 "Падают жизненные показатели", - отец Гриба рассказал о состоянии здоровья политзаключенного. ВИДЕО

Об этом в эфире "Прямого" рассказал отец политзаключенного Игорь Гриб, передает Цензор.НЕТ.

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"Ну как чувствует себя? Василий Притула (профессор медицины, наблюдает за Грибом с детства. - Ред.) с ним вчера разговаривал. Он сделал медицинское заключение на основании тех анализов, которые Павел сдавал в Ростове в клинико-диагностическом центре. Он диагностировал, к сожалению, отрицательную динамику, то есть падают жизненные показатели. Вчера на суде, он как раз рассказывал, показывал к чему это может привести в ближайшем времени, если ничего не делать", - рассказал отец.

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По его словам, если российские тюремщики и в дальнейшем не будут оказывать помощь Грибу, то это приведет к внутреннему кровотечению, которую уже нельзя будет остановить.

Ближайшие заседания по делу украинского пленника Кремля Павла Гриба состоятся 13, 14 и 15 марта.

"Уже 15 марта, если суд продолжится в таком темпе, то, возможен и приговор суда", - отметил Игорь Гриб.

Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

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Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

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Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".