 Сакварелидзе - мой кандидат на должность Генпрокурора, - Гриценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Мой кандидат на пост Генерального прокурора — Давид Сакварелидзе. Это человек, который показал нулевую толерантность к коррупции. Который в отличии от нынешней балаболки имеет юридический диплом, который знает, что такое закон, рамки закона. И он будет обеспечивать не мои указания, как президента, а держать ту планку правоохранительного органа, которая сейчас необходима стране. Он не будет покрывать Розенблатов, Пашинских, Свинарчуков, Гладковских и любых Порошенков. Он будет заниматься только делом - держать планку закона в границах своих полномочий. В этом я абсолютно уверен", - заявил Гриценко.

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