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Все про:космос (594) Маск Илон (14) SpaceX (12)

 Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю. ВИДЕО

Космический корабль компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon вернулся на Землю, успешно приводнившись во Флориде. Миссия Demo-1 стала первым успешным полетом частного пилотируемого корабля на МКС.

Посадка прошла в штатном режиме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время". Корабль успешно приводнился в Атлантическом океане в 360 км от побережья американского штата Флорида.

На борту корабля был манекен по имени Рипли, на нем – датчики, позволяющие изучить нагрузки на человека и протестировать разработанный компанией SpaseX и надетый на манекен скафандр.

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Crew Dragon был запущен с космодрома на мысе Канаверал неделю назад, 2 марта.

3 марта корабль успешно пристыковался к Международной космической станции.

После удачного испытательного полета от путешествий настоящих астронавтов SpaceX отделяет только одно испытание – аварийной эвакуации при максимальном аэродинамическом давления. В случае его успеха, NASA впервые с 2011 года будет иметь возможность запускать людей в космос. Капсула корабля способна транспортировать до семи астронавтов.

Первый пилотируемый полет предварительно запланирован на июнь 2019 года.

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Вместе с первым запуском с реальными людьми на борту, США будут в состоянии запускать на МКС американских астронавтов с территории США и на американском космическом корабле, то есть без участия россиян.

Источник: https://censor.net.ua/v3115668
 
   
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А зачем? У них же всё делается для ЖИЗНИ людей: машины, самолёты, бытовая техника, компы. И только в стране дебилов Рашке всё чем могут похвалится- тем что сделано для СМЕРТИ людей - ракеты, бомбы и т. п.
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Вот же бендеровец))Разрушил вяличее параши)))
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Нагнул Маск росскосмос и засандалил своей ракетой по самые сопла)))
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Прийдется Рогозину самому на батуте прьігать )
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россия подлежит забвению... постепенно регионы от россии начнут откалываться, и вся россия уменьшится до размеров московии с болотами да допями. У россии был шанс на достойный уровень жизни каждого гражданина государства не ниже чем у шейхов арабских эмиратов - их отмыли. накормили, причесали, одели красивые пиджаки а они с визгом изгонялись сами и рабрызгали все свое говно по миру, лежат в говне и грязи и что-то там хрюкают про мировое господство! тьфу, сгиньте в анналах истории мерзость прокляятая!
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Надо было маску предложить назвать этот модуль "Батут". Зачётный троллинг был бы...
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомКосмический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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