 Украинские бойцы 30-й ОМБр уничтожили позицию российских боевиков "Прыщ". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.
На записи зафиксирован точный выстрел украинских бойцов, который полностью уничтожил оборонительное сооружение российских оккупантов.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.
На записи зафиксирован точный выстрел украинских бойцов, который полностью уничтожил оборонительное сооружение российских оккупантов.
Це ж треба себе так обізвати
А наші молодці, вичавили гнійник москальский.
Слава Україні !
Слава Нації !!!!
Слава Украине!
Смерть окупантам на нашій землі !