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 Происшествия, Общество
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Все про:журналистика (2358) нападение (1698)

 В сельсовете на Киевщине избили съемочную группу "Схем". ВИДЕО

В селе Чабаны на Киевщине избили журналиста и оператора расследовательской программы "Схемы", которая является проектом "Радио Свободы".

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что пострадали журналистка Екатерина Каплюк и оператор Борис Троценко. Последний получил сотрясение мозга.

"Мужчины нанесли травмы оператору и сломали видеокамеру. Среди тех, кто препятствовал съемке, были два заместителя Чабанивского поселкового головы Александра Киризлиева. Журналисты узнали двух чиновников. Это Владимир Чуб - заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства и Юрий Бондарь - заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов", - отмечается в сообщении.

Журналисты отмечают, что также съемке препятствовали представители общественной организации "Развитие Киевщины", почетным председателем которой является сам поселковый председатель Чабанивский совета Александр Киризлиев.

"Среди нападающих - глава этой ОО Валерий Присяжный", - отмечается в сообщении.

По данным "Радио Свобода", журналисты исполняли редакционное задание, которое касается выделения в частные руки государственных земель.

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Об инциденте также сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что в 12.15 в среду, 6 марта, 37-летний киевлянин сообщил полиции Киевской области, что в помещении сельского совета Чабанов неизвестные избили его и повредили видеокамеру.

Патрульная полиция Киево-Святошинского отдела полиции предварительно выяснила, что журналиста одной из радиостанций и его коллегу вытолкали из Чабановского сельсовета – в результате работник СМИ получил телесные повреждения, повреждена видеоаппаратура.

Открыто уголовное производство по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Источник: https://censor.net.ua/v3115280
 
   
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Ну почему сразу дичь? Просто самобытные народные традиции страны Рошении.
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Да,сейчас в Украине не борьба с коррупцией, а борьба с теми кто расследует коррупцию.Вынужденно расследует,потому что власть НЕ ХОЧЕТ этим заниматься.
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Вадюша вот скажи, ты *******?! Запор у тебя тоже Порошенко вызывет и ссыт в подезде?
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Децентралізація йде семимильними кроками!Поліція за нею не встигає,журналістів б'ють навіть сільські бомжі.
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Не, ну полиция тоже нормально децентрализовалась.
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Открыто дело, дали денег, закрыто дело.
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Гражданских отсечь кричал Офшоренко. Зайти в кадастровую карту киевской области вся замля вокруг поделена по 3-5 гектар и принадлежит прошлой и сегодняшней власти от прокуроров до министров. Вон Педалик который распродал под застройку десятки гектар государственной земли АК Пуща-Водицаи теперь пресует сельские администрации Киевской Области за присоединение к Киеву чтобы отбирать у сельских жителей дома и огороды под застройки многоетажек и инфраструктуру.
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А яка тема розслідувань була? Бо зараз у Чабанах на Одеській трасі стоїть світлофор. Світлофор на трасі!!!! А по деякій інформації повинна була бути розв'язка. У кого є якась інформація?
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А чего они ожидали?
Содействия в посадки оных в тюрьму?
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Иван Грозный - кровавый злодей, потому что казнил ни в чем не повинных бояр.
Вы когда-нибудь видели ни в чем не повинных бояр?

Ну, если посмотреть вокруг… В сельсовете на Киевщине избили съемочную группу "Схем" - Цензор.НЕТ 2976
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"В сельсовете на Киевщине избили съемочную группу "Схем" - естественно, если рошеновский Пахан постоянно демонстрирует полное игнорирование воровства и коррупции в Украине, и сам шоколадный Мародёр возглавляет воровство и коррупцию, то это равносильно команде фас против всех антикоррупционеров.
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Поехали бы всей командой схемы и сломали бы быкам ноги и руки в придачу
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Чабаны - это почти как ОРДЛО - территория вне Украины. Выборы Президента ? Не, не слышали. Еще немного подгадить своему боссу избиением журналистов от "Радио Свобода", и прославиться на весь Мир ? Легко. Чабаны живут в параллельной реальности.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ сельсовете на Киевщине избили съемочную группу "Схем". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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