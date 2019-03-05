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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:КГГА (2154) Киев (17248) Кличко (2623) пикет (561) строительство (1608)

 "Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!": активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Активисты пикетируют КГГА с требованием прекратить скандальные стройки в Киеве. Один из митингующих задержан правоохранителями в ходе попытки активистов перекрыть ул. Крещатик.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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5 марта активисты пикетируют КГГА с требованием к Киевскому городскому главе и Киевскому горсовету безотлагательно остановить любые строительные работы и принять соответствующие действия по всем противозаконным стройкам столицы. Активисты держат плакаты с требованием остановить ту или иную скандальную стройку в столице.

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"Каждая из этих застроек имеет признаки преступлений в градостроительной, памятникоохранной, природоохранной сферах, что может угрожать жизни и безопасности большого количества людей и привести к техногенным катастрофам. Это уже пятая акция, и пока не будет результата, мы не остановимся! Результат - это безотлагательное решение об остановке строек по всем адресам и создание временной комиссии по данному вопросу. После 1 марта, когда киевляне пришли за решением вопроса к мэру, а им опять предложили дать обращение к заместителям без четкого алгоритма действий по решению проблем, доверия словам уже нет. Только действие. Мы докажем, что нас не интересует их процесс, мы идем за результатом! Потому что за всем этим стоит желание жить в цивилизованном, безопасном городе, а не среди железо-бетонного гетто!" - заявили организаторы пикета.

Активисты призвали мэра Киева Виталия Кличко выйти к ним и дать ответ относительно проблемы строек с определенными нарушениями. После того, как к митингующим никто не вышел, они попытались перекрыть движение по ул. Крещатик, однако в итоге стали с баннерами на разделительной полосе посреди проезжей части ул. Крещатик. Правоохранители задержали одного из митингующих.

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Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 01
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 02
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 03
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 04
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 05
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 06
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 07
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 08
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 09
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 10
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 11
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 12
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 13
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 14
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 15
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 16
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 17
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 18
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 19
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 20
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 21
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 22
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 23
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 24
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 25
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 26
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 27
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 28
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 29
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 30
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 31
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 32
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 33
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 34
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 35
Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!: активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве 36

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3115032
 
   
 Топ комментарии
 
Киевляне просили строить свечки на каждом шагу и доводить количество учеников в школах по 40 человек в 1 классе? Бери и у себя в огороде многоэтажку строй.
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Все повинно врегульовуватися законами. Якщо має бути будівництво - забудовник повинен врахувати інтереси громадян, що живуть в радіусі 100м від меж земельної ділянки, наприклад. В установленому порядку отримати їх законні обгрунтовані пропозиції і врахувати їх. Не врахував - іде лісом. Якщо протестуючі приїхали з Луцька чи Львова - нехай вони йдуть лісом.
Все просто. Закон и його дотримання.
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пара кукловодов и сотня лохов, которые не понимают, что их митинг - способ вымогательства для кукловодов.
Занесут пару лямов кукловодам - и построят дома.
Войцеховский, как я понял, или не тому занес или отказался заносить - вот его дома и арестовали.
привет 90-е.
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Молодцi, тут сьогоднi дощ, непросто взяти i витягнути себе на акцiю
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Снести все дома в радиусе километра от озера!
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когда уже Днепр засунут в трубы и засыпят, чтобы правильные пацаны могли поиграться в высотные бетонные пирамидки?...
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эти "бетонные пирамидки" - место жительства граждан украины, тысячи рабочих мест для всех производителей стройматериалов, мебели, техники, строителей, мастеров и рабочих.

Стройки должны быть и всегда являются локомотивом работы экономики.
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Киевляне просили строить свечки на каждом шагу и доводить количество учеников в школах по 40 человек в 1 классе? Бери и у себя в огороде многоэтажку строй.
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даже если в городе не останется ни единого дерева?...
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где вы на этих фото активистов увидели??? одни бомжи и подстилки *****!!!!
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Да, зрадоботы они такие...не понимают что в венесуэле например жизнь еще сложнее...почемубы этому не радоваться?
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Все повинно врегульовуватися законами. Якщо має бути будівництво - забудовник повинен врахувати інтереси громадян, що живуть в радіусі 100м від меж земельної ділянки, наприклад. В установленому порядку отримати їх законні обгрунтовані пропозиції і врахувати їх. Не врахував - іде лісом. Якщо протестуючі приїхали з Луцька чи Львова - нехай вони йдуть лісом.
Все просто. Закон и його дотримання.
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100 метров? Так ведь потом жители из новостроев расползутся по школам-детсадам-поликлиникам-остановкам транспорта далеко за "их" 100 метров. Ну стройте дом где то в поле, где в радиусе 5 км. никто не живет и никто протестовать не будет - почему не хотите? На уже существующую инфраструктуру лапу наложить хотите?
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100м - я ж написав "наприклад". Нехай це буде не 100 метрів, а потрійна ширина ділянки і т.д. Будуватися все одно треба.
А на рахунок "будівництва в чистому полі", то подивися фотографії центрів більшості американських і європейських міст. І задай собі питання, чому там хмарочоси, висотки, історичні центри, ділові райони тощо. Місто є місто. Це територія компактного розміщення населення. І від цього нікуди не дітися. Звичайно, все має бути розумно і обгрунтовано, естетично і зручно.
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А это Ваша инфраструктура? И земля в радиусе 100 м?
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пара кукловодов и сотня лохов, которые не понимают, что их митинг - способ вымогательства для кукловодов.
Занесут пару лямов кукловодам - и построят дома.
Войцеховский, как я понял, или не тому занес или отказался заносить - вот его дома и арестовали.
привет 90-е.
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На Майдане все за печеньки стояли, да? "Буде жити озеро Качине, буде жити Україна!": активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве - Цензор.НЕТ 4706
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в огороде бузина, в киеве - дядько. К чему ты к митингу стоящих за чужие откаты приплел Майдан?
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А самому не дошло, что и там, и там люди вышли против коррупции и за отстаивание своих прав?
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Если уничтожается природа , то нужно думать головой а не карманом стройте дальше от города.
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пєдалік і мародер продали Україну баригам
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!": активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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