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 Политика Украины
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 У нас изначально была "нечестная" война - по нам стреляли из-за границы. На 360 градусов был противник, - Евгений Жуков (Маршал) в проекте "Цензор.НЕТ" "Своя война". ВИДЕО

Евгений Александрович Жуков - украинский военнослужащий, десантник, полицейский, заместитель начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины. В прошлом - командир отдельной разведывательной десантной роты 79 ОАЭМБр, заместитель командира батальона 79 ОАЭМБр, участник боев на Донбассе, "киборг", позывной Маршал.

Сегодня украинский воин - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

Евгений Жуков окончил Одесский институт сухопутных войск, где учился на факультете аэромобильных войск. С 2007 года служил в 79-й отдельной аэромобильной бригаде (г. Николаев) на должностях от командира взвода до заместителя командира батальона. Весной 2014-го подразделение выполняло различные боевые задачи в разных областях на юге и востоке Украины.

Смотрите все выпуски программы "Своя война".

1 июня участвовал в штурме населенного пункта Красный Лиман. Позже прошел боевой путь - Солнцево, Амвросиевка, Саур-Могила, Дьяково, Бобриково, Червонопартизанск, Свердловск, Должанский, Зеленополье, Краснодон, Изварино. Под личным руководством Евгения Жукова сводное подразделение в период с 12 по 18 октября и с 15 по 29 ноября 2014 года удерживало международный аэропорт "Донецк". Несмотря на многочисленные атаки террористов и обстрелы территории аэропорта вражеской артиллерией и танками, группе удалось удержать позиции и нанести ощутимый урон живой силе противника.

В сентябре 2015 года назначен заместителем начальника департамента патрульной службы Министерства внутренних дел Украины. Получил личный жетон под номером 00079 - в знак уважения 79 ОАЭМБр.

Источник: https://censor.net.ua/n3115477
 
 
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Велика дина, дякую за все!!! Слава Героям України!!!
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Потрібно було вести маневрену війну, а не підходити до кордону на 20км, щоб потрапляти під прицільні артобстріли ворога!
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твой диван наверное очень маневренный...на колесиках...
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Слово честность придумали умные,чтоб обмануть дураков .
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Нечего непоменялось, нас и сейчас хотят убить политически. Жуля и Зеля все для этого сделают.
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Жуков а чого в тебе в Патрульній поліції зосереджено таке лайно як Ковадло, Зозуля, Євдокімов. Ти вже на посаді скільки років? Наплодив вбивць і хабарників тільки своїх. Подивись що в тебе під носом робиться.
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про#бать в этой войне было очень и очень легко причем на многих этапах. Но не про#бали.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУ нас изначально была "нечестная" война - по нам стреляли из-за границы. На 360 градусов был противник, - Евгений Жуков (Маршал) в проекте "Цензор.НЕТ" "Своя война". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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