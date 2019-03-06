 РФ готовит ударные соединения для вторжения в Украину с трех направлений: севера, востока и юга, - Муженко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

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"В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: севера, востока и юга", - сказал он.

По словам Муженко, Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения, по замыслу кремлевских стратегов, составят основу сил вторжения.

"Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором "родной земли" является нашим стратегическим преимуществом над войсками оккупантов", - отметил начальник Генштаба ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрозы российских политиков в адрес Украины имеют пропагандистскую направленность, - Муженко

Как сообщалось, за минувшие сутки, 5 марта, террористы 7 раз открывали огонь по украинским позициям, ранены 2 украинских воинов.