 САП ведет более 10 производств по оборонной сфере, - Холодницкий. ВИДЕО

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий в комментарии Громадському, передает Цензор.НЕТ.

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"У нас есть больше десятка производств, связанных с "Укроборонпромом" и вообще я бы не ограничивался "Укроборонпромом", мы называем это "производство в оборонной сфере". Это все, что касается государственной безопасности и обороны", - заявил Холодницкий.

Он добавил, что в суде находится одно дело - о Львовском бронетанковом заводе, директор которого обвиняется в закупке второсортных двигателей, которые перед тем были проданы армией частным предприятиям.

"Есть производства на стадии завершения закупки топлива для нужд Министерства обороны. Там десятки тысяч тонн дизельного топлива, в частности, группы компаний "Трейд Коммодити", которая продавала это топливо Минобороны. Это производство уже завершено, подозреваемые знакомятся с материалами суда, ждем направления в суд. На стадии следствия есть другие производства, которые расследуются с 2015-2016 годов. Более десятка уже есть", - резюмировал руководитель САП.

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Он также отметил, что конкретно их называть сейчас "неправильно и преждевременно".

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала первыые две части расследования, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 4 марта вышла третья часть расследования.