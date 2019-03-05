 "Без комментариев. Катерина Гандзюк? Не знаю. Не платят мне денег", - группа поддержки Мангера в апелляционном суде Киева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, они держали плакаты "Я верю Мангеру" и "Кто заказал Мангера", но не смогли объяснить ни суть претензий правоохранителей к Мангеру, ни того, почему они доверяют чиновнику. Активисты категорически отрицали, что пришли поддержать Мангера за деньги.

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