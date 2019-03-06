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 Происшествия, Общество, За рубежом
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 "Сейчас разъ#бошим яхту. П#здец нах#й", - российский сухогруз "Seagrand" таранит яхту и мост в южнокорейском Пусане. Новое ВИДЕО

В сети появилось новое видео тарана российским сухогрузом "Seagrand" прогулочной яхты и моста в порту южнокорейского города Пусан. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана камерами наблюдения на борту российского сухогруза. На записи слышны переговоры экипажа и видны детали происшествия.

"Вот до чего доводит алкоголь в море", - слышно в начале третьей минуты записи переговоров.

...
Инцидент с российским сухогрузом произошел 28 февраля. Южнокорейскими властями был задержан капитан судна.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российский сухогруз "Сигранд" протаранил мост в южнокорейском Пусане. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3115271
 
   
 Топ комментарии
 
нормально все, пусть знают кто такие козломордые …
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это надо понимать было до моста, так как передняя мачта ещё целая.
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да, сначала яхта была..
а потом накатили с горя.
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не с горя , а с радости. Для козломордых притопить чужую яхту - это пАбеда.
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да то видео из 2 кусков (на 2:14) сначала яхта, потом мост.
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нормально все, пусть знают кто такие козломордые …
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- А-э-э-э-эээ... Ай из н-нах... А-э-э-э... Ай ф-ф-ф-фр-хр-хр-хр а-а-ай из н-нот ...ай н-нот д-д-дринк...
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Мимими, кися :3
И что-то мне подсказывает, что пушистый капитан намного лучше справился бы с манёвром, чем ухрюкавшиеся свинособаки.
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так они сначала врезались в опору моста, а потом протаранили яхту.. "руцкаманаскоты"
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сначала яхта. кстате а как по правилам? она вроде с "парковки" выезжала.. "Зараз роз#бошимо яхту. П#здець нах#й", - російський суховантаж "Seagrand" таранить яхту і міст у південнокорейському Пусані - Цензор.НЕТ 2609
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не посмотрел налево.. не включил поворот.. "Зараз роз#бошимо яхту. П#здець нах#й", - російський суховантаж "Seagrand" таранить яхту і міст у південнокорейському Пусані - Цензор.НЕТ 8204
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английский, нах!, его учить надо, это не арго, впитаный с молоком метери
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Как же я орнул с их английского! Зей а рили спикинг фром зеир хартс.
Ремембер - зере из ноу боттом, раша из рили факинг *******́л.
...
Аж коллеги обратили внимание... скинул в чат - теперь ржу не я один
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не нужно выпускать орков за пределы своей орды ..
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Есть у них одна хорошая пословица:"Хорошо там где нас нет" .Где их нет-действительно хорошо.А где они появятся- холод,голод и разруха.
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Пора бы уже официально признать существование еще одного вида человекообразных обезьян под названием кацап.
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Это полный ПУСАН!))))
ну или...
Лоцман еден в ПУСАН...
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Если бы этот мост не е..л пьяный Ваня...
Его бы разрушили ...СОЛДАТЫ НАТЫ!))))
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Это какой то п...!))))
И эти чебуреки хотят догнать и обогнать Омерегу!)))
Да ваше место в клетках...в зоопарке
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Їх досі перуть?!!! Напевно це людина, що досі живе у 90-хх
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Ну так постирали...
А на РАБсии не то шо кульки...трусы не стирают&))
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Но зато гордыни...шо щеки аж трещат)))
Не буду выкладывать фото как великоросы берут штурмом мусорные баки Пятерочки с просроченным ГОВНОМ)))
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В малоизвестных норвежских и исландских сагах обнаружено слово, которым называли такого вот не шибко вумного викинга, который мог спьяну потопить драккар.
По рунам - Dagaz, Othalaz, Laguz, Berkana, Othalaz, Ehwaz, Berkana.
"Зараз роз#бошимо яхту. П#здець нах#й", - російський суховантаж "Seagrand" таранить яхту і міст у південнокорейському Пусані - Цензор.НЕТ 98
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Ааааа !!!!! Но проблем, но проблем )))
Одичалые уже по всему миру накуролесили, вот только в Азии ещё осторожничали. Но теперь и там отметились. Смешно-то как 😂
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зачОтный гудок в конце ))))))))))
мост, откройся, бл...дь... ))))))))))))))))
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ТАГИЛЛЛ! лунало в эфире над ПУСАНОМ...
ЗА ДИДОВ! ХФАШИСТЫ УСКОГЛАСЫЕ!))))
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Когда я смотрю на этих...... и их выходки, вспоминается Брат и Брат-2. То же хамство, то же ,,наплевать,,, то же имперство, та же вседозволенность, те же животные рефлексы вместо цивилизационных правил и - да, та же водка как образ жизни.
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"Руки, растущие из жопы, но теперь уже - с раскинутыми пальцами, приобретают очертания национального символа..."
-- В. А. Шендерович, публицист. "Обреченный Жигуль"
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Смотрится как ржачная комедия о пьяных моряках.
Но когда вспоминаешь, что это не кино - становится как-то несмешно.
Подобная пьянь может и цивилизацию загубить, и вообще жизнь на планете.
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Але в них і англійська мова холера ясна !...))))
Цікаво хто цю (типа) англійську розуміє ??)Тому і іпашить мости з яхтами кацапня - лоцмани не врубаются про що йде токiнг )
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Бат зей а спикинг фром зейр хартс.
Зис из зе мост импоте́нт синг, изент ит?
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Я так понял они под синькой вписдячили яхту, ****** с места дтп и во время этого мероприятия ********** еще и в мост? они хотели поднырнуть под это сооружение или как, там же визуально очевидно что не проходят, типа на расейскую авось положились, типа может как-то просунимся под ним и домой?
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в смысле такие же непредсказуемые?)) или смешные?))
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Пусан ПУСАНУ!)))
Вот вам на видео разница между двумя Кореями...
Одну захватили пиндосы...
Вторую асфабадили косабы...
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И врут, суки на 1:08 .... "Но колижн но колижн" -- значит никого не стукнули, всё в порядке.
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А в голове тупо «пох.-потом дурака включим»! Он и про камеру забыл!))
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Красавцы! Мне нравится! Особенно чистый английский с легким налетом рязанского акцента,и особенно удачный проезд под мостом!
Так держать парни!
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"Ненормативная лексика" - вполне нормальный набор слов мокшанского диалекта
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"Ненормативная лексика" - это потуги кэпа базарить по-буржуински "Ноу колижн" б-ть
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Пилять тупая кацапня что-то пытается мычать по английски и тут же пиз$&т «но калижн»!
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Они тупо не заказали таг бот? Страховая компания из просто уволит всех.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Сейчас разъ#бошим яхту. П#здец нах#й", - российский сухогруз "Seagrand" таранит яхту и мост в южнокорейском Пусане. Новое ВИДЕО
 
 
 
 
 
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