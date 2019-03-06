EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Общество
  729  10
Материалы по теме:
Все про:награда (1141) церемония (29) Чернигов (402)

 Церемония награждения орденом "Народный Герой Украины" прошла в Чернигове. ВИДЕО

29-я церемония награждения орденом "Народный Герой Украины" прошла в Чернигове. Еще десять достойных получили высокое звание. Еще один украинский город увидел своих Героев.

Как передает Цензор.НЕТ, кадры этого события разместила в Фейсбуке волонтер из Чернигова Татьяна Миргородская. 

"Церемония нагарждения началась в 2015 году. На сегодня ордена получили 379 людей, более 100 из них посмертно. Сегодня состоялсь 29-я церемония и ордена получили 10 героев, трое из них посметрно, а трое получили волонтерские награды, - сказала  организатор церемонии награждения орденом "Народный Герой Украины" Виолетта Киртока. 

Кавалер ордена, боец 3-го полка спецназначения Виталий Олийнык отметил: "Эта награда - это вечная память тех, кого нет рядом с нами". 

Детальнее о церемонии в Чернигове можно прочитать на Цензор.НЕТ в материале Виолетты Киртоки "Нагородження орденом Народний Герой у Чернігові: "Микола півтори години реанімував двох важкопоранених прямо на дорозі"

Источник: https://censor.net.ua/v3115329
 
   
 Топ комментарии
 
Это невыносимо,смотреть на плачущих матерей и слышать о посмертно награжденных.О наших людях побывавших в плену у тварей,которых выростила и выкормила наша Украина.Продавшихся рашистским мразям за хрен собачий,который торчит теперь у кождого из них во всех их долбанных щелях.Ненавижу ордловских ублюдков,чтоб они все сдохли!
Я никогда не смогу простить!Слава Украине!Героям Слава!
 показать весь комментарий
 
Вічна пам'ять полеглим Героям..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Горжусь, что живу с вами в одной стране!
 показать весь комментарий
 
 
Вы же уже об этом писали пару тройку дней назад.
 показать весь комментарий
 
 
тоді анонсували
а відео оприлюднили вперше.
і почитаєте і подивитесь ще
 показать весь комментарий
 
Ще би підказали куди здавати срібло на нагороди.
 показать весь комментарий
 
 
Это невыносимо,смотреть на плачущих матерей и слышать о посмертно награжденных.О наших людях побывавших в плену у тварей,которых выростила и выкормила наша Украина.Продавшихся рашистским мразям за хрен собачий,который торчит теперь у кождого из них во всех их долбанных щелях.Ненавижу ордловских ублюдков,чтоб они все сдохли!
Я никогда не смогу простить!Слава Украине!Героям Слава!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоОбществоЦеремония награждения орденом "Народный Герой Украины" прошла в Чернигове. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх