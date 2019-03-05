 "Никогда не имел отношения к "Укроборонпрому". Расследование - ложь", - Игорь Гладковский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий", Гладковский назвал расследование политическим ходом с целью повлиять на избирательную риторику.
"Не было никакого расследования. То, что утверждают журналисты по поводу трех лет расследования, наблюдения - это все ложь. Эта информация полностью скомпилирована, была продана и заказана определенным олигархом для того, чтобы строить определенную риторику в избирательной кампании определенными кандидатами", - заявил Гладковский.
Концерн "Укроборонпром" и экс заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
авк в руки и абы 3-5% генподряда получилось
С каких пор этот БПК или ФРЕГАТ стал крейсером вдруг? ВМФУ никогда не было функционирующего крейсера
Луценко бреше? Та ні- маячня якась!
Ваши даказательства - не даказательства!
Этонемы!
А это - цвет нации. Моральные авторитеты. Совесть эпохи.
Кто ты такой на их фоне, чтобы голосовать за другого кандидата?
- Мойша, ты слышал, мы снова просим оружие у Америки.
- Хм… Значит, предыдущую партию уже продали…
Фамилию поменял и думал, что всё гладко пройдёт. Не, свинья есть свинья, пока брюхо не набьёт - от корыта не отгонишь.
Лжец, лжец, лжец...
От "заангажированного и заказанного расследования без каких либо фактов", докатились до "не имею отношения к укроборонпрому".
На него реальные уголовные дела - даже прокуратура этого не отрицает....
И вместо того что бы отвечать на вопросы следователей он фильмы снимает и раздает интервью на первом национальном....
схема: фирма Аа покупает у рюске изделия - продаёт фирме Б и та перевозит ччеерез границу - после разтоможке продаёт твоей фирме (связанной с тобой) - далее продаёт фирмеГ по завишенной цене - фирма Г продаёт укроборонке - да, формально никакой связи с уккрроборонпромом.
их режут
на паску в основном
Ну этот Свинарчук-старший и дебииил!!! Да купи ты своему утырку нормальный бизнес, -НЕ! должен пройти "школу жизни"!!!