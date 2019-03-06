 "Сейчас разъ#бошим яхту. П#здец нах#й", - российский сухогруз "Seagrand" таранит яхту и мост в южнокорейском Пусане. Новое ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана камерами наблюдения на борту российского сухогруза. На записи слышны переговоры экипажа и видны детали происшествия.
"Вот до чего доводит алкоголь в море", - слышно в начале третьей минуты записи переговоров.
Инцидент с российским сухогрузом произошел 28 февраля. Южнокорейскими властями был задержан капитан судна.
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а потом накатили с горя.
Ты видео досмотрел?
И что-то мне подсказывает, что пушистый капитан намного лучше справился бы с манёвром, чем ухрюкавшиеся свинособаки.
Ремембер - зере из ноу боттом, раша из рили факинг *******́л.
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Аж коллеги обратили внимание... скинул в чат - теперь ржу не я один
ну или...
Лоцман еден в ПУСАН...
Его бы разрушили ...СОЛДАТЫ НАТЫ!))))
Лукашенко обвинил российские власти в «истерике»
.youtube.com/watch?v=znN7RyLxg7M
▶ 16:58
15 ч. назад
И эти чебуреки хотят догнать и обогнать Омерегу!)))
Да ваше место в клетках...в зоопарке
А на РАБсии не то шо кульки...трусы не стирают&))
Не буду выкладывать фото как великоросы берут штурмом мусорные баки Пятерочки с просроченным ГОВНОМ)))
По рунам - Dagaz, Othalaz, Laguz, Berkana, Othalaz, Ehwaz, Berkana.
Одичалые уже по всему миру накуролесили, вот только в Азии ещё осторожничали. Но теперь и там отметились. Смешно-то как 😂
мост, откройся, бл...дь... ))))))))))))))))
ЗА ДИДОВ! ХФАШИСТЫ УСКОГЛАСЫЕ!))))
-- В. А. Шендерович, публицист. "Обреченный Жигуль"
Но когда вспоминаешь, что это не кино - становится как-то несмешно.
Подобная пьянь может и цивилизацию загубить, и вообще жизнь на планете.
Цікаво хто цю (типа) англійську розуміє ??)Тому і іпашить мости з яхтами кацапня - лоцмани не врубаются про що йде токiнг )
Зис из зе мост импоте́нт синг, изент ит?
Вот вам на видео разница между двумя Кореями...
Одну захватили пиндосы...
Вторую асфабадили косабы...
Так держать парни!