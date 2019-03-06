 "Сейчас разъ#бошим яхту. П#здец нах#й", - российский сухогруз "Seagrand" таранит яхту и мост в южнокорейском Пусане. Новое ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана камерами наблюдения на борту российского сухогруза. На записи слышны переговоры экипажа и видны детали происшествия.

"Вот до чего доводит алкоголь в море", - слышно в начале третьей минуты записи переговоров.

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Инцидент с российским сухогрузом произошел 28 февраля. Южнокорейскими властями был задержан капитан судна.

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