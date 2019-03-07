 "Есть! Братан, красавчик!", - украинские воины точным выстрелом уничтожили пулеметную точку террористов в районе Ясиноватской развязки. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц, обнародовав соответствующее видео.
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"Бетонные укрепления не спасут оккупантов или очередной "Страйк" от воинов ОС", - написал он.
Штефан отметил, что, по данным разведки, в результате удара бойцов ООС уничтожен один террорист, еще один был ранен.
Напомним, ранее в пресс-центре ООС сообщили, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы девять раз обстреляли украинские позиции, 11 раз применив запрещенное оружие.
накачу полтишок !!!
во истину ... братан - красавчик!
Перед виборами - саме то, що треба.
З початку року загинули, в зоні АТО чи ООС, тридцять два військовослужбовця ЗСУ.
Слава Нації ! - Смерть рашистській *********!
Минус один КОЗЛЕНОК = збарежени життя наших хлопцив
( и бис!)