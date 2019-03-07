 Убытки от хищений в оборонной сфере составляют 1 млрд грн: в расследованиях фигурируют 10 госпредприятий, - Сытник. ВИДЕО

Убытки в результате схем в оборонной сфере в период с 2014-го по 2017 год составляют 1 млрд грн, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник на брифинге 7 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Всего по расследованиям фигурируют 10 государственных предприятий, которые входят в структуру "Укроборонпрома". Большинство преступлений, которые расследуются, были совершены с 2014-го по 2017 год… То, что было до момента запуска НАБУ, – это ответственность Генеральной прокуратуры Украины… Убытки, по предварительным данным, и частично они подтверждены результатами экспертиз, составляют около 1 млрд грн. Всего расследуется 25 производств", – заявил Сытник.
Он отметил, что НАБУ отвечает только за те производства, которые появились после 2017 года, а за остальные отвечает ГПУ.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
ЖИТИКРАСТИ ПО НОВОМУ - 2 " !
а сітнік))), ще решала?!
Я тоже....
Теперь, как видим, Порошенко украл уже 1 млрд. грн...
А когда придёт новая власть и возмётся серьёзно расследовать хищения Порошенко только в одной оборонной сфере... то окажется что наворовано на десятки миллиардов грн.
через УКРОБОРОНПРОМ за 5 лет прошло 750 млрд, недоказанный ущерб 1 млрд, это 0,0013%. предлагаю наградить Петра Алексеевича Прошенко за успешную борьбу с коррупцией и воровством!!! у Кернеса лавочки по 150 тысяч, и нормально, тишина, харькочане ссут кипятком, любят. а проезд для учителя теперь 50 грн в день, радуются...
Но с отмазкой, типа мало украл.
Ты служишь любой воровской власти, любой... ибо ты живёшь с подачек ворья.
А сами тырят деньги миллиардами...
Скандал в оборонке: фирму Пашинского уличили в тайном заказе на 200 млн грн
Пашинский с сыном сбежали из Украины
Может уже пора Порошенко с сыном бежать, пока не поздно.