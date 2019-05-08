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 Политика Украины
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Все про:выборы (22329) Зеленский (1175) политика (3089) Соболев Егор (443) Самопомич (884) Братущак (11)

 Все, что Зеленский сыграл в "Слуге народа" как некоррумпированный президент, он должен перенести в реальность, - Егор Соболев. ВИДЕО

Народный депутат Егор Соболев в интервью рассказал о своих взаимоотношениях с партией "Самопомич", президентских выборах 2019, шансах на победу Святослава Вакарчука, инертности старых политиков, реванше команды Януковича и будущем новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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1:00 Выход из партии "Самопомич". Что не так с партией сегодня
10:15 "Совесть партии"
15:00 Партийные "дискуссии с кулаками"
19:15 Отношения с руководством "Самопомочи"
28:14 Несостоявшийся поход в президенты
30:45 Президентские выборы 2019
34:55 Объединение Садового и Гриценко
39:15 "Стабильность" политики и прогресс общества
43:10 Приход Зеленского во власть
50:28 Реванш команды Януковича. Люстрация юриста Коломойского, члена команды Зеленского Андрея Богдана
1:00:34 Украинская журналистика
1:15:28 Электронная декларация, депутатская зарплата.
1:18:20 Погибшие в АТО: Сергей Костаков

Источник: https://censor.net.ua/v3125893
 
   
 Топ комментарии
 
Вот так и гибнут цивилизации. Развиваются, создают тепличные условия для идиотов, идиоты бесконтрольно плодятся... и все повторяется сначала.
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тогда Зеленский должен пристрелить и Егорку Соболева, провокатора из Магадана..
Все, что Зеленский сыграл в "Слуге народа" как некоррумпированный президент, он должен перенести в реальность, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 6421
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Нема там ніяких 25%. Декілька упоротих хрунів, що не визнаються потім - за кого голосували
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Сулима , ты случайно наблюдателем в ОБСЕ никогда не работал ?? .
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Он работает в обс - эта организация Одна Баба Сказала.
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Егорка-Егорка... А ведь подавал надежды. Но и его тудаже понесло - ящик пересмотрел. Хорошо хоть сказки в реальность воплощать не предлагает
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Ребят что себя как-то подбодрить, давайте послушаем музыку, знаю отличный сайт с новинками музыки https://muzon-ru.com
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Только так! Как в кино,будет "ехать на велосипете" который поставлен на тренировочный станок/или велотренажере в бронированном как танк автобусе, с ротой охраны на нескольких БТР.
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АЛЕ, ГАРАЖ! ВАМ УЖЕ ВСЕ ОБЪЯСНИЛИ СПИКЕРЫ --КАЛОМОЙСКИЙ и КО ! РАССЛАБЬТЕСЬ, ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ! НИКТО УЖЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!
"Он не знает волшебных заклинаний, от которых снижаются тарифы и вырастают пенсии и зарплаты. У него нет заготовленной магии, чтобы немедленно разбить врага." - заявил Днепровский политик. Корбан добавил, что украинский народ не умеет ждать, и сравнил ситуацию в головах украинцев с компьютерной игрой, когда все происходит быстро и меняется к лучшему. Они хотят, чтобы Зеленский начинал делать что-то прямо сейчас. "Нас 40 с лишним миллионов и мы хотим чуда! Но чудес не бывает."
Также Корбан сравнил ситуацию с избранием Зеленского и нетерпением украинцев с болезнью. Когда мы заболеваем, то какое-то время выздоравливаем, а не излечиваемся по велению "волшебной пилюле". Пора отходить от выборов и спокойно заниматься своим делом. Каждый своим. Каждый должен иметь цель и собственную траекторию движения. Лично я верю что все будет лучше. Все приходит для того, кто умеет ждать", - заявил Геннадий Корбан и призвал украинцев не спешить. ))))))))
перевожу на понятный вам язык--берите в руки лопату и не скиглите! (Азиров)
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расстрел ВР в том числе? ))) простые все до безобразия ))
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Логіка ЗЕбіла - голосую за Зеленського, бо Порошенко єврей Вальцман.
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ИДИЁТ...ЕВРЕЙСТВО ПО МАМЕ , ДАЖЕ ЕСЛИ ОТЕЦ ЕВРЕЙ-ОБЩИНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ГОЙКИ И ЕЕ ДЕТЕЙ....методичка русская, у евреев и украинцев национальная принадлежность по матери, точно известно чей это ребенок-она родила и воспитала!
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Гага!Сам в шоке!Помниться когда избрали Порошенко...у нас на улице и кацаповатники и хохловатники,только и шипели:"...опять всяких вальцманокапельманогросманов выбрали..."А тут никто даже не "заикается" о национальной принадлежности Зе и его команды(разумкова,гетманцева и тд)!Прочитал всё что обещал Зе...ничего там быстро охренительного и народоденежногозабрасательного нет...и чего такая к Зе любовь?!
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Ну не проблема, только когда будет в реале сцена по ВР с двух стволов по-македонски - Егорку в первый ряд посадите.
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Опа! Оказывается Шрек Баблокат, провокатор и платный порохобот заработал больше всех лайков! Вот и думаю плакать или смеяться! Поный пипец!
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Чек предъяви! Выписку из платежки, движение по счету, фото передачи бабла, хоть что нить... Ой... А тебе лайки... Тебе лайк поставить? Тебя за них жаба давит?
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"Плакать или смеяться".... шо ж с такой неустойчивой психикой да на Цензор, болезный ты наш? Усе, що Зеленський зіграв у "Слузі народу" як некорумпований президент, він мусить перенести в реальність, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 1661
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Колись Єгор справляв враження порядного та розумного хлопчика! Виявився звичайним інфантильним придурком!
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Соболев - ты полный идиот, он свою кампанию уже начал как не в "слуге народа", а дальше больше.
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Слуга народа, как и Брат1 и 2 , воплощают народную мечту о справедливом обществе. Потому столь популярны! Пока в Украине не будет соцсетевой партии НКВД - народного контроля властей и депутатов, коррупцию не побороть (Кибер-Маркс). Парадокс эпохи - нынешний молодой смарт- народ впервые в истории обошел властные элиты в знаниях, цифро-умениях и Интернет сервисах! А им пытаются управлять по старому, неофеодально. Надо создавать Информационно-открытое общество Прямого Народного Самоуправления. Иначе все вновь повторится!
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Вже переносить від бізнеса відказався, дальше можна не коментувати.
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Еще один упоротый, колега по коксовому цеху. Егорка вообще адекватный?! На его фоне Виталька Кличко выглядит эрудитом
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УФ, НАКОНЕЦ СООБРАЗИЛИ ПОЧЕМУ РОЗУМКОВ РАБОТАЕТ СПИКЕРОМ ЗЕ
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Договорняки, схемы, воры маниакально стремящиеся к власти, занять должности, стать депутатом. Это как болезнь поразившая "элиту". Без радикальных мер это заразу не вылечить. Зеленский на это не способен. А Порошенко был частью этой болезни.
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как в сериале говоришь? Усе, що Зеленський зіграв у "Слузі народу" як некорумпований президент, він мусить перенести в реальність, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 9151 послать мвф?плохой запад и хорошая кацапия?распад страны?а расстрел рады с этим же дебилом? Усе, що Зеленський зіграв у "Слузі народу" як некорумпований президент, він мусить перенести в реальність, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 9151 у этого хмыря выборочное мышление..крысье
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Егорка понял, что самонемощи пришел капут, вот и старается подлизнуть, а вдруг опять пролезет в ВР.
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Ой не могу, держите меня, а то со смеха упаду!
1. Основной тезис озвученный новым президентом-Торчком -"А я вам ничего не должен!"
2. Вроде бы уже взрослый человек а в сказки верит! Это как в том анекдоте про Бабушку с сумками , мужика и три желания!
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Порохоботы растратят свой пыл, до иногурации Зеленского
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВсе, что Зеленский сыграл в "Слуге народа" как некоррумпированный президент, он должен перенести в реальность, - Егор Соболев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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