 Церемония награждения орденом "Народный Герой Украины" прошла в Чернигове. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, кадры этого события разместила в Фейсбуке волонтер из Чернигова Татьяна Миргородская.

"Церемония нагарждения началась в 2015 году. На сегодня ордена получили 379 людей, более 100 из них посмертно. Сегодня состоялсь 29-я церемония и ордена получили 10 героев, трое из них посметрно, а трое получили волонтерские награды, - сказала организатор церемонии награждения орденом "Народный Герой Украины" Виолетта Киртока.

Кавалер ордена, боец 3-го полка спецназначения Виталий Олийнык отметил: "Эта награда - это вечная память тех, кого нет рядом с нами".

Детальнее о церемонии в Чернигове можно прочитать на Цензор.НЕТ в материале Виолетты Киртоки "Нагородження орденом Народний Герой у Чернігові: "Микола півтори години реанімував двох важкопоранених прямо на дорозі"