 Двое граждан Нидерландов провезли через границу Украины в Румынию 84,3 кг героина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится на сайте румынского директората по расследованию организованной преступности и терроризма, передает Цензор.НЕТ со lb.ua.
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Автомобиль пересек румынскую границу утром 4 марта в пункте пропуска Сигету-Мармацией. Пограничники нашли в машине тайник под пассажирским сиденьем, где было 167 упаковок с наркотиком.
Подозреваемых планируют арестовать на 30 суток, меру пресечения будет рассматривать местный суд.
За 100 американців звісно не побачили.
- слыш... а меня ж на таможне чуть не упаковали...
- а шо такое?
- та инспектор с собакой мимо проходил, а та понюхала воздух, да как завоет... аж жуть
- контрабанду вез?
- та де там... в придорожном кафе перед этим чебурек съел
***** з сабаковими втягли Україну до світового наркотрафіку
живуть по-новому на наших шиях
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Такую массу невозможно незаметить. Эти вещи решаются только на высшем уровне. Нужно понять одну истину: у нас коррупционная власть на всех уровнях!!!
поделить на дозы и умножить на гривны,
перевести в доллары - пля, барыга.
До румынии доехало 84.