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 Политика Украины
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 Убытки от хищений в оборонной сфере составляют 1 млрд грн: в расследованиях фигурируют 10 госпредприятий, - Сытник. ВИДЕО

По словам руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, всего НАБУ и Генеральная прокуратура Украины расследует 25 уголовных производств, связанных со злоупотреблениями в оборонной сфере государства в период с 2014-го по 2017 годы.

Убытки в результате схем в оборонной сфере в период с 2014-го по 2017 год составляют 1 млрд грн, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник на брифинге 7 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

...

"Всего по расследованиям фигурируют 10 государственных предприятий, которые входят в структуру "Укроборонпрома". Большинство преступлений, которые расследуются, были совершены с 2014-го по 2017 год… То, что было до момента запуска НАБУ, – это ответственность Генеральной прокуратуры Украины… Убытки, по предварительным данным, и частично они подтверждены результатами экспертиз, составляют около 1 млрд грн. Всего расследуется 25 производств", – заявил Сытник.

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Он отметил, что НАБУ отвечает только за те производства, которые появились после 2017 года, а за остальные отвечает ГПУ. 

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/v3115508
 
 
 Топ комментарии
 
кто отсылал СМС по пять гривен для ВСУ тот Лох..... Убытки от хищений в оборонной сфере составляют 1 млрд грн: в расследованиях фигурируют 10 госпредприятий, - Сытник - Цензор.НЕТ 4544

Я тоже....
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Уверен,что гораздо больше стырила мальдивско-сейшельская братва.
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Ставки растут... ранее сообщалось, что Порошенко и его банда разокрали лишь каких то жалких 250 млн. грн из оборонки...
Теперь, как видим, Порошенко украл уже 1 млрд. грн...
А когда придёт новая власть и возмётся серьёзно расследовать хищения Порошенко только в одной оборонной сфере... то окажется что наворовано на десятки миллиардов грн.
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я шось) не зрозумів, холод)) вже все))),
а сітнік))), ще решала?! Убытки от хищений в оборонной сфере составляют 1 млрд грн: в расследованиях фигурируют 10 госпредприятий, - Сытник - Цензор.НЕТ 3506
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кто отсылал СМС по пять гривен для ВСУ тот Лох.....

Я тоже....
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Ставки растут... ранее сообщалось, что Порошенко и его банда разокрали лишь каких то жалких 250 млн. грн из оборонки...
Теперь, как видим, Порошенко украл уже 1 млрд. грн...
А когда придёт новая власть и возмётся серьёзно расследовать хищения Порошенко только в одной оборонной сфере... то окажется что наворовано на десятки миллиардов грн.
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У нас хоть одна новая власть нагнула папередников?
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Так власть пока ни разу не менялась. И самое яркое доказательство - рошенко был во власти практически всегда
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Уверен,что гораздо больше стырила мальдивско-сейшельская братва.
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вчера спрашиваю знакомого, который за ваЗЕлина-если бы тебя поставили начальником Облавтодора, и дали бюджет 100 млн, сколько бы ты украл? миллион? он-это сколько? 1%? та не 3 нормально, никто не заметит, и это не много.
через УКРОБОРОНПРОМ за 5 лет прошло 750 млрд, недоказанный ущерб 1 млрд, это 0,0013%. предлагаю наградить Петра Алексеевича Прошенко за успешную борьбу с коррупцией и воровством!!! у Кернеса лавочки по 150 тысяч, и нормально, тишина, харькочане ссут кипятком, любят. а проезд для учителя теперь 50 грн в день, радуются...
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То есть даже минстець признаёт, что Порошенко - мародёр и вор...
Но с отмазкой, типа мало украл. Убытки от хищений в оборонной сфере составляют 1 млрд грн: в расследованиях фигурируют 10 госпредприятий, - Сытник - Цензор.НЕТ 7073
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я не знаю что такое "даже минстець". в описанном выше- я и мой приятель. думаю на его месте мог быть и ты, но результат был бы такой же.
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ПОШЛИ ВЫ НАХЕР СО СВОИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ВЫБОРОМ. СКОТЫ!!!!!!!!!!!! СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ПОГИБЛО ЗРЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Госпредприятия которые должны обеспечивать армию, воруют миллиардами у этой армии. Как такое возможно.
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при овоще было так. бюджет автодор, бюджет минздрав, бюджет МО...раздедлили на 3. 1 часть овощу, остальное дальше. потом пополам-приближённым к овощу. потом 30% от оставшихся-шестеркам. крохи на биомассу. она радовалась и целовала руки. ты тогда где возмущался?
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Он возмущался тогда, в отличие от тебя, оправдывавшего тут воровство Овоща , а теперь оправдываешь воровство Порошенко....
Ты служишь любой воровской власти, любой... ибо ты живёшь с подачек ворья.
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При этом нас власть пугает, что если не повысятся тарифы, то будет дефолт.
А сами тырят деньги миллиардами...
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Во время войны. В совке их бы расстреляли.
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Збитки від розкрадань в оборонній сфері становлять 1 млрд грн: у розслідуваннях фігурують 10 держпідприємств, - Ситник - Цензор.НЕТ 2476 Их уже расстреляли , я видел уже несколько раз ролик
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Твой Хутин тоже сейчас готовится бежать на Марс Збитки від розкрадань в оборонній сфері становлять 1 млрд грн: у розслідуваннях фігурують 10 держпідприємств, - Ситник - Цензор.НЕТ 8932
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Зачем бежать, когда можно только подчистить "хвосты"? Он был на заседании РНБО и внимательно записывал все ходы!
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Всего миллиард? Золотой человек этот Артём Сытник: поберёг наши нервы. А мог бы и правду рубануть...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУбытки от хищений в оборонной сфере составляют 1 млрд грн: в расследованиях фигурируют 10 госпредприятий, - Сытник. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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