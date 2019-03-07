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 Политика Украины, Общество
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 В полиции напомнили, что за препятствование избирательному праву можно получить 10 лет, а за кражу бюллетеня - 7. ВИДЕО

Препятствования избирательному праву или избирательной комиссии наказывается лишением свободы до 10 лет заключения, а хищение бюллетеня для голосования - до 7 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции г.Киева.

Препятствования избирательному праву или избирательной комиссии наказывается лишением свободы до 10 лет заключения.

Препятствование, сокрытие, похищение бюллетеня для голосования наказывается лишением свободы до 7 лет заключения.

Принятие предложения, обещания, получения избирателем неправомерной выгоды наказывается ограничением свободы до 2 лет.

Предложение, обещание, предоставление неправомерной выгоды избирателю наказывается лишением свободы до 7 лет заключения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий, - ГПУ

По данным полиции, за нарушение во время предыдущих выборов к уголовной ответственности привлечено 80 человек, 5 - отбывают наказание в тюрьме.

Источник: https://censor.net.ua/v3115378
 
   
 Топ комментарии
 
еще один урод моралист
власть крадет насилует нарушает законы конституцию все что можно все нарушает
НО МЛЯТЬ ВИНОВАТЫ В ЭТОМ ПОЧЕМУ ТО ПРОСТЫЕ ЛЮДИ!! В философии это называется софистика или по народном трындеж!! Не выйдет тебе провластная шавка переложить ответственость с власти на людей!! Если власть совершала преступления то виновата ВЛАСТЬ а не люди!! Если власть ворует ЛЯРДАМИ то виновата ВЛАСТЬ а не люди!! Так что иди ты... сам знаешь куда тебе идти!!
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Все было хорошо, пока не дошел до фразы " почему такое количество людей ненавидят Порошенко". Старая уловка, вначале "правда", в конце "правда", а посередине "ложь". В результате идет посыл -Кто не за порошенко-тот сепар, вор.. Действительно, если не он то кто? Но это уже где-то говорили...
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От і перекажи це своїм березенкам з кононенками яка там статтяі скільки вони мають сидіти за це і за все інше.
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гарне попередження, а це для всіх?! і для свинурчуків, і для інших мажорів?! В полиции напомнили, что за препятствование избирательному праву можно получить 10 лет, а за кражу бюллетеня - 7 - Цензор.НЕТ 4385
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Да есть о чем задуматься Жульке и Буратино!
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і не кажи чоколятка - попередження від поліції - твоєму божеству,
як шо воно завтра зі своїм свинарником) не втече з України!
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Коломойский уже утек. А его свинарник ну да разбежится после победы Пороха
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кацап, ти чудь) з того мокшанського) болота?!
про шо ти тут "гутаріш" ?! яка перемога?
навіть США дають під зад твоєму чоколятному божеству!
а, вибач ти ж кацяп, це твоє ***** дає добро нашому чокоятному божку!
прощавай володя, всі відповіді для тебе тут! У поліції нагадали, що за перешкоджання виборчому праву можна отримати 10 років, а за крадіжку бюлетеня - 7 - Цензор.НЕТ 8774
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Меня всегда умиляет что Ольгинский бот называет меня кацапом таких как я кацапов на Украине 30милионов. как в повиновени нас держать собираетесь даже если завоюете?
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Если ты считаеш что вас таких на Украине 30 миллионов что бы оставить все как есть то у вас на Украине глубоко ошибаются. Выборы будут у нас в Украине и посмотрим кого мы выберем. У поліції нагадали, що за перешкоджання виборчому праву можна отримати 10 років, а за крадіжку бюлетеня - 7 - Цензор.НЕТ 3578
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еще один урод моралист
власть крадет насилует нарушает законы конституцию все что можно все нарушает
НО МЛЯТЬ ВИНОВАТЫ В ЭТОМ ПОЧЕМУ ТО ПРОСТЫЕ ЛЮДИ!! В философии это называется софистика или по народном трындеж!! Не выйдет тебе провластная шавка переложить ответственость с власти на людей!! Если власть совершала преступления то виновата ВЛАСТЬ а не люди!! Если власть ворует ЛЯРДАМИ то виновата ВЛАСТЬ а не люди!! Так что иди ты... сам знаешь куда тебе идти!!
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А влада в Україні, певно, з Місяця заслана.
Яку владу українці собі виняйняли (на виборах) - така і є.
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Я уже много раз писал, проблема не в том как выбирают проблема в том что нет механизмов влияния на власть после выборов! Любой человек получая возможность безнаказанно творить беспредел в итоге начнет его творить, поэтому главное чтобы кроме выборов были механизмы контроля А У НАС ИХ НЕТ! Так что нехер кивать на людей что типа не того выбрали!!
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Знов брешете. Бо навіть не пробували контролювати. Діє.
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Ну раз я вру, может назовете мне какие законные механизмы контроля власти есть у НАРОДА! Сразу говоря МАЙДАН это не законный механизм это считай БУНТ токо в мягком таком виде!!

Токо не надо мне советовать объеденятся создавать партии, против всего этого у власти давно есть заготовленные способы вставляния палок у нас это не эффективно!! Я говорю про что то типа как в ШВЕЦИИ собрали 50тыс подписей и депутат пошел нахер без всяких партий судов и другой херни!!
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В мире нет законного отзыва власти кроме выборов.
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т.е. импичмента в мире нет? это токо мы такие на правильные что его требуем?!
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Все было хорошо, пока не дошел до фразы " почему такое количество людей ненавидят Порошенко". Старая уловка, вначале "правда", в конце "правда", а посередине "ложь". В результате идет посыл -Кто не за порошенко-тот сепар, вор.. Действительно, если не он то кто? Но это уже где-то говорили...
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"Но это уже где-то говорили..."
Це вже також десь казали. Неодноразово. У поліції нагадали, що за перешкоджання виборчому праву можна отримати 10 років, а за крадіжку бюлетеня - 7 - Цензор.НЕТ 1650
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А члени виборчих комісій від БЮТ уже бабки взяли. У нас секретутка так синові машину навіть встигла купити. Буде синочок тепер з тачєлою, і квартира звільниться, буде куди дєвок водить. Мама то на зоні відпочиватиме. В полиции напомнили, что за препятствование избирательному праву можно получить 10 лет, а за кражу бюллетеня - 7 - Цензор.НЕТ 8160
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Ага посади маму. И что интересно не задумываясь маму посадит!
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Напомните об этом Потроху, он потянет на обе статьи.
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В Киеве в качестве подкупа раздавали торты Roshen от позорного БПП.

У поліції нагадали, що за перешкоджання виборчому праву можна отримати 10 років, а за крадіжку бюлетеня - 7 - Цензор.НЕТ 3907
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В Киеве 4 марта состоялся концерт в честь «праздника весны», после которого от имени партии действующего президента Порошенко БПП пришедшим на него людям раздавали торты Roshen.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил киевлянин Михаил Ковальчук, передают сегодня «Українськi Новини».
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Это слепой траст злодействует. Пэтро Алексееч не имеет права вмешиваться в дела рошен У поліції нагадали, що за перешкоджання виборчому праву можна отримати 10 років, а за крадіжку бюлетеня - 7 - Цензор.НЕТ 2658
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З наступаючим вас Святом Весни 8 Березня..😁😁😁
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тьху! навіть би і не згадував що совки сьогодні біснуються, а так ти повідомив. "дякую"! У поліції нагадали, що за перешкоджання виборчому праву можна отримати 10 років, а за крадіжку бюлетеня - 7 - Цензор.НЕТ 279
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Дєвушкі, вас вітають з 8 Березня, а ви ще чогось спамом займаєтеся.... Загадкові ви аднака дєвушкі.. Може ці квіти 🌵🌵🌵 зроблять вас трохи добрішими..😃😃😃
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Після купи зашкварів за участі поліцейських на боці ТЮ, НП нагадала (собі?) про відповідальність за втручання у виборчій процес...
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Своєчасне попередження для бажаючих "заробити" жулькіні 30 срібняків. Добре було б ще їм нагадати , про відповідальність за заклики до порушення територіальної цілісності та зраду України згідно 110 та 111 статей Кримінального Кодексу України (від 3 до 12 років ув'язнення)...😃😃😃
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як гадаєш за мародерство Порошена треба розстріляти чи повісити?
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Цікавий сайт з запорєбріка .. Дякую вам за підказку джерела вашого творчого натхнення ..😃😃😃
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От і перекажи це своїм березенкам з кононенками яка там статтяі скільки вони мають сидіти за це і за все інше.
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Дєвушкі. Скільки б ви не займалися спамом, але статті Кримінального Кодексу 110, 111 залишаться чинними..😁
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Дєвушка тут одна ти . Сама себе поздоровляєш зі святом клари цеткін і рози люксембург, сама собі дякуєш.Може краще до лікаря звернутись? У поліції нагадали, що за перешкоджання виборчому праву можна отримати 10 років, а за крадіжку бюлетеня - 7 - Цензор.НЕТ 2884
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А якщо я не піду і жінку не пущу-мені нічого не буде?
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Краще сходи та намалюй їм щось. Будеш знати, що твій паперець тільки для дупи і сгодиться.
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А по скільки років повинні сидіти ті мусори що стріляли і били людей на майдані, по здавали райвідділки в Криму та на Донбасі, і ті що зараз б"ють лежачих людей на вулиці, і чому ніхто з них не поніс покарання?
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Кража?? Что такое кража?
По мнению МВД и судов: Кража - завладение имуществом находящемся под охраной или надежно запертом помещении.
Завладение чужим имуществом находящемся в свободном доступе, является не кражей а халатностью хозяина имущества!
Месяц назад во дворе дома сперли ограждения клумбы. Менты даже протокол составлять не стали. Точнее хотели, но на ОСББ.
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Видимо, это намек Свыням на карусели. По крайней мере хочется так думать
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Это предупреждение. Карусели можно, но только с разрешения Генпрокурора и министра МВД.
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а что вы хотели от реформированных недокопов с "глазами христа"? они не отличают кражу обычную (до 3 лет) от кражи со взломом (от 3 до 5)
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а за блокування частин ЗСУ під час іноземною агресії - півищення пенсій...
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....Команди різні ..політтехнолог -один !..
..
.У поліції нагадали, що за перешкоджання виборчому праву можна отримати 10 років, а за крадіжку бюлетеня - 7 - Цензор.НЕТ 7264...
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Найгірше, це наступати на одні і ті ж граблі, не розуміючи, що є кращий вибір.
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Астанавитесь! Я же тоже в некотором роде "ЗЕ". Можно даже сказать, дважды "ЗЕ"!
У поліції нагадали, що за перешкоджання виборчому праву можна отримати 10 років, а за крадіжку бюлетеня - 7 - Цензор.НЕТ 4340
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ полиции напомнили, что за препятствование избирательному праву можно получить 10 лет, а за кражу бюллетеня - 7. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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