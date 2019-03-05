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 САП ведет более 10 производств по оборонной сфере, - Холодницкий. ВИДЕО

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расследует более 10 дел в оборонной сфере.

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий в комментарии Громадському, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодницкого и Сытника вызвали на заседание Комитета по вопросам противодействия коррупции ВР из-за хищений в оборонке, - нардеп Береза

"У нас есть больше десятка производств, связанных с "Укроборонпромом" и вообще я бы не ограничивался "Укроборонпромом", мы называем это "производство в оборонной сфере". Это все, что касается государственной безопасности и обороны", - заявил Холодницкий.

Он добавил, что в суде находится одно дело - о Львовском бронетанковом заводе, директор которого обвиняется в закупке второсортных двигателей, которые перед тем были проданы армией частным предприятиям.

"Есть производства на стадии завершения закупки топлива для нужд Министерства обороны. Там десятки тысяч тонн дизельного топлива, в частности, группы компаний "Трейд Коммодити", которая продавала это топливо Минобороны. Это производство уже завершено, подозреваемые знакомятся с материалами суда, ждем направления в суд. На стадии следствия есть другие производства, которые расследуются с 2015-2016 годов. Более десятка уже есть", - резюмировал руководитель САП.

Также читайте: НАБУ открыло дело по фактам из расследования Bihus.info

Он также отметил, что конкретно их называть сейчас "неправильно и преждевременно".

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала первыые две части расследования, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 4 марта вышла третья часть расследования.

Источник: https://censor.net.ua/v3115132
 
 
 Топ комментарии
 
Где за 5 лет хоть одна посадка ? Все знают мародеров , в лицо , не кто не сидит . За што погибла сотня и тысячи на фронте ? За Косюка , Ахметова ?
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не моё, но по делу
- А может отрежем Сусанину ногу?
- Постойте ребята, я вспомнил дорогу!
Если не руку, так может хоть ногу!?
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Где за 5 лет хоть одна посадка ? Все знают мародеров , в лицо , не кто не сидит . За што погибла сотня и тысячи на фронте ? За Косюка , Ахметова ?
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зато гонтарева в альпах уже второе шале прикупила
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Гонтарева , это отдельная история . Я надеюсь она сядет , вместе с поросячей сворой .
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Движение - всё...
Конечная цель - ничто...
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Жена Алексея Порошенко, папочки нашего гаранта-миллиардера, продаёт через интернет любые медицинские справки. По 300 гривен.
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Из 10 открытых производств 15 закроют. Долго, что ли.... Вон Сытого уж 4 год уголовное дело по Кулику висит и ничего.....
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холодницкий рожей точно как с выводка тех свинарей.
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толку от этих производств.за 4 года тот набу так никого и не посадило . все хотят воровать
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Классно устроился хорошая зарплата , откаты за закрытие дел и ходи язык чеши все єти САП НАБУ за счет наших налогов сколько уже лет а сума возврата в бюджет ноль то нахрен Вы нужны
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Да.... это не Саакашвили, тут спешить некуда. САП ведет более 10 производств по оборонной сфере, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1862
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И прокурвор лоснился щёчками,он выкормыш системы,обычный преступник из опг.
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Так надо зеле и йульке подсказть, шо пусть списки на посадку в качановку обнорадуют в случае если они станут президентами. Вот это трэш будет.
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Трудодни в колхозе...
Прахоботам -теж саме?
Раби, БЛД...
🤮
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Вся страна стоит на ушах, а он о Гладковском ни слова. Видно ждет сверху команды. Независимостью тут и не пахнет.
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Ваще дастали...
Борцуны, БЛД, рехформ не вистачає??!!!
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Опять какой то идиотизм и отговорки. Послушайте, господин Холодницкий, людей снйчас интересуют исключительно дела которые были показаны по ТВ. Их меньше волнует другое. Сейчас нужно срочно дать ответ по этим делам, Либо признать что факты которые были показаны имели место или нет! Вам дали все карты в руки, Президент уволил главного фигуранта дела и пополсил НАБУ очень быстро все расследовать! Повторяюсь, само дело очень простое- есть три основных подожения в тех расследованиях- подтвердить или опровергнуть переписку, подтвержить или опровергнуть фотокопии писных бумажек, подтвердить или опровергнуть соответствие транзакции пл переводу денежных средств по контрактам. Все! В этом деле и все так ясно- главная задача- подтверждение подлинности информации и законность ее получения следственными органами. А вы опять начинаете лить какуюто непонятную воду!!! Неужели не понятно, что это только ********* ситуацию! Или может быть вам выгодно это???????
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Главу САП Холодницкого необходимо уволить, он потерял доверие, - посол США
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Это понты для приезжих - реальных результатов нет и не будет.Гнать ссаной тряпкой.
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Что-то про
Антикоррупционный суд, о котором столько было шуму, все забыли... Или он уже
работает... а мы и не знаем...
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Коли побачила Свинарчука - зразу згадала Холодницького.
Це як коли бачиш холодець - зразу думаеш про свиню
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСАП ведет более 10 производств по оборонной сфере, - Холодницкий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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