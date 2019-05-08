 Не знаю, куда пойдет Богдан. Куда Зеленский пригласит. А может, вообще никуда, - Коломойский. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.
"Не знаю, куда пойдет. Куда Зеленский пригласит. А может, и никуда...", - сказал олигарх.
"Я сказал, что он (Богдан, - ред.) в том числе и мой адвокат. А я для него один из важных клиентов. Я с ним созванивался. Говорю: не плохо было приехать, все дела запущены. Мы все ждем, когда вы уже закончите с выборами. Я говорил, если ты пойдешь туда на работу, то теряется адвокатская лицензия. Кто будет вместо тебя. Давай обсудим", - сказал он.
Коломойский не исключил, что Богдан мог бы стать главой Администрации президента либо генпрокурором. При этом уверил, что в случае назначения Богдана на государственный пост не намерен обращаться к нему для решения своих проблем. Однако на вопрос, о чем он мог бы просить Богдана гипотетически Коломойский, ответил: "...чтобы ускорить процессы, которые наталкиваются на бюрократию и проволочки. Чтобы он подсказал механизм, как правильно в той системе координат, в которой он бы находился".
Также Коломойский отметил, что не считает правильным лозунг кампании Зеленского о привлечении в политику молодых лиц: "Нужно давать дорогу молодым, но нельзя отсекать предыдущий опыт".
ЗЫ
Если шо - заполнить декларацию готов
3 год ·
КОЛЫМАГА совсем в израильском селе ипанулсо от полного и всеобщего игнора )))
"Она обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем", - сказал Коломойский.
- Помню помню... эти операции "принуждение ЮВ к переговорам" ))) Аки пацаненок летал (пока ФБР не прижало) за ЮВ и устраивал провокации.
- Прилетела ЮВ в Варшаву на 1 день по своим личным делам. Так это чудо умудрилось "волшебным" образом снять инфу о брони и рейсе... потом приперлось в гостинницу... потом там типо его случаной зафотали... а потом гоняли по плюсам "теорию заговора" мол "таинственная" встреча )))
По его словам, он также не оказывал финансовую помощь Тимошенко через третьих лиц. "Вот я решил бы через кого-го давать свои деньги. Я буду всегда заложником у этих людей", - отметил бизнесмен.
- Акуеть! Во все времена заложниками были у Бени те, кому он давал хоть рупь! Должны были сто... А тут чудеса уважения... ОН должен был бы ))) Ото Тимошенко уважает и боитсо )))
- И кому он интересно мог чего дать сидя под арестом активов? ))) Зеленского и того нагло Пинчук с Хорошковским из под носа угнали ))) Бугага!
Троль херов.
ИзраиляУкраины, которыя фсё заработали "непосильным" тгудом...
https://www.facebook.com/SavintsevTV/videos/1676391355748353/
Це Вовік ще не през. Вас, цапів, ще жаба сточить...
Украине может потребоваться общая национализация и новое распределение материальных благ, считает бизнесмен.
Приват, два лярда, вожделенные облэнерго Амхетова, заводы мародера хотел сказать Беня
75% Зебилов из секты свидетелей деолигархизации демоноплизации одобряют
Коломойский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков обязательно должен остаться в новом правительстве при президентстве Владимира Зеленского.
Об этом он сказал в интервью Bihus.info.
В частности, Коломойский отметил, что считает Авакова самым успешным министром и наименее скандальным за последние 5 лет, который "сделал реформу, которая кое-как работает".
"Он какой-то стабилизирующий фактор. Все, что не происходило в стране, а он как фундамент какой-то, у меня такое ощущение", - сказал Коломойский.
А то. Все порты под его контролем. Ни один грамм герыча, ни одна дорожка кокаина мимо не проскочат
Я не припоминаю чтобы эта тема вообще подымалась после аварий! Если не считать грузовиков с отказавшими тормозами.
Вся эта кухня затевается с одной целью, накосить бабла конкретной фирмой очередного провластного падла! При Кучме уже объязывали клеить жутко-светоотражаюшие ленточки на машины за дурные деньги! И чё? Это очередная афёра! Как например с "оценщиками" недвижимости, толку от сволочей никакого а бегать приходится как идиоту. Лучше бы долбаная держава сразу повышеный налог брала а не объязывала платить дармоедам! Так и с "техосмотром" будет!
Андрій Богданов - це футболіст.
BBC: Андрей Богдан, "адвокат Коломойского" - кто он такой?
3 ч. ·
Вторая серия интервью Коломойского - и снова кровь из глаз. Но теперь не потому, что Коломойский раскрывается как личность, как в первой части. А потому что тезисы, которые он озвучивает, ужасны и могут ожидаемо звучать от Шарикова, но никак от одного из самых богатых людей Украины.
Что говорит Коломойский?
- Хуже не будет. А все плохо что случилось, то МВФ и пророк его Порошенко.
- Сценарий 1917 года может быть неплохим решением
- В Венесуэле сейчас лучше чем в Украине (читайте - дефолт это прекрасно).
- В Норвегии люди получают газ по себестоимости
- МВФ заставил повысить тарифы, чтобы довести людей до разорения и поставить страну на колени
- Супрун страшное зло, еще и вакцинация, которая, правда, непонятно тут причем
Каждый из этих тезисов либо ложен (Норвегия, где одни из самых высоких коммунальных тарифов в мире) либо ужасен сам по себе (сценарий 1917 года). Но все они укладываются в один вариант мировоззрения. Запад это зло (это ведь они довели Венесуэлу, утверждает вслед за российскими телеканалами украинский олигарх), Украине нужен свой путь. Один в один повторяя тезисы и сценарий сериала «Слуга народа». И тут есть три варианта.
- это Коломойский писал сценарий «Слуги народа» или по крайней мере озвучивал ключевую идею
- Коломойский судит о мире по сериалу «Слуга народа»
- просто случайно совпало
О Коломойском можно говорить все что угодно, но он не глуп. А значит вряд ли он может судить о мире по сериалу, по крайней мере по такому дешевому, как «Слуга народа». Скорее его стиль - это Игры Престолов, где он еще и свой личный Дом может иметь, где никто никогда не платит по своим долгам. Так что остается два варианта. И вы можете верить в случайные совпадения, ведь такой человек как Коломойский никогда не будет использовать свой телеканал для достижения своих бизнес целей (сам ведь сказал). А можете предположить, что именно советует, как авторам сериала, так и избранному президенту.
Пропаганда социализма от олигарха, помноженная на тезисы российской пропаганды - вот тот опасный коктейль, который предлагает нам Коломойский. Когда такие вещи озвучивает студент ПТУ, то можно понять, что он так думает. Когда такие вещи говорит умный и богатейший человек, это означает, что он хочет, чтобы выпускник ПТУ так думал. А также пенсионерка, учительница и слесарь третьего разряда. И теперь главный вопрос - зачем? Зачем олигарху навязывать определенные мысли населению? Только для того, чтобы подтолкнуть это население к определенным действиям. Олигарх хочет заставить людей выгнать МВФ и кредиторов из страны, потому что они мешают ему жить. Не людям, а именно олигарху. И он запускает механизм «стокгольмского синдрома», когда люди, которых он годами использовал и на которых наживался, должны помочь ему избавиться от его проблемы и сделать это должны за свой счет. Мы же помним, что именно украинский народ должен принести деньги на Майдан и избавить олигархов от гнета МВФ.
Почему Коломойский подталкивает нас к этому решению? Одна цифра, которая все объясняет. В 2013 году отношение состояния украинский олигархов, входящий в список Форбс, к украинскому ВВП, составляло 18%. На сегодня эта цифра - 13%. Сокращение почти на треть. Это сокращение влияния. И это ночной кошмар олигархов. Особенно Игоря Коломойского. Они беднеют относительно украинского народа. И этот процесс надо срочно остановить. Коломойскому надо. И для этого нужно избавиться от МВФ. Который приучает играть по правилам. И желательно избавиться от влияния США, где ФБР очень хочет увидеть у себя на «собеседовании» господина Коломойского. Не украинскому народу это надо. Потому что без МВФ украинский народ повторил бы как раз путь добрый венесуэльцев, которые, по мнению Коломойского, живут гораздо лучше украинцев при минимальной зарплате в 8 долларов в месяц, инфляции в миллион процентов в год и курсе валют, который никто не знает (поэтому и посчитать корректно сейчас ВВП на душу населения там просто невозможно). Это тот путь, который предлагает Украине Коломойский. Это тот путь, который предлагает Украине сериал «Слуга народа». Это тот путь, на который, возможно, наставляют избранного президента его старые друзья. Это плохой путь для Украины. Но прекрасный для олигархов. И не только для Игоря Коломойского. Не говоря уже о том, что это мечта любого олигарха - запустить процесс передела собственности когда ты при власти. А Коломойский всем своим видом показывает, что теперь при власти именно он.
И да, хотелось бы услышать мнение Зеленского на счет таких советов…..https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/2752576071435456
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Мародерам - привіт. Інагурація 19.05.19го, мародери
Не буду брехати, що це все проплатив наш Мародер, можливо дається взнаки звичайна кацапська жаба, але 90% лайнометів не знають жодного українського слова.
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Треба сідати Бутусову на шію, щоб він робив фільтр від коментаторів з паРаші.