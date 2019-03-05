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 "Все ждали. Многие ушли из-за отсутствия активных боевых действий и для каждого, кто здесь находится - это радость", - полк "Азов" на передовой. ВИДЕО

Полк Нацгвардии "Азов" впервые за четыре года вернулся на передовую.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии, ранее отдельные подразделения "Азова" привлекались к операциям в ООС, но сейчас подразделение получило под контроль свой участок фронта и привлечено в полном составе и со всем штатным оружием. Бойцы полка уже около месяца удерживают российских оккупантов на линии разраничения.

"Говорили, что заехал "Азов" и опять вернули на передовую, как они любят нас называть "неонацистский батальон", - говорит о реакции российских террористов боец с позывным Круглый.

Украинские воины, говорят что возвращение на передовую, было желанным и долгожданным.

"За ночь приходится нормально выстреливать. Многие ушли из-за отсутствия активных боевых действий и для каждого, кто здесь находится - это радость", - говорит "гвардеец" с позывным Кефир.

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Источник: https://censor.net.ua/v3114998
 
 
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Такие и должны быть на передке - патриотичные и мотивированные. Удачи вам, хлопцы!
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Ні щоб у Києві мітингувати, так вони на Донбас втекли...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Все ждали. Многие ушли из-за отсутствия активных боевых действий и для каждого, кто здесь находится - это радость", - полк "Азов" на передовой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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