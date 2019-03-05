 Порошенко, Зеленский, Бойко, Ляшко, Тимошенко и Гриценко: нардеп от БПП Арьев составил рейтинг богатства основных кандидатов в Президенты Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", журналисты проекта пытались выяснить насколько данные деклараций соответствую реальному благосостоянию политиков. В рейтинг "Закритої зони" попали Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Владимир Бойко, Олег Ляшко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко.
"28 лет мы живем в посткоммунистическом, больном на "совок" государстве, где политика стала одним из видов бизнеса. Олигархи вкладывают в политиков деньги. Как видим, огромные. С одной целью - дорваться к государственным ресурсам или вернуть национализированное государством... Еще и с процентами. Еще и заработать на новую кампанию, которая проходит один раз в пять лет. Интересы государства и граждан, к сожалению, на последнем месте", - говорит Арьев подводя итоги журналистского расследования.
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пс. юлька свої мільярди добре заникала.
насправді перше місце за нею.
вона і так очолила всі можливі рейтинги по брехні та популізму
лише її "популізли" ніяк не бажають з цим погодитись і все вірять і вірять...
я не вірю нашій судовій гілці.
После прихода к власти ПеПы, велосипедный пыл и фобия дорогих кортежей у Арьева как-то приутихли.
Азаров топит за Зеленского!?
Ещё раз:
- Азиров, который создал коррупционную налоговую систему в Украине и которого ранее называли в узких кругах "Мистер 3%" за откаты с возврата НДС (сейчас НДС возвращают автоматически без каких либо откатов) агитирует за клоуна!
Нет ни малейшего сомнения, что Коломойский, Фирташ, Янукович с Азаровым при поддержке Кремля мочат Пороха и сделали ставку на клоуна.
В случае его избрания премьером станет Юля, а секретарём СНБО назначат Медведчука.
Большинство в парламенте они быстро создадут при участии новой партии "Слуга народа", Батькивщины и партии Гриценко с примкнувшими от Самопомощи или в коалиции. Ну и остальные мелкие подтянутся.
Вот и возможный сценарий реванша.
Так было 100 лет тому и очень возможно в этом году ? Сомневаюсь .....
Всё остальное бред
Азаров топит за Зеленского!?
Ещё раз:
- Азиров, который создал коррупционную налоговую систему в Украине и которого ранее называли в узких кругах "Мистер 3%" за откаты с возврата НДС (сейчас НДС возвращают автоматически без каких либо откатов) агитирует за клоуна!
Нет ни малейшего сомнения, что Коломойский, Фирташ, Янукович с Азаровым при поддержке Кремля мочат Пороха и сделали ставку на клоуна.
В случае его избрания премьером станет Юля, а секретарём СНБО назначат Медведчука.
Большинство в парламенте они быстро создадут при участии новой партии "Слуга народа", Батькивщины и партии Гриценко с примкнувшими от Самопомощи или в коалиции. Ну и остальные мелкие подтянутся.
Вот и возможный сценарий реванша.
Так было 100 лет тому и очень возможно в этом году ? Сомневаюсь .....
По закону не имеет права заниматься бизнесом.
Но кто у нас соблюдает закон???
Второй тур:Тимошенко-Гриценко
Арьев1номер
Вилы помогли?😲
У одних берет личное богатство, у других "семьи".
Если брать "семью": на первом месте Порошенко, на втором Бойко, на третьем Тимошенко ...
А Зеленский будет таким же позорищем как Янукович! Некие силы хотят показать украинцам - вы же идиоты ! И эти силы находятся в кремле !
не поверю никогда...
слив проходных "в пользу" кого то - та тоже ненормально....
ну вже шо е....