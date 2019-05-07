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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1024) Порошенко (17435) Гонтарева (744)

 Я лично не собираюсь никому мстить - ни Порошенко, ни Гонтаревой, - Коломойский. ВИДЕО

Государство имеет монополию на правосудие и на силу, поэтому стоит требовать вердикта.

Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.Info, пишет Цензор.НЕТ.

Он отметил, что усвоил "уроки", полученные в связи с конфликтом вокруг "Укртранснафты" и "Укрнафты" в 2015 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне все равно: у меня есть сомнения, что то, что изберут, будет лучше, чем то, что сейчас, - Коломойский о возможном роспуске Рады

"Мы теперь все делаем продуманно и умно, и мы не бродим с батальонами по Киеву. Но раз государство имеет монополию на правосудие и на силу, то мы требуем от государства вердикта", - заявил бизнесмен.

На уточняющий вопрос журналиста, не решил ли он стать государством, Коломойский ответил: "Любое государство заканчивает свое существование - это написано в Ветхом Завете - когда люди перестают иметь право на справедливый суд. После этого государство заканчивается. Ну, или наступает право на восстание".

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "С крупным бизнесом не общаются как с колхозом", - Коломойский об идее Зеленского встретиться с представителями бизнеса. ВИДЕО

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими частными акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций. 

В июле 2016 года "Укрнафта" подала в суд 6 исковых заявлений с просьбой обязать ООО "Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасить перед нефтедобывающей компанией задолженность в общей сумме 7,587 млрд гривен. В сентябре 2016 года НАБУ начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности "Укрнафтой" в размере 7,745 млрд гривен по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.

Также читайте: "Мы хотим сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы", - Коломойский об отмене национализации "Приватбанка"

Источник: https://censor.net.ua/v3125853
 
   
 Топ комментарии
 
Журналісти плакали на фінальній прес-конференції Порошенка в його штабі, коли екзит-поли засвідчили вже відомий факт: він
програв вибори. Це лірика, а факт в тому, що понад 70% народу бере інформацію про події з телебачення. Воно, нагадаємо,
належить олігархам. І на основних телеканалах існувала негласна заборона на позитивне висвітлення реформ і змін, які
відбуваються в країні.
На "одному плюс одному" каналі журналісти прямо кажуть, що на будь-який позитив, пов'язаний з діями влади, діяла пряма
заборона.
А що ж показували телеканали? «Зубожіння» і «народ бідкається»: у Києві набудували новобудов, але вони порожні, бо у
покупців немає грошей; усі поїхали на заробітки; пенсіонерка померла, коли отримала рахунок за газ, - це про життя країни.
А навколо влади - одні скандали і корупція. На політичних ток-шоу такі ж токсичні і брехливі промови, але тут уже
прицільно б'ють Порошенка.
В новинах давали слово Порошенку, але це був офіціоз і «паркет» - як банер в інтернеті, його ніхто не помічає і не
"клікає" на нього.
Невеликий прошарок незалежних журналістів, починаючи орієнтовно з 2016 року, почав вважати Прошенка ворогом, а своїм
обов'язком - за всяку ціну звалити його. Хто стане наступником, цю раніше прогресивну частину журналістської спільноти не
цікавило -або вона не переймалася такими питаннями.
Владі закидають, що протягом цих років вона погано комунікувала, не пояснювала, що означають ті чи інші реформи і навіщо
вони здійснюються. Може й так - пояснювали не достатньо, але жодна влада досі не була настільки відкритою. Преса мала
легкий доступ і до ключових осіб, задіяних у змінах, і до рядових виконавців. Пояснити суть реформ, розібратися, якщо
треба, обгрунтовано розкритикувати. Це робота журналістів.
Більшість українців ніколи не чули про позитивні зрушення в країні. А якщо випадково пересічному виборцю траплялася новина
чи сюжет про якусь реформу, то він її не дуже розумів, адже людина не могла побачити за такими уривчатими даними цілісну
картину.
Після Майдану країна змінювалася не тільки завдяки реформам, які проводили президент і уряд, сформований за участі
пропрезидентської більшості. В Києві вже стали звичними стильні кав'ярні, українські виробники одягу почали заповнювати
внутрішній ринок. Якщо пройтися по Хрещатику, то магазинів українських брендів вже більше, ніж брендів іноземних. Фермери
освоюють нові й дорогі культури, а дехто вже заробляє свій "мільйон з гектара". Ви про це чули в новинах? Авжеж ні, бо
наші співвітчизники люблять бачити склянку напівпорожньою, і медіа їм в цьому допомагали.
Що в підсумку?
В переважній більшості журналісти розуміли, які колосальні зміни переживає країна. Розуміли, але не розказали своїй
аудиторії, бо «робота є робота, в нашого ЗМІ є власник». Українська журналістика ніколи не відрізнялася глибиною аналізу й
умінням зрозуміло подати складний матеріал. Але у вирішальний для країни період можна було б напружитися й рости разом із
країною. На жаль, журналістика не виконала своєї місії.
Як влучно підмітив соціолог, керівник Київського міжнародного інститут соціології (КМІС) Володимир Паніотто, виборці
піддалися навіюванню телевізора, що жити стало гірше, хоча це й суперечить фактам.
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Конечно договорятся! Так ты ведь за Буратинку голосовал. Поздно пить боржоми когда почки отвалились!
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А ось і ляльковод подав голос з-за лаштунків.
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Ринат Амедов - "Если Зеленский не посадит в тюрьму..., то все от него отвернутся."

Ждун ты наш Я особисто не збираюся нікому мститись - ні Порошенку, ні Гонтаревій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8746
Я особисто не збираюся нікому мститись - ні Порошенку, ні Гонтаревій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 5688
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Можно было и не поворачиваться. Этот бред по поводу посадит в тюрьму рассчитан на совсем конченых дебилов.
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"Мы теперь все делаем продуманно и умно, и мы не бродим с батальонами по Киеву."
Источник: https://censor.net.ua/n3125853

Тобто він визнав, що певні батальйони захищали в столиці ЙОГО інтереси ? Я лично не собираюсь никому мстить - ни Порошенко, ни Гонтаревой, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4321
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Коломойский примет любое решение суда. если оно в его пользу.
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"Откровення". Очевидно, що Україна- найважливіший проект для Пороха. Саме тому ця гнида беня й хоче віджати, обікрасти й знищити Україну, як найграндіозніший проект Пороха. Йому похрін, на 25, а ще більше на 73, яких він лохонув." Нічого особистого, просто бізнес"
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я думав ми стародавня нація, а виявляється ми - проект якогось потроха..
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Но показания против них придется дать.
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Если Беня думает, как Петя руководить судами через своих Грановских и Кононенко, такую же обеспечить "справедливость", то может отнять назад Приват, но не надолго, через пять лет другие придут, отнимут назад, хотя эти олигархи так и живут, приходят на пять лет со своим кланом, отжимают у других, потом новые у них и так по кругу
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Кожен п'ятий призначений Порошенком суддя Верховного Суду - недоброчесний
Один із призначенців - родич нардепа Ківалова, причетний до затягування розгляду справ Майдану. Я особисто не збираюся нікому мститись - ні Порошенку, ні Гонтаревій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 5935
http://ua1.com.ua/society/kozhen-pyatiy-priznacheniy-poroshenkom-suddya-verhovnogo-sudu-nedobrochesniy-55358.html …Я особисто не збираюся нікому мститись - ні Порошенку, ні Гонтаревій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 368
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Раз говорит что не будет, значит будет, пусть и не сам лично
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и это прекрасно. всю соевую шоблу под нож. народ одобрит такой подход к мыролюбному реформизму.
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А ему не надо ссать в ботинки, достаточно уничтожить всё то, что сделали Порошенко и Гонтарева...
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сделали или натворили? вальцман и сатановская?
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кофе картнуар.
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Я лично не собираюсь мстить.... за меня все сделают киллеры
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Если заманить Коломойского в Украину и арестовать,потом Ахметика и так далее .Бандо олигархов нужно уничтожать.У бандо олигархов уже рефлекс грабить Украинский Народ.
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Так тебя завтра ждут. В амуниции и с автоматом.
Будеш помогать
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Правильно робить Ігор, головне не сполохати цю наволоч...
ще потікають куди небудь Я особисто не збираюся нікому мститись - ні Порошенку, ні Гонтаревій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 515
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Зеленский предлагает перенести АП с Банковой. Но ведь это очень дорогая затея. Я предлагаю более бюджетный вариант: переименовать Банковую в Приватбанковую.
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Банковую можно сдать под съёмки фильмов ужасов.
Или сделать там элитный публичный дом.
Ещё и выгодно будет если без НДС.
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Ясно) беня очень нервничает, думаю из за амеров,поэтому и в интервью проговаривается и кто такие нацжоны и им подобные, и то что бабки он отжать не может почему то, видно зелю кто то покруче бени напугал -поэтому бесится и угрожает)))
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Верно заметили, верхушка не просто так рот открывает.
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Звичайно нащо мстити? Процес приватизації привату був просто по договарнюку з Гонтаревою під кураторством Пєті. Схема така:
1. Гонтарєва проводить приватизацію з порушеннями
2. держава вливає мільярди в банк
3. коломойша отримую через суд свій банк назад по причині див.п1
4. Всі з цьої "святої тройці" получають свої долі від оборутки
В програші тільки український народ, що так дозволяє ***** знущатися над собою
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Що ж у вас тоді брехня, якщо це чиста правда?
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...Понос 5-летний с 5-го анала...ивиняйте ща тавтологию...
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Не знаю в який анал дивитесь ви, але я не дивлюсь новини по телебаченню. Я особисто не збираюся нікому мститись - ні Порошенку, ні Гонтаревій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 520
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Ви дивитесь новини у буфете Верховной Рады..я Вас понимаю
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"Мы теперь все делаем продуманно и умно, и мы не бродим с батальонами по Киеву. Источник: https://censor.net.ua/n3125853
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А став хазяїном і України, і населення.
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Що Поросся здалось без бою, прибовзло рачки і здало всі свої схеми? Ото так гарант, справжній гідрант. І така паскуда п'ять років керувала країною.
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Гонтарева должна висеть за ногу на каштане на Крещатике.
Причём, низко-низко, чтобы каждая дворняжка могла подойти,
поднять лапу и пометить эту выдающуюся физиономию (харю).
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беня не будет мстить отдельным лицам. он отомстит всей Украине
первая фаза состоялась - 73% повелись на слугу и выбрали преЗЕдента весь мир смеется..
дальше немножко пограбит, и остатки продаст путину... и ВСЬО...(
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если весь мир и смеется, то над поцем, который прохекал все какому то клоуну Я особисто не збираюся нікому мститись - ні Порошенку, ні Гонтаревій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 199
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Все ясніше розумію що Україні таки все...
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зеле угрожает восстанием? ха ха ха кукловод угрожает марионетке???
он угрожает Украине хаосом, если суд не вынесет решения в пользу зе-бени..
ибо смотри предыдущие его откровения - революция это всегда плохо...)))
эти зебенята обладают исключительным уровнем внушаемости...., глупости и недальновидности ((
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Их жизня сама накажет строго, не??
🤣
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мразитки-зебилы, пиписка у вас не выросла на Пороха!... Я особисто не збираюся нікому мститись - ні Порошенку, ні Гонтаревій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 9525
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А говорили- где программа нового президента. А вот. Ещё будет поздравление с Новым годом
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Я не злопамятный, но память у меня хорошая...😅
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Не надо никому мстить: просто пусть деньги вернут за 5 лет.
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Зебилы,так кто президент?
каломойша из каждого утюга вещает
Де клоун?
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Коломойский , Коломойский, Коломойский, походу он ваш новый президент.
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Уже все? Ой... Гражданин Израиля Коломойский не будет мстить президенту Украины...
Трубку мира Пэтя выбьет о ваши головы Мстители хренвы...
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Всё ЗЕботы, накрылись ваши надежды на нары для Порошенко, устами младенца Бени глаголит истина! Я особисто не збираюся нікому мститись - ні Порошенку, ні Гонтаревій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6786 Я особисто не збираюся нікому мститись - ні Порошенку, ні Гонтаревій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6786
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ни мира, ни дешевых тарифов, не зарплаты в 2К зелени безработным, ни посадок, ни раскулачивания. только декларацию всем, ликвидацию крупнейшего банка, и вывод 2 лярдов из экономики коломойше на адвокатов с лондонскими судами бодаться Я особисто не збираюся нікому мститись - ні Порошенку, ні Гонтаревій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 1242
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..."Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать".
Сказал и в темный лес Ягненка поволок...
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Вот посмотришь на Коломойского - кругленький, мягенький, прямо Винни-Пух, но внешность обманчива
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЯ лично не собираюсь никому мстить - ни Порошенко, ни Гонтаревой, - Коломойский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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