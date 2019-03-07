 В полиции напомнили, что за препятствование избирательному праву можно получить 10 лет, а за кражу бюллетеня - 7. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции г.Киева.
Препятствования избирательному праву или избирательной комиссии наказывается лишением свободы до 10 лет заключения.
Препятствование, сокрытие, похищение бюллетеня для голосования наказывается лишением свободы до 7 лет заключения.
Принятие предложения, обещания, получения избирателем неправомерной выгоды наказывается ограничением свободы до 2 лет.
Предложение, обещание, предоставление неправомерной выгоды избирателю наказывается лишением свободы до 7 лет заключения.
По данным полиции, за нарушение во время предыдущих выборов к уголовной ответственности привлечено 80 человек, 5 - отбывают наказание в тюрьме.
як шо воно завтра зі своїм свинарником) не втече з України!
про шо ти тут "гутаріш" ?! яка перемога?
навіть США дають під зад твоєму чоколятному божеству!
а, вибач ти ж кацяп, це твоє ***** дає добро нашому чокоятному божку!
прощавай володя, всі відповіді для тебе тут!
власть крадет насилует нарушает законы конституцию все что можно все нарушает
НО МЛЯТЬ ВИНОВАТЫ В ЭТОМ ПОЧЕМУ ТО ПРОСТЫЕ ЛЮДИ!! В философии это называется софистика или по народном трындеж!! Не выйдет тебе провластная шавка переложить ответственость с власти на людей!! Если власть совершала преступления то виновата ВЛАСТЬ а не люди!! Если власть ворует ЛЯРДАМИ то виновата ВЛАСТЬ а не люди!! Так что иди ты... сам знаешь куда тебе идти!!
Яку владу українці собі виняйняли (на виборах) - така і є.
Токо не надо мне советовать объеденятся создавать партии, против всего этого у власти давно есть заготовленные способы вставляния палок у нас это не эффективно!! Я говорю про что то типа как в ШВЕЦИИ собрали 50тыс подписей и депутат пошел нахер без всяких партий судов и другой херни!!
Це вже також десь казали. Неодноразово.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил киевлянин Михаил Ковальчук, передают сегодня «Українськi Новини».
По мнению МВД и судов: Кража - завладение имуществом находящемся под охраной или надежно запертом помещении.
Завладение чужим имуществом находящемся в свободном доступе, является не кражей а халатностью хозяина имущества!
Месяц назад во дворе дома сперли ограждения клумбы. Менты даже протокол составлять не стали. Точнее хотели, но на ОСББ.
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