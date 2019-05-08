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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10944) Гройсман (4685) День памяти и примирения (26)

 Правительство почтило память погибших в войнах. ВИДЕО

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства 8 мая напомнил, что сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: 112 Украина.

"Надо отметить, что Украина понесла очень большие потери жизней людей, которые боролись для того, чтобы одержать победу, которые отдавали свою жизнь, которые боролись за то, чтобы изменить свою землю. Много пострадало людей, которые просто физически были убиты, замучены, которые просто жили в своем государстве. Но фашизм, нацизм, абсолютно никого не щадил ", - сказал Гройсман.

Он отметил, что украинцы сыграли по достижению победы ключевую роль во Второй мировой войне.

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"Но цена была заплачена самая высокая. Миллионы человеческих жизней. Разрушенные села, города, промышленность ", - сказал Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что и сегодня Украине не дают спокойно жить.

"Только мы принимаем решение, что мы хотим жить самостоятельно, так, как считаем необходимым, что мы исповедуем европейские ценности, наши стандарты жизни по примеру лучших европейских стран, как мы чувствуем уже 5 лет, что против нас направила оружие страна, которая еще недавно считалась нашим соседом", - отметил Гройсман.

Он отметил, что сегодня украинцы отстаивают мирное небо не только для Украины, но и для континента.

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Гройсман предложил почтить минутой молчания память "всех тех, кто в разные времена истории Украины отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли жить, и чтобы победить страшного врага".

Источник: https://censor.net.ua/v3125913
 
   
 Топ комментарии
 
"Но фашизм, нацизм, абсолютно никого не щадил ", - сказал Гройсман.., а как же НКВД ? или они щадили ???
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людоедская комуняцкая идеология ожидает своего нюрнберга..но это будет сложно, учитывая откровенно левый уклон современной западной интеллектуальной элиты, обильно прикормленной кацапскими нефтедолларами..
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Для чого цей лишній піар. Просто помовчи, без болтовня. За незалежну Україну боролися тільки воїни УПА, інша Україна була обезсилена голодоморами, репресіями, розстрілами. До речі, на вотчині гройсмана, де він був мером, до цих пір не відновлена справедливість. На місцях масових розстрілів і братських могил до цих пір центральний парк відпочинку з каруселями та веселощами, а на площі проводять концерти типу дня міста. І ніодного натяку на історію, яка вона є... Так що ліпше помовчи...
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Лучше бы мы почтили правительство.Их бы вместо этих воинов.
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А Сватовский городской голова (Луганская область ) всех с трибуны с праздником поздравлял !!!
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"Но фашизм, нацизм, абсолютно никого не щадил ", - сказал Гройсман.., а как же НКВД ? или они щадили ???
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людоедская комуняцкая идеология ожидает своего нюрнберга..но это будет сложно, учитывая откровенно левый уклон современной западной интеллектуальной элиты, обильно прикормленной кацапскими нефтедолларами..
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не надо Нюренберг ТАМ !!
нужно им устраивать Нюренберг ТУТ, в каждом селе, городе!
- расправляться как китайцы с воробьями на государственном уровне )
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представляю очень красочно, со всеми подробностями и осторожностями...
а Вы разве не желаете подобного?
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чтоб устраивать бойню нужен очень злопамятный и кровожадный народ..мы уже утратили эти прекрасные качества..
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ДА, крыть нечем. Коммуняцкая ленинско-сталинская чернь многие десятилетия изводила пулями и голодом порядочность и честь в украинском народе... да и во всех народностях Российской империи включая и самих русских)
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Російські змінили німецьких окупантів. Німецькі окупанти на відміну від російських окупантів не влаштовували українцям в Україні Голодоморів і не забороняли в Україні українську мову.
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Так вони ж учні камуняк. Не доросли до цього.
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Для чого цей лишній піар. Просто помовчи, без болтовня. За незалежну Україну боролися тільки воїни УПА, інша Україна була обезсилена голодоморами, репресіями, розстрілами. До речі, на вотчині гройсмана, де він був мером, до цих пір не відновлена справедливість. На місцях масових розстрілів і братських могил до цих пір центральний парк відпочинку з каруселями та веселощами, а на площі проводять концерти типу дня міста. І ніодного натяку на історію, яка вона є... Так що ліпше помовчи...
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правительство сплошь состоящее из легальных и не легальных членов БПП должно вытереть свои крокодильи слёзы и самозакопаться рядом с усопшими что бы выветрилась вонь и населению стало легче дышаться...

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Того ворога перемогли завдяки коаліції, а хто переможе цього ворога, росію, яка тільки тим і займається, що створює війни і нестабільність по всьому Континенту? Вони більше нічого не можуть і не вміють. Дві страшні ідеології того часу- нацизм і сталінізм знищили частину всієї цивілізіції, культур. А всі могли б розвиватися по іншому, особливо українці. А ворог-паразит кацапи, завжди присмоктуються до нашого тіла і смокчуть кров. Скільки загинуло, скільки калік, а скільки ненародилося? В голові не вкладується.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПравительство почтило память погибших в войнах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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