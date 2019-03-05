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 Политика Украины, Общество
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 "Без комментариев. Катерина Гандзюк? Не знаю. Не платят мне денег", - группа поддержки Мангера в апелляционном суде Киева. ВИДЕО

Активисты группы поддержки главы Херсонского облсовета Владислава Мангера в Апелляционном суде Киева не смогли рассказать, почему приехали поддержать чиновника.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, они держали плакаты "Я верю Мангеру" и "Кто заказал Мангера", но не смогли объяснить ни суть претензий правоохранителей к Мангеру, ни того, почему они доверяют чиновнику. Активисты категорически отрицали, что пришли поддержать Мангера за деньги.

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Источник: https://censor.net.ua/v3115046
 
 
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титушки - проститушки...
за кого трубить хренпоймушки
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Этот цирк явно на совести Луценко, который делает из суда посмешище. Видно с доказательствами у кума мальдивского главнокомандующего полный швах. Ну. а барыга Мангер защищается всеми средствами.
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Манагер не барыга. Барыги это БПП. Манагер из свидетелей бахини. Не путайте нас тут
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Это вроде с митинга за Оноприенка и за Сергея Филатова люди!
Может им хоть тут заплатят!
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То же самое было в Херсоне, когда родственники погибших воинов АТО пришли в Херсонский горсовет протестовать против переименования улицы Лютеранской в улицу гандзюк. Как вы думаете кто нак накинулся на жен и матерей воинов с кулаками ? Правильно, поцриоты из национального корпуса!!! А когда малолетние ублюдки захватили трибуну горсовета и стали оттуда вещать, то оказалось, что они не знают украинского!!! От такие патриоты. И их руководители-дирижеры не херсонские. Короче, дело Вадика Титушко живет и процветает. Только сегодня они прикрываются патриотическими лозунгами.
А знаете почему титушня не херсонские? Потому что все местные прекрасно знают кто такие и Гандзючка и Мангер и остальные иже с ними
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Без комментариев. Катерина Гандзюк? Не знаю. Не платят мне денег", - группа поддержки Мангера в апелляционном суде Киева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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