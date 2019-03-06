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 Правительство Гройсмана отменило или изменило за время своей работы более 1200 регулирующих актов. ВИДЕО

В рамках дерегуляции и создания условий, способствующих ведению бизнеса, Кабинет министров за неполные 5 лет отменил или изменил более 1200 регулирующих актов, в том числе – еще времен Советского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании правительства 6 марта.

...
Глава правительства анонсировал новый пакет норм по дерегуляции, подготовленный Министерством экономического развития. По его словам, это ряд решений, которые облегчают ведение бизнеса.

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"Это надо было сделать 20 лет назад. Мы сделали так, что каждый квартал мы проводим анализ законодательства и до сих пор находим еще нормативные акты времен УССР. Получается так, что ты еще только начинаешь бизнес, а уже что-то нарушаешь", – отметил Гройсман.

Глава правительства напомнил, что уменьшено количество контролирующих органов и изменены условия проверок бизнеса.

Уже изменено или отменено свыше 1200 документов регуляции, "которые создавали условия для взяточничества".

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"Мы и дальше будем продолжать дерегуляцию, чтобы каждый предприниматель мог легко основать дело", – добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3115190
 
 
 Топ комментарии
 
***
человек, доживший до пении является государственным преступником
и личным врагом пенсионного фонда
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Правительство Гройсмана отменило или изменило за время своей работы более 1200 регулирующих актов.

Причому так, що життєвий рівень 95 %-ів українців знизився більш як в три рази.
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"предложен новый
законопроект, согласно которому гражданин, достигший пенсионного возраста,
будет обязан заплатить штраф" (С).
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Совет форумчанПравила форума
 
счетчики бы это правительство поставило....
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https://www.youtube.com/watch?v=2CAZBo95HxQ&feature=youtu.beПравительство Гройсмана отменило или изменило за время своей работы более 1200 регулирующих актов - Цензор.НЕТ 7526YOUTUBE.COMЗЕ команда проти корупції?Частину доходу Пенс направляє бійцям на Перемогу, а якщо підпишитесь на канал https://bit.ly/********** та ввімкнете дзвоник,…
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Правительство Гройсмана отменило или изменило за время своей работы более 1200 регулирующих актов.

Причому так, що життєвий рівень 95 %-ів українців знизився більш як в три рази.
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Это точно . И именно тех актов, что касаются социальной защиты пенсионеров и простых людей.
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Особисто - Ви, до яких відсотків українців належите - до 95% (що життєвий рівень 95 %-ів українців знизився більш як в три рази.) чи до інших 5%?
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"предложен новый
законопроект, согласно которому гражданин, достигший пенсионного возраста,
будет обязан заплатить штраф" (С).
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***
человек, доживший до пении является государственным преступником
и личным врагом пенсионного фонда
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не всегда. естьVIP пенсионеры"У судьи (прокурора,
налоговика, чиновника) спрашивают:

- А вам не стыдно, что ваша теща в свои восемьдесят семь лет
содержит вашу семью, катает вас на своих джипах, отдала вам один из своих
коттеджей, управляет нефтяной и строительной компанией, а вы, здоровый мужик,
сидите здесь целыми днями и бумажки перекладываете!!!" ))
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***
95-летний пенсионер Москаленко уже 35 лет безбожно разоряет пенсионный фонд
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Глава правительства анонсировал новый пакет норм по дерегуляции, подготовленный Министерством экономического развития. По его словам, это ряд решений, которые облегчают ведение бизнеса.

Малый и средний бизнес аплодирует стоя решениям гросиного правительства! Наконец-то они вздохнут сободнее. Правительство Гройсмана отменило или изменило за время своей работы более 1200 регулирующих актов - Цензор.НЕТ 4393
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- Под самым красивым павлиньим хвостом всегда находится обычная куриная ж*па))) (с)
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1200 актов в студию с полным списком. А жизнь то плохнькая стала .
Сейчас адепты шоколада скажут, что работать надо.
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и сколько из этого всего...пошло на пользу простого...пересічного...???
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Это, как раньше говорили, пальцем в небо, а вдруг попадем. Это уже выглядит не очень смешно, Если эту власть хотят поменять на клоуна, это о чем то говорит. Жаль, но шо то не получилось и здорово не получилось. Если еще пять лет, не о чем будет говорить. Выбор за вами, только потом не стоните.
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Да........... довго доведеться реанімувати Україну після бариги та нинішньої "влади".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПравительство Гройсмана отменило или изменило за время своей работы более 1200 регулирующих актов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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