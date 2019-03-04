EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Происшествия
  5607  204
Все про:Геращенко Ирина (1326) Укроборонпром (572) Гладковский (41) Букин_Павел (22) Бигус (8)

 Директор "Укроборонпрома" Букин отдал Гладовскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов, - третья часть расследования Бигуса. ВИДЕО

В третьей части расследования журналиста Дениса Бигуса о коррупции в "Укроборонпроме" говорится о том, как как действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин отдает на распил группировке Гладковского-Жукова международный контракт стоимостью в 14 млн грн.

Во сколько раз государственный концерн переплатил "мальчикам" за военные авиаприборы? И какую долю от аферы отчислили, об этом говорится в третьей части расследования Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Читайте также: Дело моего сына из лживых фактов продано за 30 cеребренников, - Гладковский

Источник: https://censor.net.ua/v3114907
 
   
 Топ комментарии
 
Не пшик, а страну растягивают десятками и сотнями миллионов долларов эти подонки. И их не один и не два, их легион, сатанистов.
 показать весь комментарий
 
Все тайное обязательно становится явным.Петя,как ты в глаза людям смотришь?
 показать весь комментарий
 
Еще не вечер. В конце пути придется рассчитаться....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
С сегодняшнего дня ваш расчетный счет закрыт.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Тоже давно заметил что все традиционные любители Юли поголовно все и за клоуна, хотя это странно. Ведь мы знаем что Юля свихнулась на власти, и просто не возможно поверить в такую лояльность к своему главному конкуренту, а ведь судя по рейтингам именно Зеленский основной конкурент Юли...но нет же! почему то клоун у них идёт за своего...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
спекуляция на "справедливых ценах" любимый конек "антикоррупционеров", нк так покажите прайс лист на военные комплектующие, или ещё лучше на доставленные спецслужбами из парашки.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А ты не в методичку смотри, а в расследование. Там тебе и прайс (таможенная декларация).
 показать весь комментарий
 
 
и кто сказал что этот прайс неправильный, а где написан правильный
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сам то понял, что написал?
Лучше б ты тупо копипастил методички.
 показать весь комментарий
 
 
с чего ты взял что цена не правильная (завышенная)
 показать весь комментарий
 
UA Клиф
А ты не в методичку смотри, а в расследование. Там тебе и прайс (таможенная декларация).
04.03.2019 21:30
ОтветитьМне нравится 2
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И гыг пропал?! Де стрелок и ирадка
 показать весь комментарий
 
 
Когда сильный зашквар, и пока нет утвержденных методичек, они отмалчиваются и выпускают ботов рангом пониже. Для этой цели, заготовлены сотни одноразовых аккаунтов.
 показать весь комментарий
 
 
заморяться вони - їхня кількість з кожним днем меншає ... фінансування їх стрімко скорочується
 показать весь комментарий
 
Помните все трындели про план "Анаконда" для *****?
Мы сейчас наблюдаем его реализацию в исполнении Bihus.info, правда ***** подменили...
 показать весь комментарий
 
 
"Ты такой шахтер, как я - балерина".
П.А.Порошенко
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Истерика журнашлюх оплаченных выведенными из Привата деньгами доставляет
Ну хорошо, шлюшки, а конкретные доказательства где?
Непонятные бумаги, вброшенные от анонимов это хорошо, но вот для того чтобы реально что-то доказать нужны доказательства а их просто напросто нет
Шлюшки коломойского в истерике пытаются обвалить растущий рейтинг Порошенко, и подымают информационную шумиху перед выборами
 показать весь комментарий
 
 
тогда чего харант своего свинарчука уволил? Похоже рыльце в пуху..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уволил на время следствия, как в любой цивилизованной стране
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А надо было оставить Свинарчука? Вам не угодишь!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
свинарчука уволит, гладковского назначит или наоборот
 показать весь комментарий
 
 
Вы в отпуске.
Оборонпром закрыл проект спонсирования троллей.
До свиданья.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все силы порохоботов направлены на отбеливание сивочолого гетьмана.
 показать весь комментарий
 
 
А маєте що--небудь проти нього, окрім лайна та бруду? Хто з цих "викривачів" готовий відповісти за свої слова? Хто подав до прокуратури якісь нові матеріали? А як притягнуть за брехню, або розголошення таємниці слідства - кричатимуть про утиски вільної преси?
 показать весь комментарий
 
 
я готов
много кто подпишеться
особенно граждане Украины
а ты готово???
 показать весь комментарий
 
 
Для начала простой вопрос . На каком основании в рабочее время Президент Украины возит томос за государствннные деньги. На каком основании он выполняет т.н. Минские соглашения. И пеовое и второе уголовные преступления. Только я не вижу, чиобы Генпрокурор реагировал.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы" могут стереть все языки об обосранную задницу Барыги, дабы вылизать ее до невинной чистоты попки младенца, но, как говорят в народе, черного кобеля не отмоешь добела…
 показать весь комментарий
 
 
Шоколадно-свинарчуковский спрут в оборонке.
Директор "Укроборонпрома" Букин отдал Гладовскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов, - третья часть расследования Бигуса - Цензор.НЕТ 3218
 показать весь комментарий
 
 
Александр Дубинский‏ @alexdubinskyi

Сейчас у Попошенко есть шанс все исправить и назначить первым замом в СНБОУ и куратором Укроборонпрома Пашинского. На его фоне Свинарчук будет выглядеть младенцем.
 показать весь комментарий
 
 
Мародеры живут в красивых дворцах. Азов показал дворец Свинарчука младшего с помощью съемки с коптрера. Хотя, режим Порошенко сделал там бесполетную зону и запретил съемку с коптеров. Видео:

https://vidos.top/v/1805733
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
режим Порошенко сделал там бесполетную зону и запретил съемку с коптеров

але слугам Авакова можна все Директор "Укроборонпрома" Букин отдал Гладовскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов, - третья часть расследования Бигуса - Цензор.НЕТ 6344
 показать весь комментарий
 
Так так ,а чего молчат уважаемые панамские патриоты ?Неужели методичка еще не подоспели?
 показать весь комментарий
 
 
Народу нужно требовать от нового президента отмены моратория на смертную казнь для казнокрадов и коррупционеров! Распространяйте!
 показать весь комментарий
 
согласен пойти в исполнители приговоров.. рука не дрогнет..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Потом по этому же закону в наших "судах" будут приговаривать невиновных. Вопрос лишь в том кто больше заплатит. Вот с судов и судьей и надо начинать!
 показать весь комментарий
 
Если в Украине расследовать все корупционные схемы барыг, то получится сериал с количеством серий превышающий "Просто Мария" в разы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
распродал грыценко с люлей самолеты, а новые сделать не могут, и тут раз кто-то сделал, так говорят что дорого, а у люли с палковником только прибыль от продажи была.
 показать весь комментарий
 
Еще не смотрел (оставил вишенку на завтра), но уже предвкушаю...
 показать весь комментарий
 
 
Свиноботы массово спамят комментарии. Как всегда, впрочем.
Наслаждаюсь истерикой сои.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ото чем донатики выпрашивать лучше бы организовали альтернативную поставку контрабанды и продали дешевле.

Но донатики выпрашивать легче.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Национальный корпус на подходе.
Спокойной ночи, Олег Владимирович.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
можно подумать они бессмертные
 показать весь комментарий
 
а хто ж їм може загрожувати - невже нікчемні форумні бойові хом'ячки ? Директор "Укроборонпрома" Букин отдал Гладовскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов, - третья часть расследования Бигуса - Цензор.НЕТ 6461
 показать весь комментарий
 
спецназ пару голов проломит и разбегуться.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Что то у гибридного кондитера дела совсем плохо. Поддельников сдают как стеклотару. А ведь все уже шло хорошо и липовые рейтинги и томос тур. А здесь незадача, мелочь из кармана посыпалась. Я думаю все самое интересное у нас впереди...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
теперь за порошенку будут голосовать только дауны и порохосвиньи))))))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь ясно почему не хотели брать даром у Канады F16, типа дорого обслуживать
Ну да, куда выгоднее "ремонтировать" наш металлолом.
Тоже и Исландами, склепать самим и "продать" рашке вместе с экипажами - куда выгоднее.
 показать весь комментарий
 
Это ужасно. Под выборы вытряхивают грязное бельё .Не для правды ,а ради того чтобы дорваться до корыта. Это драка свиней за место у кормушки.
-"Вы слабое в умственном развитии существо.Ваши повадки зверинны. Вы стоите на самой низкой ступени развития...."
-Во первых,не "на" ,а "в".
 показать весь комментарий
 
 
Во сколько раз государственный концерн переплатил "мальчикам" за военные авиаприборы?

А почему гос концерн не пробежался по базару и не купил дешевле?
Продавец может любую цену за свой товар просить, это его право.
Если в хлебном магазине продавец запросит миллион за буханку хлеба - дело покупателя или купить или покрутить пальцем у виска и назвать продавца идиотом. Но вины продавца в этом нет, это его право.
 показать весь комментарий
 
интересно а те авиаприборы успели пролезть в разбившийся самолет или нет
 показать весь комментарий
 
Цікаво лише було б знати звідки в журналістів така інформація. Наскільки я розумію ця інформація не може бути у вільному доступі. І джерела цієї інформації досить закриті ,щоб вважати їх просто " журналістським розслідуванням". Тут вже більше схоже, якщо не на розголошення державної таємниці то принаймі на шпигунство... Думаю з часом стануть відомі всі імена цих " героев плаща и ножа"..😃😃😃
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДиректор "Укроборонпрома" Букин отдал Гладовскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов, - третья часть расследования Бигуса. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх