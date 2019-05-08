 Журналисты "Эха Москвы" обсудили, можно ли называть Путина п#дором: "Сидишь такой: п#дор, п#дор, п#дор". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, передачи была посвящена официально принятому запрету оскорблять органы власти РФ.
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"Путин п#дор": в Ярославле на здании УМВД охарактеризовали президента РФ. Генпрокуратура требует удалить любое упоминание об этом в СМИ. ФОТО
"Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
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+44
можно и нужно
+38
хуйло надо добавлять.🐴
кацапи хочуть щось своє, ісконно русскоє.
Зеленского нельзя называть пидором, потому что ****** обидятся.
Как бы там нибыло но в обвинениях в коррупции Порошенко фактов маловато (в основном просто уверенность что он ворует и ссылки на его окружение), но вот если взять конкретные вещи, например - уплату налогов, то фирмы Порошенко их исправно платят в бюджет (и известный офшор был создан исключительно для передачи прав на Рошен), в то время как фирмы Зеленского показывают убыток, а вся прибыль уплывает в офшоры
Кстати, Зеленский на приХватизации не нагрелся.
Треба!!!
А з новим керівництвом, чесно кажучи, їсти сумніви - чи не накоять вони собі у боягузи, якщо РФ раптом піде на відчинену війну.
- Изя, ты в курсе, что в России уже одного оштрафовали за оскорбление власти? Он написал, что "Путин - сказочный *******".
- Не понял, Сёма, а что оскорбительного в слове сказочный?
- надо над мавзолеем надпись сменить с ленин на Володя, - говорит путин.
- А если президентом будит не Володя - обидился медведев
Тут дзвонит телефон путин подымает трубку а там Ярош и говорит:
- а вы напишите ХУ..ЛО кого у вас в президенты не выберут всем подойдёт
😊
Один з тих анекдотів:
Дверь в кабинет логопеда.
Пациент, робко приоткрыв дверь, спрашивает:
- Мона?
В ответ слышит:
- Не мона, а нуна!
...
Дверь в один из кабинетов "Эха мацквы".
Журналист, робко приоткрыв дверь, спрашивает:
- Мона пуцина называть сидором?
В ответ слышит:
- Не мона, а нуна!
В мой дом войну принесло.
И если один крикнет: «путин»!
Миллионы ответят: «Ху@ло»!
Некогда был женат, но уже исправился. Исходя из фамилии неофициальной жены, получил новое погоняло - «старик Кабаев