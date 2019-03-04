 Протокол между Украиной и РФ о лимитах на вылов рыбы в Азове де-факто легализует рыбаков из оккупированного Крыма, - Бабин. ВИДЕО

Об этом заявил доктор юридических наук, профессор, экс-представитель президента в оккупированном Крыму Борис Бабин в программе UA:Крым, информирует Цензор.НЕТ.

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"Конвенция ООН по морскому праву никого не обязывает заключать двусторонние договоры и собирать какие-то комиссии. Да, она предписывает проводить согласованные мероприятия, но это не должно производиться в границах двусторонних подковерных договоренностей, а в границах наличных международных организаций", - подчеркнул он.

Таким образом Бабин полемизирует с руководителем Госрыбагентства, который заявлял, что статья 123 Конвенции ООН по морскому праву обязывает страны, которые омываются замкнутыми или полузамкнутыми морями, они обязаны вступать в переговоры с целью согласования мероприятий по использованию объектов животного мира.

Юрист отмечает, на вопрос, почему Госрыбагентство не хочет перевести переговоры на более цивилизованный, многосторонний уровень, чиновники отвечали, что нет денег на членские взносы.

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Согласно заключенному протоколу, подчеркнул Бабин, Украина легализовала лов рыбы из оккупированной Керчи.

"Там дается своеобразная гарантия, что будто бы на водах Азова украинцы будут задерживать и осматривать судна исключительно под украинским флагом и регистрацией и с украинским экипажами, а россияне, соответственно, с российским флагом и экипажами. На самом деле это означает, что мы не сможем задерживать крымские суда, так как они как раз под незаконным флагом Российской Федерации", - рассказал экс-чиновник.

Напомним, народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая со осенью 2018 года проходила под Киевом, и вызвал милицию для выдворения из Украины правонарушителей - членов российской делегации. Тогда в Госрыбагентстве заявили, что без распределения квот украинцы не смогут производить вылов рыбы в Азовском море.

Однако позже протокол о лимитах на вылов рыбы в Азове между Украиной и Россией был "подписан по дипломатическим каналам".

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