EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Общество, За рубежом
  5644  72
Все про:задержание (5307) Москва (2588) Сталин (503) сталинизм (41)

 "Пошел вон, урод! #банутый, бл#дь!" - участники акции "Две гвоздики для товарища Сталина" в Москве задержали активиста, назвавшего генсека убийцей. ВИДЕО

Участники акции "Две гвоздики для товарища Сталина", проходящей на могиле генсека возле кремлевской стены, задержали активиста, который назвал советского вождя убийцей. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись происшествия.

На записи видно, как мужчина бросает что-то в сторону бюста Сталина и выкрикивает фразу: "Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей!"

Первым на такие действия отреагировал пожилой мужчина в форме полковника советской армии. Он ухватил мужчину за шею и начал оттаскивать его от могилы Сталина. Несколько мгновений спустя ему начали помогать полицейские. Под матерные возгласы сторонников Сталина активиста увели от места акции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Севастополе коммунисты принимали детей в пионеры и комсомольцы под песню "Верните Сталина". ВИДЕО

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Если бы Сталин был в кресле президента, то властей бы всех четвертовали! Их бы казнили самыми мучительными смертями! - мальчик на митинге против свалки в российском Волоколамске. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3115028
 
   
 Топ комментарии
 
хоть один адекватный нашлся
 показать весь комментарий
 
Долбоеб...Надо было кричать "Уклонисты от генеральной линии президента Российской Федерации!!! Подставляете президента России!!! Сталин таких подонков расстрелливал!!! куда смотрят силовые структуры!! сорвать с этого урода погоны полковника и в Гулаг"""!!!!
Вот тогда бы у ваты началось раздвоение личности))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
В Украине сейчас "конче бракує" сталинских "троек"... хотя бы на год....
 показать весь комментарий
 
Ти себе бачиш в трійці, а не мертвим чи за гратами я так розумію?
 показать весь комментарий
 
 
я бачу, що після вже другого Майдану, наступаємо на одні граблі --- з сволотою намагаємось вести себе цивілізовано...
 показать весь комментарий
 
Больше всего в этом сюжете впечатляет молчаливое одобрение скрепных рабов.
 показать весь комментарий
 
 
Думаете, у нас таких -- намного меньше? Вот если бы вернулся Сталин --- у многих бы открылись глаза на соседей, знакомых, сотрудников...
Четыре миллиона доносов -- это не Сталин, и не НКВД написали....
 показать весь комментарий
 
 
У нас немало тоскующих по совку, а точнее, по своей прошедшей молодости, пожилых людей. Сталинистов намного меньше, чем в рф.
С известным мемом про 4 млн. доносов не согласен. НКВД действовал по разнарядке и не нуждался в доносах; при необходимости они клепались в нужном количестве в кабинетах Лубянки.
 показать весь комментарий
 
Пару дебилов с больной фантазией заговоров мирового мастаба, обеспечат тебе нужное количество за месяц)
Тут встречаются регулярно такие)
 показать весь комментарий
 
Некрофіли все граються, сьогодні же річниця як його прибили.
 показать весь комментарий
 
 
Юра, річниця тоё миті, коли після того, як "Вождь всех народов" числа 1-2 березня завернувся у себе в кабінеті, його оточення, відчувши нарешті запах розкладання трупа, наважилася у той кабінет ввійти.
 показать весь комментарий
 
 
Дон Кихот одиночка.
Хоть бы не покалечили парня...
 показать весь комментарий
 
 
целый полковник кинулся вязать пацана, а вы говорите служба дело не легкое.
 показать весь комментарий
 
 
И вот чего все эти суки-сталинисты, рассчитывают, что они будут охранять лагеря, а не сидеть внутри....
 показать весь комментарий
 
 
*******...Надо было кричать "Уклонисты от генеральной линии президента Российской Федерации!!! Подставляете президента России!!! Сталин таких подонков расстрелливал!!! куда смотрят силовые структуры!! сорвать с этого урода погоны полковника и в Гулаг"""!!!!
Вот тогда бы у ваты началось раздвоение личности))))
 показать весь комментарий
 
 
Он бы не успел этого сказать. А у народа уже давно разложение мозга (извилины) начался
 показать весь комментарий
 
 
Поклоняться такому как и педофилу их нынешнему только рюзьге свинья может
 показать весь комментарий
 
 
А тот, с полковничьими звездами, отработанным приемом схватил, Практика, видно, солидная.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всё правильно,только ад..
Пеця тебя и твоих подельников то же это ждёт..
 показать весь комментарий
 
А ты сам подумай!!! "Пішов геть, виродку! #банутий, бл#дь!" - учасники акції "Дві гвоздики для товариша Сталіна" в Москві затримали активістів, які назвали генсека вбивцею - Цензор.НЕТ 8511
Например на счет коррупции в воюющей стране..
На счет количества предателей готовых продать страну противнику
На счет аполитичных "лишь бы меня не трогали"...
На счет ностальгирующих по СССР адиннаротов
..итд.и.тп
 показать весь комментарий
 
 
Прравильной дорогой идете, товарисчи!.
Скоро и мы к вам присоединимся под руководством великого зеЛенина
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, тут под украинскими флажками латентные сталинисты тоже имеются...
 показать весь комментарий
 
 
Что характерно, среди электората Зубожінки таковые замечены. Мечтающие о том, как придут за каждым, кто не отдал голос за ВОНУ, а также за любым, на кого донесут соседи или (выборочно) у кого доход выше черты зубожіння.
"Ничего страшного, украинские женщины смогут возместить потери в несколько миллионов, рожать дело нехитрое".
 показать весь комментарий
 
На 17-ой секунде у парня отжимают или бумажник или мофон.
Судя по хлебалу вора - или фсбшник или затятый большевик, что в принципе одно и тоже.
 показать весь комментарий
 
 
парень назвал убийцу убийцей,а у вертухаев подгорело👍
 показать весь комментарий
 
 
Так вот они откуда взялись.))
Теперь рашка - правопрееменик ссср.
Дележ - дело ленина живет.))
 показать весь комментарий
 
 
Ласт - тоже неплохо, особенно с очеством Склеевич. ))
 показать весь комментарий
 
Эйзенхауэр и Жуков. Преодоление минных полей пехотой Советской Армии при штурме Берлина.https://harmfulgrumpy.livejournal.com/1213006.html
Каков был Сралин , такие и командующие. Людишков много .
 показать весь комментарий
 
 
Вот куда Гордону надо что бы Фарион не напала.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всё правильно,только ад..
Пеця тебя и твоих подельников то же это ждёт..
 показать весь комментарий
 
 
"два гвоздика для товарища сталина"...
 показать весь комментарий
 
 
коли вже буде акція на червоній площі "дві гвоздики для товариша путіна", ?¿
 показать весь комментарий
 
 
А ведь если бы не менты рядом, то он мог таких бы люлей получить!
А так просто заплатит штраф за хулиганку и станет известным.
 показать весь комментарий
 
У меня нет предвзятого отношения к отдельным особям в ватном зверинце . Для меня они все звери . Он нарушил покой ватных джунглей . #банутый . "Пішов геть, виродку! #банутий, бл#дь!" - учасники акції "Дві гвоздики для товариша Сталіна" в Москві затримали активістів, які назвали генсека вбивцею - Цензор.НЕТ 5724
 показать весь комментарий
 
 
Этих баранов уже не переделать, только на шашлык.
 показать весь комментарий
 
 
Пора вже шото узбогаювающе розпилювати над паРашкою..
"бануті,мля..
 показать весь комментарий
 
 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР С 66-Й ГОДОВЩИНОЙ ОТБРАСЫВАНИЯ КОПЫТ УПЫРЯ СТАЛИНА - ДЖУГАШВИЛИ!
Сдох в своей моче, тварь кровожадная. И ждёт к себе в гости ещё одного упыря - путина.

Вовчик, уже скоро в Пекло.
 показать весь комментарий
 
 
Сдох, то он сдох... сталинизм никак не сдохнет....
 показать весь комментарий
 
 
Сталин разглядел самые подлые черты совейского народа (так же как и Гитлер -- германского, и путлерок -- расейского) , и на выходе -- сталинизм, и его рабы....
 показать весь комментарий
 
Фашизм оказывается никогда из кацапии и не уходил. Так, "затаился на время"... Только полная изоляция "******* бензоколонки" в конечном итоге может привести к ... просто поубивают сами себя быстрее.
 показать весь комментарий
 
 
А коли лисого сифілітика винесуть з тої гранітної фортеці?
До речі, уся Червона Площа устелена каменем з Кіровоградських кар'єрів.
 показать весь комментарий
 
 
Ви ***********, для кацапів мавзолей це гроб господень.
 показать весь комментарий
 
 
Та Вы шо...Это же ритуал для истинных православных русских патриотов - поклониться сушеному трупу сифилитика, угробившего церковь, а потом пойти через площадь в собор помолиться у кгб-шного попа.
 показать весь комментарий
 
 
***
Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная бл*дь россия
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача...
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.

Герои СМЕРШа и ГУЛАГа,
Кровавым ставшие бичом,
Все так же славят вурдалака
И не раскаятся ни в чем.
Лжи семиведерная клизма,
Тупого зла чертополох...
Вы - оправдание фашизма:
Любой ваш враг - не так уж плох!
И вы в угаре реваншизма
Вопите, требуя расправ?
Вы - оправдание фашизма!!!
(Хотя бы в чем-то был он прав!..)

Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь..
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь туда вернуть!!!

Юрий Нестеренко,
 показать весь комментарий
 
 
З нетерпінням очікуємо акції 2 гвоздика для *****.
 показать весь комментарий
 
 
Ще кілька років тому в Україні прокурвори відкривали справи за пошкодження "статуй" сраліна і улянова.
Усі ті прокурвори й зараз перебувають на своїх посадах або підвищені по службі.
Типу молодшого грицака.
 показать весь комментарий
 
 
Ні, це не лікується. В одному черепі тримати такі дисонуючі речі... попи-сталін-соціалізм-пітінщіна-крадії-олігархи.... це не шизофренія, це щось новеньке.Єволюція ставить нові досліди. Та й нехай.
 показать весь комментарий
 
 
Это потому, что нигде в мире не осудили комунистичечкую идеологию. Коммунист баллотируется в президенты и откровенные социалисты лезут во властные структуры. Когда им говориш о геноцидах устроенными коммунистами и социалистами они как лунатики повторяют мантры о роли личности-это помешательство такое. Искоренит невозможно-нужно контролировать что не легко ибо попюлос падок на халяву и крепкую руку.
 показать весь комментарий
 
Вот же дебилы упоротые! Видимо жизнь и история убогих ничему не учит.
Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус...

"Пішов геть, виродку! #банутий, бл#дь!" - учасники акції "Дві гвоздики для товариша Сталіна" в Москві затримали активістів, які назвали генсека вбивцею - Цензор.НЕТ 9964
 показать весь комментарий
 
 
Совок жил, совок жив, совок будет жить в умах кацапорабов.
 показать весь комментарий
 
 
Этим дегенератам - да на машине времени в 37й! Хотя, в условиях невероятности подобного, маленькая реконструкция (рашковане это любят): часиков в 5 утра подъезжает черная "эмка", звонок в дверь, заломали руки - и на Лубянку: там вонючий подвал, избиение до кровавого мочеиспускания, объявление венесуэльским шпионом - щелчок нагана у затылка - или грязная теплушка на Магадан...фильм "Игра" с Дугласом помните?
 показать весь комментарий
 
 
Он был обсыпан белой перхотью, как содой,
Он говорил, сморкаясь в старое пальто, -
"Приговоренный обладает, как никто,
Свободой слова, то есть подлинной свободой".
 показать весь комментарий
 
Красавчик!
Надеюсь хоть парочку этих старых пердячих маразматиков инсульт разбил от неожиданности...
 показать весь комментарий
 
Nasha Canada
Кому-то повезло и они родились в обычной стране.

"Пішов геть, виродку! #банутий, бл#дь!" - учасники акції "Дві гвоздики для товариша Сталіна" в Москві затримали активістів, які назвали генсека вбивцею - Цензор.НЕТ 2846

А кому-то не повезло и они родились в стране уродов.

"Пішов геть, виродку! #банутий, бл#дь!" - учасники акції "Дві гвоздики для товариша Сталіна" в Москві затримали активістів, які назвали генсека вбивцею - Цензор.НЕТ 5710
 показать весь комментарий
 
 
Это один из множества примеров того, что рабство вообще, не совсем глупая идея.
Люди очень разные, и есть немало таких, которым необходим по жизни хозяин. Пусть даже жестокий, пусть кровавый, но зато он будет их по своему любить, заботится и возьмет на себя самые сложные задачи, он будет кормить, одевать и указывать как думать, что делать и куда идти.
 показать весь комментарий
 
засРатое скотобыдло требует крепкий член в своем заду.в этом тупин заменил сралина на 5...
но и у нас таких манкуртов хватает-вчера на базаре 2 старые курвы горевали шо сралина на них нэма...
 показать весь комментарий
 
Интересно, за шо пацана посадят - за оскорбление чувств верующих?
 показать весь комментарий
 
офф топ
Евгений Шестаков
Твои мечи, государь, давно уже не куют!

Много лет назад, государь, когда ты лихо командовал в Дрездене Домом дружбы СССР-ГДР, я тоже был примерно такой же воин. До дембеля оставались дни, я изнывал, а Родина вдруг решила надо мной приколоться. Вспомнила, что зрение у меня минус 3,5, а в сумерках еще хуже, и вручила мне автомат АК-74Н со здоровенным ночным прицелом НСПУ. Это квинтэссенция нонсенса, государь, примерно то же, что перед выставкой накрасить собаке губы. Похихикав, Родина пошла дальше и вручила мне еще одну необходимую вещь - мотоцикл МВ-650 с люлькой. Который я водить не умел, поэтому двигателя на нем не было.
Здравствуйте, супостаты, я сержант Женя, сумеречный снайпер на тяжелом военном самокате с люлькой, прошу бояться. И когда напоследок мне зачем-то выдали широченные галифищи выпуска 1943-го года, я уже знал, что делать. Вшил в них проволоку, получилось что-то вроде парусника в очках. Долго искал, нашел, отбелил в хлорке пилотку неимоверных размеров, приколол звезду сбоку, вышла охрененная треуголка, продолжаем, расступитесь, дорогу безумию - у знакомого офицера (Долгорукий Юрий Федотович, старлей) взял ненужные туфли и покрасил их красной масляной краской. Ядерный маршал клоунского спецназа 213-й мотострелецкой дивизии Трижды Занюханного Приволжского военного округа, я вышел в отставку с блеском при всем параде.
И когда спустя много лет я смотрю, как ты, государь, вынимаешь из цилиндра и показываешь миру одно удивительное оружие за другим - ой, я уже когда-то в зеркале это видел. Ты берешь МиГ-31, который поднялся в небо в 1975-м году, вешаешь под него «Искандер», разработка которого началась в 1987-м, и говоришь, что это новенький российский «Кинжал», хотя это старенькая советская «Ока-У», которой накрасили губы и аккуратно побрили ноги. Ты вынимаешь «Армату», несчастную младшую сестру умершего во младенчестве Т-95, ведешь ее под руку, спотыкающуюся, на параде, и после парада откладываешь в долгий красный ящик с кистями и бахромой. Вместо нее у тебя будут все те же Т-72 с разноцветными заплатами легких ненапряжных модернизаций, старое, доброе, надежное оружие на тот случай, если НАТО вдруг пойдет на нас биатлоном. Если войной - то нет.
Американцы не устраивают парадов, они, тихонько сопя, переделывают свои «Абрамсы» в версию M1A2 SEP v.3 с новой броней и израильской активной защитой. Которые справятся и с «Арматой», если она вдруг доковыляет до внятной серии. Икать от страха никто не начал, как бы этого ни хотела угловатая соплеусая молодежь на военно-онанистических форумах и тусовках. Сценаристов, государь, у тебя намного больше, чем инженеров с конструкторами. Твой волшебный цилиндр бездонный, из него прыгают на сцену хищные подводные беспилотники и странствующие ядерные ракеты, лазерные «пересветы» и урановые «челубеи», это все торжественно и красиво, все мы любим Союзмультфильм, но, государь… Недавно твоя армия наконец-то получила долгожданные новые автоматы АК-12. Села и зарыдала. 2500 штук. На миллион юзеров. И ничего нового, кроме вывешенного ствола и режима стрельбы с отсечкой, все тот же старый добрый чертов «калаш», недорогое, простое и удобное оружие для тех, кого бабы с легкостью нарожают, ежели что.
Твои мечи, государь, давно уже не куют. Их перековывают из древних ржавых мечей седобородые советские старцы. Поэтому чем реже ты потрясаешь ими, тем меньше вероятность, что они рассыпятся у тебя в руках. Твои передовые технологии писаны на воде тенями от вил. Йотафон. Ё-мобиль. Йотанк. Ёстребитель пятого поколения, от совместной разработки которого не так давно отказалась Индия. У злобной гадящей англичанки есть в строю самолеты пятого поколения. У крошечного Израиля. У нелепой Австралии. У смешной Норвегии. А у великой России есть лишь прототипы и предсерийные образцы. И нет станков, чтобы делать на них современное оружие, и нет заводов, чтобы делать эти станки, и закупает эти станки великая Россия ажно в КНДР. Приплыли. На галере. Которой ты командуешь, государь, надо отдать тебе должное, уверенно и спокойно. Совершенно не смущаясь отсутствием весел и присутствием всех якорей на дне.
 показать весь комментарий
 
Це знесення памятника Дзержинському в Москві у 1991 році.... Всього лиш 28 років і ситуація на 180 градусів.... Тільки завдяки нафто та газодоларам, які Захід постійно закачує в це лайно, це лайно ще в купі тримається.... Як тільки Захід припинить цю парнографію спонсорувати, ця недоімперія розлетиться "к чєртям собачим")))).... Люди не тільки різної ідеології, але й різних культур, мов, релігій і навіть рас.... "Пішов геть, виродку! #банутий, бл#дь!" - учасники акції "Дві гвоздики для товариша Сталіна" в Москві затримали активістів, які назвали генсека вбивцею - Цензор.НЕТ 8911
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Пошел вон, урод! #банутый, бл#дь!" - участники акции "Две гвоздики для товарища Сталина" в Москве задержали активиста, назвавшего генсека убийцей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх