 Правительство Гройсмана отменило или изменило за время своей работы более 1200 регулирующих актов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании правительства 6 марта.
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"Это надо было сделать 20 лет назад. Мы сделали так, что каждый квартал мы проводим анализ законодательства и до сих пор находим еще нормативные акты времен УССР. Получается так, что ты еще только начинаешь бизнес, а уже что-то нарушаешь", – отметил Гройсман.
Глава правительства напомнил, что уменьшено количество контролирующих органов и изменены условия проверок бизнеса.
Уже изменено или отменено свыше 1200 документов регуляции, "которые создавали условия для взяточничества".
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"Мы и дальше будем продолжать дерегуляцию, чтобы каждый предприниматель мог легко основать дело", – добавил он.
Причому так, що життєвий рівень 95 %-ів українців знизився більш як в три рази.
законопроект, согласно которому гражданин, достигший пенсионного возраста,
будет обязан заплатить штраф" (С).
человек, доживший до пении является государственным преступником
и личным врагом пенсионного фонда
налоговика, чиновника) спрашивают:
- А вам не стыдно, что ваша теща в свои восемьдесят семь лет
содержит вашу семью, катает вас на своих джипах, отдала вам один из своих
коттеджей, управляет нефтяной и строительной компанией, а вы, здоровый мужик,
сидите здесь целыми днями и бумажки перекладываете!!!" ))
95-летний пенсионер Москаленко уже 35 лет безбожно разоряет пенсионный фонд
Малый и средний бизнес аплодирует стоя решениям гросиного правительства! Наконец-то они вздохнут сободнее.
Сейчас адепты шоколада скажут, что работать надо.