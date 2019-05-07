 Я лично не собираюсь никому мстить - ни Порошенко, ни Гонтаревой, - Коломойский. ВИДЕО

Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.Info, пишет Цензор.НЕТ.
Он отметил, что усвоил "уроки", полученные в связи с конфликтом вокруг "Укртранснафты" и "Укрнафты" в 2015 году.
"Мы теперь все делаем продуманно и умно, и мы не бродим с батальонами по Киеву. Но раз государство имеет монополию на правосудие и на силу, то мы требуем от государства вердикта", - заявил бизнесмен.
На уточняющий вопрос журналиста, не решил ли он стать государством, Коломойский ответил: "Любое государство заканчивает свое существование - это написано в Ветхом Завете - когда люди перестают иметь право на справедливый суд. После этого государство заканчивается. Ну, или наступает право на восстание".Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.
19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими частными акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.
В июле 2016 года "Укрнафта" подала в суд 6 исковых заявлений с просьбой обязать ООО "Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасить перед нефтедобывающей компанией задолженность в общей сумме 7,587 млрд гривен. В сентябре 2016 года НАБУ начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности "Укрнафтой" в размере 7,745 млрд гривен по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.
Ждун ты наш
Источник: https://censor.net.ua/n3125853
Тобто він визнав, що певні батальйони захищали в столиці ЙОГО інтереси ?
Один із призначенців - родич нардепа Ківалова, причетний до затягування розгляду справ Майдану.
http://ua1.com.ua/society/kozhen-pyatiy-priznacheniy-poroshenkom-suddya-verhovnogo-sudu-nedobrochesniy-55358.html …
Будеш помогать
ще потікають куди небудь
Или сделать там элитный публичный дом.
Ещё и выгодно будет если без НДС.
1. Гонтарєва проводить приватизацію з порушеннями
2. держава вливає мільярди в банк
3. коломойша отримую через суд свій банк назад по причині див.п1
4. Всі з цьої "святої тройці" получають свої долі від оборутки
В програші тільки український народ, що так дозволяє ***** знущатися над собою
Причём, низко-низко, чтобы каждая дворняжка могла подойти,
поднять лапу и пометить эту выдающуюся физиономию (харю).
первая фаза состоялась - 73% повелись на слугу и выбрали преЗЕдента весь мир смеется..
дальше немножко пограбит, и остатки продаст путину... и ВСЬО...(
он угрожает Украине хаосом, если суд не вынесет решения в пользу зе-бени..
ибо смотри предыдущие его откровения - революция это всегда плохо...)))
эти зебенята обладают исключительным уровнем внушаемости...., глупости и недальновидности ((
🤣
каломойша из каждого утюга вещает
Де клоун?
Трубку мира Пэтя выбьет о ваши головы Мстители хренвы...
Сказал и в темный лес Ягненка поволок...