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Все про:ликвидация (408) Донбасс (18079) операция Объединенных сил (1003) Штефан (3)

 "Есть! Братан, красавчик!", - украинские воины точным выстрелом уничтожили пулеметную точку террористов в районе Ясиноватской развязки. ВИДЕО

В районе Ясиноватской развязки украинские военнослужащие точным выстрелом уничтожили пулеметную точку террористов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц, обнародовав соответствующее видео.

...

"Бетонные укрепления не спасут оккупантов или очередной "Страйк" от воинов ОС", - написал он.

Штефан отметил, что, по данным разведки, в результате удара бойцов ООС уничтожен один террорист, еще один был ранен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг впервые с начала года применил 152-мм артиллерию на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидированы двое террористов, - штаб

Напомним, ранее в пресс-центре ООС сообщили, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы девять раз обстреляли украинские позиции, 11 раз применив запрещенное оружие.

Есть! Братан, красавчик!, - украинские воины точным выстрелом уничтожили пулеметную точку террористов в районе Ясиноватской развязки 01

Источник: https://censor.net.ua/v3115398
 
   
 Топ комментарии
 
Хлопці Молодці,шкварять кацапів.
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Подвійне задоволення, коли за це і троліботи радіють.
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"Кротик". тебе куратор разрешил ТАКОЕ писать, в письменном виде, или устно? Смотри, "спалишься"...
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та да...140 лямов орков дустом травить долго придётся ...
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Бряхня-я-а-а. Брешуть люди...Там, дай бог, щоб мільйонів 80 набралося б...
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Війна іде за те, щоб кулеметні позиції не стояли в тебе у городі, якщо ти українець, в чому є великі сумніви. Адін народ, мишєбратья, правильно я тебе розумію?
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- Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса Фортуны.(c)
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вже лани широкополі, і Дніпро , і кручі не побачить більше москалик #бучий
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"вся энергия ушла в воздух" вместе с ошметкаи одного из впопучленцев...
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А ти чо, сєпар, такий грамотний. Ти чо, там поруч в кущах біля ПТ відсиджувався ?.. Наступного разу не сачкуй ...😕
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Ну вам, сидя на диване, виднее, чем стреляющим парням на фронте.
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Хорошая для украинцев весть. И потому ромашки (израильско-германские) спрятались, поникли лютики(канадско-хренландские).
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Ти дивись кіно спокійно, і сам можеш знімати. У Віндовс є спеціальна програмка, будеш клеїти аудіо до відео, вирізати, вставляти. Є й більш досконалі. Картинок підходящих в Інтернеті - скільки хочеш, а озвучку сам зробиш. Тільки в ейфорії не кричи Аллаху Акбар.
Перед виборами - саме то, що треба.
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Все. Кіна не буде. Сєпари закінчилися...Доведеться тобі трохи зачекати, доки свіже "м'ясо" з Підарашки завезуть.. 😁😁😁
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"Є! Братан, красавчик!" - українські воїни точним пострілом знищили кулеметну точку терористів у районі Ясинуватської розв'язки - Цензор.НЕТ 1258

З початку року загинули, в зоні АТО чи ООС, тридцять два військовослужбовця ЗСУ.
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У нас уже "Стугны" часто летают так как их много и они дешевле Джавелина.
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Украину спасают совковые склады, на которых миллионы тонн боеприпасов, сколько не сжигай - никогда не кончатся. Джавелинами, которые стоят как два Бентли, никто как на ролике сорить не будет.
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Айййй.....Крассссава! 😁😁😁😁😁😁😁

Слава Нації ! - Смерть рашистській *********!
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Така мелочь...а на душе так приятно!)
Минус один КОЗЛЕНОК = збарежени життя наших хлопцив
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путін-***** та його рогаті воші з мокшанських та інших болот дохніть виродки!! здохне клята расія!!!!
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Мабуть херойскі опочленци вже вишикувались у черзі, хто займе наступний той окопчик... "Є! Братан, красавчик!" - українські воїни точним пострілом знищили кулеметну точку терористів у районі Ясинуватської розв'язки - Цензор.НЕТ 7242
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На обід жарених бурятов ще не вистачає))
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шарюсь по ватным ресурсам в соцсетях и там это видео будет уже сегодня .Но по другим видосам от Штирлица такие коменты от ватанов ...В неделю дынылыры уходят в небытие 7-10 не станущих на колени ватников ..В реале вата в шоке такими темпами скоро все разбегутся и воевать будет некому
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это ясиноВатский мост .красавы еще пару месяцев и будет картинка на улицу Артема в Донецьке
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Молодці. Зброя на передку в достатній кількості, персонал професійно вишколений. Слава героям! Хай вас Бог береже!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Есть! Братан, красавчик!", - украинские воины точным выстрелом уничтожили пулеметную точку террористов в районе Ясиноватской развязки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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