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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Зеленский (209) прослушка (248) уголовное дело (2271)

 Специальные люди ищут в "ЛНР" контакты, чтобы установить билборды с моим лицом для дискредитации, - Зеленский. ВИДЕО

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что против него и "95 квартала" предпринимаются действия по дискредитации.

Об этом он сообщил в своем обращении на странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский рассказал, что на него и на студию "95 квартал" зарегистрировали уголовное дело за отмывание денег. По его словам, депутат из фракции с названием "из трех букв" также зарегистрировал уголовное дело конкретно против Зеленского.

Также Зеленский рассказал, что специальные люди ищут контакты в "ЛНР" для того, чтобы установить билборды с лицом Зеленского и что в его офисе установили "прослушку".

Шоумен также предположил, что в скором времени может появится информация о том, что Зеленский в 2002 году на автомобиле сбил человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3115413
 
 
 Топ комментарии
 
Любое интервью клоуна - уже полная его дискредитация... Специальные люди ищут в "ЛНР" контакты, чтобы установить билборды с моим лицом для дискредитации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6374..
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А ты Владимир думал, что будет легко? ПАПу с компашей маловато украденного за 5 лет, и он грызет зубами, дабы остаться на второй срок. В ход идут любые методы, суды, ГПУ, СБУ - все почти свои. "Кандидатов много - барыга один!"
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Пидуст! Подари Валоде Бздиленскому переговорные наколенники и антимозолин. Ведь переговоры с Хуйлом будут только на коленях.
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Совет форумчанПравила форума
 
40 рыл "спасителей народа"... А выбирать реально не из кого...
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значит расслабься, и строй счастье в отдельно взятой семье, не надеясь на тетю или дядю.
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в общем то я с вами согласен - но так везде и всегда - выбираем и выбирают - меньшее зло - из трех кто может пройти меньшее зло очевидно - ну где то так
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Так как Зеленский не замазан в коррупционных скандалах, то любая ....даже негативная реклама добавляет ему рейтинг))......если парашные политологи напишут,что у него вырос член на лбу - то 7 из 10 человек захотят президента с членом на лбу!!
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Зеленский Володя будет Президентом !!! Все остальные в пролете
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Пидуст! Подари Валоде Бздиленскому переговорные наколенники и антимозолин. Ведь переговоры с ****** будут только на коленях.
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Уверен небудет Зеленский с ****** вести какие то договорняки оно ему и нах ненадо Спеціальні люди шукають у "ЛНР" контакти, щоб встановити білборди з моїм обличчям для дискредитації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3060
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у молодежи самый популярный самый тупой из 40 человек
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Странно что Беня до етого раньше не додумался.
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он греет пузо на исторической родине, на соолнце мысли плавятся.
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Они не думали, что лнровцы от большой любви к зеле поставят его бигморды, а теперь нужно сочинять байку. Ето правакация СБУ!!! Люля-2.
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Політика - той же КВК, тільки конкуренти - більш цинічні та кмітливі.
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Любое интервью клоуна - уже полная его дискредитация... Специальные люди ищут в "ЛНР" контакты, чтобы установить билборды с моим лицом для дискредитации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6374..
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The! Коломойський та інші кварталісти вправно придумують пласкі сценарії з картонними жартами, а щоб їхня публіка точно розуміла де жарти, підказують що де, і як правильно реагувати. Чергова спроба підняти рейтинг?
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хочаб моргнув оком, чи зубом клацнув, чи віддав його))
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Креативная реклама от Зеленского? Он за рекламу Цензору заплатил?
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Своїми know-how Мародер точно зробить Вову президентом
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Не. Оплеуху или шапку сорвёт, как Порох!
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Все хотят новые лица в политике.
А голосуют за старые морды!

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Только новые лица должны вести Украину в Европу, а не ползти на коленях к трону пуйла. Такие "новые лица" и на не на...
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)) ну ладно против него, но теперь то выходит писец и всему 95 кварталу! хто ж их теперь всех харчевать будет?
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а многие перестали его ,95 квартал,смотреть после Прибалтики - так нельзя о своей стране говорить
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не знаю реальной ситуации, но не меньше, пожалуй, и тех, кто его вообще не смотрели, увидев мельком пару их выступлений. ))
впомнил, как "рабыню изауру" в прошлые времена по остаточной стоимости плёнки купили. и кто там в их же канторке возмутился содержанием купленного. на шо получил ответ: - почему, дояркам нравится!
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влада - це бізнес, деякі по 20 років вже в цьому бізнесі + реальний олігарх...
зрозуміло, що для нього не обрання на другий термін бути першою ходкою на цугундер)
так шо нормальні)))))))))))) дії для збереження статуса-кво))
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А що там дискредитувати? Воно і є воно.....на палочці.😕😕😕
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уменя вопрос - а он таки сбивал человека - если да,то почему скрывает понятно и как решил то же ,но тогда пардон - он барыга,офшорник миллионер, зарабатывает в цапии ,сбил человека и коррупцией отмазался от наказания - просто жах какой то - это кроме того шо он вообще не чего не понимает - тогда я вообще возмущен
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А ты Владимир думал, что будет легко? ПАПу с компашей маловато украденного за 5 лет, и он грызет зубами, дабы остаться на второй срок. В ход идут любые методы, суды, ГПУ, СБУ - все почти свои. "Кандидатов много - барыга один!"
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Всё- свиноботы отработали своё? Что-то их сегодня мало.
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Завидуешь? Вам то еще пахать и пахать - без выходных с утра до утра аж до 31 числа!!!🙂
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а в чём преступление, почему он так напрягся ?!
или там нет граждан Украины или им запрещено голосовать ?
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Нет преступления? Порохоботы припишут!
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"Граждане, мне тут друзья из братской ЛНР сказали, что специальные люди выходили с ними на контакты, чтобы установить билборды с моим лицом для дискредитации.
И т.к. эти нехорошие люди под меня копают, я решил сам рассказать что в 2002 году я сбил человека и замял дело.
Но не обращайте внимания, все это - мелочи, а я такой же простой человек, как и мои избиратели!
С уважением и любовью к Вам, В.З."
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Лёлик, разве секрет, что твои фанаты проживают преимущественно полумесяцем от Харькова до Одессы? На Дамбеце их очень много. И естественно, в Лугандонии хотят, чтобы наконец-то пришел к власти ватник "мызамир", как ты. Так, что не парь тут мне мозги, про "провокации власти". Твоим ватные почитателям по барабану, что там в Дыре твоя физиономия на билбордах засветиться. Наоборот, приветствовать будут.
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Не здивуюсь коли лугандонці проголосують за цього гавнюка
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Как только новость про Зеленского - соевый десант тут как тут.
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Ни программы ни команды одни какие то сплетни домыслы фантазии и импровизации и скандалы Это все г-н Зеленский на что Вы способны Не густо Спеціальні люди шукають у "ЛНР" контакти, щоб встановити білборди з моїм обличчям для дискредитації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5615
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Это да -- вот у свинарчуков и команда и схемы голосуй за них и жизнь наладиться Спеціальні люди шукають у "ЛНР" контакти, щоб встановити білборди з моїм обличчям для дискредитації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8756
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Що за манера спілкуватись з підворотні?! Ні на одній передачі він ніколи не присутній, а тільки, як не з екрана, то з -за дверей... Зе!Бєня.
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Так, как бибизянка сама себя дискредитирует, так никто её не дискредитирует.
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Ето нинастоящий Зиленский. Настоящий моргает прикольно глазом и раздает зубы.
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Шапки не срывает? За нос мужика не тягал? Дивчине оплеуху не дал? Не, Зеленский не настоящий клоун!!!
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Не переживай у тебя все будет впереди. И шапка и нос и опелуха.
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Буду голосувати тільки за Кошулинського.
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гкеевлада ************* ......он даже говорить не может.....Чего то боится встречаться с журналистами и ходить на прямой эфир. Так как тупой
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По его словам, депутат из фракции с названием "из трех букв" также зарегистрировал уголовное дело конкретно против Зеленского.Источник: https://censor.net.ua/v3115413 - вот БЮТовцы падлюки.
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на Хазанова похож здесь..., разве нет...?

Когда он грустный как сейчас, то смотреться особенно смешно....- а когда угрожал в конце, то вообще прикольно...
Смешной такой пацанчик....

вот так он будет выглядеть, когда постареет...
Спеціальні люди шукають у "ЛНР" контакти, щоб встановити білборди з моїм обличчям для дискредитації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8471



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А какой они оба национальности? Грузины, или армяне?
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Kamate Kaora - они одной национальности... Спеціальні люди шукають у "ЛНР" контакти, щоб встановити білборди з моїм обличчям для дискредитації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7733

Итальянцы....
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Вчера в чатрулетке на канале у Сергея Ивановича один из почитателей Зе рассказал, что Вова экономит на рекламе, снимает ролики на мобильный, а сэкономленные деньги отдает в детдома
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Про свинарчука лучше расскажи, как он на пару с мародёром армию грабил!
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зеленскому нечего бояться и терять нечего, поэтому он и станет президентом.
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Фсе будет хорошо.
Травка поЗеленет.
Солнишко заблистит ярче.
Колбаса станет бесплатно как и все остальное.
Но самое главное можно будет стучать на богатых соседей и получать за ето бабки.
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Зеленский пожалуй единственный который незанимаеться покупкой голосов и всем остальным дерьмом как вона и воно Спеціальні люди шукають у "ЛНР" контакти, щоб встановити білборди з моїм обличчям для дискредитації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5752
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Это да, потерять Украину - это для него "нечего".
Впрочем, эта бибизянка может потерять ещё свои миллионы и саму жизнь, если после своей "политики" не успеет вовремя смыться.
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Для начала мародёру нужно успеть смыться!!!
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Вова довбойоб. Работав би тихенько клоуном-нє, понєсла нєльогкая отца Хвьодора.... Ну а тепер хай вигріба. І не клоун, і не політик. Так, обикновенне гімно в прорубі.
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В армії не крав?
Шапки не зривав?
Та який з нього політик?
Не те що соєвий!!!
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Ах, Боже мой! Этот бедняжка Зеленский не понимал, куда влезает, что ли? Везде и во всех странах все избирательные компании проходят с использованием компромата кандидатами друг против друга, везде ищут прегрешения соперников. Вон вспомните хотя бы недавние выборы в США, сколько грязи вылили соперники друг на друга. Украина не является исключением из этих правил. Если Зеленский не понимал этого, значит дурак, а если понимал и ввязался, то нечего жаловаться привселюдно. Это просто избирательная гонка, тут по-другому не бывает.
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Типа без контактов установить нельзя. Ну, ну.
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Как так то а? Власти ЛНР не боятся подставить себя бигбордами с меценатом и волонтёром ВСУ Зеленским?
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Політтехнологи Пороха довго перебирали всіх наших шмулів,яких він може перемогти в другому турі...І виявилось,що таких нема...Але є такий,який може в другому турі елементарно продати своє первородство...Ну не за миску чечевичної зупки,звичайно...Просто скаже,що він по жизні приколіст і пішов у прези ради приколу...А зараз вертається у родной Квартал до роботи,яка йому очєнь нравіца...А ви всі пашлі нахрєн...
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Дурнику мокнись головой в унитаз и почувствуешь себя президентом.... Спеціальні люди шукають у "ЛНР" контакти, щоб встановити білборди з моїм обличчям для дискредитації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5631
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ПАРАШАботы....Зе наш президент.....а вам быдлу дорога в кацапендию.....ведь там тоже коррупция и ЦАРЬ!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСпециальные люди ищут в "ЛНР" контакты, чтобы установить билборды с моим лицом для дискредитации, - Зеленский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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