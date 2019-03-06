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 Происшествия, Киевские новости, Общество
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 В Киеве на озере прохожие спасли двух девочек, провалившихся под лед. ВИДЕО

В Киеве на улице Сырецкой, 25а прохожие спасли двух девочек, провалившихся под лед на озере.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, двоих мужчин, которые пытались помочь девочкам, лед тоже не выдержал. Но глубина была не очень большая и они смогли выбраться на сушу вместе с детьми. Медики скорой оказали помощь пострадавшим.

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Источник: https://censor.net.ua/v3115250
 
   
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Дівчата, краще гуляйте з хлопцями! Що за дурість така навесні вештатися по льоду?
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Як очухаються відшмагати зади так, що б аж сині були!
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А потім дитина пише заяву - і батьки позбавляються батьківських прав.
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то в Швеции, а у нас по сраци можно. Даже надо У Києві на озері перехожі врятували двох дівчаток, які тонули - Цензор.НЕТ 3309
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Гадаю що це вже зайве. Вони тепер навіть влітку на пляжі підходячи до озера будуть вагатись, чи ступати їм у ту воду.
А загалом: дуже добре що сталось саме так, як сталось.
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Один, действительно мужик, спасает девченок, а на берегу толпа мужеподобньіх, мужественньіми голосами, дают ему правильньіе советьі...
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в воде ДВА мужика.. между ними какая-то деревянная конструкция, за которую держатся две девченки.
Можно конечно загнать десяток людей в воду.. но смысл?
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Не неси ерунды!Еще не известно как бы ты поступил(ла) в подобной ситуации.
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Во первых, девочка и Мальчик. Брат и сестра. Мальчик - 1 класс, а девочка 13 лет.
А во вторых все кто находился рядом помогали чем могли. Кто веревкой, кто поддон, а кто вещи и чаем потом.
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Двое мужчин действительно герои. Первого потом с переохлаждением забрали скорой в больницу(был очень в плохом состоянии. Второй - подтянул поддон и веревку и если бне он то первый утоп бы с детьми.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Киеве на озере прохожие спасли двух девочек, провалившихся под лед. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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