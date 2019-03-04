 Директор "Укроборонпрома" Букин отдал Гладковскому и Жукову контракт на 14 млн грн на закупку авиаприборов, - третья часть расследования Бигуса. ВИДЕО

Во сколько раз государственный концерн переплатил "мальчикам" за военные авиаприборы? И какую долю от аферы отчислили, об этом говорится в третьей части расследования Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
да зродофильня?
Март 3, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
https://ki.ill.in.ua/m/670x450/24402393.jpgЖурналиста за такое расследование объявили агентом России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором), а его антикоррупционный проект назвали проектом ФСБ.
Компания «Богдан Моторс», которая принадлежит первому заместителю секретаря СНБО Олег Гладковському получила полмиллиарда гривен по тайным контрактам на закупку грузовых и санитарных автомобилей, произведенных на китайском шасси.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
375 млн гривен «Богдан» получил из государственного бюджета в конце декабря прошлого года. Еще почти сто тридцать пять перечислили в январе и феврале 2019-го.
- Свинарчук-Гладковский получил еще полмиллиарда по тайным соглашениям
Активисты обнаружили, что машины, которые покупает в компании Олега Гладковского Минобороны, в розницу продают значительно дешевле. Автор антикоррупционного проекта Глеб Каневский объяснил, единственное что делает «Богдан» с китайской машиной - красит в зеленый и ставит буду позади.
В Министерстве обороны говорят о полнейшей прозрачности сделок Министерств с поставщиками. Но как только речь заходит о «Богданах», оказывается, что это военная тайна.
В корпорации «Богдан» ТСН подтвердили, что контракт есть и он многолетний. В соответствии с ним производитель отгружает армии белорусские МАЗы и китайские джипы. В письме к ТСН производитель утверждает, что нынешний заказ увеличен вдвое. О количестве, комплектации и стоимости единицы техники ни слова. Поэтому сравнить с рыночными ценами на такой же товар возможности нет .
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В то же время, по информации волонтеров, санитарный «Богдан» стоит около 30 тысяч долларов, и при этом постоянно ломается на фронте. Аналогичная, но гражданская версия этого внедорожника стоит до 15 тысяч долларов. Каневский говорит, что это мелочи по сравнению с доходами завода, что еще до недавнего времени полностью принадлежал Петру Порошенко.
По его словам, так называемая «Ленинская кузня» взяла на себя флот и выполняет роль посредника. «Они нанимают мощности государственных предприятий, и эти предприятия судна ремонтируют, а «Ленинская кузня» получает деньги», - говорит антикоррупционер.
- Порошенковский завод «Ленинская кузня» загнал в убытки оборонное предприятие
Так, например, тендер на ремонт крейсера «Гетман Сагайдачный» объявили в 2017 году. Одно из требований к исполнителю - его верфи должны выходить в акваторию Черного моря. «Ленинская Кузня» на рыбальском острове в Киеве, этот тендер выиграет.
Деньги перечисляют авансом. Но работы выполняют на Ильичевском судоремонтном заводе. Так президентская «Кузня» получила 10% от стоимости работ. За покраску палубы заплачено 15 миллионов гривен.
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Во сколько стал ремонт дизельных двигателей - еще одна военная тайна. Известно, что авансом платили 25 миллионов бюджетных гривен. Вскоре после ремонта один из двигателей сломался и прокуратура даже пробовала судиться с «Кузней». Но безуспешно. На запрос ТСН об обстоятельствах ремонта крейсера «Сагайдачный» «Кузница на рыбацкой» не ответила.
После расследования, лояльные к Порошенко, объявили журналиста агентом России, а его антикоррупционный проект назвали проектом ФСБ. Каневский какие-либо связи со спецслужбами государства агрессора отвергает.
Корреспонденты ТСН Дмитрий Святенюк и Юрий Розумнюк
Навіщо йому це ?
На самом деле, цену его словам все уже поняли, надеюсь
**********
На сайті періодично бувають глюки з коментарями, коли на якійсь гілці раптом відбувається срочно-масове комєнтопісаніє.
Така фігня тут з літа 2017 року, коли власники захотіли "улучшить" сайт.
Февраль 28, 2019Без рубрикиКомментарии: 11
https://www.economics-prorok.com/wp-content/uploads/2018/08/poroshenko-6.jpgНа этой неделе «взорвалось» журналистское расследование коррупции на военных заказах, к которой причастны высшие должностные лица государства и их семьи. На самом деле это даже не вершина айсберга.
Такое убеждение высказал около часа назад в Фейсбуке оппозиционный политик Андрей Сенченко.
Значительная часть оборонного бюджета страны на 2019 уже запланирована к хищению.
Привожу только отдельные вопиющие примеры.
Государственным оборонным заказом на текущий год предусмотрена закупка партии мобильных банно-прачечных комплексов на шасси КрАЗ. Комплекс состоит из кунга, в котором смонтированы бак для воды на 500 литров, четыре душевые кабины, две стиральные машинки, обогреватель и генератор.
Сколько это может стоить? Максимум 50-60 тысяч долларов или примерно на уровне 1,5 миллиона гривен за один комплекс.
За сколько его собираются поставлять армии? Держитесь: за 9 миллионов гривен или 333 тысячи долларов США за единицу! В шесть раз дороже!
И это за наши с вами деньги, за тот же военный налог, которым каждый гражданин дополнительно поддерживает армию в трудные для страны времена!
Но и это еще не все.
Лично Верховный Главнокомандующий Порошенко уже дважды пытался руками военных протолкнуть в Государственный оборонный заказ закупку партии из десяти ракетных катеров «Лань» по цене 3,8 миллиарда (!!!) гривен или 140 миллионов долларов за единицу.
В тему:
- Завод Порошенко делает бракованные бронекатера для ВМС Украины
- «Порошенковские катера никому на хрен не нужны» - комбат.
Для сравнения: шведский ракетный катер Skjold, который имеет 76-мм пушку, 8 противокорабельных ракет NSM (с дальностью стрельбы 180 км) и оснащен современной системой управления боем и обмена информацией с кораблями НАТО DCN Senit 2000, в зависимости от комплектации, стоит от 20 до 30 миллионов долларов.
То есть, лично Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ее Вооруженными Силами пытаются только на этом контракте за 2-3 года украсть около 1,2 миллиарда долларов США, что составляет 30% военного бюджета на 2019 год.
Именно для финансирования таких коррупционных сделок недавно состоялась манипуляция с зарплатой военнослужащих Вооруженных Сил и других вооруженных формирований.
По указанию Петра Порошенко правительство Гройсмана привязало денежные выплаты военнослужащим в 2019 году не к прожиточному минимуму, установленному на 1 января 2019 года, а к установленному на 1 января 2018 года.
В правой колонке таблицы каждый военнослужащий Вооруженных Сил, Службы безопасности Украины, разведки, Национальной гвардии и других вооруженных формирований может увидеть сумму, которую ему каждый месяц не додают для того, чтобы сэкономить деньги на коррупционные сделки Петра Порошенко и его подельников.
https://scontent.fiev21-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53078604_2012590379042097_1342982143986368512_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeF6aPoradANf6knAfMF7GcL3_D_FRDN2MhPxUClPs0Jp5MXiRjUZZ-VzO8UJewGwSAxA6XMQ5gUmerVrFfRMYMAHuGpKhgAMnTw8NmUYIJwSw&_nc_ht=scontent.fiev21-2.fna&oh=a66ec4b082019976eb772afc5ed09553&oe=5D1FF69D
Список действий Порошенко, каждое из которых его компрометируют, так как является в лучшем случае ошибочным, а в худшем - фактом именно предательства идеалов Революции достоинства
В течение двух последних месяцев в СМИ и соцсетях было множество сообщений о проводимом командой Порошенко массовом подкупе избирателей по всей стране - с убедительными и многочисленными доказательствами (заявлениями людей, фотографиями, видео). 20 февраля издание «Страна» опубликовало большое расследование данных безобразий, 22 февраля на пресс-конференции Юлия Тимошенко назвала 5 технологий масштабной фальсификации выборов штабом Порошенко и в тот же день вечером глава МВД Арсен Аваков в интервью «Зеркалу недели» раскрыл грандиозную предвыборную «сетку» нынешнего горе-президента.
***
Я был категорически против того, чтобы Порошенко - с его нелицеприятной биографией - стал новым президентом Украины после свержения Майданом бандита Януковича. Соответственно, призывал не голосовать за него и сам этого не делал…
Во-первых, для меня было совершенно очевидно, что Порошенко является типичным олигархом - со всеми вытекающими из этого перспективами.
Во-вторых, он был одним из учредителей преступной организации под названием Партия регионов.
В-третьих, Порошенко клялся на известных пленках майора Мельниченко в верности Кучме.
В-четвертых, он был «любым друзем» №1 у президента Ющенко.
В-пятых, в правительстве Януковича-Азарова в 2012 году Порошенко трудился министром экономики, и поэтому на нем также лежит вина за искусственное удержание тогда стабильного курса гривны, для чего травились золотовалютные резервы и набирались новые внешние кредиты. Соответственно, он в определенной мере виновен и в обвале в 2014 году гривны.
В-шестых, именно Порошенко стал одной из главных причин поражения «оранжевой» революции. Александр Зинченко на пресс-конференции в 2005 году обвинил его в коррупции, а затем данное обвинение поддержала Тимошенко. После чего Ющенко отправил в отставку Тимошенко с поста премьер-министра, Порошенко с поста секретаря СНБО, а Зинченко сам подал в отставку с должности руководителя секретариата президента. Позднее благодаря всему этому, как известно, во власть вернулись «регионалы», а в 2010 году президентом стал Янукович.
Тем не менее, Петр Алексеевич был избран президентом. При этом сторонники Порошенко либо считали негативные моменты из его биографии недостаточно убедительными, либо заявляли, что он своим активным участием в Майдане себя полностью морально реабилитировал, а впредь - став президентом - ни за что не предаст идеалы Революции достоинства.
Предлагаю ныне список действий Порошенко, каждое из которых его компрометируют, так как является в лучшем случае ошибочным, а в худшем - фактом именно предательства идеалов Революции достоинства. Дабы этот текст не получился слишком уж большим, подаю пункты в кратком виде:-
http://ua24ua.net/spisok-poroshenko/
Так вот эти скоты, напоминают мне ту псину, которую накормить невозможно, но можно выгнать и хорошим пинком под зад - навсегда!! Только люди - гораздо хуже. Животные живут инстинктом, а людские подонки своим низким разумом - ненасытных мр@зей.
ВЭМ-72
Посмотрел третью часть расследования о хищениях в Укроборонпроме. Возник вопрос.
А арестовать Гладковского он не хочет?! Всем личным составом Нацгвардии и СБУ как когда-то Корбана. Или хотя бы протащить пару метров за волосы, усадить в бусик и депортировать на чартере как Саакашвили?
Как-то же это получалось. Хватало и полномочий, и воли, и решимости. Что ж нет так?!
Уволил он его.
Посмотрел третью часть расследования о хищениях в Укроборонпроме. Возник вопрос.
А арестовать Гладковского он не хочет?! Всем личным составом Нацгвардии и СБУ как когда-то Корбана. Или хотя бы протащить пару метров за волосы, усадить в бусик и депортировать на чартере как Саакашвили?
Как-то же это получалось. Хватало и полномочий, и воли, и решимости. Что ж нет так?!
Уволил он его.
Тіпа, "святий Порошенко вєсь в трудах, вєсь в заботах, - вот токмо боярє алчниє йому попались, но другіх бояр-то і нєтушкі, нема на кого опєрєцца".
https://censor.net.ua/ua/comments/locate/8/3114790/69268168
Вчера нашей артиллерией калибра 122 мм., в районе ,,пороховых складов,, в посёлке Байрак, что в оккупированной Горловке (Светлодарская дуга), "дружеским" контрбатарейным огнём были уничтожены две кацапские гаубицы Д-30 вместе с расчетами.
Но то такое)
Оказалось, что погибшими бабуинами (а их, минимум, трое, ещё два 300-х - в горловской больнице) - оказались...студенты)
Ну как студенты - курсанты Коломенского высшего военного артиллерийского командного училища, которые уже третий год приезжают на "практику" - на мой, *****, Донбасс...
Мне вот интересно - как объяснят родителям смерти детей?
Несчастный случай при защите курсовой?)
Хотя, бабы ещё нарожают, ****
В ходе артналета были беспрекословно соблюдены условия минских соглашений.
Ответственность на себя взяли марсиане.
А вывод прежний - нех шастать...
Aleksandr Sokolov
Цена 300 000 руб. или 4500 долл.
Если это сделала не Тимолшенко,тогда это злые чиновники,которых несведующий Петрлексеич держал в своем аппарете. И рвение проявил как только остался месяц до ваыборов.
После суд,независимый,антикоррупционный олправдает, и вернет на место. Но это если петрлексеич выиграет выборы.
А сегодня от 59-ти летнего чувака,блистающий "интеллектом" коллега, услышал мантру. Люля крала на протяжении президенства всех наших 5-ти ******** президентов. Поэтому и жизнь наша такая ******.
Самое плохое,даже не ЕЭСУ или газовый контракт, а коляска и каблуки на майдане.
Правильным путем идем товарищи.))
Он мне слюной очки обрызгал
А давление сейчас понижено. Шизофреники особо активны.