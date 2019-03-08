 Сакварелидзе - мой кандидат на должность Генпрокурора, - Гриценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
"Мой кандидат на пост Генерального прокурора — Давид Сакварелидзе. Это человек, который показал нулевую толерантность к коррупции. Который в отличии от нынешней балаболки имеет юридический диплом, который знает, что такое закон, рамки закона. И он будет обеспечивать не мои указания, как президента, а держать ту планку правоохранительного органа, которая сейчас необходима стране. Он не будет покрывать Розенблатов, Пашинских, Свинарчуков, Гладковских и любых Порошенков. Он будет заниматься только делом - держать планку закона в границах своих полномочий. В этом я абсолютно уверен", - заявил Гриценко.
Интересно, када начнут тикать соевые и иже с ними: до начала выборов или в день выборов?
це їх провина.... ? чи можливо нас усіх ?
чи можливо варто згадати , як кланово-олігархічна Система їм заважала , а решта українців на це спокійно дивилися ?
прикритися румунським ІР - так само ...))
що стосується "на Європу стала Одеса схожа? Казали брудно..." - за бруд і чистоту в місті відповідає МЕР міста , а не голова ОДА ...
Я по наивности своей,сначала поверил, что она здесь не за деньги от шоколадного кума.
чудове порівняння ..))
але на даному етапі він , все ж таки , кращій за теперішню трійку лідерів ... Просто , на жаль , по факту нас знову і знову змушують обирати із сортів лайна щось найкраще ...
Тогда на твои посты на цензоре он положит большой и толстый.
Думай головой!
Мать - Римма Владимировна Зеленская (род. 16 сентября 1950) - домохозяйка.
Отец - Александр Семёнович Зеленский[uk] (род. 23 декабря 1947)[3] - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики - преподаватель в том же ВУЗе, где учился Владимир[4][5][6][7].
Бабушка - Ольга Соломоновна Осипова (р. 24 марта 1924
Тут анекдот вспомнился.
Професор на экзамене
-А почему вы выбрали для поступления наш вуз?
-Папа не задавай глупых вопросов.В другой меня просто не приймут!
29.06.2016 "Воровство, коррупция и круговая порука", - Сакварелидзе о ГенпрокуратуреВ Генеральной прокуратуре процветает коррупция и круговая порука.
Не бывает так плохо, чтобы не было ещё хуже. Впереди смена прокурора на Луценко. авт.
15.07.2015 Замгенпрокурора Сакварелидзе обнародовал почтовый адрес для жалоб на факты коррупции в прокуратуреЗаместитель Генерального прокурора Украины Давит Сакварелидзеобнародовал электронную почту (stop_kor@gp.gov.ua), куда можно отправлять все факты о коррупции в прокуратуре.
Выхлоп тот же. Пишешь туда, а ответы получаешь от прокурорской ОПГ. авт.
18.04.2015 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"Подпиарился? Ну и за работу, пока чёс идет.
Помнится предшественник тоже скулил про 7 пшонковских кабинетов.
Ничего. Стерпелось, слюбилось. авт.Печать08.04.2015 Чистки в прокуратуре завершатся к сентябрю. После первого этапа останется 15 тысяч сотрудников, - Сакварелидзе
Заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе рассказал о грядущей масштабной прокурорской чистке, после которой состав ведомства может быть сокращен с 18,5 тыс. человек до 10 тыс.
вы хотите повторения декабря 1918, когда вся популистская школота объединилась только для того чтобы свергнуть Гетьмана Украины ?
Дезертир Онотоль первый по развалу армии