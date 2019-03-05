 Видел десятки, но этот - лучший, - Кириленко раскрыл детали нового закона о языке. ВИДЕО

Новые подробности законопроекта об украинском языке раскрыл вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

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По словам вице-премьера, ко второму чтению в законопроект будут внесены изменения.

"Но я видел много законов о языке, десятки в разное время – этот лучший. Он нормирует использование украинского языка практически во всех сферах общественной жизни, подчеркиваю – не частного, об этом есть отдельная запись, что он не касается личной жизни. Все нормы, касающиеся применения украинского языка в публичных сферах – государственной работы, самоуправления, образования и тому подобное, а не личного общения людей между собой", – подчеркнул он.

Кириленко сообщил, что в статьях и разделах законопроекта, "где может быть напряженная дискуссия по каким-то причинам", предусмотрены переходные периоды 5-7 лет.

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"Например, моменты с программным обеспечением, когда все компьютерное обеспечение должно предусматривать наличие пользовательского интерфейса на украинском языке. Сейчас большинство программ русифицированы, нужно время для того, чтобы была возможность перестроиться", – пояснил он.

Также, по его словам, переходные периоды будут касаться языка рекламы, книг и тому подобное. Кириленко также рассказал, что применение языков национальных меньшинств и коренных народов в той или иной сфере будет регулироваться отдельным законом.

"Но и в этом законе, что касается телевидения, радиопрограмм, печатных СМИ, предусмотрены преференции для этих СМИ, если они выдаются или транслируются, допустим, на языке коренного народа. Например, когда мы говорим о крымских татарах, квоты меньше, и они гораздо больше имеют возможность в теле - и радиопрограммах пользоваться крымскотатарским языком – языком коренного народа", – рассказал он.