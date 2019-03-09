 В результате действий "Нацкорпуса" во время выступления Порошенко в Черкассах пострадали 15 полицейских, - НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, на замечание правоохранителей о недопустимости таких действий около 30 активистов не реагировали.
"В дальнейшем они стали провоцировать на драку рядовых граждан, применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли фаеры и, наконец, попытались заблокировать кортеж первого лица государства.
Исходя из необходимости надлежащей организации безопасности мероприятий, полицейским удалось оттеснить активистов и обеспечить необходимые меры безопасности в отношении президента Украины", - говорится в сообщении.
По предварительно информации, в результате столкновения между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, пострадали 7 полицейских. Они обратились к медикам за помощью травмами различной степени тяжести, в частности, рассечением лица.
Во время схватки пострадал также начальник Главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.
"Полиция отмечает недопустимость таких провокационных действий, которые прикрываются политическими лозунгами и реагировать на нарушения закона решительно и в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в сообщении.
Позже было уточнено, что в результате столкновения пострадали 15 правоохранителей. Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения.
Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Напомним, ранее сегодня "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.
А предателям у нас место не в президентах, а на гиляках!
Не совсем написанным можно согласится, но пишет как то злобно-весело...
Стиль понравился...
Белый Хозяин @pesekcot 1 ч.1 час назад
Достоверная инфа, гнида Порошенко сбежал в Черкассах со своего-же митинга, увидев реальных людей желающих ему навалять, наконец-то.
Массовка, которую он возит с собой, свалила по тихому - на трендюля за Спасителя они не подписывались.
Добро пожаловать в реальный мир, Томосоносец.
Знаете, в чём неизбежная проблема ублюдков, типажа Порошенко?
Им необходимо окружать себя кем-то, но служить подонку человек с честью - не будет. И сейчас, чем ближе он к помойке, пусть хоть оборётся своим Нарикам, Свинарчукам, Кононенками и прочим мразям.
Все будут "Не абонент"
Конечно, уже спущены инструкции "лояльным блогерам", писать что это были наймиты, боевики, уверен и след ГРУ к утру Грицак с Югиком, если протрезвеют нам озвучат. Гарантирую, первопричину - дело Гладковского и остальной банды Порошенко, из-за чего и заварилось, размоют максимум!
Известная мудрость "История повторяется 2 раза...", попомните мои слова, ещё сработает в нашем балагане. Янык в Ростове, но посмотрим, откуда будет вещать через месяц-другой "Спаситель Украины" вместе с своей косорылой Мариной. Будет нам и Перемога, по ТВ Гондураса, и остальное
"...час вже надходить помсти,
будемо вільні Ми!
рідна країно прокинься,
розбий кайдани свої!
Знищимо лихо вороже,
Будем священним судом!
Корпус всіх переможе,
Бо ми крокуєм разом!"
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Надо устанавливать кто организует и оплачивает это.
И давать сроки.