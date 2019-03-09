 Дети читали стихи Шевченко на площади столицы Чехии. ВИДЕО

Представители посольства Украины в Чехии и несколько десятков детей из украинской субботней школы "Эрудит" вместе со своими родителями собрались возле памятника Тарасу Шевченко на площади Кинских, где состоялось торжественное возложение цветов, а также конкурсы для детей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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