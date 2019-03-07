 В полиции напомнили, что за препятствование избирательному праву можно получить 10 лет, а за кражу бюллетеня - 7. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции г.Киева.

Препятствования избирательному праву или избирательной комиссии наказывается лишением свободы до 10 лет заключения.

Препятствование, сокрытие, похищение бюллетеня для голосования наказывается лишением свободы до 7 лет заключения.

Принятие предложения, обещания, получения избирателем неправомерной выгоды наказывается ограничением свободы до 2 лет.

Предложение, обещание, предоставление неправомерной выгоды избирателю наказывается лишением свободы до 7 лет заключения.

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По данным полиции, за нарушение во время предыдущих выборов к уголовной ответственности привлечено 80 человек, 5 - отбывают наказание в тюрьме.