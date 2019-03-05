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 Политика Украины, Общество
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Все про:Арьев (532) выборы (21247) кандидат (923) коррупция (7363) расследование (2460) рейтинг (1185)

 Порошенко, Зеленский, Бойко, Ляшко, Тимошенко и Гриценко: нардеп от БПП Арьев составил рейтинг богатства основных кандидатов в Президенты Украины. ВИДЕО

Народный депутат Владимир Арьев и комманда программы "Закрита зона" сравнили политический рейтинг и декларации претендентов на должность главы государства, составив своеобразный рейтинг богатства кандидатов в президенты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", журналисты проекта пытались выяснить насколько данные деклараций соответствую реальному благосостоянию политиков. В рейтинг "Закритої зони" попали Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Владимир Бойко, Олег Ляшко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко.

Читайте: G7 и Всемирный банк требуют от Украины вернуть наказание за незаконное обогащение и продолжить уже начатые расследования

...
"28 лет мы живем в посткоммунистическом, больном на "совок" государстве, где политика стала одним из видов бизнеса. Олигархи вкладывают в политиков деньги. Как видим, огромные. С одной целью - дорваться к государственным ресурсам или вернуть национализированное государством... Еще и с процентами.  Еще и заработать на новую кампанию, которая проходит один раз в пять лет. Интересы государства и граждан, к сожалению, на последнем месте", - говорит Арьев подводя итоги журналистского расследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду могут пройти 6 партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа", "Гражданская позиция" и "Самопомич", - опрос "Рейтинга"

Источник: https://censor.net.ua/v3114986
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко уже 20 лет как госслужащий на вісоких должностях.
По закону не имеет права заниматься бизнесом.
Но кто у нас соблюдает закон???
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так і на жюльку можна подати в суд за неправдиві обіцянки.
вона і так очолила всі можливі рейтинги по брехні та популізму
лише її "популізли" ніяк не бажають з цим погодитись і все вірять і вірять...
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Тимашонка зубожинка Порошенко, Зеленский, Бойко, Ляшко, Тимошенко и Гриценко: нардеп от БПП Арьев составил рейтинг богатства основных кандидатов в Президенты Украины - Цензор.НЕТ 9760
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Зеля майже олігарх ))
пс. юлька свої мільярди добре заникала.
насправді перше місце за нею.
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Яка ты обизнана.На тебя подадут в суд за ложную информацию.И в суде ты будешь в соплях и воплях,что это не ты сказала.
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так і на жюльку можна подати в суд за неправдиві обіцянки.
вона і так очолила всі можливі рейтинги по брехні та популізму
лише її "популізли" ніяк не бажають з цим погодитись і все вірять і вірять...
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"заважає" може ?
я не вірю нашій судовій гілці.
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Тоді не пиши всяку фігню.Є факти про Косату,давай з ними до соєвих,вони оцінять
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Раньше Арьев проводил расследования про дорогие автомобили в кортеже Януковича, в то время как европейские политики ездили на велосипедах.
После прихода к власти ПеПы, велосипедный пыл и фобия дорогих кортежей у Арьева как-то приутихли. Порошенко, Зеленский, Бойко, Ляшко, Тимошенко и Гриценко: нардеп от БПП Арьев составил рейтинг богатства основных кандидатов в Президенты Украины - Цензор.НЕТ 7425
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да говно тот арьев, как и все у власти, они же идут во власть наживаться и грабить
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Ничего такого, просто Азаров топит за Зеленского
Азаров топит за Зеленского!?

Ещё раз:
- Азиров, который создал коррупционную налоговую систему в Украине и которого ранее называли в узких кругах "Мистер 3%" за откаты с возврата НДС (сейчас НДС возвращают автоматически без каких либо откатов) агитирует за клоуна!

Нет ни малейшего сомнения, что Коломойский, Фирташ, Янукович с Азаровым при поддержке Кремля мочат Пороха и сделали ставку на клоуна.

В случае его избрания премьером станет Юля, а секретарём СНБО назначат Медведчука.

Большинство в парламенте они быстро создадут при участии новой партии "Слуга народа", Батькивщины и партии Гриценко с примкнувшими от Самопомощи или в коалиции. Ну и остальные мелкие подтянутся.

Вот и возможный сценарий реванша.

Так было 100 лет тому и очень возможно в этом году ? Сомневаюсь .....
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То что х-ло считает лучшим кандидатом для себя Зеленского это как бы не секрет.
Всё остальное бред
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Ничего такого, просто Азаров топит за Зеленского
Азаров топит за Зеленского!?

Ещё раз:
- Азиров, который создал коррупционную налоговую систему в Украине и которого ранее называли в узких кругах "Мистер 3%" за откаты с возврата НДС (сейчас НДС возвращают автоматически без каких либо откатов) агитирует за клоуна!

Нет ни малейшего сомнения, что Коломойский, Фирташ, Янукович с Азаровым при поддержке Кремля мочат Пороха и сделали ставку на клоуна.

В случае его избрания премьером станет Юля, а секретарём СНБО назначат Медведчука.

Большинство в парламенте они быстро создадут при участии новой партии "Слуга народа", Батькивщины и партии Гриценко с примкнувшими от Самопомощи или в коалиции. Ну и остальные мелкие подтянутся.

Вот и возможный сценарий реванша.

Так было 100 лет тому и очень возможно в этом году ? Сомневаюсь .....
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Порошенко уже 20 лет как госслужащий на вісоких должностях.
По закону не имеет права заниматься бизнесом.
Но кто у нас соблюдает закон???
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так вони ж і ПРО СВОГО так чесно і сказали - "28 лет мы живем в посткоммунистическом, больном на "совок" государстве, где политика стала одним из видов бизнеса. Олигархи вкладывают в политиков деньги. Как видим, огромные. С одной целью - дорваться к государственным ресурсам или вернуть национализированное государством.Источник: https://censor.net.ua/v3114986
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))))) свинарчуки хоть и не кандидоны, но шерсть на себе точно рвут от зависти.
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самий рейтинговий канал)))))))))прямий))))))))))))рейтинг)))))))))арьєв))))))))))))))
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Считаем в обратном порядке, распределения мест в президентской гонке..
Второй тур:Тимошенко-Гриценко
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А тепер по Європі - список найбагатших кандидатів. Лідер не змінеться. А потім ще список найбідніших країн. І аутсайдером стане лідер.
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Арьев дорогостоющий порохобот,ВР из людей делает отпетых подлецов!
Арьев1номер
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все как в спорте: играют они, выигрывает ляшко. Правда, не выигрывает, а подлизывает.
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Порошенко. Гриценко. Это лучший выбор на этих выборах. Только не: Тимошенко, Зеленский.
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Прямий - це вирок. Послухай "прямий", виконай логічну функцію "ні", і отримаєш наближено правильну відповідь.
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А Шлюшко то как разбогател!
Вилы помогли?😲
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Помогла шляшко лотерея Льовочкина 😂
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Фуфло а не рейтинг!
У одних берет личное богатство, у других "семьи".
Если брать "семью": на первом месте Порошенко, на втором Бойко, на третьем Тимошенко ...
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Я уверен , что Порошенко ЗАВИДУЮТ очень многие -и богатые и бедные!И вот эти выборы покажут какой народ неньки Украины!
А Зеленский будет таким же позорищем как Янукович! Некие силы хотят показать украинцам - вы же идиоты ! И эти силы находятся в кремле !
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бач і ти вже за Зеленського.. як стверджувально звучить БУДЄТ
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а чого Тимошенко не на першому? Вона ж вкрала ВСЕ? І звідки там решта, якщо вже не було, шо красти? Дивний цей світ
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Є факти і докази??Бігом в АП,там тебе ніяк не діждуться,з фактами.
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Якщо з Порошенком все зрозуміло, то залишається відкритим питанням звідки такі статки в чесних і зубожілих, як церковні миші, решти вказаних в рейтингу кандидатів? І доки не буде чіткої відповіді на це запитання будь які розмови про перспективу їх перемоги в виборчих змаганнях втрачають будь-який сенс..😕😕😕
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Хто такий Ар'єв? Колишній нардеп від Батьківщини сьогодні мочить Тимошенко а-ля Герасимов. Їздив на Молитовний Сніданок до Обами разом з агентом ФСБ "Тереза"(Ганна Герман), щоб взяти участь у спецоперації. Юля йшла разом з іншими гостями і тут вискакує Герман(на той час вже добре відома фсбшниця) і кидається в обійма Тімошенко. Юля імпульсивно цю Герман обіймає, а пан Ар'єв все це знімає на мобільний і вже через 5хв. ці кадри показують в новинах по ТВ в Україні під коментарями, що "Юля - кремівська"
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если кто то мне скажет, шо меньше чем за месяц до выборов 44 кандидата ето нормально?
не поверю никогда...
слив проходных "в пользу" кого то - та тоже ненормально....
ну вже шо е....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко, Зеленский, Бойко, Ляшко, Тимошенко и Гриценко: нардеп от БПП Арьев составил рейтинг богатства основных кандидатов в Президенты Украины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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