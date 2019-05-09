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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, Общество
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Все про:снайперы (259) донецкий аэропорт (474) Ухман Михаил (19)

 "Попадание подтверждаю": украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта в районе ДАП. ВИДЕО

Украинские снайперы ликвидировали российского диверсанта в районе ДАП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, группа снайперов работает в районе Донецкого аэропорта.

На видео видно двоих российских оккупантов, которые вышли на свои позиции на холме. Один из них и был уничтожен украинскими бойцами.

Смотрите также: "Есть! Снимайся! Скажи пацанам, что сейчас ответка будет!" - украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта в районе ДАП. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3125727
 
   
 Топ комментарии
 
Чувак шел за дидом на палке, но не фортануло, не свезло. Слава Україні!
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Мінус орк... Яка сумна новина...
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Чувак шел за дидом на палке, но не фортануло, не свезло. Слава Україні!
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Тепер його самого на дрючок начеплять...
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Ну, раньше он на палке других носил, теперь другие будут его носить. Круговорот ватников на палках продолжается.
А ***** шастать....
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в постели ванька у аксиньи
был скажем прямо как бревно
теперь в гробу лежит как тоже
оно
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ШИБАНУЛО ВАШЕГО БАТЬКУ.ТЕПЕРЬ ТАК И ОСТАНЕТСЯ ГРУЗОМ 200
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хоть и старое видео, но приятно
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Хочете сказати - з минулої весни? Який вік цього відео по вашому?
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снайперская пара - настоящие жидобиндеровцы, судя по мове.
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сейчас им напишут путриёты за мову...!)
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Так так, згідно до закону про мову, боєць мусив сказати,- Влучення підтверджую！😀Куди дивляться мовні інспектори！ Куди дивиться Вятрович！ Га？😆😆😆😆😆😅😅😅
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ПыСы. Да, забыл про Фарион и прочие...😄😄😄😄😄😄😄
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да ты не переживай - все тобою названные в этот момент смотрят как сдыхает кацап...
это потом когда они всех кацапов перебьют - вот тогда выговора им и закатят - может даже оштрафуют на 5 копеек...)))
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Минус один медведчуковский орк...
Как говорит мертветчук горняки воюют...
Значит минус горняк...
Смотри собака рашистская, и бойся...
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Ваше благородие,
госпожа чужбина,
Жарко обнимала ты,
Да только не любила. "Влучання підтверджую": український снайпер ліквідував російського окупанта в районі ДАП - Цензор.НЕТ 7441
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Ваше благородие,
госпожа чужбина, Вкраїна
Жарко обнимала ты,
Да только не любил Я - так правильніше, бо вони так і лишились чужими на цій землі. Та мало того, ще й чужу землю давай сюди тягнути...
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Грязевая маска, и шо тут такого необычного😁
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Ну все, Киев теперь брать не будет! Разве шо с подземными водами.
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Браво снайпер! Только не красиво получается,это видео полугодичной давности, только добавили искажение голоса.некрасиво одну и ту же дохлую крысу 2 раза показывать капитану...
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Пол-года назад была осень. На видео свежая зелень на иве.
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Молодцы! Теперь пускай его бесноватый палках носят нарасейке!
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Ішов москаль по приліску шукав собі пригоди, світило ясно сонечко "Прекрасная пагода!!!"
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Аж раптом довбануло і здригнулася земля!

Болванка прилетіла в молодого мск..ля!
(Пісня про артилеристів, але все одно приємно).
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Что-то не видно одобрения и поддержки в комментариях от местной зеботвы. Валютных и придурковатых.
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А хрiн його знае кого бомбасяне накопали разом з Градами.
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В таких новотях они не появляются, им своих мишебратьев жалко.
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Этот ролик можно смотреть бесконечно! Слава нашим доблестным воинам!!!
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Гарна робота , ВОЇНИ ! Крошіть вату. Слава Україні!
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Наверно сдохшему мудаку, "защишающему русскоязычных на Донбассе" было бы приятно узнать что его заволил рускоязычный украинский снайпер.
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Уничтожил.... Уничтожил нечисть - вот нужные слова!.... "Влучання підтверджую": український снайпер ліквідував російського окупанта в районі ДАП - Цензор.НЕТ 7436
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Варю каву.Цього разу львівську, привезену з площі Ринок з "Копальні"
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Они даже сами удивились .
Вот пуля просвистела и ага ... "Влучання підтверджую": український снайпер ліквідував російського окупанта в районі ДАП - Цензор.НЕТ 5312
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Якісно відпрацювали хлопці!!! Вітаю!!! Слава Героям України!!!
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сирійці набагато краще знімають через те ,що в них техніка краща ?Я про сирійську опозицію.
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Если у меня в ленте новостей появился пухнастый бандеровец, значит новость хорошая.😻
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Не обманул бандеровец, новость радостная.
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Не пойдет он больше никогда на акцию "бессмертный клоп", ну разве, что в виде портрета на палке.
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зная состав войск лднр можно утверждать, что у этого "российского оккупанта" украинский паспорт на 99%.
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Нехай не забудуть повязати георгієвський бант на палець ноги трупа.
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Знищенням 2-х представників ватяної наволочі ЗАДОВОЛЕНИЙ. ЩИРО ВДЯЧНИЙ ВАМ ХЛОПЦІ
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все одно мало здохлих адептів руSSкого міра...кожний день по 100 штук козломордих "іхтамнєтів" треба двусотити..., тоді дуже швидко закінчиться "гражданская" війна в Україні...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Попадание подтверждаю": украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта в районе ДАП. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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