 "Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!": активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
5 марта активисты пикетируют КГГА с требованием к Киевскому городскому главе и Киевскому горсовету безотлагательно остановить любые строительные работы и принять соответствующие действия по всем противозаконным стройкам столицы. Активисты держат плакаты с требованием остановить ту или иную скандальную стройку в столице.
"Каждая из этих застроек имеет признаки преступлений в градостроительной, памятникоохранной, природоохранной сферах, что может угрожать жизни и безопасности большого количества людей и привести к техногенным катастрофам. Это уже пятая акция, и пока не будет результата, мы не остановимся! Результат - это безотлагательное решение об остановке строек по всем адресам и создание временной комиссии по данному вопросу. После 1 марта, когда киевляне пришли за решением вопроса к мэру, а им опять предложили дать обращение к заместителям без четкого алгоритма действий по решению проблем, доверия словам уже нет. Только действие. Мы докажем, что нас не интересует их процесс, мы идем за результатом! Потому что за всем этим стоит желание жить в цивилизованном, безопасном городе, а не среди железо-бетонного гетто!" - заявили организаторы пикета.
Активисты призвали мэра Киева Виталия Кличко выйти к ним и дать ответ относительно проблемы строек с определенными нарушениями. После того, как к митингующим никто не вышел, они попытались перекрыть движение по ул. Крещатик, однако в итоге стали с баннерами на разделительной полосе посреди проезжей части ул. Крещатик. Правоохранители задержали одного из митингующих.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Стройки должны быть и всегда являются локомотивом работы экономики.
Все просто. Закон и його дотримання.
А на рахунок "будівництва в чистому полі", то подивися фотографії центрів більшості американських і європейських міст. І задай собі питання, чому там хмарочоси, висотки, історичні центри, ділові райони тощо. Місто є місто. Це територія компактного розміщення населення. І від цього нікуди не дітися. Звичайно, все має бути розумно і обгрунтовано, естетично і зручно.
Занесут пару лямов кукловодам - и построят дома.
Войцеховский, как я понял, или не тому занес или отказался заносить - вот его дома и арестовали.
привет 90-е.