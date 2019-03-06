 РФ готовит ударные соединения для вторжения в Украину с трех направлений: севера, востока и юга, - Муженко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.
"В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: севера, востока и юга", - сказал он.
По словам Муженко, Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения, по замыслу кремлевских стратегов, составят основу сил вторжения.
"Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором "родной земли" является нашим стратегическим преимуществом над войсками оккупантов", - отметил начальник Генштаба ВСУ.
Как сообщалось, за минувшие сутки, 5 марта, террористы 7 раз открывали огонь по украинским позициям, ранены 2 украинских воинов.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают»
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Він ще забув : зверху, низу, северо-востока, юго-востока і т.д. Такі Муженки можуть лише ппатякати (як і його шеф) про загрози а потім отримуати котли на рівному місці. Поки ми не поміняємо рошенівського головнокомандувача, то загрози будуть зі всіх сторін. Особливо від самих собі.
Говнюки в лампасах, во-первых, у Ху*ла, кроме этих трёх группировок, нет больше дееспособных частей по всей Орде аж до границы с Китаем на Урале)) Бросить всё наличное в бой может только клинический идиот. А во-вторых, ваша стая шакалов у армейского руля - наихудший из худших вариант для защиты от вторжения ордынцев!
да как ЗАКОМАНДУЕТ....
Опыт у юли и зели ведь огромный в командовании всеми вооруженными силами..
Они накомандуют...