 Директор "Укроборонпрома" Букин отдал Гладковскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов, - третья часть расследования Бигуса. ВИДЕО

Во сколько раз государственный концерн переплатил "мальчикам" за военные авиаприборы? И какую долю от аферы отчислили, об этом говорится в третьей части расследования Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

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