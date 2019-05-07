 Я лично не собираюсь никому мстить - ни Порошенко, ни Гонтаревой, - Коломойский. ВИДЕО

Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.Info, пишет Цензор.НЕТ.

Он отметил, что усвоил "уроки", полученные в связи с конфликтом вокруг "Укртранснафты" и "Укрнафты" в 2015 году.

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"Мы теперь все делаем продуманно и умно, и мы не бродим с батальонами по Киеву. Но раз государство имеет монополию на правосудие и на силу, то мы требуем от государства вердикта", - заявил бизнесмен.

На уточняющий вопрос журналиста, не решил ли он стать государством, Коломойский ответил: "Любое государство заканчивает свое существование - это написано в Ветхом Завете - когда люди перестают иметь право на справедливый суд. После этого государство заканчивается. Ну, или наступает право на восстание".

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

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19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими частными акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.

В июле 2016 года "Укрнафта" подала в суд 6 исковых заявлений с просьбой обязать ООО "Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасить перед нефтедобывающей компанией задолженность в общей сумме 7,587 млрд гривен. В сентябре 2016 года НАБУ начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности "Укрнафтой" в размере 7,745 млрд гривен по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.

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