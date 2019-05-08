 Все, что Зеленский сыграл в "Слуге народа" как некоррумпированный президент, он должен перенести в реальность, - Егор Соболев. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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1:00 Выход из партии "Самопомич". Что не так с партией сегодня
10:15 "Совесть партии"
15:00 Партийные "дискуссии с кулаками"
19:15 Отношения с руководством "Самопомочи"
28:14 Несостоявшийся поход в президенты
30:45 Президентские выборы 2019
34:55 Объединение Садового и Гриценко
39:15 "Стабильность" политики и прогресс общества
43:10 Приход Зеленского во власть
50:28 Реванш команды Януковича. Люстрация юриста Коломойского, члена команды Зеленского Андрея Богдана
1:00:34 Украинская журналистика
1:15:28 Электронная декларация, депутатская зарплата.
1:18:20 Погибшие в АТО: Сергей Костаков
"Он не знает волшебных заклинаний, от которых снижаются тарифы и вырастают пенсии и зарплаты. У него нет заготовленной магии, чтобы немедленно разбить врага." - заявил Днепровский политик. Корбан добавил, что украинский народ не умеет ждать, и сравнил ситуацию в головах украинцев с компьютерной игрой, когда все происходит быстро и меняется к лучшему. Они хотят, чтобы Зеленский начинал делать что-то прямо сейчас. "Нас 40 с лишним миллионов и мы хотим чуда! Но чудес не бывает."
Также Корбан сравнил ситуацию с избранием Зеленского и нетерпением украинцев с болезнью. Когда мы заболеваем, то какое-то время выздоравливаем, а не излечиваемся по велению "волшебной пилюле". Пора отходить от выборов и спокойно заниматься своим делом. Каждый своим. Каждый должен иметь цель и собственную траекторию движения. Лично я верю что все будет лучше. Все приходит для того, кто умеет ждать", - заявил Геннадий Корбан и призвал украинцев не спешить. ))))))))
перевожу на понятный вам язык--берите в руки лопату и не скиглите! (Азиров)
1. Основной тезис озвученный новым президентом-Торчком -"А я вам ничего не должен!"
2. Вроде бы уже взрослый человек а в сказки верит! Это как в том анекдоте про Бабушку с сумками , мужика и три желания!