 Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю. ВИДЕО

Посадка прошла в штатном режиме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время". Корабль успешно приводнился в Атлантическом океане в 360 км от побережья американского штата Флорида.

На борту корабля был манекен по имени Рипли, на нем – датчики, позволяющие изучить нагрузки на человека и протестировать разработанный компанией SpaseX и надетый на манекен скафандр.

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Crew Dragon был запущен с космодрома на мысе Канаверал неделю назад, 2 марта.

3 марта корабль успешно пристыковался к Международной космической станции.

После удачного испытательного полета от путешествий настоящих астронавтов SpaceX отделяет только одно испытание – аварийной эвакуации при максимальном аэродинамическом давления. В случае его успеха, NASA впервые с 2011 года будет иметь возможность запускать людей в космос. Капсула корабля способна транспортировать до семи астронавтов.

Первый пилотируемый полет предварительно запланирован на июнь 2019 года.

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Вместе с первым запуском с реальными людьми на борту, США будут в состоянии запускать на МКС американских астронавтов с территории США и на американском космическом корабле, то есть без участия россиян.