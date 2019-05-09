 "Попадание подтверждаю": украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта в районе ДАП. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, группа снайперов работает в районе Донецкого аэропорта.На видео видно двоих российских оккупантов, которые вышли на свои позиции на холме. Один из них и был уничтожен украинскими бойцами.
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+82
Чувак шел за дидом на палке, но не фортануло, не свезло. Слава Україні!
+70
приехал укропов мочи, а тут он оно че.
+65
Мінус орк... Яка сумна новина...
А ***** шастать....
был скажем прямо как бревно
теперь в гробу лежит как тоже
оно
это потом когда они всех кацапов перебьют - вот тогда выговора им и закатят - может даже оштрафуют на 5 копеек...)))
Как говорит мертветчук горняки воюют...
Значит минус горняк...
Смотри собака рашистская, и бойся...
госпожа чужбина,
Жарко обнимала ты,
Да только не любила.
госпожа
чужбина, Вкраїна
Жарко обнимала ты,
Да только не любил Я - так правильніше, бо вони так і лишились чужими на цій землі. Та мало того, ще й чужу землю давай сюди тягнути...
- Не, б*ять, Барак Обама!
Болванка прилетіла в молодого мск..ля!
(Пісня про артилеристів, але все одно приємно).
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Вот пуля просвистела и ага ...