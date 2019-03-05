 "Никогда не имел отношения к "Укроборонпрому". Расследование - ложь", - Игорь Гладковский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий", Гладковский назвал расследование политическим ходом с целью повлиять на избирательную риторику.

"Не было никакого расследования. То, что утверждают журналисты по поводу трех лет расследования, наблюдения - это все ложь. Эта информация полностью скомпилирована, была продана и заказана определенным олигархом для того, чтобы строить определенную риторику в избирательной кампании определенными кандидатами", - заявил Гладковский.

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Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование , в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и экс заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.