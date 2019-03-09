 "Грани войны. Логвиново": представлена 2 часть документального фильма-расследования о событиях под Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Евгений Шевченко.
"Горькая и болезненная правда ... правда о том, как гибли украинские солдаты, когда собственное командование их предало, оболгало и забыло. И все это лишь для того, чтобы Петр Порошенко смог начать свою кровавую торговлю с оккупантами.
Недавно страна узнала, как Президент и его друзья на протяжении всей войны грабили армию. В этом фильме я покажу, как Президент и его генералы ради кровавых денег отправляли нас на смерть.
Люди должны знать, как же так случилось, что в феврале 2015 российская армия без боя и даже без единого выстрела захватила стратегически важное село Логвиново и образовала Дебальцевский котел. Поэтому я решил снять документальный фильм-расследование "Грани войны. Логвиново" и сегодня публикую его вторую серию - первая по ссылке: https://youtu.be/r_uvenTnsoY", - написал он.
Шевченко отметил, что к сожалению, министр обороны Степан Полторак и начальник генштаба Виктор Муженко так и не согласились дать интервью для фильма или хотя бы ответить на его вопросы в письменной форме. Также и главный военный прокурор Анатолий Матиос отказался объяснить, почему в течение четырех лет саботируется расследование обстоятельств трагедии и никто не ищет офицеров, виновных в преступной халатности и государственной измене.
Вместе с тем он подчеркнул, что и без ответов высокопоставленных лиц Минобороны удалось выяснить следующие десять фактов:
1. В течение полугода, когда Дебальцево находилось под контролем Украины, никто не готовил его к обороне.
2. Безответственное отношение к защите Углегорска привело к тому, что 29 января 2015 г. враг быстро занял город.
3. Утром 9 февраля 2015 г. по приказу командующего сектора "С" из стратегически важного села Логвиново выводят абсолютно все подразделения, которые держали там оборону и уже через полчаса враг без боя и без единого выстрела захватывает населенный пункт, перекрывает трассу и образует Дебальцевский котел .
4. Контратакующие действия организованы халатно и неграмотно без разведки, без артиллерийской подготовки и без действенной поддержки танками.
5. Ни Президент, ни Генштаб не планировали вывод украинской группировки с Дебальцевского плацдарма - решение принималось группой инициативных офицеров в самом котле, которые решили уберечь бойцов от повторения Иловайской трагедии.
6. После потери Дебальцево от политического и военного руководства страны была слышна только ложь о большой "победе", а большинству командиров включая комбрига 128-й бригады ВСУ, которые были свидетелями преступления, позатыкали рты государственными наградами, званиями и должностями.
7.Уже через полтора месяца после вроде разрушенного железнодорожного узла и сообщения была начата масштабная торговля с оккупированными территориями, которая ежегодно приносила Порошенко и другим олигархам не менее 500 млн $ кровавых денег.
8.Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны отказался создавать временную следственную комиссию для расследования обстоятельств Дебальцевской трагедии.
9. Главный военный прокурор Анатолий Матиос четыре года подряд саботирует расследование истинных причин поражения в Дебальцево и не ищет виновных в трагедии офицеров.
10. Должностные лица вооруженных сил Украины и военной прокуратуры отказались от каких-либо комментариев и всячески препятствовали расследованию.
"Надеюсь, что после смены политического руководства страны и Порошенко, и генералы, которые выполняли его преступные приказы понесут наказание за смерть сотен наших побратимов. Потому что такие вещи невозможно простить. И тем более невозможно забыть ...", - написал он.
"Поделитесь этим видео - помогите донести до людей правду, ведь ни один телеканал не согласился выпустить наш фильм в эфир.
Посвящение моему верному другу Андрею Реутове Andriy Dobruy, позывной "Медок", и всем воинам, павших в боях за нашу землю ...
Благодарность за участие в съемках фильма моей команде и всем причастным, Юрию Панин (Iurii Panin), PIN Production и Сергею Борисенко (Sergey Borisenko)", - добавил Шевченко.
Мне не понятно, зачем полковник спецназа полез сначала в Генштаб, потом в политику, зарегистрировался как кандидат в президенты? Кто за него внес 2,5млн грн? Почему он снялся в пользу Порошенко? Я раньше думал о нем лучше.
Разбор полетов не состоится.
просыпаюсь - яд табачный в рот - де зажигалка?
барыга мабуть скомуниздил - два раза моргнул - лежит зараза де и лежала,,,
Эта фраза как никогда актуальна, ибо кто б ни пришёл к власти : Зеля, Юля или полковник, они БУДУТ САЖАТЬ!!!
Запрос от народа на это просто огромный!!!
Генштаб жевал сопли и приказывал "не поддаваться на провокации", когда русня рванула на прорыв.
Офицеры уровня полк--взвод верно оценили обстановку и вломили росиянам.
Я тут подумал, а наш может успех в Марьинке был обусловлен тем, что оккупанты шли внаглую ЗНАЯ !!!, что сопротивления не будет, и были застигнуты врасплох???
А чего, теперь, после множества вскрывшихся фактов предательства высшего руководства, эта мысль уже не кажется дикой...
Про Логвиново ЗНАЛИ ВСЕ.
Там движение сопровождалось просто онлайн.
Весь украинский инет просто выл -- ВВЕДИТЕ ВОЙСКА В ЛОГВИНОВО, иначе будет котёл.
Войска на Логвиново бросили, когда русня закрепилась.
В результате -- потери, котёл...