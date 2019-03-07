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 За время войны на Донбассе погибли шесть женщин-военнослужащих, - Полторак. ВИДЕО

Список специальностей, по которым женщины проходят службу в армии, увеличился на 100 пунктов.

За время войны на Донбассе погибли шесть женщин-военнослужащих, заявил 7 марта в Киеве в Минобороны министр обороны Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

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Он перечислил имена и призвал присутствующих почтить память погибших минутой молчания.

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Министр обороны отметил, что сегодня в рядах Минобороны Украины служат около 56 тыс. женщин, в том числе в качестве государственных служащих, при этом 26 тыс. – в Вооруженных Силах.

"3,5 тыс. из 26 тыс. являются офицерами и выполняют боевые задания как на востоке Украины, так и по назначению… Я благодарю вас за то, что вы поменяли мнение о службе в армии женщин. Потому что существовала мысль, что женщины в армии служат на должностях, связанных с обеспечением тыловых подразделений. Но за последнее время список специальностей, по которым женщины проходят службу в армии, увеличился на 100 пунктов", – добавил Полторак. 

"Если сравнить количество военнослужащих-женщин… в Вооруженных силах Украины в 2013 году и столько, сколько их стало сейчас, эта цифра впечатляющая – вдвое больше", – заявил Полторак.

Он отметил, что украинские женщины с оружием в руках "остановили врага и сделали все возможное, чтобы ВСУ стали сильными и непобедимыми".

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Полторак подчеркнул, что за время войны на Донбассе с 2014 года 166 женщин получили боевые государственные награды.

"1,5 тысячи военнослужащих получили награды Министерства обороны, больше тысячи – награды Генерального штаба… За это время более 7 тыс. военнослужащих-женщин стали участницами боевых действий", – добавил глава Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/v3115422
 
 
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Земля їм пухом, бо вони захищали Україну.
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Багато тут сказати нічого. А Полторак похвалився.
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І в чому він похвалився? В тому, що диванні війська коменти пишуть, а жінки пішли у армію? Так це заслуга жінок.
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Бабам рожать и растить детей надо, а не воевать. как-то неприятно такое слышать.
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шість берегинь... шість дівочих сердець... шість зіроньок на Небі...
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Похвалився, бо за нього жінки гинуть.
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Леся Бакланова. Загинула під Авдіївкою.За час війни на Донбасі загинули шість жінок-військовослужбовців, - Полторак - Цензор.НЕТ 4008
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И не одного сыночка тех чьи семьи владеют Украиной.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗа время войны на Донбассе погибли шесть женщин-военнослужащих, - Полторак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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