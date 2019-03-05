EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  2711  88
Материалы по теме:
Все про:ВР (22684) законопроект (2022) Кириленко (644) украинский язык (620) язык (3368)

 Видел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке. ВИДЕО

Закон об украинском языке, который Верховная Рада намерена в марте принять во втором чтении, не может регулировать использование языка в частной жизни. Также документом предусмотрены длительные переходные периоды для внедрения норм, которые могут вызвать споры в обществе.

Новые подробности законопроекта об украинском языке раскрыл вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

...
По словам вице-премьера, ко второму чтению в законопроект будут внесены изменения.

"Но я видел много законов о языке, десятки в разное время – этот лучший. Он нормирует использование украинского языка практически во всех сферах общественной жизни, подчеркиваю – не частного, об этом есть отдельная запись, что он не касается личной жизни. Все нормы, касающиеся применения украинского языка в публичных сферах – государственной работы, самоуправления, образования и тому подобное, а не личного общения людей между собой", – подчеркнул он.

Кириленко сообщил, что в статьях и разделах законопроекта, "где может быть напряженная дискуссия по каким-то причинам", предусмотрены переходные периоды 5-7 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Есть выбор: выучить язык и работать дальше, или не учить его и остаться без должности", - Княжицкий о языковом законе

"Например, моменты с программным обеспечением, когда все компьютерное обеспечение должно предусматривать наличие пользовательского интерфейса на украинском языке. Сейчас большинство программ русифицированы, нужно время для того, чтобы была возможность перестроиться", – пояснил он.

Также, по его словам, переходные периоды будут касаться языка рекламы, книг и тому подобное. Кириленко также рассказал, что применение языков национальных меньшинств и коренных народов в той или иной сфере будет регулироваться отдельным законом.

"Но и в этом законе, что касается телевидения, радиопрограмм, печатных СМИ, предусмотрены преференции для этих СМИ, если они выдаются или транслируются, допустим, на языке коренного народа. Например, когда мы говорим о крымских татарах, квоты меньше, и они гораздо больше имеют возможность в теле - и радиопрограммах пользоваться крымскотатарским языком – языком коренного народа", – рассказал он.

Источник: https://censor.net.ua/v3114941
 
 
 Топ комментарии
 
Прийняти!Обов'язково!І хай рашисти подавляться.І хай зелений вивчає!
 показать весь комментарий
 
Зелений сяк-так знає, а от заради лисого він спробує відмінити його після приходу до влади.
 показать весь комментарий
 
Проверено не раз ,если власть поднимает вопрос мовы, значит нужно прикрыть то что может взбудоражить общество или уже будоражит Бачив десятки, але цей - найкращий, - Кириленко розкрив деталі нового закону про мову - Цензор.НЕТ 2729
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прийняти!Обов'язково!І хай рашисти подавляться.І хай зелений вивчає!
 показать весь комментарий
 
 
Зелений сяк-так знає, а от заради лисого він спробує відмінити його після приходу до влади.
 показать весь комментарий
 
 
Як тільки Вибори,так знову й Кириленки на Дроті танці замовляють-Сволота язиката!
 показать весь комментарий
 
 
Эта сволота язиката больше ни на что неспособна! Только языком молоть на тёплом месте.
 показать весь комментарий
 
 
та не...веня может еще дорогую столичную недвижимость тырит!
 показать весь комментарий
 
Чому цей закон приймають перед виборами? Щоб завалити?
 показать весь комментарий
 
 
Бо бидлу більше запропонувать нема чього - їжте мову и радійте.
 показать весь комментарий
 
 
та вже більше двадцяти років чекаємо, поки мову нарешті запропонують
 показать весь комментарий
 
Ага, двадцять років ти в амереці чекаєшь. То й і сиди там, а ми самі тут розберемось, що нам важлевіше мова, якій в незалежній Україні вже ні чього не загрожує, чи рівень життя. Бо двадцять років олігархи бидло таке як ти мовою годують, а народ жебракує.
 показать весь комментарий
 
Друге читання, чув? Згадай під яким тиском громадськості перше проходило...
 показать весь комментарий
 
Цей закон приймають перед выборами, с целью столкнуть и разделить народ по языку,вкидывают розбрат,язык им до одного места. Да и у народа тема языка на 20 месте.Как они уже задолбали.
 показать весь комментарий
 
 
Порубай - голосуемо - голосуемо - депутаы
ты из буфета зайдить в залу ..
не опохмеляйтеся з ранку ..

Очередной развод Граждан Украины за 27 лет правления - на
я з ы к и экологию.
Разделяйи влавствуй . - древний закон завоевателей !

Бачив десятки, але цей - найкращий, - Кириленко розкрив деталі нового закону про мову - Цензор.НЕТ 686
 показать весь комментарий
 
 
Справа в тому, що й у верховодів у владі державна мова теж на 20-му місці. А мало б бути не так, якщо вони переймаються цілісністю держави і згуртованістю нації.
А чому как-цапатих так непокоїть українізація України? Хоча цей закон не про українську мову, а про "мову, прийнятну для сторін". Так що креоли можуть зітхнути з полегшенням. Ще років на 10.
 показать весь комментарий
 
все просто - многоходовочка! пете нужно "рейтинг" бойке повышать перед выборами! вангую - на следующей неделе рыгоАнальные недобитки облетят трибуну ВР с воплями про "притеснения русского языка"!
 показать весь комментарий
 
кацапи будуть точно гавкати, а от різні) "угорці" не будуть підгавкувати ********* Видел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке - Цензор.НЕТ 8222
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та аби україномовне бидло не гавкало, та за гідранта проголосувало.
 показать весь комментарий
 
 
незнаю, шо ти маєш на увазі, але за ліксєїча) буде голосувати меншість,
вони і є бидло, а на якій мові вони спілкуються, це не важливо...
гідрант, за камерою, теж ******** кацяпський ізик!
 показать весь комментарий
 
 
не виправляй москалика
воно чітко назвало всіх україномовних бидлом.
 показать весь комментарий
 
курва москальская, расскажи, как будете праздновать 25-летия царствования *****? вы этот день праздничным уже назначили?, эскиз юбилейной монеты в госдуре уже обсуждаете?
 показать весь комментарий
 
 
Питання закону підіймалось ще з 2014 року.
Просто дотягнули.
Але краще прийняти зараз, бо ще невідомо хто буде в наступному парламенті.
 показать весь комментарий
 
 
Відомо. І це буде капець. Ще більший, ніж президент Зе.
 показать весь комментарий
 
 
Харків тих часів. Біндери забороняють ґаваріть парускі.Бачив десятки, але цей - найкращий, - Кириленко розкрив деталі нового закону про мову - Цензор.НЕТ 5896
 показать весь комментарий
 
 
Чого ти приклепався до Харкова, п'ятачок? Тебе образили тут чи що. По руськи є базікають і на західній Україні.
 показать весь комментарий
 
Следующий парламент тоже будет мусолить о языке. Однозначно！
 показать весь комментарий
 
 
именно ! о язікє.
зараз майже останній шанс прийняти закон про мову.
 показать весь комментарий
 
 
Почему последний шанс？ У нас можно Конституцию менять сколько угодно раз и как угодно, а тут какой то закон
 показать весь комментарий
 
 
Не розумію, тобі так пече від того закону ?
Що ти мямляєш ? Все тобі мова не на часі..
 показать весь комментарий
 
 
Как раз печет тебе, от того ты и мямлишь тут о ничего не решающем законе. Впрочем и все остальные принятые законы ни о чем, ибо тупо не выполняются, т.к. 70% законов выполнить не реально и все то популизм, который такие как ты превозносят в ранг пэрэмог.
 показать весь комментарий
 
 
кацапи багато би віддали якби ми повернули закон кідалова і колісніченка
ти не правий і всі критикани теж неправі.
визнай, що ти проти статусу мови і все.
 показать весь комментарий
 
Пані Оксано... Та будьте будь ласка мудрішими..😃😃😃
 показать весь комментарий
 
Ты не зазвездилась, дамочка？ Не доросла еще, что бы мне указывать, что признавать, а что нет. На счет прав, не прав, так точно не тебе решать, совсем уже берега попутала！
 показать весь комментарий
 
 
Видел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке - Цензор.НЕТ 8369Ray‏ @Ray_net_ua 7 ч.7 часов назад
Гибридная война мародеров может идти вечно - Новая серия резонансных расследований, про главу "Укроборонпрома" Букина.
ВИДЕО:

https://t.co/2odOZsN34R

Видел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке - Цензор.НЕТ 5436



 показать весь комментарий
 
 
Рюсская Фенька Джугашвили лучче рюсскага наречия. Видел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке - Цензор.НЕТ 7512
 показать весь комментарий
 
 
УКРАИНА ОБЯЗАНА ГОВОРИТЬ НА УКРАИНСКОМ!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кому обязана?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, да у нас же у власти жидо-олигархи, пардон - жидо-бандеровцы.
 показать весь комментарий
 
Нікому! Окрім цієї Гниди з російським ПРизвищем-Кириленко!
 показать весь комментарий
 
 
В основном сторонники,выходцы из сел переехавшие в город.Остальные разговаривают как привыкли.
 показать весь комментарий
 
Інші розмовляють як при совку в школах навчили, а не як звикли.
 показать весь комментарий
 
 
РАБссия не любит предателей Видел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке - Цензор.НЕТ 2411Степан Бандера предаль кремлевское быдло... Видел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке - Цензор.НЕТ 2411Светлана Дрюк предала Путлера и обдроченцев ДАУНбасса...,переодетых Крыс КГБиста тоже...
 показать весь комментарий
 
Судя по тому, как вы, придурки, завалили поездку на "Евровидение", это будет еще тот закон.
 показать весь комментарий
 
 
Та уже напринимали, что нацменьшины могут тупо посылать нас по закону с нашей державной мовой.Бачив десятки, але цей - найкращий, - Кириленко розкрив деталі нового закону про мову - Цензор.НЕТ 2744
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опять лапшу вешают
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Путлер решил пересчитать все виды вооружений проданных Украине с 1991 года Видел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке - Цензор.НЕТ 3685не по завышенной цене за газ Юли в 450 долларов за килограмм.. Видел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке - Цензор.НЕТ 3685Это Коррупция.это браццкий договор Видел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке - Цензор.НЕТ 3685
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Рюсские Крысы через канал СТБ хотели поехать на Евровидение ? Обламали рюсскае быдло...?бывает... Видел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке - Цензор.НЕТ 6792
 показать весь комментарий
 
 
Цей закон треба було приймати ще в 2014 році. Як і багато інших. Але було ніколи. Бензопили заважали. А кому пилорами.
 показать весь комментарий
 
 
Бачив десятки, але цей - найкращий, - Кириленко розкрив деталі нового закону про мову - Цензор.НЕТ 586
славик нахохлился
значит теперь точно примут
псы. когда говорят лучшие люди нации
даже пушки молчат
 показать весь комментарий
 
 
Украина в 2014 годупосле Майдана была НИЩАЯ со 100 000 гривен на счету казначейства..Саша Стоматолог и Мыкола Азиров вычистили казну...,или вы хотите мне доказаать что Шайка Индюковича оставила Хунте миллиарды долларов Плешивого Мудака? Бачив десятки, але цей - найкращий, - Кириленко розкрив деталі нового закону про мову - Цензор.НЕТ 8636
 показать весь комментарий
 
 
Якщо цей "експерт"хвалить, потрібно бути уважним. До сих пір за що не брався - розвал. Одне вдалося, з дружиною слямзили десертацію.....
 показать весь комментарий
 
 
Проверено не раз ,если власть поднимает вопрос мовы, значит нужно прикрыть то что может взбудоражить общество или уже будоражит Бачив десятки, але цей - найкращий, - Кириленко розкрив деталі нового закону про мову - Цензор.НЕТ 2729
 показать весь комментарий
 
 
Блевотиной Скабеевой,Сикелева и Соловьева,удовлетворен.Значит Порох все делает ПРАВИЛЬНО... Бачив десятки, але цей - найкращий, - Кириленко розкрив деталі нового закону про мову - Цензор.НЕТ 3945
 показать весь комментарий
 
28 років бездарного керуваня одне й те саме: відміна недотораности, виборче законодавтсво, закон про мову. Жодного закону для реального розвитку економіки. Одні схеми розкрадання. Здерли пару гривень з євробляхерів, щоби кинути жебракам кістку перед виборами, ось і вся економіка. А щоки надувають. І знову мова, гідність та інше словоблуддя. Просто якийсь театр абсурду.
 показать весь комментарий
 
 
Писательница Лариса Ницой учит проводниц поезда Киев-Запорожье размовлять украинскою.
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi/videos/1897478026950987/


 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В основном сторонники,выходцы из сел переехавшие в город.Остальные разговаривают как привыкли.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Этот закон принимается в таком виде и тогда, чтобы закрыть путь в НАТО и ЕС заодно. Под визги Армия!Мова!Вира! само собой
 показать весь комментарий
 
 
Українська мова понад Усе,хай КДБісти вивчають китайську.напевне скоріш за все знадобицццця.... Бачив десятки, але цей - найкращий, - Кириленко розкрив деталі нового закону про мову - Цензор.НЕТ 9410 Бачив десятки, але цей - найкращий, - Кириленко розкрив деталі нового закону про мову - Цензор.НЕТ 7943
 показать весь комментарий
 
 
Ты дебил уже отбор на Евровидение провёл...чё ты маленьким не сдох.
 показать весь комментарий
 
 
Певицу Maruv пригласили выступить с оркестром на гала-концерте международного съезда Евровидения, который пройдет в Ганновере 29 июня 2019 года.
 показать весь комментарий
 
 
Аласания и телеканал СТБ признали ошибку...,аЛАСАНИЯ ДАЖЕ ИЗВИНИЛСЯ... Бачив десятки, але цей - найкращий, - Кириленко розкрив деталі нового закону про мову - Цензор.НЕТ 901
 показать весь комментарий
 
 
Наші ***** усі у шоколаді,тому така Херня кожен раз, перед Народом виникає!!
 показать весь комментарий
 
 
Страна нищая, в долгах, а эти уроды тему мовы мусолят. Кошмар. На полного идиота рассчитано.
 показать весь комментарий
 
 
Возможно, новая версия Закона о языках и самая лучшая. Я тут не спорю. Удручает то, что уважаемый вице-премьер Кириленко в упор не видит гораздо более острых проблем в гуманитарной сфере, не решение которых имеют без преувеличения катастрофические последствия для страны и народа. Прежде всего, это уже наступивший развал высшего технического образования. Парадокс состоит в том, что восстановить хотя бы совковый уровень этого образования можно без дополнительных бюджетных ассигнований. Нужно, всего лишь, проконтролировать, чтобы преподаватели ставили нерадивым студентам "двойки". И выгонять с работы преподов, которые этого не делают. Конечно, если всерьёз наладить такой контроль, то придётся две трети студентов выгнать, сократить штаты преподавателей и число технических вузов. За то оставшиеся будут худо\бедно учиться и преподавать. Однако Кириленко вместе с профильным министром боится трогать этот "улей" бездельников, которые имитируют учебный процесс. Так всем проще жить. Фактически за счёт уничтожения преспектив для будущих поколений украинцев. Позор!
 показать весь комментарий
 
 
Не переводь стрілки, як у вас там на рассєї кажуть. Мовний закон терба!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Урод....
 показать весь комментарий
 
Гривна - самые красивые купюры!!
Закон о языках - лучший !
Зачем изобретать велосипед? Есть Европейская хартия, создавали её не самые глупые умы ЕС.
 показать весь комментарий
 
 
Это никуда не годится, в Украине изучать Украинский, кошмар.
 показать весь комментарий
 
Потрібний Закон і давно на часі його прийняття Верховною Радою. Про що тут ще сперечатися???...😕😕😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
Как выборы....эти нацики купленные кремлем как обычно быкуют насчет языка....кугутня...займитесь ЭКОНОМИКОЙ....и КОРРУМПИРОВАННЫМ ПЭТЕЙ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕМ !!!!
 показать весь комментарий
 
Язык хорошим или плохим не бывает. он есть всего лишь код для передачи информации. Многим вещам в мире придается какое то символическое значение. выходящее за пределы их сущности. черному коту, например, или т.н. "андреевской ленточке". точно так же и мове некоторые ее знатоки придают какое то особое значение. На самом деле всяким кириленкофарионшам хочется быть хорошо оплачиваемыми и влиятельными жрецами культа нации, одним из атрибутов которого они объявляет мову. В принципе много есть разноязычных наций, но тогда какие то другие фетиши нужно объявить нациеобразующими, а в Украине с этим туго, религии разные, экономические связи разные, традиции разные, в общем народ на очерченной Сталиным территории оказался разношерстным и трудно его заставить единодушно воевать с Россией за интересы США. В этих условиях хозяева украинской нации - Ахметов, Пинчук, Коломойский, Порощенко, Гройсман, Тимошенко и прочие такие, имеющие в странах НАТО капиталы в 3 раза бОльшие, чем в Украине и потому полностью зависимые от НАТО и США, ведут дело к возможно более полному отсоединения украинцев от всего русского, причем им плевать на неудобство для половины народа и потерю доступа к огромным пластам полезной информации, традиционно поступавшей на русском, которую на мову никто переводить не собирается, т.к. задачи развития Украины не стоит, абы только плодила рабочих для Запада и бойцов на Восточный фронт.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВидел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх