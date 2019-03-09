 В результате действий "Нацкорпуса" во время выступления Порошенко в Черкассах пострадали 15 полицейских, - НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, на замечание правоохранителей о недопустимости таких действий около 30 активистов не реагировали.

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"В дальнейшем они стали провоцировать на драку рядовых граждан, применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли фаеры и, наконец, попытались заблокировать кортеж первого лица государства.

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Исходя из необходимости надлежащей организации безопасности мероприятий, полицейским удалось оттеснить активистов и обеспечить необходимые меры безопасности в отношении президента Украины", - говорится в сообщении.

По предварительно информации, в результате столкновения между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, пострадали 7 полицейских. Они обратились к медикам за помощью травмами различной степени тяжести, в частности, рассечением лица.

Во время схватки пострадал также начальник Главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.

"Полиция отмечает недопустимость таких провокационных действий, которые прикрываются политическими лозунгами и реагировать на нарушения закона решительно и в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в сообщении.

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Позже было уточнено, что в результате столкновения пострадали 15 правоохранителей. Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.







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Напомним, ранее сегодня "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.