 "Грани войны. Логвиново": представлена 2 часть документального фильма-расследования о событиях под Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Евгений Шевченко.

"Горькая и болезненная правда ... правда о том, как гибли украинские солдаты, когда собственное командование их предало, оболгало и забыло. И все это лишь для того, чтобы Петр Порошенко смог начать свою кровавую торговлю с оккупантами.

Недавно страна узнала, как Президент и его друзья на протяжении всей войны грабили армию. В этом фильме я покажу, как Президент и его генералы ради кровавых денег отправляли нас на смерть.

Люди должны знать, как же так случилось, что в феврале 2015 российская армия без боя и даже без единого выстрела захватила стратегически важное село Логвиново и образовала Дебальцевский котел. Поэтому я решил снять документальный фильм-расследование "Грани войны. Логвиново" и сегодня публикую его вторую серию - первая по ссылке: https://youtu.be/r_uvenTnsoY", - написал он.

Шевченко отметил, что к сожалению, министр обороны Степан Полторак и начальник генштаба Виктор Муженко так и не согласились дать интервью для фильма или хотя бы ответить на его вопросы в письменной форме. Также и главный военный прокурор Анатолий Матиос отказался объяснить, почему в течение четырех лет саботируется расследование обстоятельств трагедии и никто не ищет офицеров, виновных в преступной халатности и государственной измене.

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Вместе с тем он подчеркнул, что и без ответов высокопоставленных лиц Минобороны удалось выяснить следующие десять фактов:

1. В течение полугода, когда Дебальцево находилось под контролем Украины, никто не готовил его к обороне.

2. Безответственное отношение к защите Углегорска привело к тому, что 29 января 2015 г. враг быстро занял город.

3. Утром 9 февраля 2015 г. по приказу командующего сектора "С" из стратегически важного села Логвиново выводят абсолютно все подразделения, которые держали там оборону и уже через полчаса враг без боя и без единого выстрела захватывает населенный пункт, перекрывает трассу и образует Дебальцевский котел .

4. Контратакующие действия организованы халатно и неграмотно без разведки, без артиллерийской подготовки и без действенной поддержки танками.

5. Ни Президент, ни Генштаб не планировали вывод украинской группировки с Дебальцевского плацдарма - решение принималось группой инициативных офицеров в самом котле, которые решили уберечь бойцов от повторения Иловайской трагедии.

6. После потери Дебальцево от политического и военного руководства страны была слышна только ложь о большой "победе", а большинству командиров включая комбрига 128-й бригады ВСУ, которые были свидетелями преступления, позатыкали рты государственными наградами, званиями и должностями.

7.Уже через полтора месяца после вроде разрушенного железнодорожного узла и сообщения была начата масштабная торговля с оккупированными территориями, которая ежегодно приносила Порошенко и другим олигархам не менее 500 млн $ кровавых денег.

8.Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны отказался создавать временную следственную комиссию для расследования обстоятельств Дебальцевской трагедии.

9. Главный военный прокурор Анатолий Матиос четыре года подряд саботирует расследование истинных причин поражения в Дебальцево и не ищет виновных в трагедии офицеров.

10. Должностные лица вооруженных сил Украины и военной прокуратуры отказались от каких-либо комментариев и всячески препятствовали расследованию.

"Надеюсь, что после смены политического руководства страны и Порошенко, и генералы, которые выполняли его преступные приказы понесут наказание за смерть сотен наших побратимов. Потому что такие вещи невозможно простить. И тем более невозможно забыть ...", - написал он.

"Поделитесь этим видео - помогите донести до людей правду, ведь ни один телеканал не согласился выпустить наш фильм в эфир.

Посвящение моему верному другу Андрею Реутове Andriy Dobruy, позывной "Медок", и всем воинам, павших в боях за нашу землю ...

Благодарность за участие в съемках фильма моей команде и всем причастным, Юрию Панин (Iurii Panin), PIN Production и Сергею Борисенко (Sergey Borisenko)", - добавил Шевченко.





