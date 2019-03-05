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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 "Никогда не имел отношения к "Укроборонпрому". Расследование - ложь", - Игорь Гладковский. ВИДЕО

Сын экс первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь считает, что расследование журналистов проекта "Bihus.info" - ложь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий", Гладковский назвал расследование политическим ходом с целью повлиять на избирательную риторику.

"Не было никакого расследования. То, что утверждают журналисты по поводу трех лет расследования, наблюдения - это все ложь. Эта информация полностью скомпилирована, была продана и заказана определенным олигархом для того, чтобы строить определенную риторику в избирательной кампании определенными кандидатами", - заявил Гладковский.

...
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и экс заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Источник: https://censor.net.ua/v3115081
 
 
 Топ комментарии
 
Расследование Бигуса - это капля в море. Порошенко со своими опричниками приложился практически к каждому крупному военному контракту. Мародерство имеет масштабный и системный характер.Коррупционная составляющая иногда совершенна очевидна. Как, например, в случае с ремонтом крейсера "Гетьман Сагайдачный". Тендер выиграла рошеновская "Ленкузня" (расположенная в Киеве), но фактически всю работу выполнял субподрядчик в лице Ильичевского судоремонтного завода. Крейсер в Киеве даже не появлялся, а функции "Ленкузни" ограничилась получением прибыли от заказа.
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После выборов сбежит пёс смердячий..)
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Расследование Бигуса - это капля в море. Порошенко со своими опричниками приложился практически к каждому крупному военному контракту. Мародерство имеет масштабный и системный характер.Коррупционная составляющая иногда совершенна очевидна. Как, например, в случае с ремонтом крейсера "Гетьман Сагайдачный". Тендер выиграла рошеновская "Ленкузня" (расположенная в Киеве), но фактически всю работу выполнял субподрядчик в лице Ильичевского судоремонтного завода. Крейсер в Киеве даже не появлялся, а функции "Ленкузни" ограничилась получением прибыли от заказа.
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а ты откуда это можешь знать, чудо запоребриковое? по всем вместе "расследованиям" заработок назвали в р-не 1 млн$ за 3 года, а Порошенко за это же время пожертвовал армии около 800 млн. ох и набарыжил, сдачу нечем давать.
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"пожертвовал"..а себе в фонд и его шмарине 1 млрд+700млн сдёрнул из бюджета. профит 900 млн
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прям слеза прошибает... что он ЕЩЕ ЖИВОЙ.... сученок гладенький.. весь папашку тот еще мудак двух слов связать не могет.. как впрочем и Пэдро... они научились одному- стаканчики с кубиком переставлять...этому их наперсток ах- метка да не та научило...
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Справедливости ради уточню - ген подряд не обязывает ген подрядчика проводить работы не его предприятиях. Для этого и существует суб подряд. Но. По законодательству Украины, ген подрядчик получает в личное и безотчетное пользование 20% от суммы сметы. При этом ничего не делая. Вину за срыв заказа, всегда перекладывают на суб подрядчика.
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да тут одни тролли - кому вы это пишите - причинно следственные связи это не тут - тут - цензор нет)))))
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это по каким критериям???
авк в руки и абы 3-5% генподряда получилось
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Ради справедливости - Кузня ни какими судьбами не имела возможности выиграть тендер. Так как не имело возможности выполнить эту работу.
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"крейсера "Гетьман Сагайдачный"

С каких пор этот БПК или ФРЕГАТ стал крейсером вдруг? ВМФУ никогда не было функционирующего крейсера
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Люто плюсую. Июнь 2017 ИСРЗ, на греческом балкере стоял рядом с "Сагайдачным" ( они еще у нас краску просили) Прораб завода подтверждал эту информацию, оплата шла с ЛЕНКУЗНИ , а не с МО С БОЛЬШИМИ ЗАДЕРЖКАМИ !!!! Те петин завод выступал в виде фирмы прокладки.
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100% там бы ещё хорошо дружбу с Ахметовым хорошо расследовать.Вот там дерьма всплывёт что все потонут. Поймут откуда такие драконавские тарифы на ЖКХ и так д. Может так выйти что Янык и Ко на фоне этих были хорошими парнями...
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" крейсер в Киеве даже не появлялся " - красиво пишешь , жги дальше
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Прям як на росії у шоу Бобрихи)))Ви агенти ФСБ?--НЕТ)))
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После выборов сбежит пёс смердячий..)
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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по масштабному хищению в секторе обороны, о котором говорится в журналистском расследовании Bihus.info, находится на финальной стадии.Источник: https://censor.net.ua/n3114046

Луценко бреше? Та ні- маячня якась!
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Не ну понятно. Я все нажил честным и непосильным трудом. Только почему же после таких роботяг Украина самая бедная страна в Европе ????
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Та ладно. Это она официально бедная, а неофициально хрен там, потому как две трети доходов, как минимум, под матрацами. Да и понятие бедности в Европе и у нас разное.
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Какие ваши даказательства?
Ваши даказательства - не даказательства!
Этонемы!
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А він не бреше!!! Він справді не має ЖОДНОГО відношення до "Укроборонпрому", як до державної!!! структури. А от до людей, з цією структурою таки мав. І до чого справді мав відношення - то це до грошей "Укроборонпрому".
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Мля, даже сурдопереводчик подсказывает- что с этим "ниф-ниф" нужно сделать...
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Сьогодні воно й на найсолодшому каналі найсолодших новин верещало, що нєвіноватоє оно..
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Первый показатель умственных способностей мажора Гладковскиго - "Можно я перейду на русский"!
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власть разрешила перейти "Укроборонпрому" на русские комплектующие- ещё бы какая-то ведущая "ниф-нифу" на русский язык запретила переходить...
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Если тебе недостаточно реформ и перемог, прислушайся хотя бы к стонущему голосу общественности. Кернес, Труханов, Ахметов, Ющенко, Медведчук, Свинарчук, Розенблат - все они поддерживают Петра Порошенко. Насиров еще не делал заявлений, но тоже должен поддержать.
А это - цвет нации. Моральные авторитеты. Совесть эпохи.
Кто ты такой на их фоне, чтобы голосовать за другого кандидата?
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ты даже не представляешь - как ты будешь не приятно удивлён и огорчён.
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Одесса. Привоз.
- Мойша, ты слышал, мы снова просим оружие у Америки.
- Хм… Значит, предыдущую партию уже продали…
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Чем же он занимался, этот ОВ?
Фамилию поменял и думал, что всё гладко пройдёт. Не, свинья есть свинья, пока брюхо не набьёт - от корыта не отгонишь.
Лжец, лжец, лжец...
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Який жах, це вони хочуть влаштувати батл роликів? Хлопці, Вам тюрма і довічне, а краще розстріл!
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Хех. Тоесть вопрос было ли 3летнее расследование... Во всем остальном ок ?
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Занятно.
От "заангажированного и заказанного расследования без каких либо фактов", докатились до "не имею отношения к укроборонпрому".
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Ну вот и все ,дело закрыто.Славься Рошения.
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это пипец....
На него реальные уголовные дела - даже прокуратура этого не отрицает....
И вместо того что бы отвечать на вопросы следователей он фильмы снимает и раздает интервью на первом национальном....
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Справедливости ради уточню - ген подряд не обязывает ген подрядчика проводить работы на его предприятиях. Для этого и существует суб подряд. Но. По законодательству Украины, ген подрядчик получает в личное и безотчетное пользование 20% от суммы сметы. При этом ничего не делая. Вину за срыв заказа, всегда перекладывают на суб подрядчика.
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Помнится, в конце эпохи Януковича его сторонники негодовали из-за обвинений в коррупции. Они говорили, что все это клевета и домыслы. Что доказательств нет. И обвинительных приговоров тоже. А значит Виктор Федорович невинен как ангел.
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Просто цікаво, чувак у 22 роки має дві вищих освіти та маєточок та машинки, і саме цікаве що все це за чесно зароблені з ранку до ночі гроші. А саме цікавіше, що тільки усі синки мажорів та корупціонерів успішні у бізнесі а решта підприємців не можуть дозволити собі такі статки і у 50 років.
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А орден Толстого Хряка кто-то может выложить?
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вопрос не о укроборонпроме, вопрос стоиит - причастен ли схемам, это важно.
схема: фирма Аа покупает у рюске изделия - продаёт фирме Б и та перевозит ччеерез границу - после разтоможке продаёт твоей фирме (связанной с тобой) - далее продаёт фирмеГ по завишенной цене - фирма Г продаёт укроборонке - да, формально никакой связи с уккрроборонпромом.
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Я видел на видео панский маеток Гладковского. Будь я при власти - его владелец уже бы чалился, если бы был жив до этих времен. Как госчиновник может такое имение отгрохать за миллионы долларов? Это писдец! Думайте про меня, что хотите, но таким минимум тюряга - максимум виселица. Лучше последнее, чтобы хлопоты минимизировать.
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если на прямом отбеляют значит в дерьме поуши
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Порохоботский канал тут как тут, кто бы сомневался что порохоботы с прямого будут отмазывать шоколодных барыг.
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Як вже дістали ці жирнючі свинячі морди...
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Тут долго сопли жевать нельзя, тут нужно валить с страны, и чем быстрее тем лучше, так как шоколадной барыге осталось меньше месяца лохов разводить, крышевать будет некому.
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Ааа... "Никогда не имел отношения к "Укроборонпрому". Расследование - ложь", - Игорь Гладковский - Цензор.НЕТ 7497 Стопудово!!! Уже давно надо было на островах где-нибудь сидеть. Причём, когда у папы будут отбирать честно наворованное, то посадят в первую очередь этого балбеса. Да семейка настолько тупая и жадная, что они и Пэдром спалились - там же чётко прослеживается, что они через папу нагибали поставщиков на Лен.Кузню, чтобы работали через них, то есть Свинарчук-старший тупо крысятничал у Дона.
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Но не учитывает, что там есть опытные дяди. "Никогда не имел отношения к "Укроборонпрому". Расследование - ложь", - Игорь Гладковский - Цензор.НЕТ 5476
"Никогда не имел отношения к "Укроборонпрому". Расследование - ложь", - Игорь Гладковский - Цензор.НЕТ 2172
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молодец пацан!!! все эти расследования журнашлюх- проект ***** по дискредитации Петра Алексеевича!!!
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Свинарчук, ты что ли. Или просто дешёвый шоколадный троль.
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молча утираемся от харчков нам в лицо! Что ни день, новый смачный плевок!
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Вот увидите, если Порошенко победит, Гладковского не только восстановят в должности, но и выплатят ему немалую компансацию. Готов побиться об заклад - на яйца Гриценко (которых у него никогда не было)
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Победит в смысле в очередной раз поимеет страну и народ?
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свиней в украине не моют
их режут
на паску в основном
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Откуда у шоколадного рейтинг 16 процентов, неужели столько придурков и чиновников в стране
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Ну за яныка находились же дебилы которые голосовали, такие же дебилы и за шоколадного голосуют. Они же никуда не делись..
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Это мальчику дали пластмассовый самосвал поиграться. У взрослых дядь там самолёты.
Ну этот Свинарчук-старший и дебииил!!! "Никогда не имел отношения к "Укроборонпрому". Расследование - ложь", - Игорь Гладковский - Цензор.НЕТ 8837 Да купи ты своему утырку нормальный бизнес, -НЕ! должен пройти "школу жизни"!!!
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Пусть лучше расскажет за какие такие заслуги он является консулом самого черного оффшора в мире.
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ух потешно высеры бигуса потешны особенно часть номер 2 с высотомерами "Никогда не имел отношения к "Укроборонпрому". Расследование - ложь", - Игорь Гладковский - Цензор.НЕТ 356 и знанием НДС
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самое главное - его ли это голос. понятно, что его - значит уже не отмоется.
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игорек ********* со своим "ни я". Папка пообещал "не сцы сынок отмажем". В мокшандию, больше некуда.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Никогда не имел отношения к "Укроборонпрому". Расследование - ложь", - Игорь Гладковский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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