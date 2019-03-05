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 Политика Украины, Общество
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 Украинские бойцы 30-й ОМБр уничтожили позицию российских боевиков "Прыщ". ВИДЕО

В сети опубликованы кадры уничтожения воинами 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского позиции российских террористов "Прыщ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На записи зафиксирован точный выстрел украинских бойцов, который полностью уничтожил оборонительное сооружение российских оккупантов.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я не понял. Вроде бы попадание было", - снайпер "третьей силы" делает точный выстрел по российскому террористу на южном участке фронта под Мариуполем. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3114966
 
   
 Топ комментарии
 
выдавили гнойный прыщик Украинские бойцы 30-й ОМБр уничтожили позицию российских боевиков "Прыщ" - Цензор.НЕТ 4574 МОЛОДЦЫ!
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Третій раз за два дні одна й та ж новина. А всі радіють, як вперше.
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мы, украинцы, народ добрый, как не порадоваться за людей - ведь чья то мама в удмуртии теперь кредит погасит Українські бійці 30-ї ОМБр знищили позицію російських бойовиків "Прищ" - Цензор.НЕТ 4330
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дай аллах здоровья всем погибшим за "новососию" Українські бійці 30-ї ОМБр знищили позицію російських бойовиків "Прищ" - Цензор.НЕТ 7793
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зі всім ракурсів насолодились, а тепер ще й з відео))))
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Кацапйо як завжди..
Це ж треба себе так обізвати Украинские бойцы 30-й ОМБр уничтожили позицию российских боевиков "Прыщ" - Цензор.НЕТ 4534
А наші молодці, вичавили гнійник москальский.
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Слава Україні-Смерть мосаалям,так тримати
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Айййй.. Краса!!! Ось так би дивився і дивився...😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Слава Україні !

Слава Нації !!!!
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Какие у них характерные поэтические названия -- прыщ...
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кстати, почему не указано были ли репоеды внутри, если да - то сколько.
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Думаю были😂😂😂 писали перед этим в ФБ что были
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Хороша оборонительная позиция если к ней вплотную подошли да еще и снимают свободно.
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это тебе моторыла из лифта так сказал? Українські бійці 30-ї ОМБр знищили позицію російських бойовиків "Прищ" - Цензор.НЕТ 805
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Респект воинам и командованию за адекватную ответку колорадским аккуратном. С большим удовольствием смотрю такие видео.
Слава Украине!
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Героям слава !!
Смерть окупантам на нашій землі !
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дамой,пля,в расеюшку...якшо позбираєте свої смердючі шматки...
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Якраз каву смачну заварив, пред тим як прочитав новину. Тепер вона смачніше пішла. Респект Героям.
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Видеопособие "О радикальных методах лечения прыщей".
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а не постановки ли показывают в последнее время? Какие однотипные видео каждый день и с близкого расстояния
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понятное дело, что вас ольгинцев такие видео в отчаянье загоняют
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Славные бандеровские вояки уже штурмуют Хабаровск или до сих пор месят грязь пополам со своим говном под Хацапетовкой? А чё так, убогие?
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бесславная российская армия (вторая в мировом рейтинге), которая в 2014 году обещала за два дня дойти до Киева, уже пятый год получает по щам
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Скільки ж там з'явилось гарних москалів(гарний москаль звичайно мертвий)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинские бойцы 30-й ОМБр уничтожили позицию российских боевиков "Прыщ". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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