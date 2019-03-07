 Убытки от хищений в оборонной сфере составляют 1 млрд грн: в расследованиях фигурируют 10 госпредприятий, - Сытник. ВИДЕО

Убытки в результате схем в оборонной сфере в период с 2014-го по 2017 год составляют 1 млрд грн, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник на брифинге 7 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

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"Всего по расследованиям фигурируют 10 государственных предприятий, которые входят в структуру "Укроборонпрома". Большинство преступлений, которые расследуются, были совершены с 2014-го по 2017 год… То, что было до момента запуска НАБУ, – это ответственность Генеральной прокуратуры Украины… Убытки, по предварительным данным, и частично они подтверждены результатами экспертиз, составляют около 1 млрд грн. Всего расследуется 25 производств", – заявил Сытник.

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Он отметил, что НАБУ отвечает только за те производства, которые появились после 2017 года, а за остальные отвечает ГПУ.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.