 "Без комментариев. Катерина Гандзюк? Не знаю. Не платят мне денег", - группа поддержки Мангера в апелляционном суде Киева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, они держали плакаты "Я верю Мангеру" и "Кто заказал Мангера", но не смогли объяснить ни суть претензий правоохранителей к Мангеру, ни того, почему они доверяют чиновнику. Активисты категорически отрицали, что пришли поддержать Мангера за деньги.
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за кого трубить хренпоймушки
Может им хоть тут заплатят!
А знаете почему титушня не херсонские? Потому что все местные прекрасно знают кто такие и Гандзючка и Мангер и остальные иже с ними