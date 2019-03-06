 Среди переданных наемниками РФ заключенных, 5 человек были насильно завербованы "МГБ ЛНР", - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В ходе осуществления проверочных мероприятий оперативники спецслужбы обнаружили среди заключенных, которые в феврале этого года прибыли на контролируемую Украиной территорию, пять завербованных "МГБ ЛНР" лиц.
"Действуя по уже известной схеме, прибегая к угрозам и психологическому давлению, пророссийские боевики заставили осужденных подписать обязательство о негласном сотрудничестве", - говорится в сообщении.
По замыслу наемников РФ после выхода на свободу "агенты" должны были собирать и передавать представителям НЗФ информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения сил и средств украинских военных. В случае отказа боевики угрожали осужденным физическим насилием, заключением в карцер, лишением свиданий с родными и отказе в передаче на подконтрольную украинской власти территорию.
Сейчас заключенные дали правоохранителям подробные показания об обстоятельствах их вербовки и полученных от террористов задачах. Проверочные мероприятия продолжаются.
Против Тимошенко. Завуалировано, конечно, сплачивает ее электорат, играя мыслью, что Тимошенко обязательно устроит олигархические войны. Т.е. начнет всех сажать. А это, мол, олигархам не нужно.
Главным виновником (если читать Арестовича между строк) является не сама Тимошенко, а Зеленский. Если бы не он, все было бы ок. Но он обязательно сольется под порошенко, самого лучшего президента современности. А Тимошенко, если и выйдет во второй тур, обязательно проиграет Петру, потому что ему равных нет. (Это мы уже поняли). Оскорбляя ее, он повышает ее же ставки.
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Александр Дубинский.
Опубликовал сегодня свои рассуждения, где показал Давида Сакварелидзе каким-то дремучим неудачником, отмывающим чей-то бриллиантово- песчаный бизнес. Очень "своевременный" кусок дерьма в адрес Давида. Ведь на сайте команды Зе идет голосование на президентскую квоту должностей.
Не знаю, с чем связана патологическая неприязнь к грузинам, но очень хорошо помню "инсайд" о том, что Саакашвили получил от АП- 2, или 3 млн долларов за то, что покинет Украину.
Потом, правда, журналист съехал, сказал, что может было, может нет, но главное, ведь, не что потом, а что сначала.
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Игорь Коломойский.
Выразил мысль о том, что поддерживает Зеленского, это, мол, политик нового формата и нам нужны миллионы Зеленских.
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Согласна с тем, что нам нужны миллионы молодых, энергичных, не связанных с политикой до сегодня и не участвовавших ранее в разграблении страны.
Но вот, что меня насторожило.
Не думаю, что все, что говорится- от тупости и непонимания. Все три персонажа, которых я перечислила- очень умные товарищи. И если они что-то говорят, то делают это для чего-то.
Неужели И.К. не понимает, что своей поддержкой Зе делает ему медвежью услугу? Ведь он своей "оценкой" дает пищу тем, кто против Зеленского, а тем, кто не определился, дает понимание, что как-то они, все-таки связаны.
Неужели Дубинский не понимает, что обливая грязью Давида, он посылает народу месседж, что на посту ГП Давид не преемлем. Думаю, что эта муть имеет четкий сигнал: "Зеленский не будет рассматривать кандидатуру Сакварелидзе на пост генпрокурора. Соответственно, Саакашвили на посту Премьера для него, тоже будет токсичен".
Неужели Арестович не понимает, что надо быть полным идиотом, чтобы с рейтингом Зе слиться под порошенко.
Согласна с тем, что фальстарт с президентской кампанией у ЮВТ был. Но зачем он называет ее дурой? Чтобы унижая, ее возвысить?
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Вот, о чем я думаю.
Накануне в сети появилась информация, что Зеленский, разговаривая с корреспондентом ВВС ответил на вопрос об ИК так: "перед законом все равны. И если будет доказано, что незаконно были присвоены государственные деньги, кто бы их не выводил, должен будет вернуть все до копейки". А в разговоре с Айварасом Абрамявичусом сказал, что не намерен заниматься Приватбанком, поскольку он идет на пост Президента не для этого". И вот это напрягло некоторых товарищей. Поэтому эти товарищи решили немного подмочить дорогу перед выборами.
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Неприятно, конечно. Очень.
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И еще.
Друзья, я еще раз перед выборами это повторю. Но сейчас скажу обязательно о своем отношении к "демократической оппозиции". Когда она соберется полностью, мы получим НУНС образца 2004 года.
Ждать от политиков из прошлого каких-то новаций и прогрессивного революционного прорыва- тоже самое, что ждать от Петра Симоненко декоммунизации.
В лучшем случае мы получим Украину периода президента Ющенко.
...
Нам нужен цивилизационный прорыв и развитие страны. И похоже, что это не нравится уже очень многим игрокам политического регби.