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 В результате действий "Нацкорпуса" во время выступления Порошенко в Черкассах пострадали 15 полицейских, - НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 марта, во время охраны общественного порядка в центре города, где проходили мероприятия с участием президента Украины, представители Национального корпуса пытались прорваться на сцену.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, на замечание правоохранителей о недопустимости таких действий около 30 активистов не реагировали.

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"В дальнейшем они стали провоцировать на драку рядовых граждан, применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли фаеры и, наконец, попытались заблокировать кортеж первого лица государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время столкновений под АП пострадали трое силовиков

Исходя из необходимости надлежащей организации безопасности мероприятий, полицейским удалось оттеснить активистов и обеспечить необходимые меры безопасности в отношении президента Украины", - говорится в сообщении.

По предварительно информации, в результате столкновения между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, пострадали 7 полицейских. Они обратились к медикам за помощью травмами различной степени тяжести, в частности, рассечением лица.

Во время схватки пострадал также начальник Главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.

"Полиция отмечает недопустимость таких провокационных действий, которые прикрываются политическими лозунгами и реагировать на нарушения закона решительно и в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в сообщении.

Также смотрите: "Свинарчуків - за ґрати!", - протест против коррупции в "Укроборонпроме" перерос в столкновения под АП (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже было уточнено, что в результате столкновения пострадали 15 правоохранителей. Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

В результате действий Нацкорпуса во время выступления Порошенко в Черкассах пострадали 15 полицейских, - НПУ 01
В результате действий Нацкорпуса во время выступления Порошенко в Черкассах пострадали 15 полицейских, - НПУ 02
В результате действий Нацкорпуса во время выступления Порошенко в Черкассах пострадали 15 полицейских, - НПУ 03

Смотрите также: "Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, ранее сегодня "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Источник: https://censor.net.ua/v3115702
 
   
 Топ комментарии
 
Организатор коррупции и мародёрства безусловно ответит за всё.
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После признания неконституционной статью о незаконном обогащении Пецька для меня не просто вор и мародер, а предатель народа Украины!
А предателям у нас место не в президентах, а на гиляках!
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Так не Порошенко эту статью отменил, а Конституционный суд.
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В котором большинство - Петькины назначенцы. Можешь еще рассказать за незавивимость КС. Я послушаю Унаслідок дій "Нацкорпусу" під час виступу Порошенка в Черкасах постраждали 15 поліцейських, - НПУ - Цензор.НЕТ 2374
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Смерть ворогам України!!!! смерть клятой расії та путін-*****!!!!
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Вперёд на фронт,а не в интернете клаву топтать .
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А тебе, что мешает?Взял винтовку и на фронт.
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совкопенси дрищуть вдома з клавіатури, та чекають на субсидію, який там фронт.)
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А говорили, что кацапам запретили въезд в Украину. Повторяется Донецк, Луганск?
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Як я розумію нацкорпус проти Порошенка, а кого висунули вони на президента чи кого підтримали?То виходить їхня позиція анархія?Люди які проти однієї позиції, повинні пропонувати альтернативу.
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Нацкорпус робить те, що каже Аваков, що їх утримує. А він зараз проти Порошенка. Все.
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Генерал полиции Валерий Лютый завтра станет маршалом полиции.
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вот реальный участник БД пишет....

Не совсем написанным можно согласится, но пишет как то злобно-весело...
Стиль понравился...
Унаслідок дій "Нацкорпусу" під час виступу Порошенка в Черкасах постраждали 15 поліцейських, - НПУ - Цензор.НЕТ 4151 Белый Хозяин‏ @pesekcot 1 ч.1 час назад
Достоверная инфа, гнида Порошенко сбежал в Черкассах со своего-же митинга, увидев реальных людей желающих ему навалять, наконец-то.
Массовка, которую он возит с собой, свалила по тихому - на трендюля за Спасителя они не подписывались.
Добро пожаловать в реальный мир, Томосоносец.

Знаете, в чём неизбежная проблема ублюдков, типажа Порошенко?
Им необходимо окружать себя кем-то, но служить подонку человек с честью - не будет. И сейчас, чем ближе он к помойке, пусть хоть оборётся своим Нарикам, Свинарчукам, Кононенками и прочим мразям.
Все будут "Не абонент"

Конечно, уже спущены инструкции "лояльным блогерам", писать что это были наймиты, боевики, уверен и след ГРУ к утру Грицак с Югиком, если протрезвеют нам озвучат. Гарантирую, первопричину - дело Гладковского и остальной банды Порошенко, из-за чего и заварилось, размоют максимум!

Известная мудрость "История повторяется 2 раза...", попомните мои слова, ещё сработает в нашем балагане. Янык в Ростове, но посмотрим, откуда будет вещать через месяц-другой "Спаситель Украины" вместе с своей косорылой Мариной. Будет нам и Перемога, по ТВ Гондураса, и остальное
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Історія повторюється, коли ворог маскавіт нище Країну, а козаки ********* між собою... ну-ну працюйте і на далі на масковію.... що буде, ми знаємо...
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Далі буде... Унаслідок дій "Нацкорпусу" під час виступу Порошенка в Черкасах постраждали 15 поліцейських, - НПУ - Цензор.НЕТ 5433

"...час вже надходить помсти,
будемо вільні Ми!
рідна країно прокинься,
розбий кайдани свої!

Знищимо лихо вороже,
Будем священним судом!
Корпус всіх переможе,
Бо ми крокуєм разом!"
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Аваков у своєму бажанні вислужитися перед ботоксною зубожінкою взагалі розум втратив.
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Це Політика, друже. Пепе не вміє "робити політику", тому і програє. Бо вміє лише красти та вкрасти вкрадене.
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Криза жанру. Це вже не заводить. Люди відвертають носи. На передку треба героїзм показувати. Нацдружини сюжетами для Кацап-ТВ зробили рекламу Порошенку.
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Хороша позиція проти всіх,і ніякої відповідальності.Нацкорпус запропонуйте альтернативу, ми оберем,а потім несіть відповідальність .
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Поросятку . Авакова и Билецкого посадить в одну камеру . А так как 2 последних по мальчикам. то порвут Пепе на немецкий крест за все . что сделал с Украиной .
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Собаки лают - караван ( ПАП) идёт. Кремлёвская ****@та- готовьтесь, будет больно
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не те пострадали, кодло барыгино спокойно улетело
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Идиоты.
Надо устанавливать кто организует и оплачивает это.
И давать сроки.
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Все ,с кем общаюсь , против этого сборища в пятнистых куртках.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ результате действий "Нацкорпуса" во время выступления Порошенко в Черкассах пострадали 15 полицейских, - НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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