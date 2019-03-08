EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  4456  273
Материалы по теме:
Все про:Гриценко Анатолий (1262) Сакварелидзе (290)

 Сакварелидзе - мой кандидат на должность Генпрокурора, - Гриценко. ВИДЕО

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко назвал Давида Сакварелидзе своим кандидатом на должность Генерального прокурора Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Мой кандидат на пост Генерального прокурора — Давид Сакварелидзе. Это человек, который показал нулевую толерантность к коррупции. Который в отличии от нынешней балаболки имеет юридический диплом, который знает, что такое закон, рамки закона. И он будет обеспечивать не мои указания, как президента, а держать ту планку правоохранительного органа, которая сейчас необходима стране. Он не будет покрывать Розенблатов, Пашинских, Свинарчуков, Гладковских и любых Порошенков. Он будет заниматься только делом - держать планку закона в границах своих полномочий. В этом я абсолютно уверен", - заявил Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый снялся с выборов в пользу Гриценко

Источник: https://censor.net.ua/v3115635
 
   
 Топ комментарии
 
только путинские СМИ и соя воняют про галстук Саакашвили,ты по ходу два в одном
 показать весь комментарий
 
Сакварелидзе единственный кто может посадить Ахметова в тюрьму без залога
 показать весь комментарий
 
Томос не освобождает Порошенко от ответственности за крысчтничество у армии в военное время
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Ти як і всі стецьки звичайний збоченець і гімномет
 показать весь комментарий
 
 
їх лебедина пісня - залишилось 3 тижні ..))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У Гриценко стать президентом шансы даже меньше , чем у порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
ну вот, немношко личеко врунишко уже открыыл, ждёмсь когда боико снимит свою кандидатуру в пользу грицика.
 показать весь комментарий
 
Да неее!!! Бойко в команде с Офшоренком. У них один и тот же електорат юго-востока Гепа, Ахметка-Труханов.
 показать весь комментарий
 
 
а вас всех там так укусил порох, что вы везде приплетаите, надеюсь дома на своих из семьи это не делаете. кстати да, замечаешь, есть категория дятлов, которыые везде о порохе пишет, они уже не умеет говворить о чем ббы это не быыло, если не приплеть пороха - возможно лишная хромосома им даёт о себе знать.
 показать весь комментарий
 
 
если из соевого шоколада значит это настоящие - Рашен.
 показать весь комментарий
 
кстати Миша сбил до..я ваших самолетов в 2008. Понятно что у тебя теперь пердак полыхает. "за пацанов", вата?
 показать весь комментарий
 
Бойко уже снял свою кандидатуру. В ПОЛЬЗУ порошенки. 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
да ты что, давай проверим - от куда инфа или лишная хромоосома тебя тревожит и покоя о порохе не даёт, не ну честно - в моём тексте речь о том же кандидате, который в тексте ценсора, а лишнехромасомы выдит везде пороха, ну ок, если есть такая официальная информация, то подскажи где наити - гооглг не находит.
 показать весь комментарий
 
Якщо Гриценко запропонує посаду прем'єра Міхо і той погодиться - Гриценко автоматично заходить у 2-й тур , а Офшоркін із Зеленським автоматично туди вже не потрапляють !
 показать весь комментарий
 
 
Сильный ход! Вокруг Гриценко образовалась сильная демократическая антикоррупционная команда. Быть ему Президентом Украины!
Интересно, када начнут тикать соевые и иже с ними: до начала выборов или в день выборов?
 показать весь комментарий
 
 
Быстро эту стену не сдвинуть... они ещё крови не мало попить могут...
 показать весь комментарий
 
 
Толяну нужно было Мишу поддерживать на 100%, а не брезговать с ним стоять бок о бок...сейчас немного поздно чесаться!
 показать весь комментарий
 
 
Щось в цьому є. Але хай там як, а гідної альтернативи Гриценку немає
 показать весь комментарий
 
 
Однозначно он лучше соевой плесени в тысячу раз....но тогда его оценка попыток Саакашвили разшевелить людей была не достойна, и даже оскорбительна!
 показать весь комментарий
 
 
так он засцал тогда. поэтому он и зовется серливым онотолем.
 показать весь комментарий
 
 
нет. он мыролюбное серло. тогда стрыляли и он просто засцал.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что украинца не нашлось? Грузин это всегда бездельник, хам и вор! Все за что брались грузины в Украине с треском провалено. Зато Анатоль через Грузию на Пакистан не хило бабла поднял разоружая армию...
 показать весь комментарий
 
 
Все за что брались грузины в Украине с треском провалено.

це їх провина.... ? чи можливо нас усіх ?
чи можливо варто згадати , як кланово-олігархічна Система їм заважала , а решта українців на це спокійно дивилися ?
 показать весь комментарий
 
 
грузины хотели все и сразу, кавалерийским наскоком, не учитывая наш менталитет, размеры и население (в 20 раз больше Грузии по населению и в 40 раз по территории) и уровень воровства и коррупции, которые росли и развивались со времен совка в Грузии. В этом отношении Грузия была далеко впереди Украины и всего совка.
 показать весь комментарий
 
Українець? Так я теж за. Хто не із Системи, назви? Зараз буде потрібен реальний результат - суд і нари для парашенко, луценко, свинарчука, матіоса, мертвечука...Якщо почнуться посадки, то українцям буде байдуже, що це зробив грузин
 показать весь комментарий
 
 
Сумнівно, що це якось вплине на рейтинги в Україні. Хіба в Грузії.
 показать весь комментарий
 
 
Он то выдвинет его, но нынешняя рада не утвердит.
 показать весь комментарий
 
 
Зампрокурора исполняет обязанности генпрокурора, если нет генпрокурора. През не назначает замов, это делает генпрокурор. Вот так.
 показать весь комментарий
 
 
Він то його висуне, і навіть може поставити, але він не знайде спільної мови з підлеглими, не зможе вибудувати вертикаль, і толку з нього стане, як з Саакашвілі в Одесі. Та і взагалі, я розумію, що Гриценко військовий. Совковий військовий.
 показать весь комментарий
 
Я, как одессит, вполне доволен Саакашвили и Сакварелидзе, а также и Лорткипанидзе в Одессе. Они делали все что могли в тех условиях. И мое мнение разделяют очень МНОГО одесситов.
 показать весь комментарий
 
 
Я за вас радий. Так поділіться їх досягненнями в Одесі. Бо ніхто не знає.
 показать весь комментарий
 
що означає ніхто ? ніхто в Румунії ?
 показать весь комментарий
 
 
ти конкретно можеш відповісти, а не про Румунію загадки розгадувати. Знаю, що на дах заліз, а про позитив в Одесі цікаво було б почути. Що, на Європу стала Одеса схожа? Казали брудно..
 показать весь комментарий
 
звертання "на ти" до незнайомих людей - ознака кацапа
прикритися румунським ІР - так само ...))
що стосується "на Європу стала Одеса схожа? Казали брудно..." - за бруд і чистоту в місті відповідає МЕР міста , а не голова ОДА ...
 показать весь комментарий
 
 
це ознака американця, кацапе. Тему закриваю з причини твоєї неадекватності. Пиши не пиши - від мене 0.
 показать весь комментарий
 
И почему он мне задаёт такой знакомый вопрос? Тот самый вопрос на который я уже отвечал не один десяток раз, пока не понял что это бесполезно и ответ их не интересует. Последний раз, кажется, на эту тему я распинался перед одной особой женского пола рвущей виртуальную вышиванку на груди за Украину из далёкой Канады.
Я по наивности своей,сначала поверил, что она здесь не за деньги от шоколадного кума.
 показать весь комментарий
 
 
Народ а что мы тут сидим обсуждаем? Гриценко? Так он эти выборы не выиграет точно.
 показать весь комментарий
 
выграет, ой выграет....барыгу Запад уже слил, а фирташу уже давно не до него...
 показать весь комментарий
 
 
пиндосцы это проклятые евробляхеры?
 показать весь комментарий
 
Мыкола Колесник ещё один слуга Урода который свалил на историческую родину!
 показать весь комментарий
 
в интернет казино онотоль выграет если не засцыт поставить 10 долларов. Зачем нужен вообще серливая мыролюбная копия юща?
 показать весь комментарий
 
 
серливая мыролюбная копия юща

чудове порівняння ..))
але на даному етапі він , все ж таки , кращій за теперішню трійку лідерів ... Просто , на жаль , по факту нас знову і знову змушують обирати із сортів лайна щось найкраще ...
 показать весь комментарий
 
 
нет. это только конченые гавноеды будут перебирать сорта коричневого вещества. Я не буду учавствовать в этом позоре, но буду голосовать против всех.
 показать весь комментарий
 
такой графы уже давно нет, можешь только испортить бюлетень
 показать весь комментарий
 
Соевый свин скажет тебе спасибо! Потому ,что твой испорченный бюллетень подразумевает засчитают ему!
 показать весь комментарий
 
 
нет. все дело в том, что если я не приду на участок то действительно соевые гои поставят за меня птичку а вот если я возьму и спорчу бюлетень то шыкаладный глаз пролетит.
 показать весь комментарий
 
Чем больше будет голосов против порося, тем труднее им будет сфальсифицировать выборы. А задача номер один - свалить соевого свинохряка.
 показать весь комментарий
 
Тогда не удивляйся, если порося опять усадит свой тухес на золотой унитаз!
Тогда на твои посты на цензоре он положит большой и толстый.
Думай головой!
 показать весь комментарий
 
 
Тебе, как третьему и любимому сыну лейтенанта Шмидта, открою страшную тайну - тухес есть не только у Зеленского, но и у меня и у тебя. Рекомендую тебе думать не тухесом.
 показать весь комментарий
 
ой вэй. ви таки тоже владеете языком щирокураинских мыролюбных реформаторов?
 показать весь комментарий
 
Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог.
Мать - Римма Владимировна Зеленская (род. 16 сентября 1950) - домохозяйка.
Отец - Александр Семёнович Зеленский[uk] (род. 23 декабря 1947)[3] - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики - преподаватель в том же ВУЗе, где учился Владимир[4][5][6][7].
Бабушка - Ольга Соломоновна Осипова (р. 24 марта 1924

Тут анекдот вспомнился.
Професор на экзамене
-А почему вы выбрали для поступления наш вуз?
-Папа не задавай глупых вопросов.В другой меня просто не приймут!
 показать весь комментарий
 
с таким раскладом юГику опять начинает светить небо в клеточку.
 показать весь комментарий
 
 
Вторая серия

29.06.2016 "Воровство, коррупция и круговая порука", - Сакварелидзе о ГенпрокуратуреВ Генеральной прокуратуре процветает коррупция и круговая порука.
Не бывает так плохо, чтобы не было ещё хуже. Впереди смена прокурора на Луценко. авт.

15.07.2015 Замгенпрокурора Сакварелидзе обнародовал почтовый адрес для жалоб на факты коррупции в прокуратуреЗаместитель Генерального прокурора Украины Давит Сакварелидзеобнародовал электронную почту (stop_kor@gp.gov.ua), куда можно отправлять все факты о коррупции в прокуратуре.
Выхлоп тот же. Пишешь туда, а ответы получаешь от прокурорской ОПГ. авт.

18.04.2015 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"Подпиарился? Ну и за работу, пока чёс идет.
Помнится предшественник тоже скулил про 7 пшонковских кабинетов.

Ничего. Стерпелось, слюбилось. авт.Печать08.04.2015 Чистки в прокуратуре завершатся к сентябрю. После первого этапа останется 15 тысяч сотрудников, - Сакварелидзе
Заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе рассказал о грядущей масштабной прокурорской чистке, после которой состав ведомства может быть сокращен с 18,5 тыс. человек до 10 тыс.
 показать весь комментарий
 
Так давай и Михая продвинь,еще 5% возмешь ,популист сраный.
 показать весь комментарий
 
 
а еще он возьмет ЗЕленку министром иностранных дел, а бабуЮлю - министром финансов и ву-а-ля - Украина слита, главное что б Порох не был Президентом


вы хотите повторения декабря 1918, когда вся популистская школота объединилась только для того чтобы свергнуть Гетьмана Украины ?
 показать весь комментарий
 
Короче, кто шибко трындит о " разворовывании армии полковником Грыценко на посту министра обороны" - где дело то? Дела Пети Пороха я, например, вижу. А по сути, порохоботы, что и когда украл Грыценко?
 показать весь комментарий
 
 
забей вики о разворовывании украинской армии.
Дезертир Онотоль первый по развалу армии
 показать весь комментарий
 
 
То бишь не кацапы Саламатин и Лебедев развалили армию до нулевого состояния, а именно Грыценко? Попахиваешь грубым троллём
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСакварелидзе - мой кандидат на должность Генпрокурора, - Гриценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх