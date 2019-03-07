 У нас изначально была "нечестная" война - по нам стреляли из-за границы. На 360 градусов был противник, - Евгений Жуков (Маршал) в проекте "Цензор.НЕТ" "Своя война". ВИДЕО

Сегодня украинский воин - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

Евгений Жуков окончил Одесский институт сухопутных войск, где учился на факультете аэромобильных войск. С 2007 года служил в 79-й отдельной аэромобильной бригаде (г. Николаев) на должностях от командира взвода до заместителя командира батальона. Весной 2014-го подразделение выполняло различные боевые задачи в разных областях на юге и востоке Украины.

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1 июня участвовал в штурме населенного пункта Красный Лиман. Позже прошел боевой путь - Солнцево, Амвросиевка, Саур-Могила, Дьяково, Бобриково, Червонопартизанск, Свердловск, Должанский, Зеленополье, Краснодон, Изварино. Под личным руководством Евгения Жукова сводное подразделение в период с 12 по 18 октября и с 15 по 29 ноября 2014 года удерживало международный аэропорт "Донецк". Несмотря на многочисленные атаки террористов и обстрелы территории аэропорта вражеской артиллерией и танками, группе удалось удержать позиции и нанести ощутимый урон живой силе противника.

В сентябре 2015 года назначен заместителем начальника департамента патрульной службы Министерства внутренних дел Украины. Получил личный жетон под номером 00079 - в знак уважения 79 ОАЭМБр.