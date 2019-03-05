 "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - Коломойский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время", об этом он сообщил в интервью ВВС.
Примечательно, что Коломойский впервые публично поддержал шоумена.
О поддержке Зеленского олигархом говорил и политолог Владимир Фесенко. Он утверждал, что главная цель бизнесмена – проигрыш действующего президента Украины Петра Порошенко. Именно поэтому олигарх оказывает поддержку ряду кандидатов на пост главы государства.
Сам Зеленский отрицает, что Коломойский оказывает ему какую-либо поддержку.
"Это неправда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского", - сказал он журналистам ВВС.
Напомним, в новогоднюю ночь-2019 Владимир Зеленский объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины.
Он решил создавать свою предвыборную программу совместно с потенциальными избирателями. На эту тему записал видеообращение, где предложил каждому желающему написать в комментариях топ-5 главных проблем Украины.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
По результатам последних опросов Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Затем идут действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
СЛОВА І ДУМКИ
Ми бажаєм волю дати
Всім народам і народцям.
(Краще б дулю, а не волю
Дати нашим інородцям).
Отже, в нас усі народи
Будуть рівними братами.
(Можна легко їх і швидко
Порівняти нагаями).
Ми на лихо дуже добрі;
Всіх ми любим на дурницю.
(Українці, віддавайте ж
За любов свою пшеницю).
Інородці, ви нам любі,
Наші вірні, наші друзі.
(Щоб були вірніші, треба
Вас держати на ланцюзі).
Військо власне всім народам
Даємо ми, демократи...
(Як дамо, то вже зумієм
Саме в час і розігнати).
Даємо ми всім народам
Право власного уряду.
(Зробим так, щоб і не чхнули
Без дозволу з Петрограду).
Словом, буде всім країнам
Автономія найширша.
(Добре, що не все те правда,
Що говориться для вірша).
А то я трохи заблукав в думках!
Намаж коліна літолом, що б мозолі не натерло і ставай перед Путлером на коліна...
Чума.
Із за таких паскуд ми і страждаємо.
Пётр Порошенко - 1.58
Владимир Зеленский - 2.60
Юлия Тимошенко - 5.00
Анатолий Гриценко - 20.00
Юрий Бойко - 30.00
Олег Ляшко - 100
Игорь Смешко - 150
Александр Вилкул - 250
Евгений Мураев - 400
Игорь Шевченко - 500
Сергей Каплин - 500
Валентин Наливайченко- 500
Виталий Скоцик - 500
Геннадий Балашов - 500
Илья Кива - 500
Александр Шевченко - 500
Руслан Кошулинский - 500
Ольга Богомолец - 500
Кого з 1564 року в Україні називали москалями? Знайдіть таких біля себе і подивіться скільки їх!
Принято в первом чтении: "Народ должен жить".
Окончательная редакция: "Народ должен"!
¶д...нехороших людях, уже не будет. А на парламенских выборах, не одна бл-ь, из нынешней кокалиции в парламент не пройдет.
Не заметят - продолжим и дальше воровать.
Заметит свой народ - назовём его ахентами.
Заметит иностранец, уже гражданин Украины, - выгнать из страны.
Заметит Брюсель/МВФ - и то три года жульничает с антикоррупцией.
Что еще интересно, только цензор остается центром шабаша кремлеботов.