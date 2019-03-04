 Директор "Укроборонпрома" Букин отдал Гладовскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов, - третья часть расследования Бигуса. ВИДЕО

Во сколько раз государственный концерн переплатил "мальчикам" за военные авиаприборы? И какую долю от аферы отчислили, об этом говорится в третьей части расследования Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
Лучше б ты тупо копипастил методички.
А ты не в методичку смотри, а в расследование. Там тебе и прайс (таможенная декларация).
04.03.2019 21:30
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Наверное Бигуса смотрят?
Мы сейчас наблюдаем его реализацию в исполнении Bihus.info, правда ***** подменили...
П.А.Порошенко
лучше балета бывает только... кордебалет
Ну хорошо, шлюшки, а конкретные доказательства где?
Непонятные бумаги, вброшенные от анонимов это хорошо, но вот для того чтобы реально что-то доказать нужны доказательства а их просто напросто нет
Шлюшки коломойского в истерике пытаются обвалить растущий рейтинг Порошенко, и подымают информационную шумиху перед выборами
Оборонпром закрыл проект спонсирования троллей.
До свиданья.
много кто подпишеться
особенно граждане Украины
а ты готово???
https://uainfo.org/blognews/1551665407-ukroboronprom-odni-umirayut-za-ukrainu-drugie-nazhivayutsya.html
Сейчас у Попошенко есть шанс все исправить и назначить первым замом в СНБОУ и куратором Укроборонпрома Пашинского. На его фоне Свинарчук будет выглядеть младенцем.
https://vidos.top/v/1805733
але слугам Авакова можна все
этои короткометражка)))
Наслаждаюсь истерикой сои.
Но донатики выпрашивать легче.
Спокойной ночи, Олег Владимирович.
Ну да, куда выгоднее "ремонтировать" наш металлолом.
Тоже и Исландами, склепать самим и "продать" рашке вместе с экипажами - куда выгоднее.
-"Вы слабое в умственном развитии существо.Ваши повадки зверинны. Вы стоите на самой низкой ступени развития...."
-Во первых,не "на" ,а "в".
А почему гос концерн не пробежался по базару и не купил дешевле?
Продавец может любую цену за свой товар просить, это его право.
Если в хлебном магазине продавец запросит миллион за буханку хлеба - дело покупателя или купить или покрутить пальцем у виска и назвать продавца идиотом. Но вины продавца в этом нет, это его право.