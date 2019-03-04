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Все про:Азовское море (1113) Крым (21191) протокол (43) рыба (152) Бабин (43)

 Протокол между Украиной и РФ о лимитах на вылов рыбы в Азове де-факто легализует рыбаков из оккупированного Крыма, - Бабин. ВИДЕО

Конвенция ООН по морскому праву никого не обязывает заключать двусторонние договоры и собирать какие-то комиссии.

Об этом заявил доктор юридических наук, профессор, экс-представитель президента в оккупированном Крыму Борис Бабин в программе UA:Крым, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия удачно лоббировала свои государственные интересы в Азовском море, используя украинскую коррупцию и рыбную мафию во власти, - экс-представитель президента в Крыму Бабин

"Конвенция ООН по морскому праву никого не обязывает заключать двусторонние договоры и собирать какие-то комиссии. Да, она предписывает проводить согласованные мероприятия, но это не должно производиться в границах двусторонних подковерных договоренностей, а в границах наличных международных организаций", - подчеркнул он.

Таким образом Бабин полемизирует с руководителем Госрыбагентства, который заявлял, что статья 123 Конвенции ООН по морскому праву обязывает страны, которые омываются замкнутыми или полузамкнутыми морями, они обязаны вступать в переговоры с целью согласования мероприятий по использованию объектов животного мира.

Юрист отмечает, на вопрос, почему Госрыбагентство не хочет перевести переговоры на более цивилизованный, многосторонний уровень, чиновники отвечали, что нет денег на членские взносы.

Также читайте: Представителям российской делегации на "рыболовецкой" комиссии на 3 года запретили въезд в Украину, - "Укринформ"

Согласно заключенному протоколу, подчеркнул Бабин, Украина легализовала лов рыбы из оккупированной Керчи.

"Там дается своеобразная гарантия, что будто бы на водах Азова украинцы будут задерживать и осматривать судна исключительно под украинским флагом и регистрацией и с украинским экипажами, а россияне, соответственно, с российским флагом и экипажами. На самом деле это означает, что мы не сможем задерживать крымские суда, так как они как раз под незаконным флагом Российской Федерации", - рассказал экс-чиновник.

Напомним, народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая со осенью 2018 года проходила под Киевом, и вызвал милицию для выдворения из Украины правонарушителей - членов российской делегации. Тогда в Госрыбагентстве заявили, что без распределения квот украинцы не смогут производить вылов рыбы в Азовском море.

Однако позже протокол о лимитах на вылов рыбы в Азове между Украиной и Россией был "подписан по дипломатическим каналам".

Также смотрите: Глава делегации РФ по рыболовству Рулев нелегально посещал оккупированный Крым и способствовал борьбе "с украинским пиратством". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3114918
 
   
 Топ комментарии
 
Клімкін молодець - черговий приклад "якісної" кадрової роботи Офшоренка ! Протокол между Украиной и РФ о лимитах на вылов рыбы в Азове де-факто легализует рыбаков из оккупированного Крыма, - Бабин - Цензор.НЕТ 3371
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для шоколадних бариг це бізнес партнерство..., на крові захоплених моряків...
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А чему удивляться - Украина явно не может за себя постоять в Азове. Нужно стиснув зубы ковать оружие, а не мародерить военный бюджет шоколадной сворой.
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Клімкін молодець - черговий приклад "якісної" кадрової роботи Офшоренка ! Протокол между Украиной и РФ о лимитах на вылов рыбы в Азове де-факто легализует рыбаков из оккупированного Крыма, - Бабин - Цензор.НЕТ 3371
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А зачем Порошенко нужно Азовское море,порыбачить он и на Мальдивах может в Индийском океане
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Це тепер буде змагання - хто більше риби виловить - триндець рибам.
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Чей Крым Бабин?
Крым это Украина, крымчане граждане Украины, почему они не могут ловить рыбу?
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От слова"граждане" осталось одно название
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Вот потому что Крым- это Украина и не может быть порта приписки в Крыму и при этом флага параши.
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Крымчане граждане Украины и могут ловить рыбу только со стороны материковой Украины,а не оккупированного Крыма и только на удочку
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А чему удивляться - Украина явно не может за себя постоять в Азове. Нужно стиснув зубы ковать оружие, а не мародерить военный бюджет шоколадной сворой.
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Пока что друзья Порошенко куют себе дворцы в 5 этажей на армейские деньги
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Пофиг что легализирует кремлевская агентура. С Крима кацапов погонят, даже без участия Украини. А чей он потом будет, время покажет
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Зашибись. Сначала електроенергию продавали в *росийский крым* по документам, теперь вылов рыбы вокруг *росийского крыма*. Самое интересное что Рашка все равно плевала на все ваши договора и будет делать что захочет. Стоило ради етого идти на договоры с врагом?
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ще трохи про співпрацю між РФ і Україною -
Россиянин вывесил на своем доме в Тверской области флаг Украины. ВИДЕО

Аркадий Бабченко
5 год
Угадайте страну по фотографии. Нет. Не Украина. Это Россия. Тверская область. Владимир Егоров, экстремист, вывесил у себя на доме
. Владимир - тот самый человек, который бежал в Украину, прожил тут неделю, успел даже устроиться на работу, а потом ему без объяснения причин люди в масках вручили запрет на въезд, вывезли на границу и вытурили за погранпункт. Месяц он жил на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью. В автомобиле. Потом вынужден был вернутся в Мордор. Его взяло КГБ Беларуси. Передало в Россию. Он отсидел в СИЗО в Брянске. Был выпущен под подписку. Сейчас сидит в этом самом своем недосоженном доме, вывешивает в поддержку Олега Сенцова тризуб, и ждет ареста.
Вы меня, конечно, извините, но такую миграционную политику я не понимаю и не пойму.
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для шоколадних бариг це бізнес партнерство..., на крові захоплених моряків...
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для них ВСЕ на крові - бізнес на оборонці , торгівля з кацапами ... коротше - все !
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Петрусева банда у Мінську з терористами ДурНР та ЛохНР перемовини ведуть,а х кацапами і подавно.Тому і не розривають дипломатичні відносини.
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Якщо не обмежити вилов риби сьогодні, то завтра риби не буде зовсім.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПротокол между Украиной и РФ о лимитах на вылов рыбы в Азове де-факто легализует рыбаков из оккупированного Крыма, - Бабин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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