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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1326) Укроборонпром (572) Гладковский (41) Букин_Павел (22) Бигус (8)

 Директор "Укроборонпрома" Букин отдал Гладковскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов, - третья часть расследования Бигуса. ВИДЕО

В третьей части расследования журналиста Дениса Бигуса о коррупции в "Укроборонпроме" говорится о том, как как действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин отдает на распил группировке Гладковского-Жукова международный контракт стоимостью в 14 млн грн.

Во сколько раз государственный концерн переплатил "мальчикам" за военные авиаприборы? И какую долю от аферы отчислили, об этом говорится в третьей части расследования Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Читайте также: Дело моего сына из лживых фактов продано за 30 cеребренников, - Гладковский

Источник: https://censor.net.ua/v3114907
 
   
 Топ комментарии
 
Все тайное обязательно становится явным.Петя,как ты в глаза людям смотришь?
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Не пшик, а страну растягивают десятками и сотнями миллионов долларов эти подонки. И их не один и не два, их легион, сатанистов.
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согласен. но после отбытия первого пожизненного.
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В нашій мафіозно-кримінальній країні скільки не створюй різних антикорупційних органів, а результатом буде йолка.
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прям лично Порох дал приказ ему?
да зродофильня? Директор "Укроборонпрому" Букін віддав Гладковському і Жукову контракт на 14 млн грн на закупівлю авіаприладів, - третя частина розслідування Бігуса. - Цензор.НЕТ 1915
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Компании Порошенко и Гладковского больше всех нажились на войне - расследование
Март 3, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
https://ki.ill.in.ua/m/670x450/24402393.jpgЖурналиста за такое расследование объявили агентом России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором), а его антикоррупционный проект назвали проектом ФСБ.

Компания «Богдан Моторс», которая принадлежит первому заместителю секретаря СНБО Олег Гладковському получила полмиллиарда гривен по тайным контрактам на закупку грузовых и санитарных автомобилей, произведенных на китайском шасси.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

375 млн гривен «Богдан» получил из государственного бюджета в конце декабря прошлого года. Еще почти сто тридцать пять перечислили в январе и феврале 2019-го.

- Свинарчук-Гладковский получил еще полмиллиарда по тайным соглашениям

Активисты обнаружили, что машины, которые покупает в компании Олега Гладковского Минобороны, в розницу продают значительно дешевле. Автор антикоррупционного проекта Глеб Каневский объяснил, единственное что делает «Богдан» с китайской машиной - красит в зеленый и ставит буду позади.

В Министерстве обороны говорят о полнейшей прозрачности сделок Министерств с поставщиками. Но как только речь заходит о «Богданах», оказывается, что это военная тайна.

В корпорации «Богдан» ТСН подтвердили, что контракт есть и он многолетний. В соответствии с ним производитель отгружает армии белорусские МАЗы и китайские джипы. В письме к ТСН производитель утверждает, что нынешний заказ увеличен вдвое. О количестве, комплектации и стоимости единицы техники ни слова. Поэтому сравнить с рыночными ценами на такой же товар возможности нет .

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В то же время, по информации волонтеров, санитарный «Богдан» стоит около 30 тысяч долларов, и при этом постоянно ломается на фронте. Аналогичная, но гражданская версия этого внедорожника стоит до 15 тысяч долларов. Каневский говорит, что это мелочи по сравнению с доходами завода, что еще до недавнего времени полностью принадлежал Петру Порошенко.

По его словам, так называемая «Ленинская кузня» взяла на себя флот и выполняет роль посредника. «Они нанимают мощности государственных предприятий, и эти предприятия судна ремонтируют, а «Ленинская кузня» получает деньги», - говорит антикоррупционер.

- Порошенковский завод «Ленинская кузня» загнал в убытки оборонное предприятие

Так, например, тендер на ремонт крейсера «Гетман Сагайдачный» объявили в 2017 году. Одно из требований к исполнителю - его верфи должны выходить в акваторию Черного моря. «Ленинская Кузня» на рыбальском острове в Киеве, этот тендер выиграет.

Деньги перечисляют авансом. Но работы выполняют на Ильичевском судоремонтном заводе. Так президентская «Кузня» получила 10% от стоимости работ. За покраску палубы заплачено 15 миллионов гривен.

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Во сколько стал ремонт дизельных двигателей - еще одна военная тайна. Известно, что авансом платили 25 миллионов бюджетных гривен. Вскоре после ремонта один из двигателей сломался и прокуратура даже пробовала судиться с «Кузней». Но безуспешно. На запрос ТСН об обстоятельствах ремонта крейсера «Сагайдачный» «Кузница на рыбацкой» не ответила.

После расследования, лояльные к Порошенко, объявили журналиста агентом России, а его антикоррупционный проект назвали проектом ФСБ. Каневский какие-либо связи со спецслужбами государства агрессора отвергает.

Корреспонденты ТСН Дмитрий Святенюк и Юрий Розумнюк
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Не понятно что делают кацапы комментаторы на цензоре? На россии что пенсионную реформу в зад вернули? Или продукты подешевели или зарплаты повысили?
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Эта ваша мантра всем уже надоела. Давай что либо новенькое
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Мне тоже ваша мантра надоела, может про Лукашенко что нибудь расскажешь ?
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Тебе никто ничего не обязан давать каким боком ты к Украине расскажи о Лукашенко это будет интересно .
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Тебе никто ничего не должен расскажи о Лукашенко
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Тебе никто ничего не должен ты не все и вообще никто, просто кацапский троль
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Если бы порошенко хотел правды, то освобождение свыни было бы моментальным с изъятием документов и компьютеров. А тут дают целую неделю на подчище6ие концов!
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Если бы Порошенко хотел правды он бы давно попросил своего кума ген прокурора спросить каким чудом ботоксная бабка умудряеца жить на одну ЗП депутата, и почему касиры Ашана и мастера маникюра вдруг стали жертвовать партии Родина по мульёну каждый...
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У вас мания. Вы что влюблены в Юлию Владимировну? Вы все темы переводите на Юлю . Это очень странно (((
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Если бы порошенко хотел правды,

Навіщо йому це ?
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Он так говорит в телевизоре . Поэтому - это сугубо гипотетическое предположение - это большое 'если бы'
На самом деле, цену его словам все уже поняли, надеюсь
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Млять..... Дивишся читаєш це все і просто злість бере. Кожний день на війні гинуть хлопці по 19-20 років та й взагалі солдати гинуть , а тут ці ГНИДИ НІЯК НЕ МОЖУТЬ НАЖЕРТИСЯ (ПОДИВІТЬСЯ В ЯКИХ "ХАТИНКАХ ЖИВУТЬ"). І ЗАРАЗ ВСЯ ЦЯ СТАЯ ТОВАРІЩЄЙ КИНУЛАСЬ ВІДМАЗУВАТИ СВОЮ СВИНОМАТКУ З ЙОГО ВИЛУПКОМ, ВИПРАВДОВУЮЧИ КОНТРАБАНДОЮ НА КОРИСТЬ ВОЮЮЧОЇ КРАЇНИ. СЛІВ ПРОСТО НЕМАЄ, ЯКБИ НЕ ВІЙНА ЇХ БИ ВСІХ ДАВНО ВЖЕ ПОВІСИЛИ, АЛЕ МАЙДАН ЛЮДЯМ НЕ ДАЄ ЗІБРАТИ СОВІСТЬ, БО ВОНИ РОЗУМІЮТЬ ЩО ЦЕЙ БУДЕ ОСТАННІЙ А ЦІ ПАДЛИ ТЕЖ ЦЕ РОЗУМІЮТЬ І ВДАЛО ЦИМ КОРИСТУЮТЬСЯ. АЛЕ ТЕРПІННЯ НЕ БЕЗМЕЖНЕ.
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Був собі Раманраманаффь,став Букєн.Прогрес відчуваєте?
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если получается.на одном из заводом допустит 'танковом' найдут корупционера,который продавал детали.то по этой логиге виновен Порох?ахеренная логика Директор "Укроборонпрому" Букін віддав Гладковському і Жукову контракт на 14 млн грн на закупівлю авіаприладів, - третя частина розслідування Бігуса. - Цензор.НЕТ 5049
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а денюжки то поступали на ленинскую кузню не скажите чей заводик ? не скажите а я вам подскажу петра лексеича . вот *** херня то какая.
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Молодцы, полляма зелени на ровном месте, и таких схем было наверняка множество. А у сынка Свинарчука дип неприкосновенность купленная, так что ничего ему не будет, максимум найдут мелкую шестерку как сделали с сынком Авакова.
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- Якесь падло заблокувало коментарі на цій гілці. Директор "Укроборонпрому" Букін віддав Гладковському і Жукову контракт на 14 млн грн на закупівлю авіаприладів, - третя частина розслідування Бігуса. - Цензор.НЕТ 1816
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- Якесь падло заблокувало коментарі на цій гілці.
**********
На сайті періодично бувають глюки з коментарями, коли на якійсь гілці раптом відбувається срочно-масове комєнтопісаніє.
Така фігня тут з літа 2017 року, коли власники захотіли "улучшить" сайт.
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Коррупция на военных заказах: откуда деньги на откаты - новые доказательства
Февраль 28, 2019Без рубрикиКомментарии: 11
https://www.economics-prorok.com/wp-content/uploads/2018/08/poroshenko-6.jpgНа этой неделе «взорвалось» журналистское расследование коррупции на военных заказах, к которой причастны высшие должностные лица государства и их семьи. На самом деле это даже не вершина айсберга.

Такое убеждение высказал около часа назад в Фейсбуке оппозиционный политик Андрей Сенченко.

Значительная часть оборонного бюджета страны на 2019 уже запланирована к хищению.

Привожу только отдельные вопиющие примеры.

Государственным оборонным заказом на текущий год предусмотрена закупка партии мобильных банно-прачечных комплексов на шасси КрАЗ. Комплекс состоит из кунга, в котором смонтированы бак для воды на 500 литров, четыре душевые кабины, две стиральные машинки, обогреватель и генератор.

Сколько это может стоить? Максимум 50-60 тысяч долларов или примерно на уровне 1,5 миллиона гривен за один комплекс.

За сколько его собираются поставлять армии? Держитесь: за 9 миллионов гривен или 333 тысячи долларов США за единицу! В шесть раз дороже!

И это за наши с вами деньги, за тот же военный налог, которым каждый гражданин дополнительно поддерживает армию в трудные для страны времена!
Но и это еще не все.

Лично Верховный Главнокомандующий Порошенко уже дважды пытался руками военных протолкнуть в Государственный оборонный заказ закупку партии из десяти ракетных катеров «Лань» по цене 3,8 миллиарда (!!!) гривен или 140 миллионов долларов за единицу.

В тему:

- Завод Порошенко делает бракованные бронекатера для ВМС Украины

- «Порошенковские катера никому на хрен не нужны» - комбат.
Для сравнения: шведский ракетный катер Skjold, который имеет 76-мм пушку, 8 противокорабельных ракет NSM (с дальностью стрельбы 180 км) и оснащен современной системой управления боем и обмена информацией с кораблями НАТО DCN Senit 2000, в зависимости от комплектации, стоит от 20 до 30 миллионов долларов.

То есть, лично Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ее Вооруженными Силами пытаются только на этом контракте за 2-3 года украсть около 1,2 миллиарда долларов США, что составляет 30% военного бюджета на 2019 год.

Именно для финансирования таких коррупционных сделок недавно состоялась манипуляция с зарплатой военнослужащих Вооруженных Сил и других вооруженных формирований.

По указанию Петра Порошенко правительство Гройсмана привязало денежные выплаты военнослужащим в 2019 году не к прожиточному минимуму, установленному на 1 января 2019 года, а к установленному на 1 января 2018 года.

В правой колонке таблицы каждый военнослужащий Вооруженных Сил, Службы безопасности Украины, разведки, Национальной гвардии и других вооруженных формирований может увидеть сумму, которую ему каждый месяц не додают для того, чтобы сэкономить деньги на коррупционные сделки Петра Порошенко и его подельников.

https://scontent.fiev21-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53078604_2012590379042097_1342982143986368512_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeF6aPoradANf6knAfMF7GcL3_D_FRDN2MhPxUClPs0Jp5MXiRjUZZ-VzO8UJewGwSAxA6XMQ5gUmerVrFfRMYMAHuGpKhgAMnTw8NmUYIJwSw&_nc_ht=scontent.fiev21-2.fna&oh=a66ec4b082019976eb772afc5ed09553&oe=5D1FF69D
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Последние потуги кремлёвской гебни с партии Родина набрать рейтинга, третье не проходное место это зашквар, да конечно есть запасной клоун, но клоун и бабка в финале было бы куда предпочтительней для гебни. Что прямо подтверждает радостное улюлюканье всех кацапов на абсолютно любых ресурсах за Люлю и клоуна..
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СПИСОК ПОРОШЕНКО - профилактика беспамятства.
Список действий Порошенко, каждое из которых его компрометируют, так как является в лучшем случае ошибочным, а в худшем - фактом именно предательства идеалов Революции достоинства
В течение двух последних месяцев в СМИ и соцсетях было множество сообщений о проводимом командой Порошенко массовом подкупе избирателей по всей стране - с убедительными и многочисленными доказательствами (заявлениями людей, фотографиями, видео). 20 февраля издание «Страна» опубликовало большое расследование данных безобразий, 22 февраля на пресс-конференции Юлия Тимошенко назвала 5 технологий масштабной фальсификации выборов штабом Порошенко и в тот же день вечером глава МВД Арсен Аваков в интервью «Зеркалу недели» раскрыл грандиозную предвыборную «сетку» нынешнего горе-президента.
***
Я был категорически против того, чтобы Порошенко - с его нелицеприятной биографией - стал новым президентом Украины после свержения Майданом бандита Януковича. Соответственно, призывал не голосовать за него и сам этого не делал…
Во-первых, для меня было совершенно очевидно, что Порошенко является типичным олигархом - со всеми вытекающими из этого перспективами.
Во-вторых, он был одним из учредителей преступной организации под названием Партия регионов.
В-третьих, Порошенко клялся на известных пленках майора Мельниченко в верности Кучме.
В-четвертых, он был «любым друзем» №1 у президента Ющенко.
В-пятых, в правительстве Януковича-Азарова в 2012 году Порошенко трудился министром экономики, и поэтому на нем также лежит вина за искусственное удержание тогда стабильного курса гривны, для чего травились золотовалютные резервы и набирались новые внешние кредиты. Соответственно, он в определенной мере виновен и в обвале в 2014 году гривны.
В-шестых, именно Порошенко стал одной из главных причин поражения «оранжевой» революции. Александр Зинченко на пресс-конференции в 2005 году обвинил его в коррупции, а затем данное обвинение поддержала Тимошенко. После чего Ющенко отправил в отставку Тимошенко с поста премьер-министра, Порошенко с поста секретаря СНБО, а Зинченко сам подал в отставку с должности руководителя секретариата президента. Позднее благодаря всему этому, как известно, во власть вернулись «регионалы», а в 2010 году президентом стал Янукович.
Тем не менее, Петр Алексеевич был избран президентом. При этом сторонники Порошенко либо считали негативные моменты из его биографии недостаточно убедительными, либо заявляли, что он своим активным участием в Майдане себя полностью морально реабилитировал, а впредь - став президентом - ни за что не предаст идеалы Революции достоинства.
Предлагаю ныне список действий Порошенко, каждое из которых его компрометируют, так как является в лучшем случае ошибочным, а в худшем - фактом именно предательства идеалов Революции достоинства. Дабы этот текст не получился слишком уж большим, подаю пункты в кратком виде:-
http://ua24ua.net/spisok-poroshenko/
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заметьте, журнашлюхи не пишут - такой-то, украл стоко-то, а отдал контракт, или ещё полунамеками. чувствуют что могут за язык поймать.
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Я смотрю порохоботы завели новую песню - ну что там 350 тыс долларов, разве это деньги? Мля, это деньги! Дайте мне столько денег, и я обещаю свалю нафиг что бы вашу мерзкую братию никогда больше не видеть
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Да, ето копейки, мы с 4 000 зарплаты им еще каждый месяц накидаем на высотомеры и домины с прислугой, куле нам
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Как-то у одних знакомых мы были на даче. Маленькая собачонка постоянно тёрлась у ног в доме и жрала всё, что ей кидали. Хозяин квартиры, попросил не кормить её, поскольку это животное выбегала вол двор и всё рыгала наружу. Потом снова забегала в дом и просила жрать... Так продолжалось пока собаку н@хер не выгоняли на улицу, закрыв дверь.
Так вот эти скоты, напоминают мне ту псину, которую накормить невозможно, но можно выгнать и хорошим пинком под зад - навсегда!! Только люди - гораздо хуже. Животные живут инстинктом, а людские подонки своим низким разумом - ненасытных мр@зей.
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Этим свинням дай волю, они еще 100 лет воевать будут, пока последний гвоздь с Украины не вынесут...
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Все прогнило в цій країні, це просто повний 3,14*дець...
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заработали 300 000 долларов а откат дали всего 10000 все в своего шефа жлоба
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300000 долларов это в Украине, а вообще, оно в рф стоит так
ВЭМ-72
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Мустафа Найем
Посмотрел третью часть расследования о хищениях в Укроборонпроме. Возник вопрос.

А арестовать Гладковского он не хочет?! Всем личным составом Нацгвардии и СБУ как когда-то Корбана. Или хотя бы протащить пару метров за волосы, усадить в бусик и депортировать на чартере как Саакашвили?

Как-то же это получалось. Хватало и полномочий, и воли, и решимости. Что ж нет так?!

Уволил он его.
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Поясніть будь ласка, за віщо арештовувати Гладковського? За те, що підчас війни, з країни-агресора, зумів якимось хитрим чином, але своєчасно дістати необхідні прилади. Це приблизно як у 1942 р. закупити в гітлерівській Германії сотню цейсівських біноклів.
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І знову ДЕ ХОЧ ОДИН ДОКУМЕНТ який показує що АН Сервіс продав шість висотомірів для УСЕ за 14 млн долл?????????????????????????????????? Мене теж бісять такі оборутки але фотки писульок і фотки митної декларації де вказано чорті що за 90 000 долл, докази що саме ЦЕ І нічого більше коштувало 14 млн грн Є????????? Або там хтось щось "недолив" або якась тупа маячня....
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Мустафа Найем
Посмотрел третью часть расследования о хищениях в Укроборонпроме. Возник вопрос.

А арестовать Гладковского он не хочет?! Всем личным составом Нацгвардии и СБУ как когда-то Корбана. Или хотя бы протащить пару метров за волосы, усадить в бусик и депортировать на чартере как Саакашвили?

Как-то же это получалось. Хватало и полномочий, и воли, и решимости. Что ж нет так?!

Уволил он его.
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Сейчас порохоботы скажут, шо накрутили свинарчуки цену для оборонных предприятий всего- то в семь раз , а могли бы и в десять, но патриотизм помешал (( они ж о победе нашей заботятся (((
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Приблизно те ж і пишуть.
Тіпа, "святий Порошенко вєсь в трудах, вєсь в заботах, - вот токмо боярє алчниє йому попались, но другіх бояр-то і нєтушкі, нема на кого опєрєцца".
https://censor.net.ua/ua/comments/locate/8/3114790/69268168
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Порахуйте самі скільки шоколадна банда заробила в дійсності!!! Вартість одного - 8000!!! рублей!!!!!!!!! http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1489767190


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Ви, пане, ідіот? Скільки треба заплатити посередникам, щоб вони вам вивезли шукані вами прилади з країни, яка з вами воює? Поміркуйте трохи, розумнику ви наш. І ви, читачі вище поданого лайна, теж поміркуйте.
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Гораздо хуже. Цена одного 4500 (четыре с половиной тысячи) долларов.
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суворе покарання за руйнування збройних сил під час війни, дуже суворе
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Ага. А зруйнування приблизно таке:

Вчера нашей артиллерией калибра 122 мм., в районе ,,пороховых складов,, в посёлке Байрак, что в оккупированной Горловке (Светлодарская дуга), "дружеским" контрбатарейным огнём были уничтожены две кацапские гаубицы Д-30 вместе с расчетами.
Но то такое)
Оказалось, что погибшими бабуинами (а их, минимум, трое, ещё два 300-х - в горловской больнице) - оказались...студенты)
Ну как студенты - курсанты Коломенского высшего военного артиллерийского командного училища, которые уже третий год приезжают на "практику" - на мой, *****, Донбасс...

Мне вот интересно - как объяснят родителям смерти детей?
Несчастный случай при защите курсовой?)
Хотя, бабы ещё нарожают, ****Директор "Укроборонпрому" Букін віддав Гладковському і Жукову контракт на 14 млн грн на закупівлю авіаприладів, - третя частина розслідування Бігуса. - Цензор.НЕТ 2217
В ходе артналета были беспрекословно соблюдены условия минских соглашений.
Ответственность на себя взяли марсиане.
А вывод прежний - нех шастать...

Aleksandr Sokolov
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Якщо уважно проаналізувати поданий матеріал, можна зробити єдиний висновок: ці "розслідувачі" - безсовісні падлюки. Бо не можу уявити, щоб вони були тупими дурнями.
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А если поГУГЛить...Радиовысотомер РВ5МД1Автор:ИгорьПожалуйста, авторизируйтесь, чтобы иметь доступ к контактамС двумя антеннами, рама, указатель. Со всей документацией. Без наработки. - 2 комплекта.
Цена 300 000 руб. или 4500 долл.
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Или около 30000 за все. Даже не 90000 долл.
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І ви могли б тоді, або зараз, офіційно, придбати ці прилади в Росії за названі гроші? Подумайте трохи, перш ніж відповідати.
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Коломойський, спонсор Зелі, примусив Держбанк віддати на докапіталізацію Приват-банку 159 млрд. грн. Уявіть собі, що б можна було зробити у країні за ці гроші. І маріонетка Коломойського тепер має найвищий рейтинг серед кандидатів у президенти. А тут розведено срач з-за 14 млн, без яких довелося б заплатити величезну неустойку за затримку ремонту літаків закордонних замовників. Куди в людей розум дівається, лише дивуватися можна.
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Все обговорення йде за відкат 10 тис. дол.? Це мільонера Гладковського цікавлять такі кишенькові гроші? Та на держпідприємствах насправді крадуть мільярди, а розслідувачі знайшли такі копійки, та ще й контракт виявляється абсолютно законний, бо пройшов через Прозорро і формально ніхто зі службовців нічого не порушив. По-моєму, це якась лажа
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Таки лажа, якщо уважно почитати зміст новини ...😃😃😃
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А як вам мільйонер Шевченко нагріб дармових шапок у Давосі? Отак і стають мільййонерами, бо за 5коп.в церкві перднуть.
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Как то тоскливо.
Если это сделала не Тимолшенко,тогда это злые чиновники,которых несведующий Петрлексеич держал в своем аппарете. И рвение проявил как только остался месяц до ваыборов.
После суд,независимый,антикоррупционный олправдает, и вернет на место. Но это если петрлексеич выиграет выборы.
А сегодня от 59-ти летнего чувака,блистающий "интеллектом" коллега, услышал мантру. Люля крала на протяжении президенства всех наших 5-ти ******** президентов. Поэтому и жизнь наша такая ******.
Самое плохое,даже не ЕЭСУ или газовый контракт, а коляска и каблуки на майдане.
Правильным путем идем товарищи.))
Он мне слюной очки обрызгал
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Когда идиот орет,брызги летят далеко.
А давление сейчас понижено. Шизофреники особо активны.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДиректор "Укроборонпрома" Букин отдал Гладковскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов, - третья часть расследования Бигуса. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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