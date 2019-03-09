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Все про:дети (3472) Чехия (854) Шевченко Тарас (230)

 Дети читали стихи Шевченко на площади столицы Чехии. ВИДЕО

В Праге по случаю 205-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко прошло несколько символических акций.

Представители посольства Украины в Чехии и несколько десятков детей из украинской субботней школы "Эрудит" вместе со своими родителями собрались возле памятника Тарасу Шевченко на площади Кинских, где состоялось торжественное возложение цветов, а также конкурсы для детей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Источник: https://censor.net.ua/v3115710
 
   
 Топ комментарии
 
Вы пишите "Наши дети не в Украине", при этом, сам - находитесь в США.....
Странновато это
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Українські діти дуже талановиті. І дуже сумно, коли їх майбутнє не пов'язано з Україною.
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Да Украинцы супер люди.Они вонючий совок на себе вытянули.И даже выстояли против кацапской нечести.Но один мудак их предал,но с него спросят.
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Порох гордись.Наши дети не в Украине.
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Сегодня Порох - Чемпион по бегу! пусть отдыхает... еле убежал
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Це початок забігу тварюки Діти читали вірші Шевченка на площі столиці Чехії - Цензор.НЕТ 4303 Діти читали вірші Шевченка на площі столиці Чехії - Цензор.НЕТ 2220
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Вы пишите "Наши дети не в Украине", при этом, сам - находитесь в США.....
Странновато это
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Я в Днепре.Так что не стесняюсь своего города,а страны тем более.
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Українські діти дуже талановиті. І дуже сумно, коли їх майбутнє не пов'язано з Україною.
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Да Украинцы супер люди.Они вонючий совок на себе вытянули.И даже выстояли против кацапской нечести.Но один мудак их предал,но с него спросят.
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козломордые а как же скрепы и вяличие? =))

Tрубы, качающие воду Байкала на китайский завод

Діти читали вірші Шевченка на площі столиці Чехії - Цензор.НЕТ 7349
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомДети читали стихи Шевченко на площади столицы Чехии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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