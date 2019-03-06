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 Политика Украины, Общество
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Все про:беспилотник (648) Порошенко (16497) СНБО (3161) Турция (2068)

 Турецкие ударные беспилотники Bayraktar уже в Украине, вскоре начинаются их испытания – Порошенко. ВИДЕО

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, о поставках которых ранее договорились украинская и турецкая стороны, уже находятся в Украине и вскоре начнутся их испытания, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил П.Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и и обороны Украины в среду в Киеве.

...
"Могу открыть информацию, что сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставке которого мне удалось договориться с президентом Турции (Реджепом Эрдоганом. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся на территории Украины", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контракт с Турцией предполагает поставку БПЛА оперативно-тактического уровня, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/v3115285
 
 
 Топ комментарии
 
странно, что против этого кремля вы ничего и не пишите
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рошен побоїться ці БПЛА використовувати в АТО, бо їх миттєво зіб'ють російські комплекси ППО, тому це буде ще один ганебний та ідіотський провал рошена! Казали ж рошену що не можна купляти це лайно, але він не послухав і купив. Тепер буде відповідати за такі домовленості та закупівлі! Ось так буває коли ідіоти беруться за державні справи.
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Учитывая шашни Эрдогана с ****** по С-400, потокам и АЭС, на косабах электроника этой вундерваффе (совершенно случайно конечно) может не сработать.
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А шо їх купили не тестуючи... Це як купити авто, попередньо не перевіривши його роботу...
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хто тобі таке сказав, їх перевірили там, розібрали, привезли в Україну зібрали і знову мають випробувати
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приклад не зовсім вдалий - я наприклад купляв авто, і не одне, не перевіряючи їх роботу. і не бачив, щоб хтось перевіряв. я цілком довіряю Тойоті, так само, мабуть, можна довіряти Байрактару.
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они должны были быть в Украине еще четыре года назад как и Айленды.
если бы вместо главнокомандующего у нас оказался им главноторгующий.
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так договор только заключили и получили. А до этого пускай Касьяновы отвечают.
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а почему только четыре года назад ?... а не четырнадцать ?... или двадцать четыре года назад ?
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потому что у тролля методичка на топку пороха а своим мозгом им не дано думать
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Четыре года назад их еще не производили серийно.
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печально это ...турки умеют , а мы нет ? большой колхоз - наше будущее , с такими правителями ...
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А ще вміємо самі себе обсирати і думаємо, що це круто. "Хайль путлєр. параша прєвише всего"
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странно, что против этого кремля вы ничего и не пишите
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а мы умеем делать ракеты... то, чего не умеют турки. Для современного мира это нормально.
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И кого они "ударять" будут? Джавелины уж давно на складах лежат и ждут когда их подожгут.
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Слишком большие и медленные, из-за дороговизны их побоятся потерять залетая в глубь, максимум нанесут удары по передку где и простой артой проще и дешевле накрыть.
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дрон от арты отличается 100% результатом по движущемуся обьекту.
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Турецкие в новых географических и климатических условиях могут не подойти. Думаю стоит для подстраховки закупить дополнительные.
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А зачем их испытывать? Не уверены, что полетят?
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а на камеру патриотический фейс засветить..?
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Гм... Когда-то в институте был директором Барьяхтар....
А в переводе с турецкого это означает "прапорщик"???\
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Сами турки просили америкосов продать им predator, но те отказали из-за курдов , а питэру его продали за 60 млн долларов, потому это дерьмо не представляет ни какой угрозы рашистам и гобеленам на оккупированных территориях , так ради предвыборного понта !
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U amerikancev takyje no ix vriatly prodast.Ix skorost na 5 raz bolse cem tureckix
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Бутусов, деньги не пахнут? или сайт взломали, или мокша шантажирует?
шо за кацапская реклама на Цензоре?: військові против Порошенка с кадрами марша подростков из С14 Турецькі ударні безпілотники Bayraktar вже в Україні, незабаром починаються їхні випробування - Порошенко - Цензор.НЕТ 7203
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А 21-о в козлорожих асвабадітєлєй чай не жєлєзноє?... Жим-жим вже нєбось???...😃😃😃
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТурецкие ударные беспилотники Bayraktar уже в Украине, вскоре начинаются их испытания – Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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