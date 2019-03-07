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 НАБУ ожидает информационных "вбросов" из-за расследования о коррупции в оборонной сфере. ВИДЕО

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что против НАБУ готовятся информационные "вбросы" связи с производствами о хищениях в "Укроборонпроме".

Об этом Сытник сообщил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"По нашей информации, готовится вброс на эту тему (хищений в "Укроборонпроме". – Ред.) и по НАБУ", – отметил он.

Сытник объяснил, что информационные "вбросы" будут направлены на дискредитацию НАБУ. Он ожидает, что "вбросы" будут базироваться на данных Евгения Шевченко, который был связан с НАБУ, но никогда не был его штатным сотрудником.

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"Зная о подготовке определенных информационных "вбросов", и что эти "вбросы" будут базироваться вокруг этого лица, я хотел бы все-таки в очередной раз разъяснить его статус, чтобы максимально уменьшить количество манипуляций, которые в ближайшее время будут", – сказал Сытник.

По его словам, Шевченко никогда не работал в НАБУ, но при этом сотрудничал с детективами Агентства по ряду уголовных производств.

"Это сотрудничество оформлялась соглашениями о конфиденциальном сотрудничестве", – добавил директор НАБУ.

Кроме того, Сытник опроверг информацию о том, что НАБУ якобы два года расследовало факты злоупотреблений в "Укроборонпроме", которые были обнародованы в конце февраля проектом "Наши деньги с Денисом Бигусом.

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"Мы начали читать обвинения в том, что два года НАБУ якобы имело определенные материалы, молчало, никаких реакций не давало, не реагировало на определенные нарушения в сфере "Укроборонпрома". На самом деле это не так", – отметил глава ведомства.

"Из материалов производства, которое было и есть, по нашим данным, у ГПУ было выделено 87 страниц, и как материалы, а не как уголовное производство, были направлены в НАБУ. В основном эти страницы касались переписки Евгения Шевченко с отдельными лицами", – сказал Сытник.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/v3115498
 
 
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каких тебе еще "вбросов", мля не хватает???

Потихоньку... следом за краснощоким хенералом...
Соплежуй!
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что значит ожидает? Они уже были. Бигус выступал.
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а в чем корупция в оборонной сфере? Что оружие продавали?
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Ольга Иванова‏ @ivanova8883

А знаєте що таке САЛО В ШОКОЛАДІ? Це корупційний тандем свинарчука і порошенко!
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Брешут все, а луценко - просто феерично. Суки грёбаные, бегите, пока вас не стали рвать на части.
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Не Рабинович а Иванов, не в казино а в домино, не выиграл миллион а проиграл три рубля.....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНАБУ ожидает информационных "вбросов" из-за расследования о коррупции в оборонной сфере. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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