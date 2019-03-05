 Видел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке. ВИДЕО

Новые подробности законопроекта об украинском языке раскрыл вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
"Но я видел много законов о языке, десятки в разное время – этот лучший. Он нормирует использование украинского языка практически во всех сферах общественной жизни, подчеркиваю – не частного, об этом есть отдельная запись, что он не касается личной жизни. Все нормы, касающиеся применения украинского языка в публичных сферах – государственной работы, самоуправления, образования и тому подобное, а не личного общения людей между собой", – подчеркнул он.
Кириленко сообщил, что в статьях и разделах законопроекта, "где может быть напряженная дискуссия по каким-то причинам", предусмотрены переходные периоды 5-7 лет.
"Например, моменты с программным обеспечением, когда все компьютерное обеспечение должно предусматривать наличие пользовательского интерфейса на украинском языке. Сейчас большинство программ русифицированы, нужно время для того, чтобы была возможность перестроиться", – пояснил он.
Также, по его словам, переходные периоды будут касаться языка рекламы, книг и тому подобное. Кириленко также рассказал, что применение языков национальных меньшинств и коренных народов в той или иной сфере будет регулироваться отдельным законом.
"Но и в этом законе, что касается телевидения, радиопрограмм, печатных СМИ, предусмотрены преференции для этих СМИ, если они выдаются или транслируются, допустим, на языке коренного народа. Например, когда мы говорим о крымских татарах, квоты меньше, и они гораздо больше имеют возможность в теле - и радиопрограммах пользоваться крымскотатарским языком – языком коренного народа", – рассказал он.
ты из буфета зайдить в залу ..
не опохмеляйтеся з ранку ..
Очередной развод Граждан Украины за 27 лет правления - на
я з ы к и экологию.
Разделяйи влавствуй . - древний закон завоевателей !
А чому как-цапатих так непокоїть українізація України? Хоча цей закон не про українську мову, а про "мову, прийнятну для сторін". Так що креоли можуть зітхнути з полегшенням. Ще років на 10.
вони і є бидло, а на якій мові вони спілкуються, це не важливо...
гідрант, за камерою, теж ******** кацяпський ізик!
воно чітко назвало всіх україномовних бидлом.
Просто дотягнули.
Але краще прийняти зараз, бо ще невідомо хто буде в наступному парламенті.
зараз майже останній шанс прийняти закон про мову.
Що ти мямляєш ? Все тобі мова не на часі..
ти не правий і всі критикани теж неправі.
визнай, що ти проти статусу мови і все.
Гибридная война мародеров может идти вечно - Новая серия резонансных расследований, про главу "Укроборонпрома" Букина.
ВИДЕО:
https://t.co/2odOZsN34R
Чому?
славик нахохлился
значит теперь точно примут
псы. когда говорят лучшие люди нации
даже пушки молчат
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi/videos/1897478026950987/
Закон о языках - лучший !
Зачем изобретать велосипед? Есть Европейская хартия, создавали её не самые глупые умы ЕС.