 "Пошел вон, урод! #банутый, бл#дь!" - участники акции "Две гвоздики для товарища Сталина" в Москве задержали активиста, назвавшего генсека убийцей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись происшествия.
На записи видно, как мужчина бросает что-то в сторону бюста Сталина и выкрикивает фразу: "Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей!"
Первым на такие действия отреагировал пожилой мужчина в форме полковника советской армии. Он ухватил мужчину за шею и начал оттаскивать его от могилы Сталина. Несколько мгновений спустя ему начали помогать полицейские. Под матерные возгласы сторонников Сталина активиста увели от места акции.
...
Четыре миллиона доносов -- это не Сталин, и не НКВД написали....
С известным мемом про 4 млн. доносов не согласен. НКВД действовал по разнарядке и не нуждался в доносах; при необходимости они клепались в нужном количестве в кабинетах Лубянки.
Тут встречаются регулярно такие)
Хоть бы не покалечили парня...
Вот тогда бы у ваты началось раздвоение личности))))
Пеця тебя и твоих подельников то же это ждёт..
Например на счет коррупции в воюющей стране..
На счет количества предателей готовых продать страну противнику
На счет аполитичных "лишь бы меня не трогали"...
На счет ностальгирующих по СССР адиннаротов
..итд.и.тп
Скоро и мы к вам присоединимся под руководством великого зеЛенина
"Ничего страшного, украинские женщины смогут возместить потери в несколько миллионов, рожать дело нехитрое".
Судя по хлебалу вора - или фсбшник или затятый большевик, что в принципе одно и тоже.
Теперь рашка - правопрееменик ссср.
Дележ - дело ленина живет.))
🤣🤣🤣
Каков был Сралин , такие и командующие. Людишков много .
Пеця тебя и твоих подельников то же это ждёт..
А так просто заплатит штраф за хулиганку и станет известным.
"бануті,мля..
Сдох в своей моче, тварь кровожадная. И ждёт к себе в гости ещё одного упыря - путина.
Вовчик, уже скоро в Пекло.
До речі, уся Червона Площа устелена каменем з Кіровоградських кар'єрів.
Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная бл*дь россия
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача...
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
Герои СМЕРШа и ГУЛАГа,
Кровавым ставшие бичом,
Все так же славят вурдалака
И не раскаятся ни в чем.
Лжи семиведерная клизма,
Тупого зла чертополох...
Вы - оправдание фашизма:
Любой ваш враг - не так уж плох!
И вы в угаре реваншизма
Вопите, требуя расправ?
Вы - оправдание фашизма!!!
(Хотя бы в чем-то был он прав!..)
Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь..
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь туда вернуть!!!
Юрий Нестеренко,
Усі ті прокурвори й зараз перебувають на своїх посадах або підвищені по службі.
Типу молодшого грицака.
Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус...
Он говорил, сморкаясь в старое пальто, -
"Приговоренный обладает, как никто,
Свободой слова, то есть подлинной свободой".
Надеюсь хоть парочку этих старых пердячих маразматиков инсульт разбил от неожиданности...
Кому-то повезло и они родились в обычной стране.
А кому-то не повезло и они родились в стране уродов.
Люди очень разные, и есть немало таких, которым необходим по жизни хозяин. Пусть даже жестокий, пусть кровавый, но зато он будет их по своему любить, заботится и возьмет на себя самые сложные задачи, он будет кормить, одевать и указывать как думать, что делать и куда идти.
но и у нас таких манкуртов хватает-вчера на базаре 2 старые курвы горевали шо сралина на них нэма...
Евгений Шестаков
Твои мечи, государь, давно уже не куют!
Много лет назад, государь, когда ты лихо командовал в Дрездене Домом дружбы СССР-ГДР, я тоже был примерно такой же воин. До дембеля оставались дни, я изнывал, а Родина вдруг решила надо мной приколоться. Вспомнила, что зрение у меня минус 3,5, а в сумерках еще хуже, и вручила мне автомат АК-74Н со здоровенным ночным прицелом НСПУ. Это квинтэссенция нонсенса, государь, примерно то же, что перед выставкой накрасить собаке губы. Похихикав, Родина пошла дальше и вручила мне еще одну необходимую вещь - мотоцикл МВ-650 с люлькой. Который я водить не умел, поэтому двигателя на нем не было.
Здравствуйте, супостаты, я сержант Женя, сумеречный снайпер на тяжелом военном самокате с люлькой, прошу бояться. И когда напоследок мне зачем-то выдали широченные галифищи выпуска 1943-го года, я уже знал, что делать. Вшил в них проволоку, получилось что-то вроде парусника в очках. Долго искал, нашел, отбелил в хлорке пилотку неимоверных размеров, приколол звезду сбоку, вышла охрененная треуголка, продолжаем, расступитесь, дорогу безумию - у знакомого офицера (Долгорукий Юрий Федотович, старлей) взял ненужные туфли и покрасил их красной масляной краской. Ядерный маршал клоунского спецназа 213-й мотострелецкой дивизии Трижды Занюханного Приволжского военного округа, я вышел в отставку с блеском при всем параде.
И когда спустя много лет я смотрю, как ты, государь, вынимаешь из цилиндра и показываешь миру одно удивительное оружие за другим - ой, я уже когда-то в зеркале это видел. Ты берешь МиГ-31, который поднялся в небо в 1975-м году, вешаешь под него «Искандер», разработка которого началась в 1987-м, и говоришь, что это новенький российский «Кинжал», хотя это старенькая советская «Ока-У», которой накрасили губы и аккуратно побрили ноги. Ты вынимаешь «Армату», несчастную младшую сестру умершего во младенчестве Т-95, ведешь ее под руку, спотыкающуюся, на параде, и после парада откладываешь в долгий красный ящик с кистями и бахромой. Вместо нее у тебя будут все те же Т-72 с разноцветными заплатами легких ненапряжных модернизаций, старое, доброе, надежное оружие на тот случай, если НАТО вдруг пойдет на нас биатлоном. Если войной - то нет.
Американцы не устраивают парадов, они, тихонько сопя, переделывают свои «Абрамсы» в версию M1A2 SEP v.3 с новой броней и израильской активной защитой. Которые справятся и с «Арматой», если она вдруг доковыляет до внятной серии. Икать от страха никто не начал, как бы этого ни хотела угловатая соплеусая молодежь на военно-онанистических форумах и тусовках. Сценаристов, государь, у тебя намного больше, чем инженеров с конструкторами. Твой волшебный цилиндр бездонный, из него прыгают на сцену хищные подводные беспилотники и странствующие ядерные ракеты, лазерные «пересветы» и урановые «челубеи», это все торжественно и красиво, все мы любим Союзмультфильм, но, государь… Недавно твоя армия наконец-то получила долгожданные новые автоматы АК-12. Села и зарыдала. 2500 штук. На миллион юзеров. И ничего нового, кроме вывешенного ствола и режима стрельбы с отсечкой, все тот же старый добрый чертов «калаш», недорогое, простое и удобное оружие для тех, кого бабы с легкостью нарожают, ежели что.
Твои мечи, государь, давно уже не куют. Их перековывают из древних ржавых мечей седобородые советские старцы. Поэтому чем реже ты потрясаешь ими, тем меньше вероятность, что они рассыпятся у тебя в руках. Твои передовые технологии писаны на воде тенями от вил. Йотафон. Ё-мобиль. Йотанк. Ёстребитель пятого поколения, от совместной разработки которого не так давно отказалась Индия. У злобной гадящей англичанки есть в строю самолеты пятого поколения. У крошечного Израиля. У нелепой Австралии. У смешной Норвегии. А у великой России есть лишь прототипы и предсерийные образцы. И нет станков, чтобы делать на них современное оружие, и нет заводов, чтобы делать эти станки, и закупает эти станки великая Россия ажно в КНДР. Приплыли. На галере. Которой ты командуешь, государь, надо отдать тебе должное, уверенно и спокойно. Совершенно не смущаясь отсутствием весел и присутствием всех якорей на дне.