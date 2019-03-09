 Послы Великобритании, Испании и Бельгии прочитали стихи Шевченко на своих языках. ВИДЕО

Дипломаты читали свои любимые стихи украинского поэта в студии телеканала UATV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Соответствующее видео опубликовал телеканал "UA: Первый". На видео стихи читают Сильвия Хосефина Мартин Кортес – посол Испании, Алекс Ленартс – посол Бельгии, Джудит Гоф – посол Соединенного Королевства.
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К инициативе присоединились послы Дании, Литвы, Франции, Словакии, Швеции, Бельгии, Канады и Ирана, которые также читали стихи Шевченко на своих языках.
Энд олл, аз эни спик -- имел! *)
День божий минає,
І знову люд потомлений,
І все спочиває.
Тілько я, мов окаянний,
І день і ніч плачу
На розпуттях велелюдних,
І ніхто не бачить,
І не бачить, і не знає -
Оглухли, не чують;
Кайданами міняються,
Правдою торгують.
І Господа зневажають,
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають,
А що вродить? побачите,
Які будуть жни́ва!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!