 Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится на сайте румынского директората по расследованию организованной преступности и терроризма, передает Цензор.НЕТ со lb.ua.

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Автомобиль пересек румынскую границу утром 4 марта в пункте пропуска Сигету-Мармацией. Пограничники нашли в машине тайник под пассажирским сиденьем, где было 167 упаковок с наркотиком.

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Подозреваемых планируют арестовать на 30 суток, меру пресечения будет рассматривать местный суд.















