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 Журналисты "Эха Москвы" обсудили, можно ли называть Путина п#дором: "Сидишь такой: п#дор, п#дор, п#дор". ВИДЕО

Журналисты российской радиокомпании "Эхо Москвы" обсудили, считается ли оскорблением власти, если назвать президента РФ Владимира Путина п#дором.

Как сообщает Цензор.НЕТ, передачи была посвящена официально принятому запрету оскорблять органы власти РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/v3125911
 
   
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Не можна- путін не п#дор, він ху#ло.
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Не, ну кто знает. Одно ведь другому не мешает.
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Ху#ло - это всепоглощающее понятие, даже звезда с таким названием есть. Журналісти "Эха Москвы" обговорили, чи можна називати Путіна п#даром: "Сидиш такий і кажеш: п#дар, п#дар, п#дар" - Цензор.НЕТ 6056
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не является, это всё равно, что назвать сепара - оброченцем, а нацжён -хабалками Это констатация факта. Негр останется чёрным, как его не называй.
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А можно и то и другое вместе, так даже красиве выглядит.
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це мабуть переклад з української ? ))))
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п№дорос теж нічого, але ми вже звикли до Х*уйла.
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тим більше, що воно мабуть звучить для них образливо.....
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Х*йло - кличка международная, на всех языках
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але з українськими барвами..
кацапи хочуть щось своє, ісконно русскоє.
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Сударь, ну почему же кличка, это известное во всём мире, имя собственное, принадлежит *****, общеизвестный факт)))
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- Я устрэтила тетку Секлэту, так вона просыла пэрэдать вам, Проня Прокоповно, шо вы - падлюка.(с)
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Путина нельзя называть пидором, потому что путин обидится.
Зеленского нельзя называть пидором, потому что ****** обидятся.
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Казковий ти наш, візьми цукерку!
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Да не обижайся ты ,у нас в стране толерантность на высоком уровне
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О наша 24% украинская ЭЛИТА подтянулась в комментариях
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Элита наша ненаглядная, как мы рады вас слышать, мысли умные ваши читать и рассуждения
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Рад, что слово "быдло" в ваш адрес стало для вас привычным и больше не мешает наслаждаться мыслями и рассуждениями.
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Как же гражданин хороший могли так подумать хорошо о нас. На то мы и быдло чтоб 24% нашей родной украинской ЭЛИТЫ слушать
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Слушать надо было ДО выборов. А теперь - наслаждайтесь
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нет никаких 24%, ЭТО СКАЗКА от рошенок, процентов с 2 упоротых любителей коррупции, а остальные просто поверили в дерьмо от рошена на выборах (торчок помните?) или получили 1000 грн взятки от будочного вора
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А что так вас вдохновило поверить человеку, который за свою жизнь кроме как для себя, ни для кого вообще ничего не делал (даже для своего города). Может он меценат какой-то или общественный деятель, боролся с коррупцией, помогал больным, раненым....? Так вы нам поведайте, может мы тоже побежим за него голосовать!
Как бы там нибыло но в обвинениях в коррупции Порошенко фактов маловато (в основном просто уверенность что он ворует и ссылки на его окружение), но вот если взять конкретные вещи, например - уплату налогов, то фирмы Порошенко их исправно платят в бюджет (и известный офшор был создан исключительно для передачи прав на Рошен), в то время как фирмы Зеленского показывают убыток, а вся прибыль уплывает в офшоры
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Ваш Порошенко открывал очередной оффшор, когда хлопцев под Иловайском расстреливали. Главнокомандующий завел солдат в очередной котел и побежал наворованное по оффшорам распихивать. Пусть ваш Порошенко сначала вернет Украине две украденные кондитерские фабрики. Почему у нас считается, что воровать деньги - это плохо. А воровать заводы - это хорошо? Воровство заводов намного разрушительнее для страны, чем воровство денег.

Кстати, Зеленский на приХватизации не нагрелся.
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Кстаи, кондитерские фабрики прекрасно работали и до того, как их украл Порошенко и платили налоги. Так что не надо вора и иприХватизатора выставлять благотелем.
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Зе нельзя называть клоуном потому, что клоуны обидятся))))))))))))))))))))
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Зе! вообще никак нельзя называть. Даже Зеленским. Зеленские от него, походу, и так в трауре.
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Серйозно? Варваро, а якщо подивитися з іншої крапки зору? Бо воно дуже легко теліпати мовою про "війну", "зраду" та "зубожіння", маючи що є і пити, коли в електророзетці 220 вольт харчування, в сурмах - вода і газ, всюди швидкісний і-нема, а на вулицях світ і стосовний порядок.

А з новим керівництвом, чесно кажучи, їсти сумніви - чи не накоять вони собі у боягузи, якщо РФ раптом піде на відчинену війну.
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Глибокий інтелектуальний діалог муд...аків.
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"Підор" - це традиційне в Росії звертання до російського журналіста.
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Нет двух мнений по гуманитарным соображениям.. Необходимо, ибо без этого он просто не может Журналісти "Эха Москвы" обговорили, чи можна називати Путіна п#даром: "Сидиш такий і кажеш: п#дар, п#дар, п#дар" - Цензор.НЕТ 4398
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А что поделаешь, если оно действительно "уйло и п""ор? Ведь нарасейке так и не доказано обратное, что хутин не пуйло.
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Надо по имени и отчеству: -***** Пидорович!
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В ***** вже є погоняло від України яке знає весь світ.
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это не погоняло, это уже давно имя, причем официально, согласно традициям.
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Тетя Роза
- Изя, ты в курсе, что в России уже одного оштрафовали за оскорбление власти? Он написал, что "Путин - сказочный *******".
- Не понял, Сёма, а что оскорбительного в слове сказочный?
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как ты ***** не назови, оно все равно *****м останется. ла-ла-ла.
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Странная тема . Что можно обсуждать ? Это аксиома .
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Все и так знают, что Путин питар, в плохом смысле этого слова.
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Удивтельно, как Путин может сплотить украинцев. Все единодушны с своем мнении. Что бы мы без него делали....
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Сидят в кремле путин и медведев :
- надо над мавзолеем надпись сменить с ленин на Володя, - говорит путин.
- А если президентом будит не Володя - обидился медведев
Тут дзвонит телефон путин подымает трубку а там Ярош и говорит:
- а вы напишите ХУ..ЛО кого у вас в президенты не выберут всем подойдёт
😊
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Випередили, Олено Журналісти "Эха Москвы" обговорили, чи можна називати Путіна п#даром: "Сидиш такий і кажеш: п#дар, п#дар, п#дар" - Цензор.НЕТ 1391 Теж згадав "Анекдоти категорії В" (див. нижче).
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Зачем обсуждать очевидные вещи? Как дети малые, честное слово.
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Толерасты хреновы, вариантов море и все толерастые: poo tin - банка гавна; poot in - апосраный Журналісти "Эха Москвы" обговорили, чи можна називати Путіна п#даром: "Сидиш такий і кажеш: п#дар, п#дар, п#дар" - Цензор.НЕТ 3642 Журналісти "Эха Москвы" обговорили, чи можна називати Путіна п#даром: "Сидиш такий і кажеш: п#дар, п#дар, п#дар" - Цензор.НЕТ 3642
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А в юності воно було poo teen (буквально "лайнопацан", за смістом - "дрібий засранець" або "малий гівнюк").
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Какая интересная дискуссия. По ней не одну диссертацию написать можно.
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Чем-то напомнило комедию "Части тела" с Говардом Стерном, эпизод где ему запретили ругаться матом в эфире и он провел викторину "угадай слова". Не трудно догадаться какие там слова были загаданы.
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Вот шикарняк на эту тему Журналісти "Эха Москвы" обговорили, чи можна називати Путіна п#даром: "Сидиш такий і кажеш: п#дар, п#дар, п#дар" - Цензор.НЕТ 377 https://www.youtube.com/watch?v=clqHHO-WUQM
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не, ну ша за децкие вапросы?!! а?? канешна шо можна. и нужна! и эта нищитается никаким оскорблением. ну как может называть ...уйло его правдивым именем щитацца аскарблением?!!
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кхе,кхе........ .......МОЖНО!!! по своей сути ДРУГИЕ - это однополая форма жизни. У них нет мужчин и женщин. И ЕМУ ЖЕНА НЕ НУЖНА!!! Он одинокий политик. На самом деле однополая форма жизни в образе человека.
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За часів вконтакту був веселий паблік "Анекдоти категорії B". Суть: публікувалися не дуже-то смішні анекдоти, а дописувачі пропонували в коментах свої рімейки, і вони часто були набагато смішніші за оригінали Журналісти "Эха Москвы" обговорили, чи можна називати Путіна п#даром: "Сидиш такий і кажеш: п#дар, п#дар, п#дар" - Цензор.НЕТ 5587
Один з тих анекдотів:
Дверь в кабинет логопеда.
Пациент, робко приоткрыв дверь, спрашивает:
- Мона?
В ответ слышит:
- Не мона, а нуна!

...

Дверь в один из кабинетов "Эха мацквы".
Журналист, робко приоткрыв дверь, спрашивает:
- Мона пуцина называть сидором?
В ответ слышит:
- Не мона, а нуна!
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Я не представляю такого про Порошенко. Заставили бы извиняться и платить штрафы. Хотя, кто на такое осмелится в Украине.
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я вижу прорусское быдло
В мой дом войну принесло.
И если один крикнет: «путин»!
Миллионы ответят: «Ху@ло»!
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Нельзя недомерка называть "пидором" - это прямое нарушение законов, так как это является распространением фейков. Он "*****". Это не фейк , не оскорбление, а констатация факта.
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путин владимир владимирович (кличка Михаил Иванович согласно фильму BBC «Тайные богатства Путина») - Первый после Бога. Знаменитый просиратель стабфондов, верующий офицер КГБ, ситх, крошка Цахес, заслуженный мочитель в сортире, Кощей Бессменный, ботоксный педофил, плешивый карлик, альфа-журавль, точка опоры произвола и коррупции, голубь с железными крыльями, главный жених России, стерхфюрер, спаситель нации™, собиратель земель русских, телезвезда, краб на галерах, художник-авангардист, путинфейс нации, тёмное божество жителей Украины, главный жулик и вор, гражданин, похожий на царя, солнцеликий чемоданоносец, пестун, всехпереигрун, лучший друг Тимати и мем Краутчана, крёстный отец Лошади, воспитатель поцретов и просто Солнце Великой и Могучей. Ботоксный президент РФ с 2000 по 2008 и в настоящее время, с 2008 по 2012 - её премьерзидент. И, конечно же, предиктор-прӕтор этой страны в жидомасонской ложе ZOG.

Некогда был женат, но уже исправился. Исходя из фамилии неофициальной жены, получил новое погоняло - «старик Кабаев
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомЖурналисты "Эха Москвы" обсудили, можно ли называть Путина п#дором: "Сидишь такой: п#дор, п#дор, п#дор". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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