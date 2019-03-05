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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - Коломойский. ВИДЕО

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского символом смены поколений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время", об этом он сообщил в интервью ВВС.

...
"Для меня Зеленский – это некий символ. Символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - сказал он 

Примечательно, что Коломойский впервые публично поддержал шоумена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков. ФОТО

О поддержке Зеленского олигархом говорил и политолог Владимир Фесенко. Он утверждал, что главная цель бизнесмена – проигрыш действующего президента Украины Петра Порошенко. Именно поэтому олигарх оказывает поддержку ряду кандидатов на пост главы государства.

Сам Зеленский отрицает, что Коломойский оказывает ему какую-либо поддержку.

"Это неправда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского", - сказал он журналистам ВВС.

Напомним, в новогоднюю ночь-2019 Владимир Зеленский объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины.

Он решил создавать свою предвыборную программу совместно с потенциальными избирателями. На эту тему записал видеообращение, где предложил каждому желающему написать в комментариях топ-5 главных проблем Украины.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

По результатам последних опросов Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Затем идут действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3114964
 
   
 Топ комментарии
 
....И что-бы у всех Зеленских из жопы торчала моя рука! "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - Коломойский - Цензор.НЕТ 1843
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Короче он говорит что Украина нуждается в Коломойском
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один не встигає стрибати на корпоративах?
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(БРЕД КАКОЙ-ТО) Наш праздник ПЯТНИЦА - кровь моя говорит и предки воззывают из веков. Идёт ???? год anno mundi.
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сегодня фашинг-вторник, вот коломойский и дуркует )))
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круговорот жидов в природе, и все во власти *****...
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Я, С 2013 г ЮЛЕБОТКА НА ЦЕНЗОРЕ, ПРИЗЫВАЮ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО, ВОЗЬМЕМ БЫКА ЗА РОГА В ОДИН ТУР.
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Зеленский лучше, чем вечный пэпа с его коррупцией и интересами в войне.
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Я и мои друзья и семья все голосуем за Володю Зеленского !!! И чем больше льеться шеколадного фуфла тем очевидно наше правильное решение "Україна потребує не одного Зеленського, а мільйонів Зеленських", - Коломойський - Цензор.НЕТ 5898
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Интересами в войне... Что то очень завоняло кацапщиной...
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Об этом писалось на Цензор на прошлой неделе.
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Для меня, гражданина Украины, слова "кандидат в президенты Зеленский" звучат как оскорбление. Неужели 25% населения настолько не уважают свою страну, что настроены на "чем хуже - тем лучше"???
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То пусть и дальше правит мародёр на крови??
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то есть лучше поделить Украину пополам и отдать часть россии? такое ведь предлагает Зеленский
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Все эти рейтинги Зеленского и Тимошенко дутые, купленные за деньги, как и массы их ботов (в основном из россии) на Цензоре. Работает контора КГБ из России и этим все сказано.Все у них обман, все не то,что кажется, все фейк.
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Ось що написав про мишобратів Володимир Самійленко у 1917 році. Прочитайте уважно та подумайте про договорняки з "працелюбною та незакомплексованою худобою".


СЛОВА І ДУМКИ

Ми бажаєм волю дати
Всім народам і народцям.
(Краще б дулю, а не волю
Дати нашим інородцям).

Отже, в нас усі народи
Будуть рівними братами.
(Можна легко їх і швидко
Порівняти нагаями).

Ми на лихо дуже добрі;
Всіх ми любим на дурницю.
(Українці, віддавайте ж
За любов свою пшеницю).

Інородці, ви нам любі,
Наші вірні, наші друзі.
(Щоб були вірніші, треба
Вас держати на ланцюзі).

Військо власне всім народам
Даємо ми, демократи...
(Як дамо, то вже зумієм
Саме в час і розігнати).

Даємо ми всім народам
Право власного уряду.
(Зробим так, щоб і не чхнули
Без дозволу з Петрограду).

Словом, буде всім країнам
Автономія найширша.
(Добре, що не все те правда,
Що говориться для вірша).
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Це зараз я не зрозумів: кучерявий пропонує УСІЙ Україні перед ****** стати і благати про припинення війни, чи як?
А то я трохи заблукав в думках!
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Біжи на передову, віддай життя за мародерів, у світі на одного д-ба менше буде.
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мародер - это Беня Коломойша, укравший у народа 42 миллиона, за которого ты собралась голосовать.
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Та ти що? Це Беня знецінив вклади , піднявши долар у чотири рази???
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Именно! Украв 160 млрд грн рефинансирования. Из них только 42 млн долл через вовочку.
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ТиДУРАкончена. Ось мій висновок.
Намаж коліна літолом, що б мозолі не натерло і ставай перед Путлером на коліна...
Чума.
Із за таких паскуд ми і страждаємо.
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нет...Зеленский предлагает отдать часть Украины кацапам
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Я про те, що Коломойський пропонує. За Зелю мені давно вже все ясно. Як клоун від хорош. В остальному - лох + марионетка Коломия.
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Театр абсурда.И население ведется.Зеленский такой президент,как Коломойский-гинеколог..
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Букмекеры видят результаты выборов так:

Пётр Порошенко - 1.58
Владимир Зеленский - 2.60
Юлия Тимошенко - 5.00
Анатолий Гриценко - 20.00
Юрий Бойко - 30.00
Олег Ляшко - 100
Игорь Смешко - 150
Александр Вилкул - 250
Евгений Мураев - 400
Игорь Шевченко - 500
Сергей Каплин - 500
Валентин Наливайченко- 500
Виталий Скоцик - 500
Геннадий Балашов - 500
Илья Кива - 500
Александр Шевченко - 500
Руслан Кошулинский - 500
Ольга Богомолец - 500
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Гравці, це хворі люди, не занось сюди інфекцію, своїми букмекерами.
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Букмекеров не купишь, это вам не заказные рейтинги.
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это реклама игрового бизнеса, админ в курсе ?
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Правдивые рейтинги кандидатов тебя расстраивают?
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Букмекеры - это не игроки. Это те, кто на них зарабатывает. Коэффициент ставок - это реальная картина грядущих выборов.
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Поверь мне, я прекрасно понимаю, что такое букмекеры, конторы, игроки, ставочки, вилочки, и прочая лабуда, на моих глазах образованные, непьющие, не курящие, порядочные семьянины, превращались в бесполезную тряпку, обрекшие свои семьи на беспробудную нищету.
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К теме комментария это не имеет никакого отношения. Прогноз букмекеров на победу Порошенко в выборах точнее, чем любой "рейтинг", потому что это вопрос риска реальными деньгами, а не репутацией, которой сейчас не дорожат ни отдельные журналисты, ни целые издания.
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С таким задействованным админресурсом и методами "нагибания" и не выиграть?
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Так поставь на Порошенко, продай квартиру, машину, золото, положишь $ 20000, получишь $ 31600. Чи сцыконо?
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От куда у него, квартира, машина, золото? Оно свои трусы уже проиграло, родственники приковали к батарее и ноутбук дали, что-бы окончательно с ума не сошло. У меня уже таких двое знакомых, все дебилы мечтают, миллионы выиграть, а уже из дома все по выносили, это же больные неизлечимые уроды, хуже наркоманов. Не зря Тимошенко этот бизнес под шконку загнала.
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Тимошенко этот бизнес "загнала" синхронно с #уйлом и по его указке. Чтобы дарагие расеяне не ездили в Украину играть после закрытия игорного бизнеса на рассее.
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Україна окупована не тільки на сході (ОРДЛО), а практично вся! вже більш 300 років. Раніше Фонвізін сказав, що охарактеризує россію 1 словом - воруют. Сьогодні, до характеристи москаля можно додати - вяличіе в говне, і только сцарь у меня во дворе говно уберет!
Кого з 1564 року в Україні називали москалями? Знайдіть таких біля себе і подивіться скільки їх!
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Украина не нуждается ни в одном Зеленском. Он и как юморист очень плох, а уж шутка с выдвижением в Президенты, совсем скабрезная.
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Удивительно нас фамилией Мессии, который спасет Украину?
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Согласен! Украина нуждается не в зеленском а его миллионах
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Проект постановления: "Народ должен жить хорошо"!
Принято в первом чтении: "Народ должен жить".
Окончательная редакция: "Народ должен"!
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И совсем окончательная редакция - Я вам ничего не должен!
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Мрія кацапів - повернути ті часи, коли для них Україна була заселена низькосортними клоунами.
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Зеленский сказал, что никакого отношения к Коломйскому не имеет. А как же тогда канал Коломойского предоставил ему эфир в новогоднюю ночь, что бы он там корчил из себя президента, и поздравлял украинцев в последние 5 минут до нового года, как будто он и есть президент. Такое ни за какие деньги не купишь. Это был хорошо продуманный Коломойшей трюк, что бы ввести своего человека в предвыборную гонку максимально эффектно.
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Я тебе больше скажу, ни кто ни на миг не сомневается, что Зеленский, это человек Коломойского, но если во второй тур, выйдут Зеленский и Порошенко, то все, все будут голосовать за (Зеленского - Коломойского) Потому, что хуже чем при этих ¶д... нехороших людях, уже не будет. А на парламенских выборах, не одна бл-ь, из нынешней кокалиции в парламент не пройдет.
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будет значительно хуже...когда Зеленский поедет договариваться с ******...мы опять на 300 лет потеряем свою страну
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Зеленскому место рядом с Коломойским подальше от Украины
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Беня совсем сдурел. Зачем нам миллионы зеленских человечков ?
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Казалось бы, причём тут Коломойский и олигархат? Зеленский же независимый кандидат, ололо. Гггггг.
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эт чо за лозунг, сделаем еще одну обетованную для кошерных?
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Володя Зеленский--Наш Народный Президент "Україна потребує не одного Зеленського, а мільйонів Зеленських", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8922
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1ди на сцену та весели народ, а не т1льки знущайся з Порошенка та Трампа! 1 щоб б1льше на корпоротивах у лазнях голим не танцював перед всякою сволотою !
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боже упаси, шапито на всю страну это слишком.
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Чому з'явився Зеленський? Президент- посада для людини,що сво1м патриотичним бажанням хоче зробити для держави велику роботу. Бо в1н знае як, з яких джерел, якого гатунку, яких можливостей,яких залучити для цього людей. Для всього цього потр1бен великий життевий досв1д,який примножуется з досв1дом практика,орган1затора,науковця,дипломата. Але в Укра1н1 ще одна величезна б1да. Це агресивний сус1д, якого повалити одним пинком не вдасться. 1 який захопив частину територ11 та веде реальну загарбницьку в1йну на виснаження. В1дновлена арм1я, оборонна промислов1сть, структури та ф1нанси розгорнут1 в робот1. А головне- це люди. При чому, одн1 1з найкращих укра1нц1в- русич1в, патр1от1в в1д генерала до рядового, в1д 1нженера до слюсаря,в1д посла до поштаря. 1 тут з'является актор,хохмач,весельчак,балагур,ехей-гротеск. 1 куди д1ватись ус1м цим людям? Як дивитись друг другу в оч1? Те, що робе Зеленський- це аморально для громадянина.
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пэпа все реформы делает из-под палки.
Не заметят - продолжим и дальше воровать.
Заметит свой народ - назовём его ахентами.
Заметит иностранец, уже гражданин Украины, - выгнать из страны.
Заметит Брюсель/МВФ - и то три года жульничает с антикоррупцией.
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Що за прапор ? Судячи по брехунцю в строках,то теж такий " знаток" пол1тики в Укра1н1,як п1нгв1н з Антарктиди !
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Сколько людей все топят Володю Зеленского типа опыта нет .команды нет-- так давайте за пециных свинарчукив там и опыт и команда до десятого колена ???
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Ольгино не спит, тролли не дремлят. Что самое интересное, все дерьмо льющееся на Порошенко, даже если не по теме, исходит от дятлов под разными флагами, но только не под украинским.
Что еще интересно, только цензор остается центром шабаша кремлеботов.
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ну так в чём проблема ? тут процентов 90 таких зеленских бегает ..
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Як грубо, беня хоче спочатку одного Зелінського а пізніше заселити в україну мільйони зелінських з землі обітованної, так параша заселяє Крим кацапами. Голосуйте за українців.
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Что может быть общего у олигарха и комика .?.?Окрамя национальности,конечно..
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Украина нуждается в остутствии Коломойских
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - Коломойский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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