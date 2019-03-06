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Все про:наркотики (1467) Одесса (5365)

 Этническая группировка наркоторговцев задержана в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО

В Одессе сегодня полиция задержала участников этнической преступной группы наркоторговцев.

Об этом  Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По имеющейся информации, преступную деятельность группы, состоящей из четырех человек, задокументировали работники отдела противодействия наркопреступности совместно с коллегами-следователями Суворовского отдела полиции и специалистами кинологического центра облуправления полиции.

"В состав группы входили лица в возрасте от 30 до 76 лет. Каждый из участников выполнял свою роль в преступной цепочке: одни занимались разложением закладок, другие - общались с непосредственными покупателями и после получения от них средств на счет предоставляли информацию о местонахождении наркотиков. Координировала все действия 36-летняя жительница Кривого Рога", - сказали в отделе.

В ходе проведения оперативных мероприятий на улице Космонавтов в Одессе правоохранители задержали 76-летнюю женщину-курьера, у которой обнаружено и изъято 269 полиэтиленовых пакетов с метадоном. "Товар" пенсионерка привезла для передачи своей 30-летней сообщнице для дальнейшего его сбыта на территории города. Отмечается, что в среднем за сутки эта группа наркоторговцев "зарабатывала" до 50 тыс. грн.

В течение двух последних лет они занимались сбытом метадона не только в Одессе, а и в Киеве и Кривом Роге. При проведении ряда санкционированных обысков в столице и Кривом Роге правоохранители изъяли сим-карты разных телефонных операторов, банковские чеки, кредитные карты, деньги и наркотические средства.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Свой "бренд", работа по "удалёнке", 5-7 млн прибыли в месяц: полиция рассказала о задержании крупной наркогруппировки в Кривом Роге. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3115361
 
   
 Топ комментарии
 
Наверное французы или англичане, ну не ромы ж.

Этническая группировка наркоторговцев задержана в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5314
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Что, ты, Саша, какие цыгане, марсиане!
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Наверное французы или англичане, ну не ромы ж.


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А араби це євреї. Зачароване коло. Этническая группировка наркоторговцев задержана в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2748
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Если 76 лет - то цыгане . Они до глубокой старости ШОТО крутят
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ударься головой о стену,может поумнеешь,хотя наврятли
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ты я вижу и то и то успел проверить очень близко Этническая группировка наркоторговцев задержана в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2971
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Наркоторговец, теперь это отдельный этнос
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Відомо про той етнос, що займається наркоторгівлею🤔 От те, що у Кривому Розі вони стали активними не чув, хоча...
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А мусоров которые их крышевали,тоже задержали ? Этническая группировка наркоторговцев задержана в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9818
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Сколько встречал цыган,все нарики и барыги наркотой и краденным .
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А ти,Ребе,хочеш їх за верстат загнати?Чи сапати послати?
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Вряд ли табор - самая старшая (по возрасту) возьмет все на себя, а остальные дальше куховарити будут.
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Мусора сдали неугодных...для показателей работы....
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Это ж надо какая конспирация , да и ежу понятно , что это цыгане . Которых сейчас нельзя так называть , как афроамериканцев неграми . Только сути это не меняет , они всё равно остаются паразитами . Правильно делают те страны , которые выметают их поголовно поганой метлой .
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А какие страны их выметают? Етнічне угруповання наркоторговців затримали в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9617 В Греции вообще страшный сон с цыганами, переместившимися из Румынии.
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Ну я точно сказать не могу , слышал про Францию , вот и высказал предположение . Ну и Гитлер их ставил наравне с евреями . Конечно , я не оправдываю его отношения к евреям и ни в коем случае не сторонник этого .
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Як казав ще Юліус Гай Цаезар:"Не довіряйте цитатам, опублікованим в інтернеті")
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Фух, не шведы. И не бельгийцы...
А то я часом что-то неладное подумал...
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Этнические наркоторговцы? Этническая группировка наркоторговцев задержана в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4805
Это шо за этносс такой, йолпт? Этническая группировка наркоторговцев задержана в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3590
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Ждем гвалта по поводу ущемления Прав Нац. меньшинств в Бандеровской Украине.
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Де емоційні демонстрції борців за право циган тогувати наркотою . Щось затримуються .
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Ні раз жігівайті мєжь нац аналльную розьню,ні харошій такий.
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етнічна група "наркоторговці"... амнесті, гавкай!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЭтническая группировка наркоторговцев задержана в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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