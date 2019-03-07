 "И я знаю прекрасный фильм - "Сбрось маму с поезда", - Луценко ответил Тимошенко, сравнившей его и Порошенко с героями фильма "Тупой и еще тупее". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Луценко на брифинге, посвященном обстоятельствам подкупа нардепа Юрия Тимошенко, напомнил Тимошенко другой американский фильм - "Сбрось маму с поезда".
"Мы сегодня с утра получили пламенный и убедительный спитч Юлии Владимировны. Она рассказала, что это все провокация Порошенко и Луценко и вообще это ей напомнило фильм "Тупой и еще тупее". Я люблю Юлию Владимировну, ценю ее юмор, но у меня он тоже есть. Я тоже знаю прекрасный фильм - "Сбрось маму с поезда"... С 8 Марта, Юлия Владимировна", - сказал Луценко.
Видео 112
...
Тупого
Генеральный, прости Господи, без юридического образования прокурор Украины Юрий Луценко (по совместительству - кум Гаранта отражения гибридной агрессии) предлагает отдельным закрытым решением СНБО определить - внимание! - "...порядок поставки необходимых деталей для предприятий государственного концерна «Укроборонпром» с территории РФ..."
То есть, предлагается за счет украинского бюджета (на наши с вами деньги) официально финансировать российскую армию, на войну с которой они будут посылать... нас.
Я ничего не перепутал?
Н-да... А вот песни петь в России нельзя.
Клоуны вы, бл*дь, гибридные!
Не, не перепутало. Как погодка в Питерке седня? Удобные бутылки раздали вместо кресел(кресла - не для россиян))?
Вот мы ругаем Петра Алексеевича за диктаторские замашки, а зря. Например, он делает все, чтобы сорвать любые попытки своего окружения манипулировать общественным мнением.
Судите сами:
У порохоботов вечно разброд и шатания. Разные группы едва ли не воюют друг с другом, веселя околополитическую тусовку.
Бывает, что сегодня продвигаются тезисы, которые завтра приходится опровергать.
Порошенко и его окружение легко могут сделать заявления, перечеркивающие неделю труда, выставив своих же защитников идиотами.
«Порохобот» - бранное слово. Ни при какой другой власти ее медиа-обслуга не выглядела столь жалко.
И так далее и тому подобное
С одной стороны, он пиарится на информации о том, что отправляет зарплату на благотворительность.
С другой же стороны, деньги идут в его же фонд, откуда затем направляются на подкуп избирателей - с целью сохранения власти самого же Порошенко.
Подытожив всю балабольную хрень агитатора Луценко, "тема базара такая": "Голосуй за махровых ворюг, а то путин нападьот!"
Я думаю, що Юрій Віталійович дав неправильну правову кваліфікацію діям Костанчука, який пропонував гроші Тимошенку, оскільки ст.157 КК України передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права. А в даному випадку жодних перешкод не було. Треба було притягувати Костанчука до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.