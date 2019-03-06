 Турецкие ударные беспилотники Bayraktar уже в Украине, вскоре начинаются их испытания – Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил П.Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и и обороны Украины в среду в Киеве.

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"Могу открыть информацию, что сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставке которого мне удалось договориться с президентом Турции (Реджепом Эрдоганом. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся на территории Украины", - сказал он.

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