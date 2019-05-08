EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  5242  108
Материалы по теме:
Все про:паспорт (740) Гройсман (4685) Донбасс (18508)

 Выданные гражданам Украины паспорта страны-агрессора РФ будут признаны незаконными, - Гройсман сравнил их с немецкими аусвайсами. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что сегодня правительство собирается принять решение о признании всех паспортов других государств, выданных на территории Украины, незаконными.

Об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Гройсман отметил, что эти паспорта являются фейковыми.

Видео: 112 Украина

"Мы никогда не признаем и не будем признавать какое-либо гражданство, которое выдает страна-агрессор. Это, знаете, как нацистская Германия выдавала аусвайс для тех или иных людей. У нас есть наш паспорт, украинский, которым мы гордимся, который является символом свободы и демократии. Поэтому сегодня мы примем решение правительства Украины о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, суверенного Украинского государства, безоговорочным нарушением любых международных норм и прав. Эти паспорта будут признаны незаконными", - Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы готовим "несколько ходов", - Зеленский об ответе на выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО

Гройсман отметил, что такие паспорта будут незаконными при пересечении украинской границы и на территории государства.

Кроме того, он добавил, что по результатам этого решения правительство обратится к европейским партнерам, чтобы другие страны приняли такие же решения.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Я говорил, что мне "не жаль людей" о тех, кто собирается получать паспорт РФ ради двойной пенсии, - Рева объяснил свое заявление о жителях ОРДЛО

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3125916
 
   
 Топ комментарии
 
А що робити з самими громадянами ?
Вони фактично зрадники.
 показать весь комментарий
 
Жена встретила дивчинку
сепарку
бегала за паспортом
теперь плюётся
Первое - очереди
А второе нужно получить сначала паспорток ЛНР
а потом в украинский поставят штампик о паспорте РФ
тихо не получается на старте
 показать весь комментарий
 
Он диб-л!
Надо делать так, как выгодно Украине!!!!!
Если граждане приняли любое другое гражданство - украинское автоматически аннулируется! Все накопления граждан и обязательства государства аннулируются!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Признаете, не признаете, а даунбасовцы всё равно их получат.Громкие слова, как всегда, а толку, действий - ноль.
 показать весь комментарий
 
Тем,кто их получит гаплнвать на эти заявления пустые.А вот лишить укратнсклго паспорта-это самый лучший способ борьбы с *****
 показать весь комментарий
 
 
То есть, государство потратит бабки на выращивание андроида ,А его потом себе просто так заберёт х-ло? Без возмещения затрат на отопление теплицы?
 показать весь комментарий
 
Заявления в стиле пороха,как всегда пустые ни чего не решающие.Можно подумать,что они будут по этим паспортам в Украину ************ же не забирает у них украинские.Тупая власть достала,барыги конченные,училась бы у своих евреев израинтян,как надо за свою страну жлпу рвать
 показать весь комментарий
 
Так российские паспорта и так не действительные так как не имеют прописки. Владимир Бо-
рисович! А почему вы не выдаёте паспорта жителям ДНР-ЛНР, которым исполнилось 16 лет
и более? Боитесь, что они проголосуют против вас?
 показать весь комментарий
 
Да всему миру юридически, как-то по бую, что вы там признаёте или не будете признавать.
У себя можете тешить своё самолюбие как хотите.
 показать весь комментарий
 
разве нет никаких соответствующих межгосударственных договоров?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВыданные гражданам Украины паспорта страны-агрессора РФ будут признаны незаконными, - Гройсман сравнил их с немецкими аусвайсами. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх