 Не вижу предпосылок для применения западными партнерами инструментов давления на Украину в связи со скандалом в оборонной сфере, - Кулеба. ВИДЕО

В эфире "5 канала" постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, будут ли имиджевые или иные последствия для Украины в мире из-за скандала вокруг "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что проблема коррупции в Украине хорошо известна. Скандалы накатываются друг за другом. Сейчас ситуация обостряется тем, что это происходит на фоне предвыборного и избирательного процесса, приобретает дополнительную остроту. И я не вижу, чтобы были какие-то предпосылки, для того чтобы наши партнеры применяли какие-то инструменты давления на Украину в связи с этим, но безусловно факт недовольства зафиксирован, как и факт скандала в целом", - сказал дипломат.
Он также добавил: "Все понимают ту очень хрупкую ситуацию, в которой находится избирательная Украина. Потому что это - политика, существуют огромные волны с разных сторон против разных кандидатов, и Запад это прекрасно осознает. Поэтому я не думаю, что сейчас речь пойдет о каких-то конкретные шаги. Наконец, давайте тоже исходить из того, что вопрос оборонного заказа - это, как многие другие вопросы, внутренний вопрос Украины. Поэтому надо ценить мнение международных партнеров, но также уважать и собственные национальные интересы".
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала первыые две части расследования, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 4 марта вышла третья часть расследования.
Блин, вы когда врете Кулеба+Гройсман, хоть договоритесь вместе что врать, а то смешно получается!
Поднимите
мнеему веки...
Как в США мечта стать миллионером.
А тут каждый бедный и худой становится богатым и сытым если дорвется до корыта.
А как воровство в оборонной сфере - так это внутренний вопрос Украины, мы же независимое государство, сами и разберёмся!
Типичное оруэлловское двоемыслие у свинорылых порохатовцев.
https://censor.net.ua/news/3114772/g7_i_vsemirnyyi_bank_trebuyut_ot_ukrainy_vernut_nakazanie_za_nezakonnoe_obogaschenie_i_prodoljit_uje А вот требование Всемирного банка и G7 по поводу решения конституционного суда по декриминализации статьи о незаконном обогащении.
Дальше будем посмотреть выделение новых траншей МВФ и Всемирного банка,военной помощи и ситуации с безвизом.
***** это нецензурное выражение.
Смените пластинку.
А то у вас двоемыслие.
Газовый.
Это что то меняет?
"Правительство Украины должно немедленно профинансировать полный аудит госконцерна «Укроборонпром» и рассекретить Государственный оборонный заказ в максимально возможном объеме. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович."
брехня, благодаря однотуровой власти, стали символами Украины...
ничего - не слышу,
ничего - не знаю,
ничего не кому не скажу...
Ага, значит как закрыть очередную дыру в бюджете кредитом - так "Запад, дайте денег", а как воровать - так "Это наше внутреннее дело".
Пусть в суд обращаются.