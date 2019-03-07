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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1842) Гройсман (4612) заробитчане (320)

 Средняя зарплата в 500 долларов может помочь решить проблему оттока кадров за границу, - Гройсман. ВИДЕО

Если средняя заработная плата украинцев будет на уровне 500 долларов, это может положительно повлиять на решение проблемы оттока кадров за границу.

Такое мнение выразил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Совета регионального развития Винницкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Безусловно, для нас очень важно, чтобы реальная заработная плата в Украине увеличивалась. И мы видим, что по декабрю месяцу это уже 10 тысяч гривен. Но считаю, что та цель, которую вы ставите своим среднесрочным планом, нашим среднесрочным планом, заработная плата в 500 долларов в Винницкой области даст возможность изменить ход событий по оттоку рабочих кадров за пределы нашей страны. Украинцы должны возвращаться и работать на собственную экономику и на собственный успех", - отметил Гройсман.

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По его словам, у власти и граждан должна быть общая цель - построить государство с сильной экономикой и развитым местным самоуправлением.

"В прошлом году объем капитальных инвестиций в промышленности превысил 500 млрд грн. Это новые технологии и новые рабочие места. С идеей реформы я пришел работать в правительство в 2014 году", - отметил премьер-министр.

По его мнению, вместе можно сделать немало: инфраструктура, энергетика, энергонезависимость, местная демократия, образование, медицина, социальная сфера - это сферы, которые можно успешно развивать. "Мы построили фундамент новой страны, пора возводить здание. Мы все должны делать одно дело - проводить реформы и защищать их", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, в декабре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. грн.

По данным Госстата, в январе средняя номинальная зарплата составила 9223 гривни.

Источник: https://censor.net.ua/v3115443
 
   
 Топ комментарии
 
Только части людей. Другим, видишь ли, подавай честный суд, социальную защищённость от пьяного быдла за рулём, прозрачность ведения бизнеса и т.п. Вот как мне, например.
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Ну, если при зарплате в 500 долларов коммуналка потянет на 400 долларов... то я сомневаюсь, что проблема решится.
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Чем ближе выборы, тем круче обіцянки Средняя зарплата в 500 долларов может помочь решить проблему оттока кадров за границу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1259
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Дальнобойшики, мойщики туалетов и сборщики урожая в Польше кормят всю Украину?
Вы случайно не с Донбаса?
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Средняя зарплата в 500 долларов может помочь решить проблему оттока кадров за границу, - Гройсман. ВИДЕО - НЕА, 1000 долл при ценах, как в Польше
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брехня , в Украине еда дешевле и качественней , чем в Польше ( кроме молочки )
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Меньше будешь красть ты и твой дядя, тогда будет з/п по 500 баксов...
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Самое смешное, что уже подсчитано, что если наши олигархи начнут платить РЫНОЧНЫЕ зарплаты, то из МИЛЛИАРДЕРОВ превратятся в долл. миллионеров.
Что, по мне, и так крайне нехило.
Но не хотят, твари...
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за зп у 500 долярів на Вінниччині можна буде взяти у кредит молодій сімї житло, машину, відкладати заощадження, щорічно відпочивати та оздоровлюватися?
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на зарплату выше 500 долларов в месяц надо напрягаться , или мозгами , или руками-ногами , ясно , что уборщица или кассир не могут претендовать на всё вышеперечисленное
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСредняя зарплата в 500 долларов может помочь решить проблему оттока кадров за границу, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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