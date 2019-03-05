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Все про:граница (3188) контрабанда (1704) наркотики (1465) Румыния (550)

 Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Румынские силовики задержали автомобиль с немецкими номерами, в котором двое граждан Нидерландов провезли из Украины 84,3 кг героина. Украинские пограничники наркотиков не заметили.

Об этом говорится на сайте румынского директората по расследованию организованной преступности и терроризма, передает Цензор.НЕТ со lb.ua.

...

Автомобиль пересек румынскую границу утром 4 марта в пункте пропуска Сигету-Мармацией. Пограничники нашли в машине тайник под пассажирским сиденьем, где было 167 упаковок с наркотиком.

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Подозреваемых планируют арестовать на 30 суток, меру пресечения будет рассматривать местный суд.

Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина 01
Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина 02
Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина 03
Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина 04
Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина 05
Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина 06
Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина 07
Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина 08

Источник: https://censor.net.ua/v3114963
 
   
 Топ комментарии
 
"Украинские пограничники наркотиков не заметили"

Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина - Цензор.НЕТ 5359
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ой, от такой цветной бумаги многие временно стали плохо видеть ))
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"Украинские пограничники наркотиков не заметили"


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ой, от такой цветной бумаги многие временно стали плохо видеть ))
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Украинские пограничники наркотиков не заметили
За 100 американців звісно не побачили.
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А может это была "спецоперация по выявлению контрабандных схем..." Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина - Цензор.НЕТ 8036 Но если честно то тоже сразу подумал о "коррупционных схемах".
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Це ще один доказ того що рошен належить до наркомафії і організовує контрабанді потоки не тільки сигарет! Згадайте за що вбили волонтера Ендрю в АТО - за те що він знайшов канал наркотрафіку де терористи спільно з 92-ю бригадою ЗСУ перевозили наркотики через лінію фронту! За що вбили Воронєнкова, колишнього керівника департаменту наркоконтролю росії, за те що він збирався розповісти хто в Україні причетний до наркотрафіку! Воронєнкова вбила наркомафія руками спіробітників НГУ! Отже НГУ, СБУ та ЗСУ повністю під контролем наркомафії і кришує це все - рошен!
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И мне отсыпь! Давно так не вставляло...
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ездят тут всякие голландцы,а потом президент людей за нос хватает и улыбается
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И не говори, мягок, мягок наш гарант. Я б на его месте пендалей выписывал.
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Після зміни влади ми побачимо хто і як був залучений до транзиту наркотиків через Україну, однозначно це Кернес, Добкін, Аваков та інші харківські політики, які історично сидять на темі наркотрафіку і 92 наркобригада теж харківська і в організації вбивства Воронєнкова був задіяний харківський наркобарон, якого потім застрелили в Лексусі. Всі наркошляхи ведуть до Харкова, а через Харків та Кернеса до порошенка та коломойського та інших кримінальних олігархів України!
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Кажуть що гроші від наркотиків мали йти на фінансування Гриценко.
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ага, и конфеты рошен наколоты наркотой Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина - Цензор.НЕТ 1596
Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина - Цензор.НЕТ 7454
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что не делается, то везде след порошенко.....у путинских троллей закончились идеи Двоє громадян Нідерландів провезли через кордон України в Румунію 84,3 кг героїну - Цензор.НЕТ 2256
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хозяйственное мыло сделанное в домашних условиях ?
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Украинские пограничники наркотиков не заметили. Источник: https://censor.net.ua/v3114963 Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина - Цензор.НЕТ 6272 Вот что евро животворящий делает...... "Слепой прозреет, ослепнет зрячий" (с) Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина - Цензор.НЕТ 6272
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Нема нічого дивного що не помітили, таке знаходять тільки по інформації, в мене за останні 10 перетинів жодного разу не дивились в салоні, ні наші ні румуни.
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Ага, дружину з донькою на море, чи на шопінг до Греції.
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Нідерланди, розплідник наркотичної зарази... Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина - Цензор.НЕТ 5796
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Швидше за все, песик зробив стійку, або самі кур'єри видали себе.
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Судя по фото курьеры лохи, за что и поплатились. Когда вваривали тайники в кузов и сиденья надо было аккуратнее с оригинальной обшивкой работать. Да и после "закладки" чуток машину "поюзать", потом почистить, а не сразу на границу нестись. У нормальных таможенников на такие мелочи глаз ой как набит.
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***
- слыш... а меня ж на таможне чуть не упаковали...
- а шо такое?
- та инспектор с собакой мимо проходил, а та понюхала воздух, да как завоет... аж жуть
- контрабанду вез?
- та де там... в придорожном кафе перед этим чебурек съел
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Они не замечают когда с ними делятся.
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Українські погранці не коляться, а курять.Якщо б кололись - то помітили б.
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Прикордоники перевіряють людей, контрабас товарів це митники.
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Вкрали у Юли для Саакашвили Двоє громадян Нідерландів провезли через кордон України в Румунію 84,3 кг героїну - Цензор.НЕТ 80169,5 тонн кокаина КГБиста из Венесуэлы круче,Мадура братан старается отработать 17 миллиардов Путлера...
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Це Порошенко гроші добуває - перевізники наркобарона Педро спалились.
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Ага.Отобрал Юли доллары Путлера на избирательную компаниии Бахини.фошЫзд Двоє громадян Нідерландів провезли через кордон України в Румунію 84,3 кг героїну - Цензор.НЕТ 8556
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і побив журналістку - дздо на жінках тренує, - жінка зранку не дає, то вже на дівчат кидається.
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Госдеп США поступил подло,с 31 марта закрывается московский офис Госдепа в Москве по делам эмиграции РАБссиянцев... Двоє громадян Нідерландів провезли через кордон України в Румунію 84,3 кг героїну - Цензор.НЕТ 1477Совпадение? Не думаю...
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если так без юмора подумать, то каждую машину нужно распарывать сидушки и разбирать двери. Если и ловят то по наводке или если при контроле владельцы машины ведут себя подозрительно. А оседлые цыгане (читай румыны) наверно сигареты искали.
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ну так тож нидерладцы - для личной употребухи....
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А когось дивує ця ситуація? За бабло менти та прикордонники ще і супроводжували "вантаж" до кордону.
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"не помітили" слабо сказано
***** з сабаковими втягли Україну до світового наркотрафіку

живуть по-новому на наших шиях
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Румынские силовики задержали автомобиль с немецкими номерами, в котором двое граждан Нидерландов провезли из Украины 84,3 кг героина. Украинские пограничники наркотиков не заметили.

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Такую массу невозможно незаметить. Эти вещи решаются только на высшем уровне. Нужно понять одну истину: у нас коррупционная власть на всех уровнях!!!


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Ага,нізамєтілі...Pecunia non olet...це латиною,якшо хто не в курсі...
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Вот же торчки грёбаные! Траву не могли привести штоле? А этой куетой сами травитесь, герыч для биомусора. Яман!
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84 кило геры на двоих с учетом интенсивности кайфа по дням,
поделить на дозы и умножить на гривны,
перевести в доллары - пля, барыга.
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Певица Валерия и ее Пригожин,только не повар Путлера ,удрали навсегда в Израиль... Двоє громадян Нідерландів провезли через кордон України в Румунію 84,3 кг героїну - Цензор.НЕТ 6850Покидают РАЙ Плешивого... Двоє громадян Нідерландів провезли через кордон України в Румунію 84,3 кг героїну - Цензор.НЕТ 6850Пугаччиха с Галкиным на Кипр слиняли,что происходит РАБссиянцы?
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Цікаво за яку суму "не помітили"? На приклад в Польщі вся зміна яка б такої кількості наркоти "не помітила" вже сиділа б в буцигарні.
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Кажысь у Лошади не всю наркоту отняли. МИД РФ продолжает спонсироть радикальных наркоманов с ЕС.
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По сообщению британского издания "The Telegraph " более 300 ВагнерНетов Путлера замечены в Ливии,прибыли поддержать Ливийского Каддафи,в лице генерала Халифа Хафтара.куда только не суют свой вонючий нос ИХТАМНЕТы РАБссии... Двоє громадян Нідерландів провезли через кордон України в Румунію 84,3 кг героїну - Цензор.НЕТ 4755
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За 100 баксов пропустили.Могли и не знать что там дурь,ну ежели кинологу и тот кто на досмотровой был (пограничники и таможенники)яйца открутят туда им и дорога.Ну не хрена не изменилось,
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Жодних сумнівів, що така "сліпота" прикордонників стане сюжетом як для провідних світових новин, так і для путінсько-фашистських. І якщо на других насрать, то повідомлення перших іміджу України у світі не поліпшать. І кожне таке чи подібне повідомлення (а скандалів в Україні сотні) - це мінус в економіці, мінус в інвестиціях, мінус зарплати і пенсії.
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25% мирового оборота Наркодури контролирует ФСБэшная банда кооператива Озеро
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Незаметили 100 кг. герыча!
До румынии доехало 84. Двоє громадян Нідерландів провезли через кордон України в Румунію 84,3 кг героїну - Цензор.НЕТ 1202
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Цензор.НЕТВидеоОбществоДвое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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