 "Буде жити озеро Качине - буде жити Україна!": активисты пытались перекрыть Крещатик с требованием остановить скандальные застройки в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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5 марта активисты пикетируют КГГА с требованием к Киевскому городскому главе и Киевскому горсовету безотлагательно остановить любые строительные работы и принять соответствующие действия по всем противозаконным стройкам столицы. Активисты держат плакаты с требованием остановить ту или иную скандальную стройку в столице.

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"Каждая из этих застроек имеет признаки преступлений в градостроительной, памятникоохранной, природоохранной сферах, что может угрожать жизни и безопасности большого количества людей и привести к техногенным катастрофам. Это уже пятая акция, и пока не будет результата, мы не остановимся! Результат - это безотлагательное решение об остановке строек по всем адресам и создание временной комиссии по данному вопросу. После 1 марта, когда киевляне пришли за решением вопроса к мэру, а им опять предложили дать обращение к заместителям без четкого алгоритма действий по решению проблем, доверия словам уже нет. Только действие. Мы докажем, что нас не интересует их процесс, мы идем за результатом! Потому что за всем этим стоит желание жить в цивилизованном, безопасном городе, а не среди железо-бетонного гетто!" - заявили организаторы пикета.

Активисты призвали мэра Киева Виталия Кличко выйти к ним и дать ответ относительно проблемы строек с определенными нарушениями. После того, как к митингующим никто не вышел, они попытались перекрыть движение по ул. Крещатик, однако в итоге стали с баннерами на разделительной полосе посреди проезжей части ул. Крещатик. Правоохранители задержали одного из митингующих.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ