 Дети читали стихи Шевченко на площади столицы Чехии. ВИДЕО

Представители посольства Украины в Чехии и несколько десятков детей из украинской субботней школы "Эрудит" вместе со своими родителями собрались возле памятника Тарасу Шевченко на площади Кинских, где состоялось торжественное возложение цветов, а также конкурсы для детей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
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+3
Вы пишите "Наши дети не в Украине", при этом, сам - находитесь в США.....
Странновато это
Странновато это
+2
Українські діти дуже талановиті. І дуже сумно, коли їх майбутнє не пов'язано з Україною.
+2
Да Украинцы супер люди.Они вонючий совок на себе вытянули.И даже выстояли против кацапской нечести.Но один мудак их предал,но с него спросят.
Странновато это
Tрубы, качающие воду Байкала на китайский завод