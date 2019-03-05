EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1103  63
Материалы по теме:
Все про:оборона (1053) Кулеба Дмитрий (123)

 Не вижу предпосылок для применения западными партнерами инструментов давления на Украину в связи со скандалом в оборонной сфере, - Кулеба. ВИДЕО

Проблема коррупции в Украине хорошо известна в мире, а оборонный заказ - это, как и многие другие, внутренний вопрос Украины, отметил дипломат.

В эфире "5 канала" постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, будут ли имиджевые или иные последствия для Украины в мире из-за скандала вокруг "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": САП ведет более 10 производств по оборонной сфере, - Холодницкий. ВИДЕО

"Я думаю, что проблема коррупции в Украине хорошо известна. Скандалы накатываются друг за другом. Сейчас ситуация обостряется тем, что это происходит на фоне предвыборного и избирательного процесса, приобретает дополнительную остроту. И я не вижу, чтобы были какие-то предпосылки, для того чтобы наши партнеры применяли какие-то инструменты давления на Украину в связи с этим, но безусловно факт недовольства зафиксирован, как и факт скандала в целом", - сказал дипломат.

Он также добавил: "Все понимают ту очень хрупкую ситуацию, в которой находится избирательная Украина. Потому что это - политика, существуют огромные волны с разных сторон против разных кандидатов, и Запад это прекрасно осознает. Поэтому я не думаю, что сейчас речь пойдет о каких-то конкретные шаги. Наконец, давайте тоже исходить из того, что вопрос оборонного заказа - это, как многие другие вопросы, внутренний вопрос Украины. Поэтому надо ценить мнение международных партнеров, но также уважать и собственные национальные интересы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодницкого и Сытника вызвали на заседание Комитета по вопросам противодействия коррупции ВР из-за хищений в оборонке, - нардеп Береза

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала первыые две части расследования, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 4 марта вышла третья часть расследования.

Источник: https://censor.net.ua/v3115139
 
   
 Топ комментарии
 
Не вижу предпосылок для применения международными партнерами инструментов давления на Украину в связи со скандалом в оборонной сфере, - Кулеба.

Поднимите мне ему веки...
 показать весь комментарий
 
Значит, когда очередной этап повышения тарифов на газ - то это необходимо, это требование иностранного МВФ. Надо или "Запад от нас отвернётся".
А как воровство в оборонной сфере - так это внутренний вопрос Украины, мы же независимое государство, сами и разберёмся!

Типичное оруэлловское двоемыслие у свинорылых порохатовцев.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та на пятом Анале все такие белые и пушистые! Не вижу предпосылок для применения международными партнерами инструментов давления на Украину в связи со скандалом в оборонной сфере, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1978
 показать весь комментарий
 
 
Воровство оборонного бюджета - это оказывается "внутренний вопрос", а цена на газ для населения- предмет глубокого изучения всего мира и ни дай бог цену снизить, все отвернутся (с) Гройсман???
Блин, вы когда врете Кулеба+Гройсман, хоть договоритесь вместе что врать, а то смешно получается!
Не бачу передумов для застосування міжнародними партнерами інструментів тиску на Україну в зв'язку зі скандалом в оборонній сфері, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5093
 показать весь комментарий
 
Не вижу предпосылок для применения международными партнерами инструментов давления на Украину в связи со скандалом в оборонной сфере, - Кулеба.

Поднимите мне ему веки...
 показать весь комментарий
 
 
Когда президент воюющей страны обворовывает ее , тут не инструменты международного права нужны .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
где факты бигус что возле тани помой голову крутился для меня не авторитет Не вижу предпосылок для применения международными партнерами инструментов давления на Украину в связи со скандалом в оборонной сфере, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7562
 показать весь комментарий
 
 
Роттердам + тебе в гузно , и Гонтареву сверху .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну Гонтареву почему то забрали работать не розиию а на запад во мля
 показать весь комментарий
 
 
Куда , куда .... А ну давай , где оно сейчас работает ?
 показать весь комментарий
 
 
...Вы, это... на гильотину намекаете? Не бачу передумов для застосування міжнародними партнерами інструментів тиску на Україну в зв'язку зі скандалом в оборонній сфері, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4303
 показать весь комментарий
 
Чи насправді розслідування Бігуса на 100 вірне та можна зараз використовуючи його передачу засудити сина Гладковського?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
неа наоборот выходит Не вижу предпосылок для применения международными партнерами инструментов давления на Украину в связи со скандалом в оборонной сфере, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4236 да и посленее что вывалили роследователи от тухляка анекдот Не вижу предпосылок для применения международными партнерами инструментов давления на Украину в связи со скандалом в оборонной сфере, - Кулеба - Цензор.НЕТ 792
 показать весь комментарий
 
 
там не тльки виродка свинярчука, там вже й пастора з президентом саджати мона!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
То ставай прокурором і засуджуй людей за чутками від базарних бабок, якщо для цього не треба робота правоохоронних органів🤗
 показать весь комментарий
 
 
Странно было-бы если бы увидел.. Не бачу передумов для застосування міжнародними партнерами інструментів тиску на Україну в зв'язку зі скандалом в оборонній сфері, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8138ну ничего ворьё,очень скоро народ Украины отправит вас в политическое небытие . Не бачу передумов для застосування міжнародними партнерами інструментів тиску на Україну в зв'язку зі скандалом в оборонній сфері, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8138
 показать весь комментарий
 
 
Они все заходят во власть бедные и худые, а потом на ток-шоу светят вашеронами, ролексами, нажирают хари себе такие, что в кадр не влезают, за пять лет войны ничего не изменилось благодаря шоколадному пете.
 показать весь комментарий
 
 
Мечта прямо.
Как в США мечта стать миллионером.
А тут каждый бедный и худой становится богатым и сытым если дорвется до корыта.
 показать весь комментарий
 
V oboronoj sfere ne tolko u vas jest problemy,no i v drugyx stranax toze. Не бачу передумов для застосування міжнародними партнерами інструментів тиску на Україну в зв'язку зі скандалом в оборонній сфері, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3691
 показать весь комментарий
 
 
No tak chtobyi vo vremya voynyi vorovat oboronnyiy byudzhet i prazdnovat dorogie svadbyi, pokupat doma i putevki na ostrova nigde takogo net. Razve chto v Sudane, kuda myi stremitelno idem
 показать весь комментарий
 
 
Mogu skazat sto Litve dlia armiji kupyli zolotyje lozki po cene,byl skandal.Pravda finale kontrakt anulirovali.No jesly ne gosudarstvenaja kontrol prosly by te lozki Не бачу передумов для застосування міжнародними партнерами інструментів тиску на Україну в зв'язку зі скандалом в оборонній сфері, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6945
 показать весь комментарий
 
 
U nas ne razmenivayutsya na melochi, po delu Svinarchukov tam na 16 mln.Euro mln i po korporatsii Bogdan pochti ta zhe summa, a eto godovoy byudzhet rayonogo tsentra Ukrainyi
 показать весь комментарий
 
Tam ne melocy byli i ne tolko lozki.Suma byla nemalenkaja.A tak konecno u nas dajut danyje za skolko pokupajet texniku.
 показать весь комментарий
 
Investoryi ne hotyat vkladyivat v nashu stranu dengi i stroit zdes zavodyi. Potomu chto znayut chto korrputsiya i marodYorstvo. Znayut chto ih biznes mogut otzhat, zakryit i na mesto ih vyisokotehnologichnogo zavoda postavit "Bogdan" Poroshenko s otvertochnoy sborkoy russkih koryit. U nas reyderstvo, zahvat, unichtozhenie predpriyatiy, unichtozhenie konkurentov s ********* svoey chastnoy armii ili ohrannoy firmyi ili titushkami. U nas vooruzhennyie lyudi s avtomatami zahvatyivayut tselyie polya s gotovyim urozhaem i otbirayut ego. Vam takoe i ne snilos.
 показать весь комментарий
 
 
U nas takogo net.Kazdy investor eto xoroso.Nekakix zaxvatov toze net i nemozet byt.
 показать весь комментарий
 
specialno posmotrel ceny dopustim noz dlia xleba 142 evro,kak takoj ze v magazine 13 evro Не бачу передумов для застосування міжнародними партнерами інструментів тиску на Україну в зв'язку зі скандалом в оборонній сфері, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8027Vilka 184 evro,Doska dlia xleba gde rezat 180 evro,v magazine eto stojit 28 evro taqkaja ze i t.d tut suma gde nakryli ne bolsaja 200000 vsego evro,no eta firma vsego za 10 let postavyla za 30 mln evro.Eto bylo 5 let nazad etot skandal
 показать весь комментарий
 
Передививсь БІгуса уважно. Не зрозумів в чому корупція, в контрабасі кацапських деталей?
 показать весь комментарий
 
 
ага а вот без них кое какая старая техника в ВСУ работать не могла
 показать весь комментарий
 
 
Значит, когда очередной этап повышения тарифов на газ - то это необходимо, это требование иностранного МВФ. Надо или "Запад от нас отвернётся".
А как воровство в оборонной сфере - так это внутренний вопрос Украины, мы же независимое государство, сами и разберёмся!

Типичное оруэлловское двоемыслие у свинорылых порохатовцев.
 показать весь комментарий
 
 
https://24tv.ua/ru/jovanovich_ukraina_dolzhna_rassekretit_gosudarstvennye_zakazy_v_oboronnoj_otrasli_n1122161 Мнение посла США в Украине по поводу коррупции в Укроборонпроме.

https://censor.net.ua/news/3114772/g7_i_vsemirnyyi_bank_trebuyut_ot_ukrainy_vernut_nakazanie_za_nezakonnoe_obogaschenie_i_prodoljit_uje А вот требование Всемирного банка и G7 по поводу решения конституционного суда по декриминализации статьи о незаконном обогащении.

Дальше будем посмотреть выделение новых траншей МВФ и Всемирного банка,военной помощи и ситуации с безвизом.
 показать весь комментарий
 
New York Times , Радио Свобода ,Reuters вам мародерам не указ .
 показать весь комментарий
 
 
нет мне нет Не бачу передумов для застосування міжнародними партнерами інструментів тиску на Україну в зв'язку зі скандалом в оборонній сфері, - Кулеба - Цензор.НЕТ 134 субординация понимашь ?
 показать весь комментарий
 
 
Не путину , а ***** , палитесь мальчики .
 показать весь комментарий
 
 
Девочка.
***** это нецензурное выражение.
Смените пластинку.
А то у вас двоемыслие.
 показать весь комментарий
 
 
Давайте соевые ,я еще ***** буду называть не *****м .
 показать весь комментарий
 
 
Называй как хочешь.
Газовый.
Это что то меняет?
 показать весь комментарий
 
То есть , то что вы соевые , вы согласны ? Не бачу передумов для застосування міжнародними партнерами інструментів тиску на Україну в зв'язку зі скандалом в оборонній сфері, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7497
 показать весь комментарий
 
 
Он не палится... это же "торговые партнеры"... разве можно обижать?
 показать весь комментарий
 
Ну так бачать очі, що обирають. Демократія дозволяє будь-якому народу обрати собі жуліка в президенти, а жулік обере собі друзів-жуліків в міністри.
 показать весь комментарий
 
Угу..Как вам новость?! За мародера Порошенко с подельниками взялись США! Беги, Петя, беги!.
"Правительство Украины должно немедленно профинансировать полный аудит госконцерна «Укроборонпром» и рассекретить Государственный оборонный заказ в максимально возможном объеме. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович."
 показать весь комментарий
 
 
Да занят Ростов уже, там есть свой "ростовский прэзыдент"
 показать весь комментарий
 
Молодец представитель... Настоящий, хороший патриот...
 показать весь комментарий
 
 
А який скандал? Скандал був в кінці лютого 2014 року коли із цілих ЗСУ змогли нашкребти 1 автобат для підвозки озброєння на Донбас. З цілого полка де служив мій родич-контрактник випхали аж одну машину. Вона тричі ламалася поки доїхала до місця призначення. У рембатах і складах на шляху слідування запчастин не було. Звертався до місцевих майданівців і ті за свій кошт десь купляли запчастини і ремонтували. Так і їздили.. Форму також купляли за свій кошт, бо та, яку видавали (спадок всіз бравих міністрів оборони) у в/ч була як марля і розлазилася після першого дощу. В зведеному автобаті багато не вміли стріляти з автомата. Від слова взагалі. Тому питання - яких винуватців дерибану ЗСУ покривають бігос-лікси розпалюючи димову завісу із рядового, порівняно із маштабами розкрадань до 2014 року, розслідування?
 показать весь комментарий
 
 
Давно зрозуміло але не для зграї "балтійскіх матросов Желєзняков" які палають лютою "пролєтарской нєнавісю - а пачіму он імєєт, а я нєт"
 показать весь комментарий
 
То что для США и G7 скандал-для соевых не скандал.Мажоры 22-х летние по военным заводам шастают,как по квартире своей,взятки и откаты директорам оборонных предприятий раздают-это нормально?Ну что же соя,продолжай в том же духе.У Пэци шансов на второй срок-все меньше и меньше.За то на. первый срок в буцигарне-все больше и больше
 показать весь комментарий
 
 
Коррупция и
брехня, благодаря однотуровой власти, стали символами Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Зря он так. Авторитет Украины и мальдивского главнокомандующего только вырастет от этого скандала. Ведь Гладковский его многолетний друг и партнер. Как говорится, скажи мне кто твой друг, а я скажу - кто ты.
 показать весь комментарий
 
Ничего - не вижу,
ничего - не слышу,
ничего - не знаю,
ничего не кому не скажу...
 показать весь комментарий
 
оборонный заказ - это, как и многие другие, внутренний вопрос Украины, отметил дипломат. Источник: https://censor.net.ua/v3115139

Ага, значит как закрыть очередную дыру в бюджете кредитом - так "Запад, дайте денег", а как воровать - так "Это наше внутреннее дело".
 показать весь комментарий
 
 
Как будапештский меморандум так внутриукраинский конфликт,как коррупция так туча советчиков и борцунов.
 показать весь комментарий
 
Похер имидж государства, международные обязательства и апще - это у нас военная тайна, и не лезьте в наши внутренние дела, секрет. Двойные стандарты, в чистом виде. Стыдоба и свинство.
 показать весь комментарий
 
Они хоть юридически обязывающие те обязательства?
Пусть в суд обращаются.
 показать весь комментарий
 
Читаючи коментарі на цьому і других сайтах приходиш до однозначного висновку, ольгоїди, натхненні перемогою над Гіларі Клінтон, мчаться в кавалерійській атаці на Порошенка озброївшись бігос-ліксами і гнап-фейками. Ці, за визначенням Тараса, «раби , підніжки, грязь Москви» дуже легко розпізнавальні, за незнанням ментальності українців. Кожен їх допис, за формою і змістом, аж волає за це. В чім? Українці і так розуміють, а «москалям і так не треба» - знову ж таки Тарас.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНе вижу предпосылок для применения западными партнерами инструментов давления на Украину в связи со скандалом в оборонной сфере, - Кулеба. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх