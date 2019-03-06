 В Киеве на озере прохожие спасли двух девочек, провалившихся под лед. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, двоих мужчин, которые пытались помочь девочкам, лед тоже не выдержал. Но глубина была не очень большая и они смогли выбраться на сушу вместе с детьми. Медики скорой оказали помощь пострадавшим.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, двоих мужчин, которые пытались помочь девочкам, лед тоже не выдержал. Но глубина была не очень большая и они смогли выбраться на сушу вместе с детьми. Медики скорой оказали помощь пострадавшим.
Мужик там бьіл один...
А загалом: дуже добре що сталось саме так, як сталось.
Можно конечно загнать десяток людей в воду.. но смысл?
А во вторых все кто находился рядом помогали чем могли. Кто веревкой, кто поддон, а кто вещи и чаем потом.