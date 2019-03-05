 "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - Коломойский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время", об этом он сообщил в интервью ВВС.

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"Для меня Зеленский – это некий символ. Символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - сказал он

Примечательно, что Коломойский впервые публично поддержал шоумена.

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О поддержке Зеленского олигархом говорил и политолог Владимир Фесенко. Он утверждал, что главная цель бизнесмена – проигрыш действующего президента Украины Петра Порошенко. Именно поэтому олигарх оказывает поддержку ряду кандидатов на пост главы государства.

Сам Зеленский отрицает, что Коломойский оказывает ему какую-либо поддержку.

"Это неправда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского", - сказал он журналистам ВВС.

Напомним, в новогоднюю ночь-2019 Владимир Зеленский объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины.

Он решил создавать свою предвыборную программу совместно с потенциальными избирателями. На эту тему записал видеообращение, где предложил каждому желающему написать в комментариях топ-5 главных проблем Украины.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

По результатам последних опросов Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Затем идут действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.