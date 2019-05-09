 "Попадание подтверждаю": украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта в районе ДАП. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, группа снайперов работает в районе Донецкого аэропорта.

На видео видно двоих российских оккупантов, которые вышли на свои позиции на холме. Один из них и был уничтожен украинскими бойцами.

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