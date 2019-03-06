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 РФ готовит ударные соединения для вторжения в Украину с трех направлений: севера, востока и юга, - Муженко. ВИДЕО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с воинскими частями спецназначения составят основу сил для вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

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"В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: севера, востока и юга", - сказал он.

По словам Муженко, Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения, по замыслу кремлевских стратегов, составят основу сил вторжения.

"Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором "родной земли" является нашим стратегическим преимуществом над войсками оккупантов", - отметил начальник Генштаба ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрозы российских политиков в адрес Украины имеют пропагандистскую направленность, - Муженко

Как сообщалось, за минувшие сутки, 5 марта, террористы 7 раз открывали огонь по украинским позициям, ранены 2 украинских воинов.

Источник: https://censor.net.ua/v3115172
 
   
 Топ комментарии
 
і дата вторгнення мабуть буде 31.03.2019 року.
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Если петя себя выберет в первом туре - страна может вздохнуть спокойно - вова забоится нападать. Если протупит, то да - между первым и вторым туром возможны неприятности.
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Таким образом нас готовят к введению военного положения в случае не выхода ныне действующего Президента во второй тур.
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Значит, будет ЮВТ или Гриценко. Оба варианта лучше , чем ваш друг торговца левыми запчастями для армии
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Не сци кацапуро. Порох буде, а вам кіздець, за будь яким сценарієм.
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100500. Мотивація у тих За ЗЕ приКАЛістов на рівні плінтуса.
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але пофігісти на вибори не підуть

«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают»
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от подивишся марино, як Зеленський пролітає, віртуальний рейтинг накачується ботами та клонами, а в реалі 1 людина 1 голос і це дупу треба підняти в неділю йти на дільницю.
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Кстати, один раз *** выборы выиграла. Просто результат был сфальсифицирован
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аха ха це по Фрейду у вас, "б" замість "ю" у слові "Юля")
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На этом жизнь не прекратится, но и марадера нам не нужно. НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ. Когда вам, ДЯТЛАМ, это дойдет.
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надо срочно ремонтировать бмп и танки, верните Свинарчука , кроме него "ремонтировать" технику некому!
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Сепарка шо перейшла в Україну теж говорить шо х*йло збирає 100тис угруповування.
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"В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: севера, востока и юга"

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Він ще забув : зверху, низу, северо-востока, юго-востока і т.д. Такі Муженки можуть лише ппатякати (як і його шеф) про загрози а потім отримуати котли на рівному місці. Поки ми не поміняємо рошенівського головнокомандувача, то загрози будуть зі всіх сторін. Особливо від самих собі.
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давайте клоуна з 95 кварталу КВН поставим військом командувати, це точно перемога буде!
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Якщо за 5 років не підготувались - не накліпали ракет, ППО і іншого озброєння - то висіти вам на гиляках - бо тоді ви хуже москалів -- тобто приховані вороги країни і народу.
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за 5 років догнати 2 армію в світі по міжнародних рейтингах, в якій люди - це пушечне мясо, якого не шкода? Як ви собі це уявляєте?..........
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Ты шо довбоИоп ?))) пэце уже это не поможет . Плетите лапти .)))
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Запахло жареным и армейскому жулью и бездарям )) "Путин обязательно нападёт сразу с трёх направлений, если вы не оставите нас у армейской кормушки!"
Говнюки в лампасах, во-первых, у Ху*ла, кроме этих трёх группировок, нет больше дееспособных частей по всей Орде аж до границы с Китаем на Урале)) Бросить всё наличное в бой может только клинический идиот. А во-вторых, ваша стая шакалов у армейского руля - наихудший из худших вариант для защиты от вторжения ордынцев!
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Купи себе кроссовки)) Чтоб мог Петю обогнать, когда тот будет с банковой драпать. путен УЖЕ напал на Украину к вашему сведению
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РФ готовит ударные соединения, а Муженко готовит дорожные чемоданы. ))
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Странная закономерность: как только проявляются косяки со стороны пэдры, или его близкого окружения, так сразу повышаются риски и опасность полномаштабного вторжения с мокшанской стороны. Причём чем крупнее косяк, тем реальнее, страшнее и впечатляющее становится эта опасность. Случайность, наверное, не более как совпадение...
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Бачу, що "путіннападьот" ще до 31.03.2019 р., бо рейтинг торгового партнера стрімко обвалюється. Напасти після 31 березня - прямий зашквар, бо всім стане ясно, що це операція по спасінню діючого президента шляхом введення військового стану, а за півтора-два тижні до виборів - саме те. От тільки треба влаштувати більш правдивішу провокацію, а не таку, як похід кораблів через Керченську протоку.
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А вот как придет новый ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ...
да как ЗАКОМАНДУЕТ....
Опыт у юли и зели ведь огромный в командовании всеми вооруженными силами..
Они накомандуют...
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стрее бы перевыборы президента, потому что Порошенко уже готовится сдаться.
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вони вже говорили, що будуть дагаварівацца. Так що все тут очевидно. Перемагає приміром клоун чи *******. Пуйло робить вигляд що нападає. Наші дебіли біжать падати на коліна перед пуйлом в москву - здача України.
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Когда начнут готовить ещё и с запада нам будет писец.
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У венгров уже всё готово, а поляки быстро соберутся.
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Треба негайно здаватися *****: тільки "Вєлікая расєя" здатна врятувати Україну від одночасного нападу двох(!) країн НАТО.
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Они обязательно прийдут и поимеют тебя во все твои вонючие отверствия,говноед
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Видно у гаранта коррупции рейтинг уже стал отрицательным.
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Нужно срочно перечислить свинарчукам остатки денег из бюджета. Они нас спасут.
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********* может атаковать только там,где у нее безнаказанность - из дыры. И то,скорее контратаковать когда дыра станет настолько аморфной,что нужны будут одни кацапики для поддержки фейкогосударства
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Мадуру и Асадуру защищают до последнего вплоть до травления населения хлором. Яма без дна.
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Мужеложенко, вторжение возможно после падения экономики ниже плинтуса, что в свою очередь возможно после полноценного запуска сев потока 2 и турецкого юж потока, где-то между 2020-2021 годами. А пока кацапы готовятся, в отличии от нас. Вон, "перезавербованная" танкистка из дыныр и сегодняшний "глава цик дыныр" всё рассказали.
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тем более муженка отдавшего приказ после договорняка с хйлом выходить по зеленому коридору надо садить
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Можно поподробнее об угрозе с Севера? РФ готує ударні з'єднання для вторгнення в Україну з трьох напрямків: півночі, сходу і півдня, - Муженко - Цензор.НЕТ 5738
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Была инфа, что строятся военные дороги к границе Украины.
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Черниговская область - это север Украины, самый что ни на есть северный. Она граничит с РФ.
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Муженко клоун ряженный а после выборов пуйло уже наверное нападать небудет
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Готовятся наступать, если к власти придёт агенты кремля Юля или Вова. Юля уже себя раскрыла, как верную слугу Чекиста, когда волала на РНБО, что ни один украинский танк не должен покинуть ангар и мы павынни буты як голубы мыру. То же самое она скажет, если придёт к власти, и её шеф Путин начнёт полномасштабное наступление на Украину со всех сторон. Юля и Зеля сыграют роль средневекового предателя, открывшего ворота врагу.
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Ну тогда всем Барыгам типа Пети, Свинарчуков, Пашинских и прочих Насировых, нужно быстрее бежать из страны куда по-дальше!!!
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Готуємо підгрунтя для війського стану, версії 2.0?
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Як тут кацапня метушливо почала відмивати плєшивого голуба міра Валадіміра Пуйла )))!
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Зрадойоби бавляться в буковки а КАРАВАН ІДЕ .
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРФ готовит ударные соединения для вторжения в Украину с трех направлений: севера, востока и юга, - Муженко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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