 В Киеве на озере прохожие спасли двух девочек, провалившихся под лед. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, двоих мужчин, которые пытались помочь девочкам, лед тоже не выдержал. Но глубина была не очень большая и они смогли выбраться на сушу вместе с детьми. Медики скорой оказали помощь пострадавшим.

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