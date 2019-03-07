 Средняя зарплата в 500 долларов может помочь решить проблему оттока кадров за границу, - Гройсман. ВИДЕО

Такое мнение выразил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Совета регионального развития Винницкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По его словам, у власти и граждан должна быть общая цель - построить государство с сильной экономикой и развитым местным самоуправлением.
"В прошлом году объем капитальных инвестиций в промышленности превысил 500 млрд грн. Это новые технологии и новые рабочие места. С идеей реформы я пришел работать в правительство в 2014 году", - отметил премьер-министр.
По его мнению, вместе можно сделать немало: инфраструктура, энергетика, энергонезависимость, местная демократия, образование, медицина, социальная сфера - это сферы, которые можно успешно развивать. "Мы построили фундамент новой страны, пора возводить здание. Мы все должны делать одно дело - проводить реформы и защищать их", - отметил Гройсман.
Как сообщалось, в декабре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. грн.
По данным Госстата, в январе средняя номинальная зарплата составила 9223 гривни.
Вы случайно не с Донбаса?
Что, по мне, и так крайне нехило.
Но не хотят, твари...