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 Политика Украины, Общество
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Все про:Луценко (7354) Тимошенко (24190)

 "И я знаю прекрасный фильм - "Сбрось маму с поезда", - Луценко ответил Тимошенко, сравнившей его и Порошенко с героями фильма "Тупой и еще тупее". ВИДЕО

Генпрокурор Юрий Луценко отреагировал на заявление кандидата в Президенты Юлии Тимошенко, в котором она сравнила Луценко и Президента Украины Петра Порошенко с героями фильма "Тупой и еше тупее".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Луценко на брифинге, посвященном обстоятельствам подкупа нардепа Юрия Тимошенко, напомнил Тимошенко другой американский фильм - "Сбрось маму с поезда".

"Мы сегодня с утра получили пламенный и убедительный спитч Юлии Владимировны. Она рассказала, что это все провокация Порошенко и Луценко и вообще это ей напомнило фильм "Тупой и еще тупее". Я люблю Юлию Владимировну, ценю ее юмор, но у меня он тоже есть. Я тоже знаю прекрасный фильм - "Сбрось маму с поезда"... С 8 Марта, Юлия Владимировна", - сказал Луценко.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Луценко играют в комедии "Тупой и еще тупее", - Юлия Тимошенко о взятке Юрию Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/v3115485
 
   
 Топ комментарии
 
Та МАМА сама кого хошь с поезда сбросит а уж пэтю с югиком сбросит походя и даже не заметит. "И я знаю прекрасный фильм - "Сбрось маму с поезда", - Луценко ответил Тимошенко, сравнившей его и Порошенко с героями фильма "Тупой и еще тупее" - Цензор.НЕТ 9488
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В клетке Юга был не такой шутливый)
"И я знаю прекрасный фильм - "Сбрось маму с поезда", - Луценко ответил Тимошенко, сравнившей его и Порошенко с героями фильма "Тупой и еще тупее" - Цензор.НЕТ 5279
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Да Югик,начищай до блеска кружку и бей в ней дырку,скоро пригодится... "И я знаю прекрасный фильм - "Сбрось маму с поезда", - Луценко ответил Тимошенко, сравнившей его и Порошенко с героями фильма "Тупой и еще тупее" - Цензор.НЕТ 6677
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в цій заяві прозоро видно всі схеми і план сьогоднішнього правління...
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Ну вот - "гідність" закончилась вполне логично и предсказуемо.
Генеральный, прости Господи, без юридического образования прокурор Украины Юрий Луценко (по совместительству - кум Гаранта отражения гибридной агрессии) предлагает отдельным закрытым решением СНБО определить - внимание! - "...порядок поставки необходимых деталей для предприятий государственного концерна «Укроборонпром» с территории РФ..."
То есть, предлагается за счет украинского бюджета (на наши с вами деньги) официально финансировать российскую армию, на войну с которой они будут посылать... нас.
Я ничего не перепутал?
Н-да... А вот песни петь в России нельзя.
Клоуны вы, бл*дь, гибридные!
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Я ничего не перепутал?\\\\\\\\\\\Дженна Эквадор

Не, не перепутало. Как погодка в Питерке седня? Удобные бутылки раздали вместо кресел(кресла - не для россиян))?
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В рядах порохоботов царит просто невероятный бардак. Ни при какой другой власти ее медиа-обслуга не выглядела столь жалко
Вот мы ругаем Петра Алексеевича за диктаторские замашки, а зря. Например, он делает все, чтобы сорвать любые попытки своего окружения манипулировать общественным мнением.
Судите сами:
У порохоботов вечно разброд и шатания. Разные группы едва ли не воюют друг с другом, веселя околополитическую тусовку.
Бывает, что сегодня продвигаются тезисы, которые завтра приходится опровергать.
Порошенко и его окружение легко могут сделать заявления, перечеркивающие неделю труда, выставив своих же защитников идиотами.
«Порохобот» - бранное слово. Ни при какой другой власти ее медиа-обслуга не выглядела столь жалко.
И так далее и тому подобное
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Может потому, что любого кто не за ЮВТ, Зе, Гриценко и т.д. их симпатики сразу же причисляют к порохоботам? Может далеко не все о ком ты написал порохоботы?
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Петр Алексеевич «лихо» придумал идею со своей благотворительностью.
С одной стороны, он пиарится на информации о том, что отправляет зарплату на благотворительность.
С другой же стороны, деньги идут в его же фонд, откуда затем направляются на подкуп избирателей - с целью сохранения власти самого же Порошенко.
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Честно говоря вкусы шо у ЮВТ шо у Луцика, оставляют желать лучшего😁
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А на мониторе кто? Ириша у пластического хирурга?
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Говорят, что агитаторами могут выступать только волонтёры. Сколько там сотен тысяч в месяц получает самый высокопоставленный агитатор Порошенко на посту генерального кума? )))
Подытожив всю балабольную хрень агитатора Луценко, "тема базара такая": "Голосуй за махровых ворюг, а то путин нападьот!"
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Не Югик, баба таки права. Ты настолько туп, что потролить нормально не можешь.
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Volodymyr Boiko

Я думаю, що Юрій Віталійович дав неправильну правову кваліфікацію діям Костанчука, який пропонував гроші Тимошенку, оскільки ст.157 КК України передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права. А в даному випадку жодних перешкод не було. Треба було притягувати Костанчука до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. "Я також знаю прекрасний фільм - "Скинь маму з поїзда"", - Луценко відповів Тимошенко, яка порівняла його і Порошенка з героями фільму "Тупий та ще тупіший" - Цензор.НЕТ 2951

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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"И я знаю прекрасный фильм - "Сбрось маму с поезда", - Луценко ответил Тимошенко, сравнившей его и Порошенко с героями фильма "Тупой и еще тупее". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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