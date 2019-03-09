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 "Грани войны. Логвиново": представлена 2 часть документального фильма-расследования о событиях под Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО

Волонтер и участник боевых действий Евгений Шевченко представил вторую серию документального фильма-расследования "Грани войны. Логвиново", в котором анализируются события 2015 года, когда "российская армия без боя и без единого выстрела захватила стратегически важное село Логвиново и образовала Дебальцевский котел".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Евгений Шевченко.

"Горькая и болезненная правда ... правда о том, как гибли украинские солдаты, когда собственное командование их предало, оболгало и забыло. И все это лишь для того, чтобы Петр Порошенко смог начать свою кровавую торговлю с оккупантами.

Недавно страна узнала, как Президент и его друзья на протяжении всей войны грабили армию. В этом фильме я покажу, как Президент и его генералы ради кровавых денег отправляли нас на смерть.

Люди должны знать, как же так случилось, что в феврале 2015 российская армия без боя и даже без единого выстрела захватила стратегически важное село Логвиново и образовала Дебальцевский котел. Поэтому я решил снять документальный фильм-расследование "Грани войны. Логвиново" и сегодня публикую его вторую серию - первая по ссылке: https://youtu.be/r_uvenTnsoY", - написал он.

Шевченко отметил, что к сожалению, министр обороны Степан Полторак и начальник генштаба Виктор Муженко так и не согласились дать интервью для фильма или хотя бы ответить на его вопросы в письменной форме. Также и главный военный прокурор Анатолий Матиос отказался объяснить, почему в течение четырех лет саботируется расследование обстоятельств трагедии и никто не ищет офицеров, виновных в преступной халатности и государственной измене.

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Вместе с тем он подчеркнул, что и без ответов высокопоставленных лиц Минобороны удалось выяснить следующие десять фактов:

1. В течение полугода, когда Дебальцево находилось под контролем Украины, никто не готовил его к обороне.

2. Безответственное отношение к защите Углегорска привело к тому, что 29 января 2015 г. враг быстро занял город.

3. Утром 9 февраля 2015 г. по приказу командующего сектора "С" из стратегически важного села Логвиново выводят абсолютно все подразделения, которые держали там оборону и уже через полчаса враг без боя и без единого выстрела захватывает населенный пункт, перекрывает трассу и образует Дебальцевский котел .

4. Контратакующие действия организованы халатно и неграмотно без разведки, без артиллерийской подготовки и без действенной поддержки танками.

5. Ни Президент, ни Генштаб не планировали вывод украинской группировки с Дебальцевского плацдарма - решение принималось группой инициативных офицеров в самом котле, которые решили уберечь бойцов от повторения Иловайской трагедии.

6. После потери Дебальцево от политического и военного руководства страны была слышна только ложь о большой "победе", а большинству командиров включая комбрига 128-й бригады ВСУ, которые были свидетелями преступления, позатыкали рты государственными наградами, званиями и должностями.

7.Уже через полтора месяца после вроде разрушенного железнодорожного узла и сообщения была начата масштабная торговля с оккупированными территориями, которая ежегодно приносила Порошенко и другим олигархам не менее 500 млн $ кровавых денег.

8.Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны отказался создавать временную следственную комиссию для расследования обстоятельств Дебальцевской трагедии.

9. Главный военный прокурор Анатолий Матиос четыре года подряд саботирует расследование истинных причин поражения в Дебальцево и не ищет виновных в трагедии офицеров.

10. Должностные лица вооруженных сил Украины и военной прокуратуры отказались от каких-либо комментариев и всячески препятствовали расследованию.

"Надеюсь, что после смены политического руководства страны и Порошенко, и генералы, которые выполняли его преступные приказы понесут наказание за смерть сотен наших побратимов. Потому что такие вещи невозможно простить. И тем более невозможно забыть ...", - написал он.

"Поделитесь этим видео - помогите донести до людей правду, ведь ни один телеканал не согласился выпустить наш фильм в эфир.

Посвящение моему верному другу Андрею Реутове Andriy Dobruy, позывной "Медок", и всем воинам, павших в боях за нашу землю ...

Благодарность за участие в съемках фильма моей команде и всем причастным, Юрию Панин (Iurii Panin), PIN Production и Сергею Борисенко (Sergey Borisenko)", - добавил Шевченко.

Грани войны. Логвиново: представлена 2 часть документального фильма-расследования о событиях под Дебальцево в 2015 году 01
Грани войны. Логвиново: представлена 2 часть документального фильма-расследования о событиях под Дебальцево в 2015 году 02
Грани войны. Логвиново: представлена 2 часть документального фильма-расследования о событиях под Дебальцево в 2015 году 03

Источник: https://censor.net.ua/v3115675
 
   
 Топ комментарии
 
соевые. расскажите теперь о пользе мыролюбных перемирий вашего хозяина.
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В Президенти йдуть ті хто хочуть стати впізнаваними для подальшої політичної кар'єри. Як правило для військових похід в політику це спланований вихід на пенсію з подальшою роботою в якійсь політичній силі чи як народного депутата. Кривонос скорше за все вирішив закінчити свою військову кар'єру і цей його похід в Президенти це спроба допомогти порошенку і перейти на політичну роботу. Політтехнологи порошенка бачили великий рейтинг Гриценка і думали що люди підтримують Гриценка просто тому що той полковник і якщо ввести на вибори ще одного полковника, то рейтинг Гриценка впаде в два рази! Але думки політтехнологів порошенка не випрадались і тепер Кривонос став непотрібен мафії.
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С теми Муженками-Матиосами-Полтораками и так всё понятно.
Мне не понятно, зачем полковник спецназа полез сначала в Генштаб, потом в политику, зарегистрировался как кандидат в президенты? Кто за него внес 2,5млн грн? Почему он снялся в пользу Порошенко? Я раньше думал о нем лучше.
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В Президенти йдуть ті хто хочуть стати впізнаваними для подальшої політичної кар'єри. Як правило для військових похід в політику це спланований вихід на пенсію з подальшою роботою в якійсь політичній силі чи як народного депутата. Кривонос скорше за все вирішив закінчити свою військову кар'єру і цей його похід в Президенти це спроба допомогти порошенку і перейти на політичну роботу. Політтехнологи порошенка бачили великий рейтинг Гриценка і думали що люди підтримують Гриценка просто тому що той полковник і якщо ввести на вибори ще одного полковника, то рейтинг Гриценка впаде в два рази! Але думки політтехнологів порошенка не випрадались і тепер Кривонос став непотрібен мафії.
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На жаль командування виявилось найбільш слабким ланцюгом нашої оборони! Фільм про Дебальцево саме про помилки командування! Низький професійний рівень, неспроможність моделювати ситуації, неспроможність до маневру, відсутність резервів, відсутність комунікації з офіцерами на місцях, відсутність контролю над ситуацією і як наслідок масовий, неконтрольований і неорганізований вихід підрозділів з під Дебальцева! Це взагалі катастрофа військового управління в ЗСУ за яку Муженко та всі генерали Генштабу мали бути масово арештовані та засуджені трибуналом до 15 років тюрми! Втратити контроль над підрозділами ЗСУ які обороняють плацдарм і як наслідок втратити контроль над ситуацією в Дебальцево - це повний провал генералів Генштабу! Я дивуюсь чому генерали масово не застрелились з табельної зброї! Війська України масово відмовились виконувати накази командування і почали відступ з позицій! Після такого всіх генералів знімають, бо вони вже непотрібні, вони не мають авторитету в військах і їх накази ніхто не виконує це вже не командири це вже не військові - це люди які абсолютно необгрунтовано носять військову форму!
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Вопросов больше чем ответов и пока стоит многоточие.
Разбор полетов не состоится.
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соевые. расскажите теперь о пользе мыролюбных перемирий вашего хозяина.
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Украинцы, адекватные, отвечают - польза в том, что сейчас нет массовой оккупации российской солдатней всей Украины. Иначе бы ты сидел при комендантском часе в своем городе а под твоим окном стояли бы Град-ы и танки, мародерили бы кизяки, массовые убийства и геноцид украинцев и сколь нибудь лояльного к ним других народностей.
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и это все? слабошыкаладно. Только не ясно каксвязана трусость и продажность лолы к продвижению русни по территории Украины.что сделала лола для того чтобы мордвы не было в Украине? устроила 1001 е мыролюбное перемирие?
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барыга все украл... - все знают....
просыпаюсь - яд табачный в рот - де зажигалка?
барыга мабуть скомуниздил - два раза моргнул - лежит зараза де и лежала,,,
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говнокомандующий петрушка тогда ковал гешефт, как впрочем и сейчас
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Враг не в Москве, не в Кремле, да? Когда внутренний "враг" становится для малограмотного человека более ненавистным чем внешний, который убивает, насилует, грабит твоих соотецественников на оккупированной им территории то такой человек становится коллаборантом, манкуртом.
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"Тебя посодют, а ты не воруй" (с)
Эта фраза как никогда актуальна, ибо кто б ни пришёл к власти : Зеля, Юля или полковник, они БУДУТ САЖАТЬ!!!
Запрос от народа на это просто огромный!!!
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муженко должен отвечать вдвойне за Иловайск и Дебальцево.За бездарность командования погибли сотни наших ребят.
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Адекватно? За то, что вошли в тыл ВСУ тясячи российских военных с сотнями единиц техники? Обратись с таким призывок к Шойгу, Путину и российскому генштабу.
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Командование как раз высший класс! Для кацапов. По указке кацапов сданы ключевые пункты для нанесения максимальных потерь ВСУ и добробатам.
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Конечно. Мощная украинская армия образца 2014-го, воевавшая буквально в шлепках и в том, что волонтеры привезут, могла с легкостью противостоять и выбить десятки тысяч полностью экипированных российских военных с сотнями единиц модернизированной техники, которые имели опыт боевых действий и несколько лет подряд готовились к войне.
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А если еще и приказы о сдаче важных населенных пунктов давать и не сообщать другим подразделениям оставляя и отправляя их на убой, то практически никаких шансов.
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Кстати, ходят упорные слухи, что разгром кацапов под Марьинкой состоялся не по воле, а ВОПРЕКИ генштабу, по инициативе командиров среднего звена.
Генштаб жевал сопли и приказывал "не поддаваться на провокации", когда русня рванула на прорыв.
Офицеры уровня полк--взвод верно оценили обстановку и вломили росиянам.
Я тут подумал, а наш может успех в Марьинке был обусловлен тем, что оккупанты шли внаглую ЗНАЯ !!!, что сопротивления не будет, и были застигнуты врасплох???
А чего, теперь, после множества вскрывшихся фактов предательства высшего руководства, эта мысль уже не кажется дикой...
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Что то этим авторам не клеится - то в первом фильме говорит что одним зводом могли бы разогнать сепарюг а теперь что там были такие силы, что там везде вокруг сепары и рассеиские танки.
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это была 1 -ая группа которая с танком и бтр-ом заняла Логвиново, а потом им дали 3 дня для переброски сил и закрепления и только потом послали на мясо ВСУ. Меня поражают факты, что про сдачу пунктов никто никому не докладывал - это предательство явное.
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Гораздо хуже.
Про Логвиново ЗНАЛИ ВСЕ.
Там движение сопровождалось просто онлайн.
Весь украинский инет просто выл -- ВВЕДИТЕ ВОЙСКА В ЛОГВИНОВО, иначе будет котёл.
Войска на Логвиново бросили, когда русня закрепилась.
В результате -- потери, котёл...
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Бойцы должны знать в первую очередь, а не з интернета. Они ж в окопах не в интернете сидят и новости читают.
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Хорошо, что эти времена прошли и уже на местах полевые командиры решают наваливать по самый небалуй.
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времена прошли но мыролюбное мыролюбство соевых осталось. правда ненадолго. до конца марта.
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Посади Порошенко Муженка, Полторака, Свинарчука - народ бы за него обома руками голосовал, но нет - гнинды своих не сдают.
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А еще лучше посадить всех украинцев или вывезти на Колыму, в Сибирь, да? Тогда и новых руководителей не будет которые будут зраду делать.
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як йому дали висвітлити маразм в бойових діях
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Грани войны. Логвиново": представлена 2 часть документального фильма-расследования о событиях под Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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