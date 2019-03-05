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 Происшествия, Общество
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 Сын Гладковского подал иск о защите чести и достоинства против журналиста Бигуса. ВИДЕО

Фигурант расследования о масштабной коррупции в оборонном секторе, сын уволенного первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Об этом свидетельствует информация на портале Судебная власть, передает Цензор.НЕТ.

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Иск поступил в суд 4 марта. Он касается защиты чести, достоинства и деловой репутации Игоря Гладковского.

Сын Гладковского подал иск о защите чести и достоинства против журналиста Бигуса 01

Ответчиками являются руководитель программы "Наші гроші" Денис Бигус, а также журналист-расследователь Леся Иванова.

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Кроме того, Игорь Гладковский снял ролик, в котором говорит, что расследование Bihus.info нацелено на дескридитацию его отца и подрыв рейтинга президента Порошенко.

...

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/v3114975
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть сначала Гладковские Свинарчуки объяснят на какую зарплату дворец построили,а потом про их честь поговорим

Сын Гладковского подал иск о защите чести и достоинства против журналиста Бигуса - Цензор.НЕТ 2778
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Ага: Зє вам забезпечить - і прозорість, і честь із гідністю... тільки проконсультується з Бє та Ху.
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молодший Свинарчук жжот - як можна захищати те , чого в нього ніколи не було ? Син Гладковського подав позов про захист честі і гідності проти журналіста Бігуса - Цензор.НЕТ 5674
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Это потому шо кроме чести у него и мозгов еще нету.
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там є лише хвататєльний рефлєкс - від папіка успадкований ... Син Гладковського подав позов про захист честі і гідності проти журналіста Бігуса - Цензор.НЕТ 5702
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За всей этой кутерьмой с подачей в суд вчерашним заявлением этого конченого мажорчика стоит ПАП вот посмотрите все произойдет молниеносно суд удовлетворит заявку этого урода и признают журналиста виноватым произойдет это до выборов чтоб всех ткнуть мордой крыса хагнанная в угол начинает кусаться
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кто знает, Бигус может и не знать, кто проводит расследование
компромата сожет быть намного больше
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Журналист обесчестил бедную Игорёшу! Син Гладковського подав позов про захист честі і гідності проти журналіста Бігуса - Цензор.НЕТ 4154
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Почему сын Гладковского до сих пор не в СИЗО!?
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питання риторичне - тому що Офшоркін , й досі , президент ... поки що
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Мелкий засранец. Совсем недавно научился шнурки завязывать и уже честь и достоинство в суде защищает.
Не зря в народе говорят: Береги честь смолоду, а достоинство сзаду .
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Что-то не верится, что ему позволят подать в суд... А "честь" его и "достоинство" так и прут из его переписки... Все они панически боятся любого (даже самого честного Печерского) суда, где начнут копаться и копнут еще глубже. Так что не надо нас пугать, "мальчик"!
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Бигс убежит в Ростов к родственникам ФСБ - Шкура падшая.
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Свинорыло...такое молодое....и такое наглое....мразина !!!
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Переписка, которую журналисты Bihus.info использовали в расследовании о хищении в оборонном секторе, подлинная. Об этом сообщил нардеп Борислав Береза.
По его словам, распечатки с перепиской фигурантов расследования передавались в Национальное антикоррупционное бюро еще в 2017 году главным военным прокурором Анатолием Матиосом.Источник: https://censor.net.ua/n3114988

Здається мені, що хтось тут *******!
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Ах ты мордатенький свинарчук, обиженный и обесчещенный продажными журналистами! Щечки аж лопаются от негодования, такие щечки врать не могут! Пока этому разжиревшему и охеревшему от безнаказанности мордатому ублюдку не зажать яйца в тиски и не задать правильные вопросы, оно будет трепыхаться и возмущаться. Я - за справедливость. Даёшь фонари для ВСЕЙ власти воров и взяточников!
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Соплячок напевно вирішив на власному досвіді переконатися що керівник прокладки між державним підприємством та виробником товару завжди був цапом-відбувайлом. Тепер у нього два шляхи: або він сам іде до в'язниці, або разом із татусем та корєшами.
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Свою честь і гідність потрібно на фронті захищати а не в суді ,підар папіка вкар гроші в людей а тепер щось хрюкає про честь і гідність
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Хрюкає, бо така його свинарчуцька природа Син Гладковського подав позов про захист честі і гідності проти журналіста Бігуса - Цензор.НЕТ 1708. Навіть якби він і хотів, то соловейком не заспіває - "устройство пасті" не дозволить.
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Сів би на дупу мажор та не відсвічував би.
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То как кремлевская Бот ферма топит ролик Гладковского в Youtube, указывает на то что Бигус действительно продажное Чмо.
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Бідолаха, навіть коротенький ролик за кілька дублів без суфлера не осилив...
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Медиашлюхи испугались - Дрожащими руками топят ролик Гладковского дизлайками. И просмотров ролика Гладковского, в 5 раз больше чем ролика Бигуса, что явно указывает на недоверие украинцев к бениным шутам.
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А повістку не хоче отримати синулька?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСын Гладковского подал иск о защите чести и достоинства против журналиста Бигуса. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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