производить весь спектр необходимых компонентов.

Воры, захватившие власть в стране, убили ее. У нас нет ни одной неразграбленной до основания отрасли. Высокотехнологичные пошли под нож первыми, что вполне логично и объяснимо. Но впавший в клиический маразм диктатор нуждается в демонстрации могущества, а потому проект Сухой Суперджет - это не самолет, это именно демонстрация. СССР производил весь спектр гражданских самолетов, которые, конечно, можно обсуждать в плане их надежности и сопоставимости характеристик с иностранными. Но обсуждать и сравнивать можно лишь то, что имеешь. Сегодня мы не производим гражданские самолеты, способные удовлетворить реальные потребности самой протяженной в мире страны. Поэтому нужен хотя бы один.

Вся проблема такой "точечной" сборки в том, что технологическая база высокотехнологичных отраслей чудовищно дорога. И производить всего лишь один тип продукции абсолютно нерентабельно. Поэтому Суперджет в принципе не может быть отечественным самолетом. И не является им. Поэтому он - просто демонстрация способности собирать конструктор, но не показатель технологической мощи страны. Впрочем, чтобы эти вопросы не возникали, есть пропаганда, телевизор, эксперты и сайт "Сделаноунас".

Понятно, что следствие в случае возникновения вопросов к конструктивным особенностям Суперджета будет эти вопросы морозить и закрывать. Даже если они имеют критическое значение для выяснения причин катастрофы. 41 погибший и одна из любимых игрушек диктатора - несопоставимые по важности величины. Поэтому игрушка вне подозрений, как жена Цезаря.

Те же ограничения для следствия и в вопросе адекватной реакции наземных служб аэропорта. Владельцы аэропорта - друзья детства президента. Уже поэтому никаких вопросов к организации системы спасения аэропорта не будет даже теоретически. Максимум - к действиям конкретных должностных лиц, но с обязателным условием сугубой персонификации этих действий. Сам аэропорт будет выведен за скобки при любом варианте.

Возможно, есть еще ряд ограничений, тоже важных и существенных. Скажем, любой ценой будут не произносить название авиакомпании, которая и убила 41 своего пассажира. Это тоже не компания по большому счету, а престижный демонстрационный проект, укравший некогда славное имя. Но суть всё равно в том, что следствие поставлено в рамки, которые исключают непредвзятое расследование всех обстоятельств катастрофы, а потому о ней скоро просто забудут. Тем более, что завтра день победы, а значит - ничего не должно омрачать победную речь президента, люто ненавидящего страну, которая победила в той войне. Страну, которая по его же словам, производила только галоши и, видимо, этими галошами забросавшая захватчика. Страну, которую диктатор боится настолько, что вынужден драпировать трибуну настоящих победителей раскрашенной фанерой. Раскрашенной в цвета флага, который был брошен на Параде Победы вместе с другими знаменами побежденного врага на ступени Мавзолея.

В общем, судьба расследования катастрофы уже определена. Их, этих катастроф, уже столько, что одной больше, одной меньше - кто их считать будет.

https://el-murid.livejournal.com/4130066.html
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Не надо этих алкашей и наркоманов в Украину пускать.
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После завершения всех процессуальных действий он будет принудительно выдворен в Россию.Источник: https://censor.net.ua/v3125950 . Надеемся , что процессуальные действия и действия непроцессуальные не будут гуманными...
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И правда,чего стоите то?После первой фразы надо было мочить козла!Представляю,как бы его америкосы быстро положили без слов и жестов.Причем пожесче постарались бы приложить.
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Я бы еще и посадила. Подбросила бы наркоту и посадила а потом бы посмотрела,кто петух
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Не ну а шо?Своим дЫк подбрасывают,если повязать надо.А этому вообще сятое дело всякого дерьма в несколько кг поразсовывать по багажу и карманам.Потяжелее,чтоб дольше петушарили душечку ха-ха-ха-ха...
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Подбросила бы наркоту? Недавно из России?
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Це чого оце заблукале аж 48 сек + ще до відео матюкалося і сікалося до наших хлопців ?

Де той файний прикордонник, який вирубив мароканця чи тунісця ?
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А какой смысл не пойму, закрывать лицо этого ********?
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Заметьте, что главный аргумент "петушиная страна". Им можно садиться на бутылку, но евпропейцы - для них - опаснейший зверь! ))
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Отфильтровали мусор на границе и это правильно .
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Надо было мозги нах дубинкой выбить и шокером! И дать пару лет тюрьмы.
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Надо было бы этой кацапской обезьяне хотя бы зуб выбить-лучше два
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Не зрозуміло, чому тільки не пустити в Україну? А за спротив прикордонникам?
За образи ? Потрібно затримати на пару місяців, на цугундер, а потім вже депортація та заборона на в'їзд . І не три,а на п'ять років!
На обісРашці воно би присіло на вже пару років за спротив службовцям. Це 100 %. Українці, не будьте такими добренькими, особливо до кацапо-ординців, над вами тільки сміються за вашу доброту та нерішучість та делікатність до дикої кацапні, яка в той же час вбиває украінців. Ганьба.
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Надеюсь украинские пограничники ему весь газовый балончик в рот вдули? И ногу сломали? И руку?
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А де відео як кацапа пи**дять, нашо зупинили?(
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Кацапы какие-то мазохисты. По этому видно что он сразу очень хотел на бутылку, иначе смысл одному нарываться на толпу людей в форме со спецсредствами при исполнении.
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раздеть до трусиков и распять этого козломордого патриота ))
или кровь на отопление домов пустить ))
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Все никак не отучатся поучать и наставлять...даже в пьяном виде... Всякий руцкий лучше знает как и что надо чем любой чеченец, молдаван, грузин и украинец... Ну оказывается далеко не всегда, не всегда.... "Пішов нах##! Шо стоїте?": П'яний росіянин, якого не пропустили в Україну, влаштував в аеропорту дебош - Цензор.НЕТ 5422
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Смотрю на инцидент с этой кацапской амёбой и понимаю что соображения у наших всех кто решает вопросы с дебошами - нет совсем.. Трудно этого ****** арестовать , слукчайно засунуть в камеру с уголовникаими и пустить инфу что оно -вот это кацапское падло обозвало всю страну а значит и их всех ...( что оно там ******* про петухов??).?. Ну и для изюминки подкинуть в камеру телефон хорошо снимающий и с выходом в интернет а к нему привязать блок сигарет.. И это говно потом повесится на нейтральной полосе... Некрасиво? Неморально? Ну те кто так считает - пусть терпят и считают себя лохами и теми как оно их назвало..
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Приятно. Выписали козломордому кацапу люлей.
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а как оно попало в аэропорт "Жуляны"?? медеведчук подвёз??
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Мокшанин обыкновенный из зоны отчуждения за артефактами приехал!!!!! Снорки вам товарищи и братья на века!!!!!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Пошел нах##! Че стоите?": Пьяный россиянин, которого не пропустили в Украину, устроил в аэропорту дебош. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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